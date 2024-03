Britischer Abgeordneter enthüllt, Elite habe ihm gesagt: „Alle Geimpften werden bald an Turbo-Krebs sterben“ (Videos)

Laut dem britischen Parlamentsabgeordneten Andrew Bridgen werden bald Hunderte Millionen Geimpfte sterben. Er enthüllte, dass ihm ein hochrangiger Kabinettsminister Einzelheiten des Plans mitgeteilt habe, Turbokrebs zur Entvölkerung der Welt einzusetzen.

Laut Bridgen ereignete sich der Vorfall in der Teestube im Westminster Houses of Parliament, wo der namentlich nicht genannte hochrangige Minister ihm sagte, dass er „bald an Krebs sterben“ würde , weil er während des Lockdowns dazu verleitet worden sei, den Impfstoff einzunehmen.

„Sie können alles sagen, was Sie wollen“, sagte der Minister zu Bridgen. „Das spielt keine Rolle. Sie sind geimpft. Du wirst bald an Krebs gestorben sein.“

Andrew Bridgen ist seit 2010 Parlamentsabgeordneter für North West Leicestershire. Er hat sich zu einer prominenten Stimme im Kampf gegen den globalistischen Autoritarismus im Vereinigten Königreich entwickelt und wettert gegen Covid-Impfvorschriften, Lockdowns und Maskenpflichten.

Bridgens rechtzeitige Warnung vor den sprunghaft ansteigenden Krebstodesfällen infolge von mRNA-Impfstoffen kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Pfizer-Mitarbeiter beginnen, den Betrug aufzudecken.

Turbo-Krebs wird in den nächsten Jahren das Leben von Hunderten Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen fordern, so ein Pfizer-Insider, der davor warnt, dass jeder, der mit mRNA geimpft ist, eine wandelnde, sprechende Zeitbombe ist, die nur darauf wartet, zu explodieren.

Dem Insider zufolge handelte es sich bei der Covid-Pandemie und der Einführung der mRNA um eine jahrzehntelang geplante Operation mit dem ausdrücklichen Ziel, Menschen zu verletzen, zu verstümmeln und eine große Zahl von Menschen vorsätzlich zu töten. (Top-Kardiologe meldet einen 47-fachen Anstieg schwerer Myokarditis nach Covid-Impfungen und fordert eine Untersuchung)

Aber es kommt noch schlimmer. Die mRNA-Einführung steckt erst in den Kinderschuhen. Die kranken und verdorbenen Eliten, die für den massiven Anstieg der Turbokrebserkrankungen verantwortlich sind, werden nun enorme finanzielle Vorteile daraus ziehen, indem sie die ganze Welt dazu zwingen, sich gegen das Problem, das sie ursprünglich verursacht haben, impfen zu lassen.(Ärzte sagen nun doch, dass die Gefahr des „Shedddings“ bei COVID-19-Impfstoffs real ist!)

A reminder of my initial call in parliament for the data on „doses, dates and deaths" which has been released to the pharma industry but not to us. A formal request has now gone to the ONS backed by six parliamentary colleagues.

Die globalistische Elite nutzt die Pharmaindustrie, um das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Geschichte zu begehen, und wie üblich ist sie entschlossen, ihre bösen Absichten vor aller Öffentlichkeit zu verbergen.

UK MP Andrew Bridgen was told by a Senior Minister in the tea room at the UK Parliament:

„You can speak out all you want. It doesn't matter. You are vaccinated. You will be dead of cancer soon.'

— 🌹⚔️🌹The Resistance🌹⚔️🌹 (@Resistance20001) February 29, 2024

