Bis 2050 wird sich die weltweite Krebsrate voraussichtlich fast verdoppeln – natürliche Wege zur Krebsvorbeugung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass bis zum Jahr 2050 die Zahl der weltweit neu diagnostizierten Krebsfälle um 77 Prozent im Vergleich zu den heutigen Zahlen steigen wird.

Ein neuer WHO-Bericht warnt davor, dass in den nächsten drei Jahrzehnten bei zig Millionen Menschen erstmals Krebs diagnostiziert werden wird. Im Jahr 2050 werden voraussichtlich mehr als 35 Millionen neue Krebsfälle auftreten, verglichen mit 20 Millionen neuen Fällen im Jahr 2022.

„Die schnell wachsende globale Krebslast spiegelt sowohl die Alterung und das Wachstum der Bevölkerung als auch Veränderungen in der Exposition der Menschen gegenüber Risikofaktoren wider, von denen einige mit der sozioökonomischen Entwicklung zusammenhängen“, heißt es in dem Bericht, der von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) der WHO veröffentlicht wurde.

„Tabak, Alkohol und Fettleibigkeit sind Schlüsselfaktoren für die zunehmende Krebsinzidenz, wobei die Luftverschmutzung immer noch ein wesentlicher Faktor für umweltbedingte Risikofaktoren ist.“

Im Jahr 2022 prognostizierte die IARC, dass 9,7 Millionen Menschen an Krebs sterben würden. Die Gruppe schätzt weiter, dass jeder fünfte Mensch irgendwann in seinem Leben an Krebs erkrankt und jeder neunte Mann und jede zwölfte Frau daran sterben wird. (Top-Arzt enthüllt: „Wir können seit 42 Jahren Krebs heilen“ (Video))

Amerika bricht neuen Krebsrekord

Etwa zwei Drittel der im Jahr 2022 gemeldeten neuen Krebserkrankungen und Todesfälle waren auf zehn Krebsarten zurückzuführen, wobei Lungenkrebs die wichtigste ist, gefolgt von Brustkrebs bei Frauen, Darmkrebs bei beiden Geschlechtern, Prostatakrebs bei Männern und Magenkrebs im Allgemeinen.

„Das Wiederauftreten von Lungenkrebs als häufigste Krebsart hängt wahrscheinlich mit dem anhaltenden Tabakkonsum in Asien zusammen“, heißt es in dem Bericht.

Zwanzig Prozent der Lungenkrebspatienten sterben, was Lungenkrebs zur tödlichsten Krebsart weltweit macht. An zweiter Stelle steht Darmkrebs, gefolgt von Leberkrebs an dritter Stelle, Brustkrebs an vierter Stelle und Magenkrebs an fünfter Stelle. Bei Frauen ist Brustkrebs die am häufigsten diagnostizierte und tödlichste Krebsart. (Gesundheit: Mariendistel gegen Brust,- Lungen- und Darmkrebs)

Auch die American Cancer Society (ACS) veröffentlichte kürzlich einen Bericht, in dem sie warnte, dass die Krebsraten speziell in den Vereinigten Staaten neue Rekorde brechen. Laut ACS wird die Zahl der neuen Krebsfälle in den USA erstmals zwei Millionen überschreiten.

„Das entspricht etwa 5.500 neuen Krebsdiagnosen pro Tag“, schreibt Naveen Athrappully von der Epoch Times .

In seinem Bericht stellte das ACS fest, dass vor allem ältere Menschen an Krebs erkranken, und fügte hinzu, dass der Anstieg der Krebsraten auch ein Faktor für mehr Diagnosen sei. Die sechs häufigsten Krebsarten in den USA sind Brust-, Prostata-, Endometrium-, Bauchspeicheldrüsen-, Nieren- und Melanom, gefolgt von Lunge, Dickdarm und Mastdarm, Blase und Non-Hodgkin-Lymphom.

