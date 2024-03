Bereitet sich auch das „schwarze Pferd der Hungersnot“ auf den letzten Ritt vor?

Teile die Wahrheit!

Ein „perfekter Sturm“ von Faktoren hat eine globale Nahrungsmittelkrise geschaffen, die sich immer weiter verschärft. Während Sie heute Abend ein warmes Abendessen genießen, haben Millionen Eltern auf der anderen Seite der Welt nichts, was sie ihren Kindern geben könnten.

Die Welt produziert einfach nicht genug Nahrungsmittel, um alle zu ernähren, aber ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Lage bis zum Ende dieses Jahrzehnts noch dramatisch verschlimmern wird. Gestern habe ich über das rote Pferd des Krieges gesprochen.(Biblische Prophezeiung? Roter Rost auf dem Mond, rote Färsen in Israel und ein rotes Pferd, das sich zum Reiten vorbereitet) Von Michael Snyder

Ich glaube, dass wir uns im Anfangsstadium des Dritten Weltkriegs befinden und in den kommenden Jahren Tod und Zerstörung in einem beispiellosen Ausmaß erleben werden. (Das WEF befiehlt der Regierung, Bürger zu verhaften, die ihre eigenen Lebensmittel anbauen)

Es erübrigt sich zu erwähnen, dass ein Konflikt dieser Größenordnung die globale Nahrungsmittelproduktion und die globalen Lieferketten erheblich beeinträchtigen würde und wir in der Folge schreckliche Hungersnöte auf der ganzen Welt erleben würden.

Das Szenario, das ich gerade beschrieben habe, ist genau das, was wir im Buch der Offenbarung sehen.

In Offenbarung Kapitel 6 folgt das schwarze Pferd der Hungersnot unmittelbar auf das rote Pferd des Krieges …

4 Und da fuhr ein anderes Pferd heraus, das war rot; und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und einander zu töten; und ihm wurde ein großes Schwert gegeben.

5 Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Tier sagen: Komm und sieh! Und ich sah, und siehe da, ein schwarzes Pferd; Und der darauf saß, hatte ein Paar Waagen in seiner Hand.

6 Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier Tiere sagen: Ein Maß Weizen für einen Pfennig und drei Maß Gerste für einen Pfennig; und achte darauf, dass du dem Öl und dem Wein keinen Schaden zufügst. (Biblische Prophezeiung? Roter Rost auf dem Mond, rote Färsen in Israel und ein rotes Pferd, das sich zum Reiten vorbereitet)

Im Moment stehen wir buchstäblich am Rande einer solchen Katastrophe.

Nach Angaben des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen haben wir es derzeit mit einer „Hungerkrise beispiellosen Ausmaßes“ zu tun …

300x250

Konflikte, wirtschaftliche Schocks, Klimawandel und steigende Preise für Lebensmittel und Düngemittel bilden zusammen einen perfekten Sturm und führen zu einer Hungerkrise beispiellosen Ausmaßes. Derzeit gibt es in einigen der hungrigsten Orte der Welt einfach nicht genug Nahrung, um die Bevölkerung zu ernähren.

Sie sprechen nicht von einem „perfekten Sturm“, der eines Tages kommt.

Sie sprechen von einem „perfekten Sturm“, der bereits da ist.

Letztes Jahr konnten es sich mehr als 3 Milliarden Menschen nicht leisten, sich gesund zu ernähren …

300x250 boxone

Dem Bericht zufolge könnten sich weltweit mehr als 3,1 Milliarden Menschen eine gesunde Ernährung nicht leisten. Das sind 42 % der Weltbevölkerung und ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Niveau vor der COVID-19-Krise.

Warum hören wir nicht mehr darüber?

Nur weil unsere Familien noch nicht unter schwerem Hunger leiden, heißt das nicht, dass wir nicht aufpassen sollten.

