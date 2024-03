Wasser – die große Knappheit

Teile die Wahrheit!

„Wasser, Wasser überall und kein Tropfen zum Trinken…“



Dies sind die Zeilen aus „The Rime of the Ancient Mariner“ von Samuel Taylor Coleridge. Der Sprecher, ein Matrose auf einem gestrandeten Schiff, ist von Salzwasser umgeben, das er nicht trinken kann.

Wasser ist wie Frieden – es ist überall um uns herum, aber wir begreifen es nicht. Wir lassen es ungenutzt verstreichen. Wir lassen zu, dass es verschmutzt, privatisiert und knapp gemacht wird, sodass es zu einem Marktprodukt wird.

Dennoch ist Wasser ein öffentliches Gut. Es gehört allen. Es wurde uns von unserer großzügigen Mutter Erde geschenkt. Wasser kann nicht knapp sein, denn die Gesamtwassermenge auf dem Planeten Erde ist immer gleich – sie bleibt konstant.

Die Chancen für Frieden sind ähnlich. Sie sind gemeinfrei. Sie sind ein moralisches Gut. Frieden ist kostenlos und kostet nichts. Jeder kann es begreifen – und am Frieden arbeiten.

Widme dich dem Frieden. Kämpfe für den Frieden. Für Frieden beten. Meditiere für den Frieden. Im Gegensatz zu Wasser kann Frieden nicht privatisiert werden.

Das müssen wir beibehalten und Wasser wieder zu Frieden machen – zu einem öffentlichen Gut, das NIEMALS privatisiert werden darf!

Am 28. Juli 2010 erkannte die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit der Resolution 64/292 ausdrücklich das Menschenrecht auf Wasser und Sanitärversorgung an und erkannte an, dass sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung für die Verwirklichung aller Menschenrechte von wesentlicher Bedeutung sind. (Krisenvorsorge: Die maximale Trinkwasserqualität)

Die Wasserverfügbarkeit kann von Standort zu Standort unterschiedlich sein. Aber die enorme Wassermenge bleibt über die Milliarden Jahre hinweg, in der unser blauer Planet lebt, unverändert.

Wasser ist Leben. Frieden ist Leben. Wasser und Frieden sind voneinander abhängig.

Um diesen Zusammenhang zu verstehen, muss man verstehen, warum Wasser eine große Knappheit darstellt.

Allerdings kann nichts als selbstverständlich angesehen werden, selbst wenn man glaubt, es sei durch eine UN-Resolution gesichert. Wir, das Volk, müssen dieses Recht verteidigen, wir müssen es pflegen, damit es von einem Samenkorn zu einem Recht wird, das in unserem kollektiven Bewusstsein verankert ist.

*

Wasser im Israel-Palästina-Konflikt

Die von Norwegen geförderten Oslo-Abkommen von 1993 sollten ein wegweisender Weg für den Frieden im Nahen Osten sein; für den Frieden zwischen Israel und Palästina. Sie sollten der erste Schritt hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung sein.

Eines der Hauptmerkmale der Oslo-Abkommen bestand darin, dass bereits in der Vorstufe der Zwei-Staaten-Lösung jedes Land, Palästina und Israel, volle und autonome Rechte auf seine natürlichen Ressourcen hatten, zu denen auch Wasser gehörte, ein knappes Gut im Nahen Osten im Allgemeinen und insbesondere in der Region Palästina-Israel.

Die Oslo-Abkommen führten jedoch zu nichts, da Israel ihnen nie zustimmte. Ein Hauptgrund dafür war, dass Palästina im Rahmen des Abkommens die Souveränität über sein Land und seine Ressourcen, einschließlich Wasser, erhalten sollte.

Nahezu 80 % des gesamten Wassers in Palästina, jetzt auch in Israel, befindet sich auf palästinensischem Territorium, über oder unter dem Gelände des Westjordanlandes. Israel würde es niemals zugeben, aber sie wissen es.

Israelische Siedlungen, die im Westjordanland illegal errichtet wurden, liegen nicht zufällig fast immer an oder in der Nähe einer ständigen palästinensischen Wasserquelle.

Palästina weiß es, aber sie haben im Westen keine Stimme.