„Im Jahr 2024 werden für die Vereinigten Staaten über 611.000 Todesfälle durch Krebs prognostiziert“, sagt das ACS. „Das sind mehr als 1.600 Todesfälle durch Krebs pro Tag.“

Während bei manchen Krebsarten ein Rückgang der Diagnosen zu verzeichnen ist, steigt ihre Inzidenz in bestimmten Untergruppen deutlich an. Einige Beispiele sind:

• Darmkrebs bei Menschen unter 35 Jahren

• Mundkrebs bei Menschen mit der Diagnose HPV (humanes Papillomavirus)

• Leberkrebs bei Frauen

• Gebärmutterhalskrebs bei Frauen im Alter zwischen 30 und 44 Jahren

Laut Dr. Yuhong Dong, einem Spezialisten für Infektionskrankheiten, ist die Zunahme von Gebärmutterhals- und Mundkrebs auf erhöhte sexuelle Aktivität zurückzuführen.

„In den letzten Jahrzehnten zeichnet sich der Trend ab, dass Menschen dazu neigen, schon in jungen Jahren sexuelle Aktivitäten auszuüben und mehrere Sexualpartner zu haben, was die Wahrscheinlichkeit einer HPV-Infektion erhöhen kann“, sagte Dong.

„Es ist allgemein bekannt, dass HPV ein krebserregendes Virus ist. Die Rolle von HPV bei der Entstehung von Krebs ist in erster Linie auf seine krebserregenden Proteine ​​zurückzuführen. Diese Proteine ​​zerstören die körpereigenen Tumorbekämpfungsmechanismen, was zu einer schnellen und unkontrollierten Zellvermehrung führt.“

Während der Wuhan-Coronavirus-Pandemie (COVID-19) wurden viele Fälle von Impfverletzungen und Impftoten registriert. Ein Onkologe im Vereinigten Königreich hat einen offenen Brief an den Chefredakteur der medizinischen Fachzeitschrift The BMJ geschrieben , in dem er vor den schädlichen Auswirkungen von Coronavirus-Impfstoffen warnt, die „sofort zur Sprache gebracht und diskutiert werden müssen“, insbesondere da Krebs und andere Krankheiten schnell bei den Geimpften auftreten

Dr. Angus Dalgleish ist Professor für Onkologie an der St. George’s University of London . Er schickte seinen Brief an Dr. Kamran Abbasi, den Chefredakteur von The BMJ .

Dalgleish hat auch beobachtet, wie Menschen nach einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus eine B-Zell-Erkrankung entwickelten. Auf Nachfrage sagten ihm diese Menschen, dass sie sich mindestens einige Tage bis Wochen nach der Auffrischungsimpfung unwohl fühlten.

Unter Dalgleishs persönlichen Kontakten erkrankte einer an Leukämie und zwei Arbeitskollegen an Non-Hodgkin- Lymphom .

Ein alter Freund von Dalgleish berichtete, dass er seit der Auffrischungsimpfung das Gefühl habe, seit langem an COVID-19 erkrankt zu sein. Außerdem litt er unter starken Knochenschmerzen und es wurden mehrere Metastasen aufgrund einer seltenen B-Zell-Erkrankung diagnostiziert.

Dalgleish warnte, dass es sich bei diesen Fällen aufgrund seiner Erfahrung nicht um zufällige Anekdoten handele, die andere Experten möglicherweise vorschlagen. Das gleiche Muster wird aus anderen Ländern wie Australien, Deutschland und den USA gemeldet.

Auch die Berichte über eine Unterdrückung des angeborenen Immunsystems nach mehrwöchiger mRNA-Injektion passen, zumal alle diese Patienten bisher an Melanomen oder B-Zell-basierten Krebserkrankungen leiden , die sehr anfällig für die Immunkontrolle sind. All dies wurde bereits vor den Berichten über die Unterdrückung von Suppressorgenen durch mRNA in Laborexperimenten aufgezeichnet.

Dalgleish warnte, dass seine Bedenken „sofort geäußert und diskutiert werden müssen“.

Eine Krebsdiagnose muss kein Todesurteil bedeuten.

