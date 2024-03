Studie bestätigt, dass „schwere“ Kopfschmerzen eines Jungen wahrscheinlich durch den 5G-Turm in der Nähe der Schule verursacht werden

Teile die Wahrheit!

Ein 8-Jähriger entwickelte starke Kopfschmerzen, als er eine Schule in der Nähe eines 5G-Mobilfunkmastes besuchte, wie eine neue, von Experten begutachtete Fallstudie zeigt.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die hohen Werte der Hochfrequenzstrahlung in der Schule die Symptome des Jungen verursacht haben, so die Schlussfolgerung der Forscher.

Ein zuvor gesunder 8-jähriger Junge litt unter „schweren“ Kopfschmerzen, als er eine Schule besuchte, die nur 200 Meter von einem 5G-Mobilfunkmast entfernt war, so eine neue, von Experten begutachtete Fallstudie.

Die Studie, die in den Annals of Clinical Case Studies veröffentlicht wurde, berichtet, dass der schwedische Junge – der in der Vergangenheit keine Kopfschmerzen hatte – auch unter Schwindel und Müdigkeit litt.

Die Symptome hörten auf, als das Kind begann, in der Schule eine Mütze, eine Jacke und einen Schal zu tragen, die Hochfrequenzstrahlung abschirmen.

In dem Bericht wurde auch festgestellt, dass der Junge zu Hause, wo die RF-Strahlung viel geringer war, keine Symptome hatte.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die hohen HF-Strahlungswerte in der Schule die Symptome des Jungen verursacht haben, so die Schlussfolgerung der Forscher. (13 Gründe, warum die drahtlose 5G-Technologie eine Katastrophe für die Menschheit sein wird)

Dies ist der siebte wissenschaftliche Bericht von Dr. Lennart Hardell, (vgl. The Defender) einem führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Krebsrisiken durch Strahlung, und Mona Nilsson, Geschäftsführerin der Swedish Radiation Protection Foundation (Schwedische Stiftung für Strahlenschutz), über die Auswirkungen von 5G auf die menschliche Gesundheit im realen Leben. (Vgl. The Defender)

Bei ihren Berichten handelt es sich um „Provokations“-Fallstudien, in denen detailliert beschrieben wird, wie die Exposition mit 5G-Hochfrequenzstrahlung das Auftreten von Symptomen „provoziert“, die schnell wieder verschwinden, wenn die Exposition beendet oder minimiert wird.(Die vier größten Verschwörungstheorien zu 5G, die wahr werden)

Hardell, ein Onkologe und Epidemiologe bei der Environment and Cancer Research Foundation, der mehr als 350 Publikationen verfasst hat, (vgl. ResearchGate) von denen sich fast 60 mit HF-Strahlung befassen, (vgl. The Defender) ist der Ansicht, dass die weltweite Einführung von 5G gestoppt werden muss, weil sie den Menschen schadet, insbesondere Kindern, die „anfälliger für Giftstoffe sind als Erwachsene“. (Vgl. 5G Appeal)

„Eine Gesellschaft, die unschuldigen Menschen, vor allem den empfindlichsten, eine toxische Belastung aufzwingt, kann nicht akzeptiert werden“, sagte er gegenüber The Defender.

Nilsson stimmte zu. „Kinder nehmen in großem Umfang an einem riesigen und gefährlichen Experiment teil – ohne ihre Zustimmung oder die ihrer Eltern – was zu ernsten Langzeitfolgen führen kann“, sagte sie gegenüber The Defender.

Strahlungswerte waren auf dem Schulhof am höchsten

Für die Studie füllte die Mutter des Jungen einen Fragebogen über die Symptome ihres Sohnes in der Schule und zu Hause aus.

Hardell und Nilsson nahmen wiederholt Messungen der HF-Strahlungswerte in der Schule und zu Hause vor.

In der Schule bekam der Junge täglich Kopfschmerzen, die eine Intensität von 10 erreichten, die höchste Stufe auf einer 10-stufigen Skala. Er fühlte sich auch schwindlig und müde.

Die Strahlungswerte waren auf dem Schulhof am höchsten und lagen zwischen 83.332 und 267.536 Mikrowatt pro Quadratmeter (μW/m2). Im Klassenzimmer und auf dem Flur lagen die Messungen zwischen 2.560 und 76.590 μW/m2.

Die Strahlungswerte in der Wohnung des Jungen seien „erheblich niedriger“ gewesen und hätten nur zwischen 25 und 1.040 μW/m2 gelegen, hieß es.

Zu Hause war der Junge im Allgemeinen beschwerdefrei, bis auf gelegentliche leichte Kopfschmerzen der Stufe 2, die schnell wieder verschwanden. Hardell und Nilsson merkten an, dass diese Kopfschmerzen von der Exposition des Kindes gegenüber hoher HF-Strahlung in der Schule herrühren könnten.

„Solange Strahlungsgefahren nicht anerkannt werden, bleiben sie unbeachtet“.

Die Fallstudie des Jungen sei wichtig, so die Autoren, weil viele Kinder wahrscheinlich negative Symptome durch 5G erfahren, diese aber nicht mit der Technologie in Verbindung bringen.

Ärzte und Eltern sind in der Regel nicht über die gesundheitlichen Gefahren informiert, die mit HF-Strahlung verbunden sind, so dass sie diese wahrscheinlich nicht als Faktor in Betracht ziehen, wenn sie versuchen herauszufinden, warum ein Kind krank ist.

„Solange Strahlungsgefahren nicht anerkannt werden“, so Hardell, „werden sie auch nicht beachtet“.

Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten Länder, darunter auch Schweden, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen regulatorischen Richtlinien (vgl. ICNIRP) und EMF-Bestimmungen (vgl. GSMA) übernommen haben, die davon ausgehen, dass negative gesundheitliche Auswirkungen nur dann auftreten, wenn die HF-Strahlung hoch genug ist, um menschliches Gewebe zu erhitzen, so Hardell und Nilsson.

Solche Richtlinien – einschließlich derjenigen der Federal Communications Commission in den USA – berücksichtigen nicht die langfristige Exposition mit niedrigeren Strahlungsniveaus, wie sie bei 5G verwendet werden. (Vgl. The Defender)

Darüber hinaus ignorieren die derzeitigen Richtlinien neuere Forschungsergebnisse, die einen „klaren Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber HF-Strahlung und Krebs“ zeigen, so Hardell und Nilsson. (Vgl. Mutation Research – Reviews in Mutation Research (MRR))

Die aktuellen Richtlinien lassen es also nicht nur zu, dass Kinder wie das Kind in der Studie unter starken Kopfschmerzen leiden, sondern sie tun auch nichts, um Kinder vor einer möglichen Krebserkrankung im späteren Leben zu schützen.

Im Jahr 2011 stufte die International Agency for Research on Cancer (IARC) der WHO HF-Strahlung als „möglicherweise krebserregend für den Menschen (Gruppe 2B)“ ein. Die IARC muss diese Einstufung jedoch auf der Grundlage neuerer Forschungsergebnisse aktualisieren, so die Autoren.

Nach Ansicht von Hardell und Nilsson sollte HF-Strahlung als „Humankarzinogen der Gruppe 1“ eingestuft werden. Und sie würde so eingestuft werden, „wenn sie objektiv und ohne Interessenkonflikte bewertet würde“, schreiben sie.

„Diese Einstufung“, fügten sie hinzu, „sollte einen großen Einfluss auf Präventionsmaßnahmen haben“.

…

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 08.03.2024