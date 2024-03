Die globalen Eliten werden weiter sterben, um dem Antichristen Platz zu machen (Video)

Teile die Wahrheit!

Hochrangige globale Eliten werden weiterhin in beispielloser Zahl sterben, so Mel Gibson, der warnt, dass die Zeit der Blutopfer der Illuminati gekommen sei und die alte Garde der globalen Elite dabei sei, wie gespaltene Tiere abgeschlachtet zu werden.

Wir haben in letzter Zeit eine außergewöhnliche Anzahl hochrangiger globaler Eliten gesehen, die von dieser Erde auf die nächste wechselten. Königin Elizabeth, David Rockefeller, Henry Kissinger und zuletzt Lord Jacob Rothschild selbst.

Laut Gibson kehren diese Eliten zu ihrer dämonischen Form zurück, um den Antichristen aus den unteren Reichen besser zu unterstützen, während er seine Position auf dem Thron der Welt als König der Könige einnimmt.

Wenn Gibson Recht hat, sind Francis, Soros und Schwab die nächsten, die ihre Fehler machen. Aber es sind nicht nur gute Nachrichten. Der Teufel macht sich nicht einmal mehr die Mühe, sich zu verstecken, und dennoch wollen die Menschen immer noch nicht glauben, dass er existiert.

Wo ist Kate Middleton? Man kann mit Sicherheit sagen, dass auf den höchsten Ebenen der okkulten globalistischen Macht etwas sehr Seltsames geschieht.

Am Wochenende hatten wir das virale Video der beiden schwarzen Pferde und eines weißen Pferdes mit bedeckten Farben.

Während die Mainstream-Medien versuchten, die Massen davon zu überzeugen, dass es eine harmlose Erklärung für das Ereignis gab, wussten diejenigen, die die Verbindungen des Königshauses zum Okkultismus verstehen, dass es ein Zeichen dafür war, dass an der Spitze der Machthierarchie der Illuminaten etwas sehr Wichtiges geschehen würde . (Pepe Orsini: Der graue Papst und die verborgene Hand der globalen Macht: Häuptling der Rothschilds, Häuptling der Rockefellers, Oberhaupt des Vatikans und Häuptling des kompletten schwarzen Adels (Video))

Wie sich herausstellte, hatten sie Recht und die Mainstream-Medien Unrecht. Wieder.

Gleich am nächsten Tag wurde Lord Jacob Rothschild selbst, internationaler Finanzier und Schlüsselfigur der Rothschild-Dynastie, für tot erklärt.(Numerologie: Bankier Jacob Rothschild im Alter von 87 Jahren verstorben)

Betrachten Sie dies als einen weiteren Sieg für die sogenannten Verschwörungstheoretiker.

Den Mainstream-Medien zufolge war Lord Rothschild, der gerne mit Marina Abramovic und anderen Okkultisten vor Gemälden Satans posierte, nur ein tollpatschiger alter Mann, dessen Familie zufällig verschiedene Perioden der Finanzgeschichte prägte und soziale und wirtschaftliche Umwälzungen finanzierte, nicht Ganz zu schweigen von der Finanzierung beider Seiten in jedem größeren Krieg seit den Tagen Napoleons.

Lord Rothschild prahlte auch damit, dass seine Familie maßgeblich an den Verhandlungen hinter den Kulissen beteiligt gewesen sei, die 1917 in der Balfour-Erklärung Großbritanniens zur Schaffung einer „nationalen Heimat für das jüdische Volk “ in Palästina mündeten, was später zur Gründung Israels führte.

Die Gründung des Staates Israel war ein entscheidender Moment in der Weltgeschichte der Neuen Weltordnung, den man weder in Schulbüchern noch in Geschichtsstudien lernt.

Ein Brief von Albert Pike aus dem Jahr 1871 sagte sowohl den Ersten als auch den Zweiten Weltkrieg voraus und behauptete, dass es einen dritten globalen Konflikt geben werde – mit dem Staat Israel, den es damals noch nicht gab.

Albert Pike war ein Freimaurer-Okkultisten-Großmeister 33. Grades und Schöpfer der südlichen Jurisdiktion des Freimaurerischen Schottischen Ritus-Ordens sowie ein Satanist.

Laut Pike:

„Der Dritte Weltkrieg muss angeheizt werden, indem man sich die Differenzen zunutze macht, die durch die „Agentur“ der „Illuminati“ zwischen den politischen Zionisten und den Führern der islamischen Welt verursacht werden. Der Krieg muss so geführt werden, dass sich der Islam (die muslimische arabische Welt) und der politische Zionismus (der Staat Israel) gegenseitig zerstören.