Laut einem Artikel der New York Times wächst die Zahl der Länder, die „von einer Hungersnot bedroht sind“, immer weiter …

Auf der Liste der von einer Hungersnot bedrohten Länder stehen mittlerweile auch Afghanistan, Syrien und Mali. Humanitäre Beobachter befürchten auch, dass Nordkorea einer Hungersnot nahe sein könnte.

In demselben Artikel der New York Times wurde darauf hingewiesen, dass die Lage in Ostafrika besonders schlimm sei …

Etwa 90 Millionen Menschen leiden in Äthiopien, Somalia, Südsudan, Sudan und Jemen unter schwerem Hunger. Leider haben diese Länder ihre eigene Geschichte schwerer Nahrungsmittelknappheit, aber die Welt hat noch nie erlebt, dass alle diese Länder gleichzeitig in eine Massenhungerkatastrophe gerieten.

Ich bin nicht derjenige, der den Begriff „Massenhunger“ verwendet hat, um zu beschreiben, was in Ostafrika passiert.

Wir sprechen hier von der New York Times.

Sogar sie geben zu, dass diese Krise außer Kontrolle geraten ist.

Hier in den Vereinigten Staaten gibt es immer noch genug Lebensmittel, aber die Lebensmittelvorräte werden immer knapper.

Nach Angaben des Farm Bureau haben die USA in den letzten fünf Jahren tatsächlich mehr als 140.000 Farmen verloren …

Laut der am 13. Februar veröffentlichten Landwirtschaftszählung 2022 des USDA ging die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in den USA zwischen 2017 und 2022 um 141.733 oder 7 % zurück. Die von landwirtschaftlichen Betrieben bewirtschafteten Hektar gingen im gleichen Zeitraum um 20,1 Millionen (2,2 %) zurück. , ein Verlust, der einer Fläche etwa der Größe von Maine entspricht.

Und die Größe der US-amerikanischen Rinderherde ist jetzt so klein wie seit 73 Jahren nicht mehr …

Nicht viele heute aktive Viehzüchter werden sich daran erinnern, wann die US-amerikanische Rinderindustrie das letzte Mal so klein war. Am 1. Januar 2024 betrug der Gesamtbestand an Rindern und Kälbern 87,15 Millionen Stück, der kleinste Gesamtbestand seit 1951.

Der Bestand an Gesamtrindern und Kälbern ist im Jahresvergleich um 1,9 Prozent kleiner und insgesamt das fünfte Jahr in Folge mit rückläufigen Rinderbeständen Ein Rückgang um 7,65 Millionen Tiere oder 8,1 Prozent seit dem letzten Höchststand im Jahr 2019. Die Kälberernte im Jahr 2023 betrug 33,6 Millionen Tiere, ein Rückgang von 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und die kleinste Kälberernte seit 2014.

Unterdessen breitet sich die Vogelgrippe weiter im ganzen Land aus, was die Eierpreise in den letzten Monaten dramatisch in die Höhe getrieben hat …

Daten des Landwirtschaftsministeriums der Vereinigten Staaten zeigen, dass die Preise für Eier der Güteklasse A pro Dutzend zwischen November und Februar um 40 % von 2,13 $ auf 3 $ gestiegen sind.

Natürlich ist seit Joe Bidens Einzug ins Weiße Haus fast alles viel teurer geworden.

Hier sind einige weitere Beispiele …

Der Preis für Hähnchenbrust ohne Knochen ist um 26 % gestiegen, von 3,26 $ pro Pfund im Januar 2021 auf 4,11 $ pro Pfund im Februar 2024.

Weißbrot pro Pfund ist 30 % teurer, bis zu 2,01 $ pro Pfund im Februar gegenüber 1,55 $ pro Pfund im Januar 2021.

Und bei Weißzucker sind die Kosten pro Pfund in den letzten drei Jahren von 0,68 $ auf 0,98 $ gestiegen, was einem Anstieg von 44 % entspricht.

Ich habe meine Leser immer davor gewarnt, dass sich die globale Lebensmittelkrise zunächst in den Vereinigten Staaten in deutlich höheren Lebensmittelpreisen manifestieren würde.

