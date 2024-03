Numerologie: Trump der Siebte König und ein „lebensveränderndes“ Ereignis

Am Mittwochmorgen, dem 6. März 2024, schied Nikki Haley aus dem republikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2024 aus und machte damit, wie wir seit Jahren vorhergesagt haben, Donald Trump zum einzigen wirklichen republikanischen Kandidaten, was ihn seiner Rückkehr als Präsident einen großen Schritt näher brachte. Von Joachim Bartoll

Nikki Haley wurde am 20. Januar 1972 geboren und am 6. März, ihrem 47. Lebenstag , gab sie bekannt, dass sie aus dem Rennen um die Präsidentschaft, dem „Regierungsgeschäft“, zurücktreten werde.

Während 47 für die Freimaurer eine wichtige Zahl ist, ist sie die bedeutendste Zahl, die mit Autorität und Regierung in Verbindung gebracht wird.

Mit anderen Worten, das war kein Zufall, es war vielmehr ein Drehbuch und Teil ihres politischen Theaterstücks für die Weltbühne und die leichtgläubigen Massen.

Republikaner = 47

Präsident = 47

Autorität = 47

Regierung = 47

Weißes Haus = 47

Trump = 47

D.JT = 47 (Donald John Trump)

DC = 47

Der 6. März war auch genau 38 Wochen nach Donald Trumps Geburtstag am 14. Juni, und hier dreht sich alles um die Wahl, Trumps Ernennung zum siebten König und damit die Rückkehr des Antichristen, wie Luzifer. (Weltbühne und Numerologie: Biden und Trump in Texas am 60. Tag, vor der 60. Wahl)

Wahl = 38, 38

Luzifer = 38, 38

Am 6. März gab es eine vollständige 53-Numerologie. Und hier ging es darum, Donald Trump den Weg zu ebnen, der Siebte König zu werden.

06.03.2024 = 3 + 6 + 20 + 24 = 53

Siebter König = 53

Hinzu kommt, dass der 6. März passenderweise der 66. Tag des Jahres war, die Zahl, die mit der Offenbarung und der Zahl des Tieres in Verbindung gebracht wird, und die Zahl satanischer Rituale, bei denen das falsche Licht verehrt wird, wie Saturn, Satan, Luzifer, der Antichrist.

300x250

Außerdem reduziert sich Nikki Haley auf 66 , was es zu einem perfekten Tag für ein Ritual macht, an dem sie beteiligt ist.

Und beachten Sie auch, dass Fox News seinen Artikel in der 6. Stunde des 6. Tages veröffentlichte, wie in 66 , und genau um 6:24 Uhr, wie in 6 (2+4,) wie „ 66 “.

6. Stunde des 6. Tages = 66 . 6:24 Uhr = 6 (2+4) = 66 .

Zahl des Tieres = 66

Saturnanbetung = 66

US-Präsident = 66

Nikki Haley = 66

300x250 boxone

Der 6. März war auch 80 Tage nach dem Geburtstag von Papst Franziskus am 17. Dezember. Eine der großen Zahlen, die mit dem Tier, mit Satan und dem alten Baphomet in Verbindung gebracht werden, der von den Tempelrittern verehrt und von der Kirche Satans verwendet wird.

Satan = 80

Das Biest = 80

Baphomet = 80

Beelzebub = 80

Das bedeutet natürlich auch, dass Nikkis Ankündigung, das freimaurerische Ritual, am 6. März am 81. Lebensjahr des Papstes erfolgte und den Weg für Präsident Trump ebnete.

Nikki = 81

Ritual = 81

Freimaurer = 81

Präsident Trump = 81

Malzeichen des Tieres = 81 (wie in 666, die Zahl des Tieres)

Der 6. März war auch 115 Tage nach Arturo Sosas Geburtstag am 12. November, dem Schwarzen Papst, dem Generaloberen des Jesuitenordens. Denken Sie daran, dass Trump sein Amt mit dem 115. Kongress angetreten hat. Und wieder stimmt es mit dem vollständigen Namen von Nikki Haley in der wichtigsten Chiffre überein. Immer nach Zahlen.

Nimarata Nikki Haley = 115

Präsidentschaftswahl 2024 = 115

Luzifer = 115

Freimaurer = 115

Freimaurer = 115

Wie Sie wissen, wurde der Jesuitenorden am 27. September 1540 gegründet und von Papst Paul III. anerkannt. Der 6. März fiel 161 Tage nach dem Jahrestag des Jesuitenordens. Die Medien zitierten Haley mit den Worten: „Jetzt ist es an der Zeit, meinen Wahlkampf auszusetzen.“

Es ist jetzt an der Zeit, meine Kampagne auszusetzen = 161

Und an diesem Superdienstag, als Trump 14 der 15 Bundesstaaten einnahm, schrieb er später, dass Haley gestern Abend „GETROFFEN“ wurde. Das war eine Anspielung auf „den Sturm“, und natürlich schied Haley am Mittwoch aus dem Rennen aus.

Niedergeschlagen = 100, 37, 44, 44, 600

Mittwoch = 100, 37, 44, 44, 600

Der Sturm = 37, 44

Auch hier folgen sie weiterhin ihrem Drehbuch der Offenbarung, der Rückkehr von Trump als Siebtem König und möglicherweise der Rückkehr von Barack Obama als Antichrist.

Und in diesem Sinne wird der nächste „Super Tuesday“ am 12. März, dem 72. Tag des Jahres, stattfinden, und Trump wird die 1.215 Delegierten erreichen, die für den Gewinn der Nominierung erforderlich sind.