*

Es bleibt eine Herausforderung, dieses universelle, von den Vereinten Nationen erklärte Menschenrecht in jedem einzelnen Land zu übernehmen. Allerdings ist das Konzept „Wasser für alle“ ebenso wie der Frieden immer noch ein Keim.

Es MUSS vom Bewusstsein der Menschen angenommen und endlos gepflegt und verteidigt werden, damit der Samen wachsen kann.

Vergessen Sie nicht, dass kein Recht, nicht einmal ein Menschenrecht in unserer Zeit, einfach von Gott gegeben ist. Wir müssen dafür arbeiten, als wäre es ein Samenkorn; Gießen Sie es vorsichtig, lassen Sie es sprießen, aber achten Sie darauf, bis es groß und unabhängig wird.

Das Recht auf Wasser für alle Menschen auf diesem Planeten ist Teil des gesellschaftlichen Bewusstseins.

*

Wasser, Wasser überall – als reichliche Knappheit ist kein Mythos. Süßwasser ist weltweit einfach nicht gleichmäßig verteilt. Aber es kann Menschen überall zugänglich gemacht werden.

Im Überfluss vorhanden, aber durch übermäßige Verschmutzung und übermäßige Nutzung an einem Ort verunsichert, so dass es an einem anderen Ort zu Engpässen kommen kann.

Die Unternehmenshaie, die mit gespaltener Zunge sprechen, geben vor, das Wasser vor Verschmutzung zu schützen, tun aber genau das Gegenteil.

Wenn es ihnen gelingt, so zu tun, als würde das Wasser verschwinden, weil es so verschmutzt ist, dass jeder Tropfen Süßwasser immer seltener wird, dann ist das für sie eine Rechtfertigung, Wasser aus Profitgründen zu privatisieren, aus Profitgründen für Unternehmen, also nicht zum Nutzen von die Menschen.

Wo ist das verfügbare Süßwasser?

Die mit Abstand größte Menge an Süßwasser steht in Südamerika zur Verfügung.

Die Karte zeigt eine Vielzahl von Flüssen, die durch den Amazonas fließen und Billionen Kubikmeter Süßwasser, das größtenteils nicht für den menschlichen Verbrauch genutzt wird, in den Atlantik transportieren.

Die meisten davon befinden sich in Brasilien.

Etwa 90 % der Wasserstraßen Südamerikas münden in den Atlantik. Dadurch verbleibt ein relativ dünner Streifen des dicht besiedelten Westens Südamerikas im Zustand einer Wüste oder Halbwüste (siehe Karte unten).

Mit etwa 8.200 km3 jährlich erneuerbarem Süßwasser liegt Brasilien mit etwa einem Achtel (1/8) der gesamten erneuerbaren Süßwasserressourcen der Welt, die auf 45.000 km3 geschätzt werden, an erster Stelle.

Das Amazonasbecken enthält etwa 73 % des gesamten Süßwassers Brasiliens. Erneuerbares Süßwasser ist die Kombination aus jährlich nachhaltiger Oberflächen- und Grundwasserneubildung (Neubildung durch Niederschlag und Zufluss von außen).

Das zweitwasserreichste Land ist Russland mit 4.500 km3/Jahr, gefolgt von Kanada, Indonesien, China, Kolumbien, den USA, Peru und Indien – alle mit erneuerbaren Wasserressourcen zwischen 2.000 km3 und 3.000 km3/Jahr.

Nach Kontinenten betrachtet hat Amerika mit 45 Prozent den größten Anteil an den gesamten Süßwasserressourcen der Welt, gefolgt von Asien mit 28 Prozent, Europa mit 15,5 Prozent und Afrika mit 9 Prozent.

Dieses Szenario weist unmittelbar auf die Verwundbarkeit Afrikas hin. Afrika ist aus Sicht der Wasserressourcen und des Überlebens eindeutig der am stärksten gefährdete Kontinent.

Afrika verfügt über etwa 60 % der verbleibenden und bekannten verfügbaren natürlichen Ressourcen der Welt; Ressourcen, die der Westen begehrt und für die er in den Krieg zieht.

Südamerika ist die Heimat eines der größten einzelnen unterirdischen, erneuerbaren Süßwasserreservoirs der Welt, des Guarani-Aquifers, der eine Fläche von 1,2 Millionen Quadratkilometern (km2) umfasst, was etwa der Größe von Texas und Kalifornien zusammen entspricht.

