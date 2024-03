Die Bibel prophezeit: Entwicklung eines massiven antiamerikanischen Handelsblocks – so beginnt der 3. Weltkrieg

Teile die Wahrheit!

Das Gesicht des Planeten wird durch Hunderte gleichzeitig laufende, umwerfende Infrastrukturprojekte verändert. In Pakistan wird ein neuer Tiefwasserhafen an ein ausgedehntes Schienen- und Autobahnnetz angeschlossen. Ein Gastartikel von thetrumpet.com

In Laos hat eine Brücke sowohl den Weltrekord für den höchsten Brückenpfeiler als auch für die längste Spannweite zwischen zwei Pfeilern gebrochen.

Im abgelegenen Kasachstan entsteht rund um einen weitläufigen neuen Bahnterminal eine geschäftige Stadt aus dem Boden. In Montenegro wird die erste grenzüberschreitende Autobahn des Landes durch unwegsames Gelände verlegt.

In Ruanda verbindet eine neue Eisenbahn das Binnenland mit der Küste Tansanias. In Peru verwandelt ein riesiger neuer Hafen das Land in „das Tor von Südamerika nach Asien“.

Dies sind nur einige der Hunderten solcher Projekte, die weltweit laufen. Und erstaunlicherweise sind all diese Entwicklungen Teil einer Initiative einer Nation: China.

Im Jahr 2013 sprach der chinesische Generalsekretär Xi Jinping über die antike Seidenstraße, das Netzwerk von Handelsrouten, von denen einige bereits im Jahr 200 v. Chr . gegründet wurden und Waren, Ideen und Kulturen durch Asien, den Nahen Osten, Afrika und Europa transportierten. Xi kündigte daraufhin „ein großes Unterfangen“ an. China würde eine moderne Seidenstraße bauen: die Belt and Road Initiative.

Darum geht es bei den Projekten in Pakistan, Laos, Kasachstan, Montenegro, Ruanda, Peru und mehr als 100 weiteren Nationen . China arbeitet mit Hochdruck daran, Asien besser mit Europa und darüber hinaus zu verbinden. Sie nennt dies „das Projekt des Jahrhunderts“. Es ist so wichtig, dass die Chinesen es in ihrer Verfassung verankert haben.

Die Initiative besteht aus einem landgestützten Wirtschaftsgürtel aus sechs Korridoren, die Ost und West verbinden, und einer maritimen „Straße“ aus Häfen, die sich vom Südchinesischen Meer bis zur Ostküste Afrikas erstreckt. (Die großen energetischen Tendenzen in 2024: Verwirrung und Chaos)

Diese Projekte verbinden 60 Prozent der Weltbevölkerung, erstrecken sich über drei Kontinente und erstrecken sich bis nach Lateinamerika. Mit geschätzten Kosten von 5 Billionen US-Dollar handelt es sich um das mit Abstand ehrgeizigste Infrastrukturprojekt der Geschichte.

„Die Belt-and-Road-Initiative übertrifft einfach alles, was in der Geschichte der Menschheit versucht wurde“, sagte William F. Laurence, Forschungsprofessor an der James Cook University in Australien, gegenüber Nexus Media. „Es wird sich auf die eine oder andere Weise auf alle Facetten menschlichen Handelns auswirken.“

Und das alles hat einen übergeordneten und zugrunde liegenden Zweck: China die Vorherrschaft über den Welthandel zu verschaffen.

300x250

„Die nächste Supermacht der Welt“

Wie der Journalist Sam Ellis im April 2018 schrieb, ist „Belt and Road“ darauf ausgelegt, „den Welthandel umzuleiten“, um China zur „nächsten Supermacht der Welt“ zu machen.

Und es ist nicht nur die „Belt and Road“-Initiative. In den letzten Jahren hat die Kommunistische Partei Chinas auch große Handelsabkommen mit unzähligen Nationen geschlossen und Chinas Handelspolitik und Währung gleichermaßen zu Waffen gemacht. Die Kommunistische Partei hat außerdem eine nahezu vollständige staatliche Kontrolle über die 1,4 Milliarden Menschen in China eingeführt, von denen Millionen als Sklaven oder in einem nahestehenden Staat arbeiten, wodurch China in die Lage versetzt wurde, zu Kosten zu produzieren, mit denen freie Gesellschaften nicht konkurrieren können.

