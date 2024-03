Weltbühne und Numerologie: Biden und Trump in Texas am 60. Tag, vor der 60. Wahl

Am 29. Februar, am 60. Tag des Jahres, während des politischen Rennens um die 60. US-Präsidentschaftswahl, besuchten sowohl Joe Biden als auch Donald Trump Texas.

Während der verschlafene Joe in Brownsville, TX, war, war Donald Trump in Eagle Pass, TX. Ratet mal, was beide Standorte gemeinsam haben? Ja, beides entspricht 60 in der Gematrie. Von Joachim Bartoll

Der 29. Februar war der 60. Tag des Jahres.

Brownsville, TX = 60

Eagle Pass, TX = 60

Und hier dreht sich alles um das Drehbuch, in dem Donald Trump als Präsident 2024 zurückkehren wird.

Donald Trump = 60

2024 Präsident = 60

Und Trump war zusammen mit Gouverneur Greg Abbot in Eagle Pass.

Gouverneur Greg Abbott = 60

Die Zahl 60 erinnert uns auch daran, wie John F. Kennedy 1960 gewann, was später zu seinem inszenierten und vorgetäuschten Attentat in Texas führte – etwas, das wahrscheinlich auch Trump passieren wird, da es zahlreiche versteckte Hinweise auf ein zukünftiges Attentat gab.

Der 29. Februar lag auch 250 Tage vor der Wahl, die am 5. November 2024 stattfinden wird. 250 ist in der Numerologie einfach 25 und passt perfekt zu einem Tag, an dem sowohl Biden als auch Trump im Mittelpunkt stehen. (Numerologie: Bankier Jacob Rothschild im Alter von 87 Jahren verstorben)

Beachten Sie auch, wie sie mit denselben Chiffren konsistent bleiben. Biden war in Brownsville, wo die Zahl auf 60 sank, während Trump in Eagle Pass war, wo die Zahl umgekehrt auf 60 sank.

300x250

250 ist 25 , da Sie die Nullen weglassen können, was in der Numerologie keinen Wert hat

Biden = 25

Trump = 25

Der 29. Februar brachte eine vollständige Numerologie mit 75 und 39 Daten.

29.02.2024 = 2 + 29 + 20 + 24 = 75

29.02.2024 = (2) + (29) + 2+0+2+4 = 39

300x250 boxone

Brownsville, TX = 75

Eagle Pass, TX = 39

Der 29. Februar war genau 260 Tage nach dem Geburtstag des ehemaligen Präsidenten Trump am 14. Juni, und er bereiste Eagle Pass und die Grenze zusammen mit dem Gouverneur von Texas, Gregg Abbott.

Präsident Trump = 260

Gouverneur von Texas, Greg Abbott = 260

Natürlich kann der 29. Februar auch als 29/2 oder 292 geschrieben werden .

Präsident Donald Trump = 292

Der 29. Februar war 38 Wochen vor Joe Bidens Geburtstag am 20. November, und da wir uns in Texas an der Grenze befanden, drehte sich bei diesem inszenierten politischen Kampf alles um das Thema „Migranten“, eines von vielen Wahlthemen.

Migranten = 38

Wahl = 38

Dem Drehbuch zufolge wird die Zahl 38 natürlich mit Mord und Tötung in Verbindung gebracht, und Trump musste einfach die inszenierte und vorgetäuschte Ermordung von Laken Hope Riley durch den angeblichen Jose „Antonio“ Ibarra, einen „illegalen“ Einwanderer, zur Sprache bringen.

Antonio = 38

Mord = 38

Tötung = 38

Vergessen wir auch nicht, dass Trump Biden als „Crooked Joe Biden“ bezeichnet, was natürlich skriptgesteuert und auch symbolisch ist.

Crooked Joe Biden = 135, 72, 72, 810

The Fall of America = 135, 72, 72, 810

Und es passt zum Drehbuch der beiden Präsidenten, die die Grenze zwischen den USA und Mexiko besuchen.

Crooked Joe Biden = 72, 81, 81

Präsident Biden = 72, 81, 81

Präsident Trump = 72, 81, 81

Grenze zwischen den USA und Mexiko = 72, 81, 81

Wie immer ist jeder einzelne Schritt dieser Puppen auf der Weltbühne durch Skripte und Zahlen kodiert. Nichts davon ist real, alles ist wie ein Theaterstück inszeniert und das Manuskript wurde Jahre im Voraus geschrieben.

Geskriptete Medien: Trump liegt in gefälschten Umfragen mit 47 % vor Biden mit 46 %

Nach Angaben der Medien liegt Donald Trump, nachdem er in vier Fällen mit 91 Strafanzeigen konfrontiert wurde, in Umfragen immer noch vor Joe Biden mit 47 % gegenüber Bidens 46 %.

Wir wissen also, dass alle in den Medien präsentierten Umfragen und statistischen Zahlen gefälscht sind; sie sind Teil der rituellen Schrift, ihrer Wortmagie. Woher kommen also 47 und 46 ?

Bevor wir beginnen, geht es in dieser Geschichte zunächst um Politik, die der Präsidenten und die Wahlen. Das bedeutet auch, dass Teile des Hauptskripts für diesen Teil der Illusion in dieser Geschichte verborgen sein werden, wie in der Nachstellung des Buches der Offenbarung.

Außerdem geht es um Donald Trump und Joe Biden, daher wird es mit den Zahlen dieser Marionetten geschrieben und codiert. Außerdem erfüllen die „ Elitefamilien “, die diese Weltsimulation betreiben, alle ihre Befehle über den Jesuitenorden und ihre Untergebenen, die Freimaurer, sodass diese „Geheimbünde“ ebenfalls, die Teil des Kodex sein werden.

Alle diese Teile sind für das Ritual wichtig, denn wenn Menschen Teil der Geschichte werden, nehmen sie unwissentlich auch Teil des Codes ein. Also, fangen wir an.

47 sollte offensichtlich sein, da sie neben 11, 22 und 33 eine der heiligen Zahlen innerhalb der Freimaurerei ist. Der Winkel des Freimaurerkompasses ist als Hommage an das 47. Problem von Euklid auf 47 Grad eingestellt.

Und wir wissen, dass Donald Trump aus einer Familie stammt, die tief im schottischen Ritus der Freimaurerei verwurzelt ist. Wenn „vierzigstel“ buchstabiert wird, ergibt die Summe 147 in umgekehrter Ordnungszahl. Und Jakob, der auch als Israel bekannt ist, starb im Alter von 147 Jahren in Genesis 47 . Lustigerweise steht „US-Präsident“ in der gleichen Ziffer wie „Freimaurer“ an der Zahl 147 .

Können Sie sehen, wie alles zusammenhängt? Denken Sie daran, dass das moderne Englisch von katholischen/jesuitischen Priestern geschaffen und gleichzeitig mit Gematria kodiert wurde.

Siebenundvierzigster = 147

US-Präsident = 147

Freimaurer = 147

Präsident der Vereinigten Staaten = 147

Außerdem ist in der englischen Gematria 47 die Zahl für die Regierung, den Präsidenten, den Vatikan, die der Autorität, und was am wichtigsten ist: „Trump“ ist ebenfalls 47 .

Wenn sie ihrer Nachstellung des Buches der Offenbarung folgen, wird Trump wahrscheinlich 2024/25 als Präsident zurückkehren, bevor Obama als „Antichrist“ zurückkehrt. „Und denken Sie daran, der nächste Präsident wird der 47. Präsident der Vereinigten Staaten sein …“

Dieselbe Chiffre, da „Präsident“ die falsche „Autorität“ ist.

Dieselbe Chiffre, da die wahre „Regierung“ und das „Weiße Haus“ tatsächlich der Vatikan ist.

Trump = 47

D.C. = 47

Präsident = 47

Autorität = 47

Regierung = 47

Weißes Haus = 47

Vatikan = 47 (wo sich die eigentliche Regierung/das Weiße Haus befindet)

Außerdem kann der 7. September als 9/7 geschrieben werden, wie 97 , und diese Geschichte kommt 9 Monate und 7 Tage, wie 97 , vor Trumps nächstem Geburtstag (14. Juni). Mit anderen Worten, ein perfekter Tag für eine Geschichte über Trump.

7. September = 9/7 = 97

Und als Wortspiel ist 47 die Widerspiegelung von 74 . Und dieses vorgeschriebene Ritual, bei dem Joe Biden von Trump mit 47 % geschlagen wird, findet genau 74 Tage vor seinem Geburtstag am 20. November statt.

Auch für Bidens Geburtstag, den 20. November, gibt es eine Numerologie mit 47 und 74 Daten. Und schließlich, wenn Sie sich erinnern, riefen die Medien die Wahl für Biden aus, als er 74 Millionen Stimmen erreichte. Was für ein nettes Scripting.

20.11.2023 = 11 + 20 + 20 + 23 = 74

20.11.2023 = 1+1 + 2+0 + (20) + (23) = 47

Was ist also mit Joe Biden und 46? Nun, Joe Biden spielt die Rolle des 46. Präsidenten und er ist der zweite katholische (jesuitische) US-Präsident. Das Alte Testament umfasst 46 Bücher und der erste katholische Präsident, JFK, wurde im Alter von 46 Jahren ermordet .

Und natürlich ist in der Gematria „katholisch“ gleich 46 . Es ist schließlich eine katholisch-jesuitische Show, deren Zeuge wir sind.

Katholisch = 46

Societas Iesu = 46 (Gesellschaft Jesu, auch bekannt als Jesuitenorden)

Und um das Ganze abzurunden: Die Wahlen 2024 werden am 5. November stattfinden, wie in 11/5 oder 115 . Nun wurde diese Geschichte am 7. September veröffentlicht, dem Tag, an dem noch 115 Tage im Jahr übrig waren. Und natürlich entsprechen sowohl „Freimaurer“ als auch „Freimaurer“ in der Gematria 115 .

Mit anderen Worten, der perfekte Tag für eine Geschichte, die darauf hinweist, was am Wahltag passieren wird. Allesamt darauf ausgelegt, den schlafenden Massen ihre falsche Realität und die Illusion, ein „wichtiger“ Wähler zu sein, vor Augen zu führen, während sie in Wahrheit nichts anderes als manipulierte Sklaven sind, die in die Richtung getrieben werden, in die der große Bruder sie gehen will.

Und als Bonus, was die Katholiken betrifft, soll die Wahl im Jahr 2024 stattfinden. Am 17. Dezember 2024 wird der erste katholische Jesuitenpapst, Papst Franziskus, seinen 87. Geburtstag feiern. Können Sie erraten, wie viele Wochen und Tage vom 7. September 2023 bis zum 17. Dezember 2024 vergangen sind?

Ja, 66 Wochen und 6 Tage, also 666 , die Zahl des Tieres. Und natürlich, wenn wir einfach bis zu seinem bevorstehenden Geburtstag in diesem Jahr zählen, erhalten wir stattdessen 144 , die Summe von „Jesuitenorden“ in einfacher englischer Gematria. Komisch, wie das funktioniert, nicht wahr?

Die Zahl des Tieres deutlich sichtbar.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se/ am 03.03.2024