Von den Guarani gehören 71 % Brasilien, 19 % Argentinien, 6 % Paraguay und 4 % Uruguay. Ein weiteres riesiges unterirdisches Wasserreservoir liegt unter Nordafrika – siehe unten.

Der Guaraní-Grundwasserleiter wurde in den 1990er Jahren entdeckt. Es ist nach den Ureinwohnern benannt, die das Gebiet seit Jahrhunderten bewohnen. Die Guarani verfügen über geschätzte 46.000 km3 Süßwasser (nicht zu verwechseln mit dem jährlich erneuerbaren Süßwasser, von dem Brasilien etwa 8.300 km3 hat – siehe oben).

Man sagt, dass die Guaraní die heutige Weltbevölkerung in den nächsten 200 Jahren mit 100 Litern pro Kopf und Tag versorgen könnten.

Die derzeitige Entnahmerate des Guarani liegt bei etwas mehr als 1 km3 pro Jahr, während die potenzielle Neubildungsrate zwischen 45 km3 und 55 km3/Jahr liegt, was bedeutet, dass bisher keine Gefahr einer übermäßigen Entnahme besteht. Dies könnte sich jedoch schnell ändern.

Das eigentliche Risiko für den reichlich vorhandenen unterirdischen „See“ der Guarani ist die Privatisierung.

Etwa 35 Millionen Menschen leben in der Guarani-Region. Im brasilianischen Teil des Guaraní werden derzeit etwa 500 bis 600 Städte mit Guaraní-Wasser versorgt – wie viele dieser kommunalen Versorgungen sind bereits privatisiert?

In Nordafrika erstreckt sich das Nubian Sandstone Aquifer System (NSAS) über eine Fläche von rund 2,2 Millionen km2 und erstreckt sich über vier nordafrikanische Länder (Sudan, Tschad, Ägypten und Libyen). Zusammen mit dem Guarani-Aquifer ist es eines der größten bekannten Grundwasserreservoirs der Welt. Es stammt aus der Quartärzeit, also vor etwa 2,5 Millionen Jahren.

Das NSAS speichert schätzungsweise 370.000 km3 Süßwasser. Allerdings sind nur 10 bis 20 % erneuerbar und relativ leicht zugänglich. Der Rest ist sogenanntes fossiles oder nicht erneuerbares Wasser.

Da angenommen wird, dass die Süßwasserreserven schwinden, schreitet die Privatisierung der Unternehmen stillschweigend voran. Die Privatisierung von Teilen des Guarani-Grundwasserleiters ist ein echtes Risiko.

Transnationale Konzerne wie Nestlé, Coca Cola, PepsiCo, Dow Chemicals und andere transnationale Konzerne mit starken Wasserinteressen wie Veolia, Suez (Französisch), Thames (Großbritannien), Bechtel (USA), Petrobras und eine Vielzahl anderer schließen sich dem Projekt an die Weltbank, die Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB), verschiedene UN-Gremien sowie viele bilaterale Hilfsorganisationen und neoliberale NGOs.

Unter dem Vorwand, die Trinkwasserquellen für die Menschheit zu schützen, treiben sie die Privatisierung der Süßwasserressourcen voran.

Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Während das UN-Narrativ, allen Bewohnern der Welt Zugang zu Süßwasser zu ermöglichen, fortbesteht und stark ist, hat sich die Zahl der Menschen ohne Trinkwasser in den letzten Jahrzehnten kaum verändert.

Noch heute haben mehr als zwei Milliarden Menschen kein sauberes Wasser, was sie, insbesondere Kinder, sehr anfällig für durch Wasser übertragene Krankheiten macht.

Es ist höchste Zeit, dass die Menschen aufwachen und beispielsweise öffentliche Stiftungen gründen, um Wasser als öffentliches Gut zum Wohle der Menschheit zu bewahren.

Es ist eine Methode für das einfache Volk, die Saat „Wasser“ zu züchten und sie in das kollektive Bewusstsein der Gesellschaft hineinwachsen zu lassen.

Hier gesellt sich Wasser zum Frieden – als ein MUSS-Projekt der Menschheit. Wir, das Volk, müssen Wasser sparen, es vor Verschmutzung schützen und es im öffentlichen Bereich halten – um Wasser als Menschenrecht zu erhalten.

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 04.03.2024