China hat auch die Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank, die Neue Entwicklungsbank, die Globale Entwicklungsinitiative, die Globale Sicherheitsinitiative, die Globale Zivilisationsinitiative und das Konfuzius-Institut vorangetrieben.

Wie „Belt and Road“ sind dies alles Organisationen und Richtlinien, die darauf abzielen, den Welthandel zu verändern und die Position der Kommunistischen Partei Chinas im Zentrum des Ganzen zu festigen.

300x250 boxone

Die Ergebnisse von Chinas Vorstoß waren atemberaubend.

Im Jahr 2000 waren die Vereinigten Staaten führend im Welthandel. Mehr als 80 Prozent der Nationen trieben mehr Handel mit Amerika als mit China; nur 20 Prozent handelten mehr mit China. Bis 2020 hatten sich die Zahlen im Wesentlichen umgekehrt, und China wurde zum Handelspartner Nummer eins für 128 von 190 Ländern.

Immer mehr Analysten werden sich der Realität dieser seismischen Machtverschiebung hin zu China bewusst. Aber es gibt noch etwas weitaus Bedeutsameres an Chinas Schritten zur globalen Vorherrschaft, das nur wenige erkennen: Es wurde in biblischen Schriften vor Tausenden von Jahren prophezeit. Und jetzt, da „Belt and Road“ und damit verbundene Handelsinitiativen im Gange sind, erfüllen sich diese Prophezeiungen.

„Zeiten der Heiden“

Die biblische Prophezeiung besagt, dass die Nachkommen des alten Israel in der Neuzeit zu einer äußerst mächtigen „Nation und Gruppe von Nationen“ werden würden (siehe Genesis 12:1-3; 17:1-5; 22:18; 26:3-5). . Es hieß jedoch auch, dass die Welt in die „Zeit der Heiden“ eintreten würde, wenn diese Völker sich weigerten, sich an den Gott zu wenden, der ihnen ihre Macht gab. Jesus Christus selbst verwendete diesen Satz: „Und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und in alle Nationen gefangen weggeführt werden; und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind“ (Lukas 21:24).

Der Begriff „Heiden“ bezieht sich auf Völker, die nicht vom alten Israel abstammen. Zu den Ländern, die von Israel abstammen, gehören Amerika, Großbritannien und die jüdische Nation, die heute Israel heißt. (Für eine ausführliche Erklärung bestellen Sie Ihr kostenloses Exemplar von „ The United States and Britain in Prophecy“ von Herbert W. Armstrong.)

Im 19. und 20. Jahrhundert nutzten Großbritannien und dann die Vereinigten Staaten ihre globale Macht, um in weiten Teilen der Welt vergleichsweise Stabilität zu schaffen. Aber jetzt ist die Zeit der israelitischen Führung vorbei und die globale Macht verlagert sich stattdessen auf „nichtjüdische“ Nationen.

Der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, hat erklärt, dass die Hauptmächte in „den Zeiten der Heiden“ ein von Deutschland angeführter europäischer Block, ein von Iran angeführtes Bündnis im Nahen Osten und eine von Russland und China angeführte große asiatische Konföderation seien.

„ Wir befinden uns bereits tief in der Zeit der Heiden “, schrieb er in unserer Oktoberausgabe 2023. „Man kann es sehen . Schauen Sie sich den Iran an. Schauen Sie sich insbesondere Europa und Asien an. Die Zeiten der israelitischen Mächte sind vorbei !“

Die Tatsache, dass die Menschheit nun in die Zeit der Heiden eingetreten ist, ist ein großes Ereignis!

Ein Bereich, in dem wir eindeutige Beweise dafür sehen können, sind Belt and Road und damit verbundene Initiativen. Alle Häfen, Eisenbahnen, Straßen, Brücken, Banken und andere Projekte tragen dazu bei, die globale Macht weg von israelitischen Nationen wie Amerika und hin zu nichtjüdischen Nationen wie China zu verlagern. Die gesamte wirtschaftliche Macht, die China erlangt, wird bereits in militärische Macht umgewandelt.

„Im weitesten Sinne ist wirtschaftliche Stärke entscheidend für militärische Stärke“, sagte Carolyn Bartholomew, Vorsitzende der US-chinesischen Wirtschafts- und Sicherheitsüberprüfungskommission des Kongresses. „China kanalisiert seine wirtschaftliche Stärke in wachsenden politischen Einfluss und militärische Macht auf der ganzen Welt, zu einer Zeit, in der andere Länder den Eindruck haben, dass die USA auf dem Rückzug sind.“

Die Seidenstraße und damit verbundene Projekte verbinden China auch eng mit der von Deutschland geführten nichtjüdischen Macht. Auch diese Entwicklung wurde in biblischen Prophezeiungen vorhergesagt.

„Mart der Nationen“

Vor etwa 2.700 Jahren inspirierte Gott den Propheten Jesaja, eine multinationale Handelsallianz zu prophezeien, die in der Neuzeit entstehen würde. Er beschrieb es als einen mächtigen „Markt der Nationen“ (Jesaja 23:3).

In Vers 1 in diesem Kapitel heißt es, dass „Chittim“ eine der führenden Nationen in diesem Handelsblock ist. Herr Flurry erklärt in seiner Broschüre Isaiah’s End-Time Vision, dass Chittim, manchmal auch Kittim geschrieben, ein alter Name ist, der sich auf das moderne China bezieht: „Genesis 10:4 listet die Söhne von Japheths viertgeborenem Sohn auf: ‚ Die Söhne Javans waren Elischah, Tarschisch, Kittim und Dodanim (New King James Version). Kittim ist gleichbedeutend mit dem Chittim der Prophezeiung Jesajas. … Nach ihrer Wanderung durch Zentralasien tauchten die Kittim im vierten Jahrhundert n. Chr . unter dem Namen Khitan im heutigen Nordosten Chinas und in der Mongolei auf . ….“

Jesaja 23 nennt „Tyrus“ die andere Hauptmacht in diesem Völkermarkt. Herr Flurry erklärt, dass diese Stadt „das Handelszentrum“ des modernen Europa darstellt. Er schreibt: „Das spirituelle Zentrum des [modernen europäischen] Heiligen Römischen Reiches wird in Ihrer Bibel Babylon genannt (Offenbarung 17:5; 18:1-3). Aber hier in Jesaja bezieht sich die Bibel auf Tyrus (und seine Verbündeten Zidon usw.) als Handelszentrum dieser europäischen Macht. Wenn man die spirituellen und kommerziellen Mächte versteht, kann man verstehen, was für ein Koloss in Europa entsteht“ (ebd.).

Eine damit verbundene Prophezeiung in Hesekiel 27 verwendet alte Namen für Russland und Japan und zeigt, dass sie ebenfalls an diesem riesigen Handelsblock teilnehmen werden.

Dies ist eindeutig eine Prophezeiung eines riesigen endzeitlichen Handelsbündnisses zwischen Europa und Asien!

Die zunehmende Dominanz des modernen China im Welthandel, die größtenteils auf die Seidenstraße und damit verbundene Projekte zurückzuführen ist, versetzt China in die Lage, neben einem von Deutschland geführten Europa eine führende Rolle in diesem kolossalen Markt der Nationen zu spielen. Die Prophezeiung zeigt, dass China bald „starken Handel mit dem Heiligen Römischen Reich betreiben wird“, schreibt Herr Flurry.

Es ist erstaunlich, China und Europa in diesen biblischen Prophezeiungen über die Endzeit miteinander verbunden zu sehen – und dann zu sehen, wie Belt and Road und damit verbundene Wirtschaftsinitiativen sie heute verbinden. Es zeigt, dass sich jetzt der mächtige „Markt der Nationen“ bildet, vor dem Jesaja vor Jahrtausenden warnte!

Noch erstaunlicher ist, was die Bibel offenbart, was dieser „Markt der Nationen“ in den kommenden Jahren erreichen wird.

Supermacht im Belagerungszustand

Eine Untersuchung von Jesaja 23 und Hesekiel 27 zeigt, dass eine große Nation in diesem prophezeiten Handelsbündnis merklich fehlt: Amerika. Warum? Weil der Markt der Nationen darauf ausgelegt ist, mit den USA zu konkurrieren . Er wird durch antiamerikanische Ambitionen zusammengeschweißt und vorangetrieben.

Und die heiligen Schriften zeigen, dass der Antiamerikanismus des Marktes der Nationen ihn bald weit über die wirtschaftliche Konkurrenz hinaus und in einen rücksichtslosen Angriff auf die USA treiben wird

„Die Bibel enthält viele Prophezeiungen darüber, dass diese europäische Macht Amerika angreift – und viele andere Prophezeiungen über die Belagerung Amerikas “, schreibt Herr Flurry (ebd.). Er erklärt, dass sich diese geschichtsverändernde Belagerung nicht nur gegen die USA richten wird, sondern auch gegen deren Verbündete und Mitnachkommen des alten Israel: das Vereinigte Königreich und die jüdische Nation namens Israel. Und die Belagerung wird durch die in Jesaja 23 und Hesekiel 27 erwähnten „Mart der Nationen“-Länder durchgeführt. „Sie alle werden Amerika, Großbritannien und die jüdische Nation belagern“, schreibt er.

„China und die Giganten Asiens“, fährt er fort, werden ein „kurzes Bündnis“ mit der europäischen Macht eingehen. „Sollte Europa, das wiedererstandene Heilige Römische Reich, einen Weg finden, die wichtigsten Ressourcen und strategischen Besitztümer Chinas, Russlands und Japans – auch nur für einen Moment – ​​auszunutzen, hätte es mehr als genug Macht, um die angelsächsischen Nationen zu belagern …“

„Deshalb ist Jesajas Prophezeiung eines endzeitlichen ‚Marktes der Nationen‘, der sowohl europäische als auch asiatische Mächte umfasst, so faszinierend. Und warum der Trend zur Absprache zwischen diesen beiden großen Wirtschaftsblöcken es wert ist, beobachtet zu werden.“

Besondere Aufmerksamkeit lenkt Herr Flurry auch auf einen weiteren Schwerpunkt der Belt and Road: Lateinamerika. Er bespricht biblische Prophezeiungen des verstorbenen Pädagogen Herbert W. Armstrong über die Rolle, die diese Region bei Endzeitereignissen spielen wird.

„Herbert Armstrong hat lange prophezeit, und wir gehen davon aus, dass das Bündnis zwischen Europa und Südamerika extrem stark werden wird“ . Europa übt in mehreren lateinamerikanischen Ländern bereits erheblichen Einfluss aus, was zum großen Teil auf die gemeinsamen Religionen und Sprachen zurückzuführen ist und darauf, dass die USA während der Obama-Regierung ausdrücklich die Monroe-Doktrin aufgegeben haben, die sich gegen die Intervention europäischer Mächte in Amerika ausgesprochen hatte.

Und auch dort wächst der Einfluss Chinas, vor allem dank der „Belt and Road“-Initiative und damit verbundenen Initiativen, rasant. Sobald China sein Wirtschaftsbündnis mit Europa eingeht, werden die riesigen Einflusssphären, die China derzeit in Lateinamerika aufbaut, stellvertretend zu einer noch stärkeren europäischen Kontrolle über die Region führen.

Herr Flurry weist darauf hin, dass die Situation letztendlich dazu führen wird, dass die Europäer Lateinamerika unterwerfen. „Es wird keine Vereinigung von Gleichen sein. Die lateinamerikanischen Länder werden zu Vasallenstaaten Europas!“ (ebd.).

Mit dieser Vorherrschaft über Lateinamerika werden die europäischen und asiatischen Mächte geografisch in der Lage sein, die Vereinigten Staaten zu belagern. Herr Flurry fährt fort: „Mit einem von Deutschland geführten Europa … mit großer Seemacht wird Nordamerika im Osten von Europa und im Süden von Lateinamerika umgeben sein.“

Deuteronomium 28:52 liefert weitere Einzelheiten über die Belagerung der USA und des Vereinigten Königreichs durch die Allianz der Nationen: „Und er wird dich in allen deinen Toren belagern, bis deine hohen und umzäunten Mauern einstürzen, auf die du in allen deinen Toren vertraut hast.“ Und er wird dich belagern in allen deinen Toren in deinem ganzen Land, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Als Gott die USA und das Vereinigte Königreich aktiv segnete, gab er ihnen die Kontrolle über zahlreiche Seetore auf der ganzen Welt, darunter den Panamakanal, Hongkong, Sri Lanka, Singapur, den Hafen von Darwin und die Malediven (siehe Genesis 22). :17; 24:60). Aber jetzt steht jeder dieser strategischen Standorte unter der Kontrolle Chinas oder entwickelt sich schnell in diese Richtung.

Die Kontrolle dieser Seetore wird die Bewegung asiatischer und europäischer Schiffe rund um den Globus rationalisieren und es den antiamerikanischen Kräften ermöglichen, die Bewegung amerikanischer Handels- und Militärschiffe einzuschränken. Dies wird bei der Belagerung eine große Rolle spielen.

‚Im Feuer‘

Die Prophezeiungen in Hesekiel 4 und 5 liefern weitere wichtige Informationen über die bevorstehende Belagerung der USA und ihrer Verbündeten.

Beachten Sie die seltsamen Anweisungen, die Gott dem Propheten gibt: „Lege dich auch auf deine linke Seite und lege die Missetat des Hauses Israel (hauptsächlich Amerikas und Großbritanniens) darauf: entsprechend der Anzahl der Tage, die du darauf liegen sollst.“ du sollst ihre Missetat tragen. Denn ich habe dir die Jahre ihrer Missetat auferlegt, nach der Zahl der Tage, dreihundertneunzig Tage. So sollst du die Missetat des Hauses Israel tragen“ (Hesekiel 4,4-5).

Gott ist hier äußerst spezifisch. Er hofft, das Leiden seines Volkes so gering wie möglich zu halten, aber es muss so schlimm sein, dass es sie dazu bringt, sich an ihn zu wenden. Diese Passage zeigt, dass Amerika und Großbritannien genau 390 Tage lang belagert werden.

Die Verse 6 bis 8 beschreiben eine parallele Belagerung von nur 40 Tagen gegen das „Haus Juda“ und beziehen sich auf die jüdische Nation im Nahen Osten, die heute Staat Israel genannt wird. Beide Belagerungen werden am selben Tag enden, woraufhin der Angriff auf die USA, Großbritannien und Israel in eine weitaus destruktivere Phase eintreten wird.

In seinem Buch Ezekiel – The End-Time Prophet (fordern Sie ein kostenloses Exemplar an) erklärt Herr Flurry: „Die Belagerung der Juden wird 350 Tage nach Beginn der Belagerung Amerikas und Großbritanniens beginnen.“ Beide Belagerungen enden gleichzeitig, wenn alle drei Nationen militärisch angegriffen werden.“

Der Fluss der Geschichte setzt sich in Hesekiel 5 fort, in dem Gott warnt, dass in den Städten Amerikas weit verbreitete Unruhen und Protesten herrschen werden, die durch die wirtschaftliche Blockade zwischen Europa und Asien noch verschärft werden. Die Verse 1 bis 4 zeigen, dass die Städte „im Feuer“ brennen werden und dass Hunderte Millionen Amerikaner und andere sterben werden.

„Die USA und andere israelitische Nationen sind von heftigem und oft unfairem Wettbewerb umgeben oder belagert“, schreibt Herr Flurry. „Da die USA und Großbritannien weltweit immer weniger wettbewerbsfähig werden, wird die Arbeitslosigkeit stetig zunehmen. … Die Vereinigten Staaten und Großbritannien werden im Regen stehen bleiben, da zwei gigantische Handelsblöcke, Europa und Asien, zusammenwachsen und anfangen, im Welthandel das Sagen zu haben. Diese Nationen Israels werden buchstäblich belagert – wirtschaftlich aus dem Welthandel ausgeschlossen!“ (ebd.).

Während die Städte in Flammen aufgehen, endet die wirtschaftliche Belagerung und die Invasion beginnt. „Wenn die Belagerung endet, kommt der Angriff, also wird die Situation noch viel schlimmer“, schreibt Herr Flurry. „Die Belagerung dieser drei Nationen führt zu einem Angriff, der Städte ohne Einwohner zurücklassen wird !“ (ebd.).

Die Bedeutung von Chinas wachsender Dominanz über den Welthandel, seine Bemühungen, Amerika an den Rand zu drängen, und seine stärkeren Verbindungen zu Europa werden in diesen biblischen Prophezeiungen deutlich.

Die Nationen Asiens und Europas werden immer mächtiger und besser miteinander vernetzt. Die Kontrolle über die Seetore der Welt liegt zunehmend in ihren Händen. Dies alles bereitet den Rahmen für die prophezeite Belagerung der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs und des Staates Israel – und die anschließende Invasion einer europäischen Supermacht.

Diese Entwicklungen deuten auf eine erstaunlich düstere Zukunft für Amerika und seine Verbündeten hin. Aber der Markt der Nationen und der damit verbundene drohende Konflikt bestätigen die Prophezeiungen der Bibel.

BRICS-Staaten schaffen Blockchain-basiertes Zahlungssystem

Die Brics- Staaten – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika sowie neue Mitglieder – arbeiten an der Schaffung eines digitalen Zahlungssystems auf Blockchain-Basis, sagte der russische Präsidentenberater Juri Uschakow am 5. März.

Ushakov erklärte, das Ziel bestehe darin, die Rolle der BRICS- Staaten im internationalen Finanzsystem zu verbessern und gleichzeitig die Abhängigkeit des Blocks vom US-Dollar zu verringern. Er deutete an, das kryptobasierte System auch für Einzelhandelsverkäufe und Servicezahlungen zu nutzen.

„Das Wichtigste ist, sicherzustellen, dass es für Regierungen, Bürger und Unternehmen praktisch sowie kosteneffektiv und frei von Politik ist.“

—Juri Uschakow

Abschied vom Dollar: Die Brics- Staaten stellen 45 Prozent der Weltbevölkerung und 36 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts. Ihr Plan, ein alternatives Zahlungssystem zu entwickeln, ist Teil einer größeren Anstrengung, den US-Dollar als globale Reservewährung abzuschaffen und die finanzielle Dominanz der USA herauszufordern.

Die biblische Prophezeiung zeigt, dass bald ein großes antiamerikanisches Handelsbündnis entstehen und daran arbeiten wird, die USA aus dem Welthandel auszuschließen.

Was prophezeit die Bibel sonst noch – direkt über diese wirtschaftliche Belagerung und die Invasion und den Fall der USA und Großbritanniens hinaus? Die hoffnungsvollste und friedlichste Ära der Menschheitsgeschichte! In Isaiah’s End-Time Vision schreibt Herr Flurry: „Diese Handelspartnerschaft wird nicht lange dauern. Bald werden sie zusammenstoßen, kurz bevor Jesus Christus zurückkehrt und sie beide zerstört.“

Jesus Christus wird zur Erde zurückkehren, dem Hass und der Zerstörung der Menschheit ein Ende setzen und ein Zeitalter des Friedens und des Wohlstands für die Völker Russlands, Chinas, Europas, der USA und der ganzen Welt einleiten!

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/thetrumpet.com am 11.03.2024