Und jetzt glaube ich, dass wir bei bestimmten Rohstoffen einen Wendepunkt erreichen.

Schauen Sie sich nur an, was mit den Kakaopreisen passiert. Sie schießen einfach weiterhin exponentiell in die Höhe …

Der May ICE NY-Kakao (CCK24) ist heute um +381 (+5,42 %) gestiegen, und der May ICE London-Kakao Nr. 7 (CAK24) ist um +377 (+6,55 %) gestiegen.

Die Kakao-Futures-Kontrakte für Mai in New York und London erholten sich heute beide stark und erreichten neue Kontrakthöchststände, da weiterhin Bedenken hinsichtlich knapper Kakaolieferungen aus Westafrika bestehen.

Eine geringere Kakaoproduktion in der Elfenbeinküste, dem weltweit größten Produzenten, ist ein wichtiger Aufwärtsfaktor für die Kakaopreise. Regierungsdaten vom Montag zeigten, dass Bauern der Elfenbeinküste vom 1. Oktober bis 10. März 1,22 MMT Kakao in Häfen verschifft hatten, was einem Rückgang von -29 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Die Kakaoregulierungsbehörde der Elfenbeinküste sagte am vergangenen Donnerstag, sie erwarte, dass die Zwischenernte der Elfenbeinküste, die offiziell im April beginnt und die kleinere von zwei jährlichen Ernten ist, von 600.000 Tonnen im letzten Jahr um -33 % auf 400.000 Tonnen sinken wird. Trader Ecom Agroindustrial prognostiziert, dass die Kakaoproduktion der Elfenbeinküste 2023/24, die im September endet, im Jahresvergleich um -21,5 % auf ein 8-Jahres-Tief von 1,75 MMT fallen wird.

Ich weiß, dass ich es schon einmal gesagt habe, aber ich werde es noch einmal sagen.

Wenn Sie Schokolade lieben, sollten Sie sich jetzt eindecken, solange Sie noch können.

Das Gleiche gilt auch für viele andere Lebensmittel.

In einem kürzlichen Interview mit Fox News erklärte der Vorbereitungsexperte James Nelson, dass die meisten Amerikaner völlig unvorbereitet auf irgendeine größere Unterbrechung der Lieferkette seien …

Nelson hat errechnet, dass die Menschen, wenn ein Gefrierschrank ausfällt, nur noch drei Tage lang von diesem Essen haben. Wenn der Strom ausfällt, müssen die Amerikaner jetzt nur noch fünf Tage lang zu Hause essen.

Ein örtlicher Vorort oder ein städtisches Gebiet verfügt ebenfalls über Lebensmittelvorräte für etwa zwei Wochen und verfügt über Generatoren, wenn der Strom ausfällt. Wenn die Menschen jedoch auf Ladengeschäfte angewiesen sind, werden diese schnell leer sein.

„Selbst wenn es zu einem vorübergehenden Zusammenbruch der Lieferkette kommt, sind die meisten Haushalte innerhalb von zwei Wochen vollständig auf Almosen von einer Regierungsbehörde oder einer Nichtregierungsorganisation angewiesen“, sagte Nelson.

„Jeder, der zu Hause nicht über Grundnahrungsmittel und Grundnahrungsmittel für drei bis sechs Monate verfügt und die Möglichkeit hat, einen Garten anzulegen. Was ist dann dein Plan? Ich meine, das sind keine seltsamen Konzepte, über die man reden kann“, fügte er hinzu.

Er hat recht.

Unsere Welt nähert sich rasch einer Zeit beispiellosen Chaos , und der Großteil der Bevölkerung ist völlig unvorbereitet darauf.

Wenn Sie planen, sich vorzubereiten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.

Denn es sieht so aus, als würde sich das schwarze Pferd der Hungersnot auf den Ritt vorbereiten, und es wird nicht mehr lange dauern, bis es endlich freigelassen wird.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 17.03.2024