Machen Sie keinen Fehler, die Rothschilds sind Könige der Neuen Weltordnung.

Wer sonst darf dem zukünftigen König von England in die Brust stechen?

Der Tod von Lord Jacob Rothschild war nicht der einzige merkwürdige Vorfall nach dem symbolträchtigen Fest des weißen Pferdes in Whitehall am vergangenen Wochenende.

Anfang dieser Woche zog sich Prinz William ohne weitere Erklärung aus einem für die königliche Familie wichtigen Ereignis zurück.

Dies ist ein sehr ungewöhnliches Verhalten für einen hochrangigen König, geschweige denn für den Thronfolger, der in der Vergangenheit noch nie gegen die königliche Etikette verstoßen hat.

Unterdessen wurde Kate Middleton seit dem 25. Dezember nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Kein Piepsen.

Am Dienstag wurde dann bekannt gegeben, dass ein hochrangiges Mitglied der königlichen Familie mit Verbindungen zur globalen Finanzwelt tot an seiner Wohnadresse in den Cotswolds aufgefunden wurde.

Während die königliche Familie die Einzelheiten des Todes von Thomas Kingston geheim gehalten hat, deuten Familienaussagen darauf hin, dass der Schwiegersohn des Herzogs von Kent sich das Leben genommen hat.

Dies ist bemerkenswert, da der Herzog von Kent nicht nur als der mächtigste Freimaurer Englands, sondern als einer der mächtigsten der Welt gilt.

Sein Schwiegersohn scheint stark in das Familienunternehmen involviert gewesen zu sein, da er für ein angeschlossenes globales Finanzunternehmen namens „Voltan Capital Management“ gearbeitet hat.

Schauen Sie sich die okkulten Bilder auf der Website dieses Unternehmens an.

Warum haben diese hochrangigen königlichen Freimaurer, deren Website mit äußerst suggestiven okkulten Bildern gespickt ist, ihr Unternehmen Voltan Capital Management genannt?

Voltan war ein Maya-Gott und Teil seiner Verehrung war – Sie haben es erraten – Menschenopfer.

Nichts erregt die Elite so sehr wie Menschenopfer .

König Charles‘ erste Frau, Prinzessin Diana, warnte ihren Butler in den Monaten vor ihrem Tod, dass Charles plante, sie zu ermorden und es wie einen Autounfall aussehen zu lassen – das ultimative Menschenopfer.

Jetzt fehlt Kate Middleton völlig aus der Öffentlichkeit, die Krebserklärung von König Charles, der Tod von Jacob Rothschild, der Tod des Schwiegersohns des Herzogs von Kent, der Tod von Henry Kissinger, der Tod von David Rockefeller, und das alles am häufigsten nach der Beerdigung von Königin Elizabeth eklatantes und schamloses okkultes Ereignis der letzten hundert Jahre.

Wie Mel Gibson erklärt, handelt es sich lediglich um eine dämonische Wachablösung, die Platz macht für etwas viel Dunkleres und Mächtigeres, den Antichristen und die Neue Weltordnung.

Zusammen mit Lord Rothschild begibt sich die alte Garde nun massenhaft in die dämonischen Bereiche des unteren Astralebens, um dort von ihren Dämonenkollegen willkommen geheißen zu werden, die seit Äonen die menschliche Gesellschaft manipulieren.

Eine dämonische Wachablösung – vorerst. Platz machen für etwas viel Düstereres und Mächtigeres. Der Antichrist selbst.

Laut Gibson hat die Illuminati-Elite in den letzten Jahren auf Hochtouren ihre bösen Pläne auf der Weltbühne propagiert und die Menschheit auf die nächste Stufe ihres luziferischen Masterplans vorbereitet.

Gibson erklärt, dass er Prinz William zweimal getroffen hat und dass der Thronfolger immer dämonische Wesen hinter sich herzieht, und behauptet auch, dass William bereits die Rolle hinter den Kulissen übernommen hat und dass diese Tatsache ein offenes Geheimnis unter der globalen Elite ist.

Gibson ist bei weitem nicht das einzige Mitglied der Elite der Unterhaltungsindustrie, das Hinweise auf die Pläne der Illuminati gibt. Mehr als jemals zuvor in der Geschichte kommen Insider mit schockierenden Informationen an die Öffentlichkeit.

Prominente brechen zusammen und offenbaren ihre Gedankenkontrolle. Andere wie Gibson geben ihren Mitarbeitern Hinweise darauf, was sie wissen.

Die Beweise gegen die globale Elite sind vernichtend und nehmen weiter zu.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 04.03.2024