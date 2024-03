Die Geheimnisse des März 2024 – Blick in die Tarot-Karten

Teile die Wahrheit!

Der renommierte Star-Hellseher und Tarot-Meister Emanuell Charis nimmt uns in diesem Artikel einmal mehr mit in die mystische Welt des Tarot und erläutert, was der März 2024 den Karten zufolge für uns alle bereithält – eine Zeit voller Chancen, Liebe, Gesundheit, beruflicher Höhenflüge und glücklicher Fügungen, aber auch mit Herausforderungen und verborgenen Risiken, die wir nicht außer Acht lassen sollten.

Die Liebe: Der Narr

Das Thema ›Liebe und Beziehung‹ ist eines, das seine Kundinnen und Kunden besonders häufig mittels ihrer Fragen an Emanuell Charis herantragen. Deshalb widmet er diesem Themenbereich hier besondere Aufmerksamkeit.

»Im März 2024 lädt uns der Narr ein, uns in Sachen Liebe auf eine Reise des Neubeginns einzulassen«, erklärt Charis. »Die Karte ›Der Narr‹ symbolisiert Freiheit, Spontanität und das Vertrauen in den Fluss des Lebens.

Es ist eine Zeit, in der wir uns von alten Bindungen lösen und uns für das Unbekannte öffnen können.«

Der Narr erinnert uns außerdem daran, dass Liebe keine Regeln kennt und keine Grenzen setzt. Im März werden wir eingeladen, unser Herz zu öffnen und den Mut zu haben, uns auf neue Beziehungen einzulassen. (Die Magie entfaltet sich! Was die Tarotkarten für den Februar erwarten lassen)

»Für Paare kann der Narr eine Erneuerung der Liebe und eine Vertiefung der Verbindung bedeuten, während Singles die Freiheit genießen können, neue Wege zu erkunden und sich selbst zu entdecken«, so Charis.(Das Horoskop für 2024: Die Prognosen für alle Tierkreiszeichen)

Allerdings ist auch Vorsicht geboten, denn der Narr birgt das Risiko der Unvorsichtigkeit und Naivität. »Wir müssen uns bewusst sein, dass jede Reise des Herzens Höhen und Tiefen mit sich bringt«, betont Charis.

Seien wir also bereit, die Herausforderungen anzunehmen und aus jedem Erlebnis zu lernen. Denn im Tanz des Lebens ist der Narr unser Begleiter, der uns lehrt, den Moment zu leben und das Leben in seiner vollen Pracht zu umarmen.

Die Gesundheit: Der Gehängte

Die Botschaften, die die Karte ›Der Gehängte‹ birgt, sind von großer Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf unsere Gesundheit im März 2024. »Der Gehängte lädt uns ein, innezuhalten, zu reflektieren und uns auf unsere inneren Heilungspotenziale zu besinnen«, erklärt Emanuell Charis.

»Diese Karte symbolisiert nicht nur Opfer und Hingabe, sondern auch eine Verschiebung der Perspektive und eine Zeit der Selbstreflexion.«

Im März 2024 sollten wir unsere Gesundheit als höchstes Gut betrachten und ihr besondere Aufmerksamkeit schenken. Der Gehängte erinnert uns daran, dass manchmal das Loslassen alter Muster und Überzeugungen notwendig ist, um wahre Heilung zu finden.

»Es ist eine Zeit, um uns darüber bewusst zu werden, wie wir unseren Körper, Geist und unsere Seele am besten pflegen können«, erläutert Charis.

Im März 2024 kann es daher erforderlich werden, alte Gewohnheiten und Verhaltensweisen loszulassen, die unserer Gesundheit schaden. Das kann bedeuten, dass wir uns auf neue Wege der Selbstfürsorge einlassen müssen – sei es durch gesündere Ernährung, regelmäßige Bewegung, Stressabbau oder geistige Entspannungstechniken.

Der Gehängte lehrt uns auch, dass Heilung manchmal durch Hingabe und Akzeptanz erreicht wird. Uns erwartet eine Zeit, in der wir uns erlauben müssen, uns selbst zu vergeben und mitfühlend mit unseren eigenen Schwächen und Herausforderungen umzugehen.

Durch die Bereitschaft, uns selbst zu verändern und zu wachsen, können wir einen tieferen Zustand des Wohlbefindens erreichen.

»Doch während wir uns der Heilung widmen, ist es wichtig, geduldig und liebevoll mit uns selbst zu sein«, betont Charis. »Der Weg zur Gesundheit ist oft ein Prozess, der Zeit, Engagement und Selbstliebe erfordert.

