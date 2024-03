Die Menschheit ist derzeit mit einem Krieg der fünften Generation konfrontiert: „Sie wissen nicht, wer Ihr Gegner ist“ (Video)

Die Menschheit befindet sich im Krieg, aber nicht unbedingt gegen die Ziele, die den meisten Menschen bekannt sind, z. B. Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum (WEF) oder Bill Gates von Microsoft, der zum „Philanthrop“ wurde.

Laut Dr. Robert Malone, einem der Erfinder von mRNA (modRNA)-„Impfstoffen“, werden die wahren Strippenzieher im Rahmen dessen, was er als Kriegsführung der 5. Generation bezeichnet, vor der Menschheit verborgen.

„In der echten Kriegsführung der 5. Generation wissen Sie nicht, wer Ihr Gegner ist“, sagt Dr. Malone.

„Wer ist zum Beispiel der Strippenzieher hinter der COVID-Krise? War es Klaus Schwab? War es Fauci? Nein. Das sind alles Stellvertreter. Es gibt jemanden über Klaus und diesen Leuten. Sie wissen nicht, wer die COVID-Reaktion propagiert. und das ist die Kriegsführung der 5. Generation.“

Laut Dr. Malone war die gesamte Menschheit gerade der größten und am besten koordinierten Kampagne zur psychologischen Kriegsführung in der Geschichte der Menschheit ausgesetzt, wobei er sich natürlich auf die „Pandemie“ des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) und die Reaktion der Regierung darauf bezog.

Drei Jahre lang haben verschiedene Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in Zusammenarbeit mit westlichen Regierungen und Pharmaunternehmen, den Medien und Finanzkonzernen einen umfassenden medizinischen Faschismus gegen die Menschen mit Vorurteilen betrieben und dabei Millionen Menschen getötet.

Sie alle arbeiteten über öffentliche und private Partnerschaften daran, die größte und weltweit harmonisierteste psychologische Propagandaoperation der Menschheit ins Leben zu rufen und zu starten – und die Auswirkungen waren, wie wir alle sehen können, verheerend. (Die Macht des HAARP-Projekts, überall auf der Erde Energie freizusetzen, die mit Atombomben konkurriert)

Wirtschafts-, biologische und Informationskriegsführung

Bei der Kriegsführung der 5. Generation gibt es viele Waffen und Fronten, die die Globalisten nutzen, um Krieg gegen die Massen zu führen.

Bei COVID scheint es sich um eine biologische Bedrohung gepaart mit einer Informationsbedrohung, einer wirtschaftlichen Bedrohung, einer gesellschaftlichen Bedrohung und sogar einer religiösen Bedrohung gehandelt zu haben – denken Sie daran: Die Kirchen wurden in vielen Gegenden geschlossen, um die Menschen vor dem „Virus“ zu „schützen“. “

Als die Wirtschaft in den frühen Tagen der „Pandemie“ zu kippen begann, kam das berüchtigte Plunge Protection Team (PPT) über das private Zentralbankkartell der Federal Reserve mit einer Pumpe zur „Rettung“, die die Inflation in die Höhe trieb führte später zu massiven Zinserhöhungen – das ist die Wirtschaftskriegskomponente in Aktion.

Dann war da noch Big Pharma, das mit Hilfe des Trump-Regimes bereit war, die Operation Warp Speed ​​zu starten, die später unter dem Biden-Regime zig Millionen Menschen dazu zwang, sich COVID-„Impfstoffe“ spritzen zu lassen oder sonst ihren Arbeitsplatz, Bildung und/oder Lebensunterhalt zu verlieren.

Die von den Konzernen kontrollierten Medien waren auch gerade rechtzeitig da, um endlose Propaganda zu verbreiten, die darauf abzielte, die Menschen dazu zu bringen, zu Hause zu bleiben, eine Maske zu tragen und eine „Auffrischungsimpfung“ nach der anderen zu bekommen, während sie gleichzeitig der Regierung und der Pharmaindustrie dafür dankten, dass es uns die „Heilungen“ gebracht hat.

Und vergessen wir nicht die laufenden Geoengineering-Operationen, die den Himmel mit Chemikalien, künstlichen Wolken und wer weiß was sonst noch aussäen, alles um den Planeten zu „dekarbonisieren“ und uns alle vor „globaler Erwärmung“ und „Klimawandel“ zu bewahren.

Spitzenuniversitäten weltweit sind jetzt Marionetten des Weltwirtschaftsforums

Das Global University Leaders Forum (GULF) des Weltwirtschaftsforums ist ein weiterer Weg, mit dem die globalistische Organisation Weltführer kooptiert hat.

Eines der beunruhigendsten Ereignisse der letzten drei Jahre war die globalisierte, koordinierte Verbreitung sozioökonomischer Botschaften und politischer Maßnahmen in der ganzen Welt. Wir alle in der Freiheitsbewegung haben uns gefragt: Wer kontrolliert das? Wie kommt es dazu?

Ich erinnere mich, dass ich letzten Herbst Zeit mit Nick Hudson von der Pandata Group (Panda) verbracht habe. Wir diskutierten über Transgender-Richtlinien auf der ganzen Welt. Wir waren beide sehr beunruhigt, nicht nur über die Richtlinien, sondern auch darüber, wie sie zustande kamen.

Wie verbreiteten sich die Richtlinien zum Unterrichten vermeintlicher nicht-binärer Geschlechter in Schulen und die Bedeutung des „Übergangs“ junger Menschen so schnell auf der ganzen Welt?