Präsident Trump = 72

Freimaurerritus = 72

Jesuitenorden = 72

Was den Siebten König betrifft, denken Sie daran, dass er die Offenbarung ausspielt.

Offenbarung 17:10-11

„Und es waren sieben Könige: fünf sind gefallen, und einer ist, und der andere ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt, muss er eine kurze Weile bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, es ist das achte und gehört zu den Sieben und geht ins Verderben.“

Eine Interpretation davon ist, dass es sieben Könige geben soll. Eine Agenda auf der Weltbühne seit etwa 50 Jahren ist der Frieden im Nahen Osten, der Frieden mit Israel und seinen Nachbarn.

Dies begann mit Jimmy Carter und seinem Nahost-Friedensprozess, dem Carter-Camp-David-Abkommen. Seitdem sind, mit ihm eingeschlossen, fünf „Könige“ gefallen, Barack Obama war der sechste, Trump war der siebte König und er muss für kurze Zeit zurückkommen, und dann das Biest, das war und nicht ist, wie Barack Obama, der die Acht ist – denn die Acht war der König der Sieben, und da fünf gefallen sind, sind nur noch Obama und Trump übrig.

Joe Biden ist, wie Joseph es ausdrückt, nur „Biden“-Zeit dazwischen, damit Trump zurückkommen kann, bevor der Antichrist enthüllt wird. Aus diesem Grund gab es überall in den Medien „manipulierte Wahlen“ und Wahlbetrug.

Joe wird nicht als echter Präsident angesehen. Und wir haben auch den ersten Jesuitenpapst in Papst Franziskus, der scheinbar die Rolle des falschen Propheten spielt.

Denken Sie daran, dass Satan in der zweiten Hälfte der Trübsal einen falschen Propheten ermächtigen wird, die Welt dazu zu verleiten, den Antichristen anzubeten. Papst Franziskus wurde 2013 während Obamas zweiter Amtszeit Papst und war während der beiden Regierungszeiten des sechsten und siebten Königs Papst.

Mit anderen Worten: Ihr Plan könnte darin bestehen, Trump für kurze Zeit zurückzuholen, ihn durch ein inszeniertes und vorgetäuschtes Attentat in den Ruhestand zu versetzen, und dann wird Barack als 8. König zurückkommen und als Antichrist regieren.

Tatsächlich entspricht der Ausdruck „Trump wieder eingesetzt“ in Primzahlen „666“, was ziemlich aussagekräftig ist. Und wenn wir uns die jüngsten Ereignisse und die Tatsache ansehen, dass das „Tier“ aus dem Meer kam, der Drache am Ufer des Meeres stand und das Tier sieben Köpfe hatte, genau wie die sieben Könige, dann hängt das mit den Überschwemmungen zusammen.

Dies geschah durch Wettermanipulation (und die vorgetäuschte Klimakrise mit angeblich ansteigendem Meeresspiegel), all die „Lecks“ von Wahlumfragen, angeblich geheime Dokumente, einschließlich der gefälschten und nicht existierenden Kundenliste von Maxwell/Epstein, und die Explosion am Hoover-Staudamm, sowie der Überfall auf Mar-a-Lago, was auf Spanisch eigentlich „Meer zum See“ bedeutet.

Das sind viele versteckte Anspielungen auf das Meer und das Biest, das mit überschwemmendem und austretendem Wasser aus ihm herauskommt.

Wie dem auch sei, das ist eine der wenigen Theorien, die Sinn machen, und wir beobachten, wie sich all dies schon seit langem entfaltet. Denken Sie immer daran, dass es egal ist, was Sie glauben, wenn es um heilige Schriften, Prophezeiungen, Mystik und alte Religionen geht.

Es kommt darauf an, was die Mächtigen glauben, und sie erschaffen die Offenbarung neu, da sie sich selbst als Götter sehen.

Beachten Sie auch, dass der Kraken, das Biest oder der Antichrist eine Metapher für etwas Großes und Verborgenes unter „der Oberfläche“ (wie es aus dem Meer aufsteigt) sein kann, das auf die Welt losgelassen wird, wenn es zu spät ist, zu reagieren oder etwas zu unternehmen darüber.

Es könnte sich um ein „lebensveränderndes“ Ereignis handeln, etwa um einen vorgetäuschten und inszenierten Atomangriff oder einen inszenierten EMP-Angriff.

Da der Kraken außerdem ein Symbol des Aufstands ist, würde es mich nicht überraschen, wenn wir in ihrem Drehbuch über die inszenierte und vorgetäuschte Pandemie einen Hinweis auf den Kraken sehen würden.

Sie machen sich einfach über uns lustig und machen uns darauf aufmerksam, dass etwas Größeres auf uns wartet. Beispielsweise gibt es eine weitere computergenerierte Variante der nicht existierenden Omicron-Variante mit dem Namen „Kraken“, während die gefälschten „Infektionen“ erneut auftauchen und die Öffentlichkeit überwältigen.

Da wir uns dem Jahr 2023 und den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen nähern, in denen die Menschen ständig krank werden, weil sie sich entspannen, ihre Schlafgewohnheiten ändern und jede Menge ungesunde Lebensmittel zu sich nehmen, wäre es der perfekte Zeitpunkt, eine weitere Welle vorzutäuschen.

Ich könnte noch endlos über diese satanischen und freimaurerischen Trump-Rituale reden, aber meine Zeit für heute abgelaufen. Dies sollte jedoch selbst für die dümmsten Menschen, die immer noch in der Matrix gefangen sind, mehr als ausreichen, um zu erkennen, was tatsächlich vor sich geht – dass die Welt eine Bühne ist und alles Theater nach Drehbuch ist.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Besitzen die USA Laserwaffen?“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 10.03.2024