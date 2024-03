Biblische Prophezeiung? Roter Rost auf dem Mond, rote Färsen in Israel und ein rotes Pferd, das sich zum Reiten vorbereitet

Teile die Wahrheit!

Was bedeutet die Farbe Rot für Sie? Heute habe ich über mehrere aktuelle Nachrichtenmeldungen nachgedacht, die sich auf biblische Prophezeiungen beziehen, und mir wurde klar, dass sie alle etwas mit der Farbe Rot zu tun haben. Von Michael Snyder

Also habe ich Google gefragt, was die Farbe Rot symbolisiert, und wurde zu einem Wikipedia-Artikel weitergeleitet , in dem erklärt wird, dass Rot „die Farbe des Blutes“ ist und dass sie „historisch mit Opferbereitschaft, Gefahr und Mut in Verbindung gebracht wurde“.

Darüber hinaus wird die Farbe Rot häufig verwendet, um eine Art Warnung zu übermitteln. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn alle Stoppschilder gelb wären. Das würde bei weitem nicht so gut funktionieren. Der Grund, warum Stoppschilder rot sind, liegt darin, dass die Farbe Rot Ihre Aufmerksamkeit erregt.

Kürzlich erzählte mir einer meiner Freunde eine Geschichte, die meine Aufmerksamkeit erregte.

Nach Angaben der NASA wurden auf der Mondoberfläche große Mengen roten Rosts entdeckt …

Während unser Mond luftlos ist, deuten Untersuchungen auf das Vorhandensein von Hämatit hin, einer Form von Rost, die normalerweise Sauerstoff und Wasser benötigt. Das gibt Wissenschaftlern Rätsel auf.

Der Mars ist seit langem für seinen Rost bekannt. Eisen auf seiner Oberfläche, kombiniert mit Wasser und Sauerstoff aus der Antike, verleihen dem Roten Planeten seinen Farbton. Aber Wissenschaftler waren kürzlich überrascht, als sie Beweise dafür fanden, dass auch unser luftleerer Mond Rost aufweist.

Dies schockierte die Wissenschaftler, die es entdeckten, völlig. Das Folgende kommt von CNN …

„Zuerst habe ich es überhaupt nicht geglaubt. Aufgrund der Bedingungen auf dem Mond sollte es nicht existieren“, sagte Abigail Fraeman, Wissenschaftlerin am Jet Propulsion Laboratory der NASA, in einer Pressemitteilung.

Auf dem Mond gibt es nicht nur keine Luft, sondern er ist auch mit Wasserstoff durchflutet, der von der Sonne ausströmt und vom Sonnenwind getragen wird. Rost entsteht, wenn Sauerstoff dem Eisen Elektronen entzieht; Wasserstoff bewirkt das Gegenteil, indem er Elektronen hinzufügt, was bedeutet, dass es auf dem wasserstoffreichen Mond umso schwieriger ist, sich zu rosten. (Die Bibel prophezeit: Entwicklung eines massiven antiamerikanischen Handelsblocks – so beginnt der 3. Weltkrieg)

„Es ist sehr rätselhaft“, sagte Shuai Li von der University of Hawaii, der Hauptautor der Studie, die am Mittwoch in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht wurde. „Der Mond ist eine schreckliche Umgebung für die Bildung von Hämatit.“

Wird der Mond irgendwann genauso rot am Himmel erscheinen wie der Planet Mars?

Ich weiß nicht.

Aber in den letzten Tagen haben viele Menschen in den sozialen Medien darüber berichtet.

Mittlerweile gibt es zahlreiche Spekulationen darüber, dass in Israel bald eine Zeremonie zur roten Färse stattfinden könnte.

Im September 2022 schrieb ich über fünf rote Färsen, die aus dem Bundesstaat Texas in das Land Israel transportiert worden waren.

Diese roten Färsen leben noch und Anfang des Monats veröffentlichte CBS News eine Geschichte über sie …

Als Hamas-Sprecher Abu Ubaida eine Rede zum 100. Tag des Krieges in Gaza begann, entging eine verwirrende, aber aufschlussreiche Erklärung den Schlagzeilen. Er nannte die Motive für das Massaker der militanten Palästinensergruppe am 7. Oktober in Israel und beschuldigte die Juden, „rote Kühe ins Heilige Land gebracht“ zu haben.