Natürliche Wege zur Krebsvorbeugung

Eine Möglichkeit, Ihr Krebsrisiko zu senken, ist Ihre Ernährung. Tatsächlich ist die Aufrechterhaltung einer insgesamt gesunden Ernährung ein guter Schutz vor vielen Gesundheitsproblemen, einschließlich Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Hier sind einige Gründe, warum eine gesunde Ernährung eine gute Möglichkeit ist, Krebs einzudämmen:

Verringert Entzündungen. Aktuelle Studien haben gezeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen Entzündungen und dem Fortschreiten des Krebses gibt. Laut einer Studie in der Fachzeitschrift Nature können viele dieser Krebsarten von einer Infektion, einer chronischen Reizung und einer Entzündung ausgehen.

Cox-2 beispielsweise ist ein Enzym, das sowohl für die Verstärkung von Entzündungen als auch für die Entstehung von Krebs verantwortlich ist. Dies erfordert ein stärkeres Bewusstsein für entzündungshemmende Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel, um die schädlichen Auswirkungen solcher Verbindungen zu reduzieren.

Beispielsweise ist Curcumin, der Wirkstoff des Gewürzes Kurkuma, weithin bekannt für seine starke entzündungshemmende Wirkung und wird seit Hunderten von Jahren in der traditionellen Medizin eingesetzt. Sie können auch fetten Fisch wie Lachs und Thunfisch in Ihre Ernährung aufnehmen, der reich an gesunden Omega-3-Fettsäuren ist und zudem entzündungshemmende Eigenschaften besitzt .

Verhindert DNA-Schäden. Viele Krebsarten beginnen mit einer Art DNA-Schädigung, die dazu führt, dass die Zellen krebsartig werden. Einer der Hauptverdächtigen für DNA-Schäden ist oxidativer Stress, der durch die Ansammlung schädlicher Moleküle, sogenannter freier Radikale, verursacht wird.

Oxidativer Stress macht Sie nicht nur anfälliger für Krebs, sondern erhöht auch das Risiko für Herzerkrankungen und Diabetes. Sie können dies verhindern, indem Sie Lebensmittel zu sich nehmen, die reich an Antioxidantien sind – Verbindungen, die oxidativen Stress bekämpfen können. Zu diesen Lebensmitteln gehören Blaubeeren, Pekannüsse und Grünkohl.

Löst Apoptose aus. Wenn eine gesunde Zelle das Ende ihrer Existenz erreicht, durchläuft sie einen Prozess, der Apoptose oder Zelltod genannt wird. Krebszellen funktionieren jedoch anders. Sie ignorieren die Signale, die diesen Prozess auslösen, und replizieren weiter. Nährstoffe wie Curcumin und die in Kreuzblütlern enthaltenen Nährstoffe – nämlich DIM I3C – können Krebszellen zerstören und deren Selbstzerstörung fördern.

Verhindert Metastasierung. Krebserkrankungen wie Brustkrebs sind oft durch Metastasen oder die Ausbreitung auf benachbarte Organe wie Lunge, Leber und sogar das Gehirn gekennzeichnet. Bestimmte Nährstoffe wie Sulforaphan, das in Kreuzblütlern enthalten ist, können dazu beitragen, die Ausbreitung des Tumors zu hemmen.

Verhindert, dass Blutgefäße Tumore versorgen. Sobald sich ein Tumor entwickelt, benötigt er eine stetige Blutversorgung, um weiter wachsen zu können. Dazu baut der Körper neue Blutgefäße auf. Dieser Vorgang wird Angiogenese genannt. Es gibt antiangiogene Lebensmittel , die diesen Prozess hemmen können. Epigallocatechingallat (EGCG), das reichlich in grünem Tee vorkommt, ist besonders wirksam gegen Angiogenese.

Blockiert die abnormale Östrogenproduktion. Hemmstoffe können die Produktion von Östrogen im Körper blockieren und zu schwerwiegenden Nebenwirkungen führen. Glücklicherweise gibt es viele natürliche Möglichkeiten, Ihre Hormone zu regulieren . Beispielsweise können Lignane aus Leinsamen überschüssige, im Körper vorhandene aggressive Östrogene binden und ausscheiden. Das in Kirschen enthaltene Hormon Melatonin kann Brustkrebszellen in den „Schlafmodus“ versetzen.

Bleiben Sie krebsfrei, indem Sie eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit biologischen und frischen Lebensmitteln anwenden , die Ihnen hilft, ein viel längeres und gesünderes Leben zu führen.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 01.03.2024