Doku über Frühsexualisierung: Woke-Ideologie zerstört die Kinderseelen (Video)

Video »The War on Children«: Schon mehr als 45 Millionen Views.

Auf seinem Account auf der Plattform X teilt Elon Musk eine US-amerikanische Dokumentation, die die Zerstörung der Kinderseelen in den USA und im Westen durch woke Ideologie und Regenbogen-Propaganda aufzeigt.

Die Kinder werden von den Familien und ihren Eltern emotional gelöst und im Sinne einer Kulturrevolution indoktriniert.

Eine US-amerikanische, zweitstündige Dokumentation namens »The War on Children« zeigt, wie die woke Ideologie und linksgrüne Indoktrination die Psyche der Kinder zerstört. Unter der Flagge des Regenbogens wird die Kindheit einer ganzen Generation zerstört.

Elon Musk hat diese Dokumentation auf seinem Account geteilt. Prompt haben innerhalb weniger Tage mehr als 45 Millionen Menschen diese Doku gesehen. Und es werden von Tag zu Tag mehr.

Es geht um die Beeinflussung der Kinder durch die Sozialen Medien des Internets, um die Indoktrinierung in den Mainstream-Medien, im Kinderprogramm der Fernsehsender, Schulen, Kindergärten und durch unzählige Organisationen, die die Regenbogen-Agenda puschen und die Kinder möglichst früh mit sexuellen Themen in Kontakt bringen.

Minderjährige werden früh mit allen Formen der Sexualpraktiken konfrontiert, erfahren schon vor der Pubertät, worum es bei Geschlechtsumwandlungen geht. (Kausa Kentler: Staatlich geförderte links-radikale Ideologie, die Kinder zu Sex-Opfern machte)

Allein die Tatsache, dass Kinder all diesen Themen ausgesetzt sind, verhindert, dass sie eine normale Kindheit erleben können. Sie werden in Ideenwelten hineingezogen, die ihnen sonst erspart geblieben wären.(Shitstorm in Deutschland wegen «Masturbationsräumen» für die Kleinkinder: Räume für «Doktorspiele» sind in Schweizer Kitas normal)

Menschen entwickeln leichter bestimmte Präferenzen, wenn sie an bestimmte Dinge gewöhnt sind. Und die Indoktrination durch Medien und Erziehung sorgt dafür, dass Kinder früh an bestimmte Dinge gewöhnt werden.

So kommt es, dass in einer Gesellschaft plötzlich Dinge als normal angesehen werden, die noch vor ein oder zwei Jahrzehnten als vollkommen abnormal galten. Dies wird bewusst durch »Social Engineering« herbeigeführt. Das einst »Perverse« wird zum »Normalen«. Dazu gehört auch die leichte Zugänglichkeit zu Pornographie für Kinder.

Die Kinder, die ihr Geschlecht ändern wollen, werden immer jünger. Und es werden immer mehr.

Dahinter stehen auch knallharte Business-Interessen. In der Medizin und Pharmazie gibt es eine ganze Branche, die davon profitiert. Es sind Milliarden-Dollar-Geschäfte.

Die Dokumentation zeigt auch auf, wie das links-woke Milieu sich von den Universitäten zu den Großkonzernen, zu dem Tech-Riesen und in die Politik ausgebreitet hat. Diese Ideologie ist durch alle Institutionen gewandert.

Konservative sind auf dem Rückzug, müssen sich für ihre Werte verteidigen.

Einfluss auf diese Entwicklungen nehmen auch Investoren-Gruppen, Vermögensverwalter und gigantische Schattenbanken wie BlackRock, Vanguard und State Street. Sie verlangen von den Unternehmen woke Unternehmenskulturen, andernfalls wird nicht in sie investiert.

Auch Goldman Sachs fordert von Unternehmen »Affirmative Action« in Richtung Woke-Ideologie und »Diversity«.

Solche Ideologien werden auch bei den Aktionärstreffen von Amazon, Facebook und Google besprochen. Es geht darum, wie die woken Ziele in den Unternehmen umgesetzt werden. Selbst Aktien-Idices wie Nasdaq fordern Diversity-Programme von Unternehmen, um überhaupt gelistet zu werden, ansonsten fallen sie heraus.

Am Ende arbeiten »Corporate America«, Stiftungen, Nicht-Regierungs-Organisationen und die Behörden der Regierung zusammen, um eine Art »Kulturrevolution« umzusetzen, bei der die Kinder als nächste Generation im Sinne der neuen Ideologie indoktriniert und von ihren Eltern emotional getrennt werden.

Worth watching, especially for parents pic.twitter.com/k6gb2CMVqU — Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2024

Woke-Ideologie ist ein Todeskult

Die woke, linksgrüne Ideologie de-konstruiert und zerstört damit alle Werte, die die Gesellschaft zusammenhalten. Es ist eine Kulturrevolution, um die Menschen und vor allem die Jugend für Indoktrination zu öffnen.

Die linksgrüne, woke Ideologie ist ein Todeskult. Sie lebt vom permanenten Dekonstruktivismus. Es mag gut sein, alles kritisch zu hinterfragen. Aber es endet in einer nicht enden wollenden Spirale der Zerstörung, wenn alles de-konstruiert werden muss.

Die woke, linksgrüne Ideologie wirkt zersetzend auf alles, was die Gesellschaft zusammenhält. Religion, Werte, Tugenden, Familie, Heimat, Traditionen, Kultur, Arbeitsmoral und viele andere Dinge, die über Jahrhunderte evolviert sind und sich bewährt haben, werden über Bord geworfen.

Gerade die jungen Menschen werden entwurzelt, ihrer Familie entfremdet und in ihrer persönlichen Identität verunsichert. Damit werden sie Opfer der Indoktrination, um die endlose Kulturrevolution der Linksgrünen fortzusetzen.

Wie bei der Kulturrevolution unter Mao Zedong in China wird die Jugend gegen die Eltern und Großeltern aufgehetzt. In China wurden buddhistische Klöster verbrannt, Bibliotheken zerstört, Denkmäler vernichtet, Eltern und Lehrer denunziert und verschleppt. Millionen Menschen starben. Heute gilt die Generation der Kulturrevolution als »verlorene Generation«.

Auch bei unserer Kulturrevolution werden die Kinder ihren Eltern entfremdet. Kinder werden dazu animiert, Verwandte mit konservativen Ansichten bei Meldestellen zu denunzieren. Öffentlich-rechtliche Sender und NGOs geben Kindern und Jugendlichen Verhaltensregeln an die Hand, um bei Familienfesten gegen die Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel zu argumentieren.

Straßen werden umbenannt, Bücher zensiert und umgeschrieben, Denkmäler entfernt, die Sprache verändert, neue Denk- und Sprachverbote aufgestellt. Die Mainstream-Medien hämmern unaufhörlich die neuen Dogmen in die Köpfe der Menschen. Alles dreht sich um Klimapolitik, Gender, Regenbogen und Diversität.

Am Ende wird nur Zerstörung übrig bleiben.

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 05.03.2024