Bei den Kühen, von denen er sprach, handelt es sich um rote Färsen, die jetzt an einem sicheren, unbekannten Ort im von Israel besetzten Westjordanland grasen. Einige Juden und Christen glauben, dass sie der Schlüssel zum Wiederaufbau des jüdischen Tempels sind, der einst in Jerusalem stand, und dass sie den Messias herbeirufen.

Ein Mann namens Yitshak Mamo war maßgeblich an dem Projekt für rote Färsen beteiligt und sagte gegenüber CBS News , dass diese roten Färsen genau beobachtet werden, um festzustellen, ob sie weiße oder schwarze Haare entwickeln …

Bei der Überführung der Färsen ins Heilige Land war Yitshak Mamo aus Uvne Jerusalem maßgeblich beteiligt, eine Gruppe, die sich für den Bau eines neuen Tempels in der Altstadt Jerusalems einsetzte.

„Sie können überprüfen, ob sie weiße oder schwarze Haare haben“, sagte er gegenüber CBS News und erklärte, dass alle nicht roten Haare die Kühe daran hindern würden, ihre prophezeite Rolle zu erfüllen.

Es gab Berichte, dass eine der ursprünglich fünf roten Färsen disqualifiziert wurde, die anderen vier jedoch immer noch perfekt sind.

Wird also bald eine der verbleibenden vier Färsen geopfert?

Sie müssen verwendet werden, bevor sie zu alt sind, und so tickt die Uhr.

Und es wurde berichtet, dass letztes Jahr „ein Übungslauf der Reinigungszeremonie“ durchgeführt wurde …

Erst vor zwei Wochen führte eine Gruppe von Juden, die vom Stamm Levi und den Priesterfamilien abstammten, in der Nähe des biblischen Silo, wo die Stiftshütte zur Zeit der Richter aufbewahrt wurde, einen Übungslauf der Reinigungszeremonie durch.

Die Veranstaltung fand an einem Ort namens „Ancient Shiloh“ statt, der dem Temple Institute angegliedert ist, und beinhaltete Erläuterungen zu den Priesterfunktionen, einschließlich Opfern. Die Veranstaltung beinhaltete auch ein „Tempelbankett“ mit Speisen aus dem Zweiten Tempel und biblischen Zeiten.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Präsentation einer der fünf roten Färsen.

Es gab Gerüchte, dass irgendwann in diesem Jahr eine offizielle Reinigungszeremonie stattfinden könnte.

Als Mamo von CBS News dazu befragt wurde , deutete er an, dass es bald dazu kommen könnte …

Zurück in seiner Siedlung im Westjordanland sagte Mamo gegenüber CBS News, dass die Färsen nur einen abschließenden Reinheitstest bestehen müssten. Die Zeremonie, von der er hofft, dass sie den Tempel wieder zum Leben erweckt und den Messias einläutet, könnte jeden Tag stattfinden. Er sagte, er verstehe, warum die Hamas empört sein könnte.

Wir werden sehen.

Sollte es dazu kommen, könnte es zu einer starken Eskalation der Spannungen in der Region kommen.

Die Wahrheit ist natürlich, dass der Nahe Osten bereits am Rande eines umfassenden Krieges steht.

Laut Zero Hedge bereitet sich Israel fieberhaft auf eine Invasion im Südlibanon vor …

Nach Monaten der Eskalation hat Israel weiterhin signalisiert, dass es sich auf den Start einer neuen Großoperation gegen die Hisbollah im Südlibanon vorbereitet.

Etwa 80.000 israelische Einwohner, deren Häuser in der Nähe der Grenze liegen , wurden seit Oktober und November weiterhin evakuiert und sind im Wesentlichen Binnenvertriebene. Aus diesem Grund ist der Druck auf die israelischen Führer gestiegen, etwas zu tun, das ihre Rückkehr ermöglicht und die Sicherheit des Nordens Israels gewährleistet.

Israelische Medien, insbesondere YNet News, berichteten am Sonntag, dass die israelischen Streitkräfte (IDF) „Notfallpläne“ für einen groß angelegten Angriff auf den Libanon vorbereiten. Der Leiter des Nordkommandos der israelischen Armee, Generalmajor Ori Gordin, erklärte bei einem Treffen mit Siedlerführern aus Nordisrael: „Wir bereiten Notfallpläne für einen Angriff im Libanon vor.“ Unser Ziel ist es, die Sicherheitslage zu ändern, damit die Bewohner nach Hause zurückkehren können .“

YNet enthüllte außerdem Pläne zur Einleitung der „Operation Steady Anchor“ der Armee, die darauf abzielt, Zivilisten während der erwarteten Eskalation der Kämpfe zu schützen. Es wird allgemein geschätzt, dass die Hisbollah über 150.000 Raketen besitzt – einige davon können wahrscheinlich Haifa und Tel Aviv erreichen.

Die Israelis sind absolut entschlossen, die Hisbollah nördlich des Litani-Flusses zu drängen, und die Hisbollah wird niemals freiwillig vorgehen.

Es wird also Krieg geben.

Am Dienstag feuerte die Hisbollah etwa 100 Raketen auf Israel ab, nachdem die IDF Ziele tief im Libanon festgefahren hatte …

Die Hisbollah feuerte am Dienstag über 100 Raketen auf Israel ab, während die IDF an einem der angespanntesten Tage des Konflikts im Norden mehrere strategische Ziele der Terrorgruppe rund 100 Kilometer tief im Libanon anschlug.

In Galiläa und auf den Golanhöhen ertönten Alarme. Die erste Raketenrunde enthielt etwa 30 Raketen, die zweite Runde etwa 70.

Berichten zufolge wurden Raketeneinschläge in offenen Gebieten in der Nähe von Ein Kuniya, Snir, Sha’ar Yashuv und Kfar Szold gesichtet.

Die Hisbollah sagte, sie habe diese Katjuscha-Raketen als Reaktion auf die israelische Bombardierung tief im Libanon in der Bekaa-Region am Montagabend abgefeuert.

In den kommenden Monaten wird es im Nahen Osten so viel Tod und Zerstörung geben, und dieser Krieg wird letztendlich zu einem der Konflikte werden, die den Dritten Weltkrieg ausmachen.

Auch die USA und Russland nähern sich schnell einem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, und diese Woche warnte Wladimir Putin, dass sein Land für einen Atomkrieg bereit sei …

Wladimir Putin erklärte heute seine Bereitschaft zu einem Atomkrieg, falls die USA Truppen in die Ukraine entsenden sollten, während Moskaus Kampf gegen Kiew weiter tobt.

„Aus militärtechnischer Sicht sind wir natürlich bereit“, erklärte der 71-jährige Diktator in einem Interview mit dem staatlich kontrollierten Fernsehen Rossiya-1.

In beunruhigenden Kommentaren erinnerte er den staatlich kontrollierten Sender daran, dass die russische Atomdoktrin den Einsatz von Atomwaffen im Falle einer wahrgenommenen Bedrohung der nationalen Sicherheit erlaube.

„Waffen existieren, um sie einzusetzen“, erklärte er. „Wir haben unsere eigenen Prinzipien.“

Wie ich in meinem neuesten Buch ausführlich darlege , haben die Russen äußerst beeindruckende Waffensysteme entwickelt, mit denen die USA nicht mithalten können.

Wir sind dem Undenkbaren so nahe, aber die meisten Menschen haben überhaupt keine Ahnung, was wirklich vor sich geht.

Die meisten von ihnen gehen davon aus, dass unsere Führer alles unter Kontrolle haben und keine Gefahr eines Atomkrieges besteht.

Aber in Russland wird in den Nachrichtensendungen ständig von der Möglichkeit eines Atomkriegs gesprochen.

In einem Atomkrieg gibt es keine Gewinner, aber die Russen wissen, dass derjenige, der zuerst feuert, die besten Überlebenschancen hat.

Wenn unsere Führer die Russen zu weit drängen, werden sie den Knopf drücken, und an diesem Punkt wird es für keinen von uns ein Zurück mehr geben.