Der März kann eine Phase der Erneuerung und des Wohlbefindens sein, in der wir die Grundlagen für ein gesundes und erfülltes Leben legen.«

Der Beruf: Der Herrscher

Für den März 2024 verspricht die Karte ›Der Herrscher‹ eine Phase beruflicher Stabilität sowie Wachstum und Erfolg. Diese Karte steht für Struktur, Disziplin und die Fähigkeit, unsere Ziele mit Entschlossenheit zu verfolgen.

»Im März bietet sich uns die Zeit, in der wir die Führung über unser berufliches Leben übernehmen können«, sagt Emanuell Charis. »Der Herrscher zeigt uns auf, dass wir sozusagen die Architekten unserer eigenen Karrieren sind – es liegt an uns, die Richtung unseres beruflichen Weges zu bestimmen und die notwendigen Schritte zu unternehmen, um unsere Ziele zu erreichen.«

Es ist eine Zeit, um Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen, die uns langfristig voranbringen. Der Herrscher fordert von uns, klare Ziele zu setzen und konsequent an deren Verwirklichung zu arbeiten, unsere Fähigkeiten und Talente voll auszuschöpfen und uns als professionelle Autoritäten in unserem Fachgebiet zu etablieren.

»Doch während der Herrscher uns zur Selbstständigkeit und Führung ermutigt, warnt er auch vor dem Risiko der Überheblichkeit und des Kontrollzwangs«, mahnt Charis.

»Es ist unabdingbar, uns bewusst zu machen, dass wahre Führung auch Mitgefühl, Zusammenarbeit und Empathie erfordert. Der März 2024 bietet die Möglichkeit, unsere Führungsqualitäten zu entwickeln und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf Respekt, Integrität und gegenseitiger Unterstützung basiert.«

Wir können den Monat nutzen, um unsere beruflichen Ambitionen zu verwirklichen und unsere Träume zu verfolgen. Mit der Weisheit des Herrschers an unserer Seite können wir Hindernisse überwinden und unser volles Potenzial entfalten, sodass der März ein Monat des beruflichen Erfolgs und der persönlichen Erfüllung sein kann, in dem wir unsere Träume in die Realität umsetzen und unser berufliches Schicksal in die Hand nehmen.

Das Glück: Der Magier

»Im März 2024 eröffnet sich eine Zeit unendlicher Möglichkeiten und kreativer Manifestationen«, prophezeit Star-Hellseher Emanuell Charis. »Die Karte ›Der Magier‹ symbolisiert die Macht der Absicht und die Fähigkeit, unsere Träume in die Realität umzusetzen.

Es ist eine Zeit, in der wir unsere inneren Kräfte erkennen und nutzen können, um das Leben nach unseren Vorstellungen zu gestalten.«

Der Magier erinnert uns daran, dass wir die Schöpfer unseres eigenen Schicksals sind. Im März sind wir dazu aufgerufen, unsere Talente und Fähigkeiten zu entfesseln, um unsere Ziele zu erreichen.

Wir müssen allerdings achtsam und wachsam sein, denn mit großer Macht geht auch große Verantwortung einher. Der Magier warnt, wie Charis darlegt, außerdem vor Selbsttäuschung und Manipulation: »Nur mit einem klaren Geist und einem reinen Herzen können wir die Magie des Monats vollständig nutzen.«

Seien wir also dazu bereit, unsere Träume zu verwirklichen und unser volles Potenzial zu entfalten. Der März 2024 bietet eine Fülle von Möglichkeiten für Wachstum, Erfolg und persönliche Erfüllung. Setzen wir die Energie des Magiers ein, um unsere Realität zu gestalten und unser Glück zu finden.

Fazit

»Insgesamt verspricht der März 2024 eine Zeit der Liebe, des Wohlbefindens, des beruflichen Erfolgs und des Glücks«, resümiert Emanuell Charis. »Doch wir dürfen uns, metaphorisch gesprochen, nicht von den Strahlen der Sonne blenden lassen, denn die Schatten der Nacht sind ebenso präsent.

Beachten und beherzigen wir deshalb die weisen Ratschläge der Tarotkarten, sodass wir bereit sind, das Abenteuer des Lebens in all seiner Pracht anzunehmen.

Denn das Universum wartet darauf, uns seine Geheimnisse zu enthüllen – wir müssen nur bereit und willens sein, sie zu empfangen.«

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 09.03.2024