Wie ist es möglich, dass Südafrika in die gleichen Kämpfe um „Trans-Rechte“ verwickelt wird wie die USA und der größte Teil Europas? Ohne Koordination geht das natürlich nicht.

Dann richteten sich unsere Gedanken nicht nur auf die Pandemie-Politik mit Maskierung, Auflagen und Lockdowns, sondern auch auf den Klimawandel, die Abschaffung benzinbetriebener Autos, die Agenda 2030, den Schritt zur Abschaffung privater Eigentumsgegenstände wie Autos und Wohnungen, digitale Ausweise, digitale Identitäten Währung, 15-Minuten-Städte, Entzug von Privatland zur Erhaltung, globalisierte Zensur usw., nicht nur in einem Land, sondern auf der ganzen Welt. Die koordinierte Liste scheint endlos.

Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in der sich die meisten Regierungen der Welt so sehr einig waren. Woher kamen diese Richtlinien? Wer koordiniert sie? Wie ist das passiert?

Nun, ein Leser hat mir über seine Entdeckung geschrieben, dass das Weltwirtschaftsforum (WEF) ein formelles Komitee aus Präsidenten der besten Universitäten der Welt hat und dass diese Präsidenten regelmäßig zusammenkommen, um die Politik an den Top-Universitäten der Welt zu diskutieren und zu entscheiden Welt.

Diese Präsidenten engagieren sich für die Unterstützung des Weltwirtschaftsforums.

Von der WEF- Website :

Die 29 Mitglieder von GULF sind unten aufgeführt:

Universitäten wie Stanford, MIT, Princeton, Yale, Berkeley, University of Pennsylvania und University of Chicago sind Mitglieder. Zu den internationalen Hochschulpräsidenten gehören Oxford, die University of Cape Town (Südafrika) sowie erstklassige chinesische und europäische Universitäten. Es gibt eine Plattform mit 18 Ideologien, die diese Präsidenten unterstützen und an ihrem Campus und in der Gesellschaft verbreiten sollen.

Diesen Universitätsleitern wurde innerhalb des WEF ein Sonderstatus zuerkannt und sie werden gebeten, in anderen Räten, beispielsweise den „Global Future Councils“, mitzuwirken.

Laut der WEF-Website:

Mir scheint, dass das Global University Leaders Forum eine weitere Möglichkeit ist, mit der das WEF weltweit führende Persönlichkeiten kooptiert hat. Sie leisten die Arbeit des WEF auf eine Weise, die wir uns nur vorstellen können.

Die Leute bemerken oft, dass das WEF keine Positionen mit großer Autorität innehat, das voller Pomp und Umstand, aber ohne Substanz ist. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt.

Erinnern Sie sich an das Jahr 2019, als das WEF und die Vereinten Nationen ein umfangreiches Partnerschaftsabkommen unterzeichneten? Jetzt wird die Macht des WEF durch die Macht der UN gestützt und umgekehrt.

Das Folgende stammt aus einer WEF- Pressemitteilung vom 13. Juni 2019:

Das Weltwirtschaftsforum und die Vereinten Nationen haben heute einen strategischen Partnerschaftsrahmen unterzeichnet, der Bereiche der Zusammenarbeit umreißt, um das institutionelle Engagement zu vertiefen und gemeinsam die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen. Der Rahmen wurde auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme der bestehenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen entworfen und wird einen strategischeren und koordinierteren Ansatz zur Erzielung von Wirkung ermöglichen.

Die Vereinten Nationen vertreten keine Nationen mehr, sie sind Partner der 1000 größten transnationalen Konzerne der Welt: des WEF. Wir können nur davon ausgehen, dass mit dieser Partnerschaft eine gewaltige Summe Geld in die Kassen der Vereinten Nationen geflossen ist.

Die Vereinten Nationen und das Weltwirtschaftsforum haben keine Beamten, die das Volk vertreten. Ihre Führer wurden nicht gewählt, um in unserem Namen oder im Namen unserer Nation Entscheidungen zu treffen. Die Ziele dieser Organisationen sind nicht die unserer Nation und spiegeln nicht unsere Vorstellungen von Rechten auf persönliche Souveränität wider.

Doch durch Gefäße wie die Agenda 2030 und die von der Weltgesundheitsorganisation (einer UN-Dachorganisation) vorgeschlagenen internationalen Gesundheitsvorschriften entsteht der Anschein, dass die UN nationales Recht und sowohl nationale als auch persönliche Souveränität ersetzen wollen.

Politiker mit Verbindungen zum WEF müssen sich als ausländische Agenten deklarieren. Es ist ein inhärenter Interessenkonflikt, das WEF und die US-Regierung sowohl zu vertreten als auch zu unterstützen.

Ebenso stammen viele der als WEF-GULF-Leiter benannten Universitätspräsidenten aus öffentlichen Einrichtungen. Als Amtsträger sind sie verpflichtet, dies als Interessenkonflikt mit ihrer Institution zu melden.

Steuergelder sollten nicht zur Unterstützung von Universitätspräsidenten verwendet werden, die einer ausländischen NGO treu ergeben sind.

„Dieser Angriff auf die Menschheit begann im Jahr 1913“, bemerkte jemand auf X und bezog sich dabei auf das Geburtsjahr der Federal Reserve.

„Die Rockefellers und die Regierungen haben Gesetze erlassen, die vorsehen, dass jede medizinische Intervention über Pharma erfolgen muss.“

Video:

