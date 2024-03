Ein Geheimdienst-Offizier sagt aus, dass sich Aliens im Jahr 2027 offenbaren werden!

Teile die Wahrheit!

Aus verschiedenen aktuellen Meldungen geht hervor, dass amerikanische Geheimdienste wie der OSS und der späteren CIA schon seit den 1940er Jahren mit dem Thema UFOs zu tun hatten. Von Jason Mason

Seit damals wurden viele militärische Zeugen in Dinge eingeweiht, die streng geheim gehalten werden, doch immer wieder gelang es einigen dieser Personen, sich mit ihrem Wissen über das Phänomen an die Öffentlichkeit zu wenden.

Dieser Vorgang setzt sich bis in unsere Gegenwart fort. Frühere Geheimdienstler und US-Militärangehörige, wie R. James Woolsey, John Brennan, Jim Semivan oder Luis Elizondo, haben in den letzten Jahren Aussagen getroffen, dass sich um unsere Welt herum eine völlig andere Realität befindet.

Diese Realität kann von unseren Sinnen und Technologien nicht wahrgenommen werden und spielt eine wesentliche Rolle im Verständnis des UFO-Phänomens.(Ein früherer Leiter eines Auslandsgeheimdienstes spricht über UFO-Aktivität in den Weltmeeren)

Einer der profiliertesten Zeugen ist der ehemalige CIA-Angehörige John Ramirez, der in einigen Interviews über seine jahrzehntelange Erfahrung spricht, die er im Zuge seiner Karriere sammeln konnte.

Viele von ihm angesprochene Themen sind niemals zuvor öffentlich diskutiert worden, schon gar nicht von vormaligen amerikanischen Regierungsangehörigen.

Ramirez erklärt in einem Interview mit Project Unity, dass die amerikanische Regierung zwar bereit sei, über UFO-Schiffe zu diskutieren, aber nicht über die Insassen dieser Fluggeräte. (Der frühere Leiter eines Pentagon UFO-Programms bestätigt jetzt, dass das Phänomen real und außerirdisch ist)

Das bedeutet im Grunde den Hinweis darauf, dass sich nicht-menschliche biologische Intelligenzen an Bord befinden, die eine andere Form des Lebens darstellen. Einige exotische Schiffe sind bereits zurückentwickelte Technologien fremder Technologien, zum Beispiel die fliegenden schwarzen Dreiecke, die laut Ramirez eventuell von der US-Air-Force kontrolliert werden. Man kennt sie auch unter der Bezeichnung TR3B.

Sie fliegen durch Antigravitation und diese Technik ist der Grund für die Geheimhaltung derartiger Entwicklungen, denn es betrifft direkt die nationale Sicherheit. So gesehen könnte der Offenlegungs-Prozess auf internationaler Ebene bald zu erstaunlichen technologischen Durchbrüchen führen, die viele der grundlegenden Probleme der Welt lösen könnten.

John Ramirez sagt aus, dass diese geheimen Programme zur Rückentwicklung von UFOs seit den 1940er Jahren existieren und immer noch operativ sind. Viele der Mitarbeiter in solchen Programmen, und auch Ramirez persönlich, sind von nicht-menschlichen Intelligenzen entführt worden.

Man nennt diesen Vorgang das Abduktions-Phänomen, wobei Menschen von Nichtmenschen an spezielle Orte transportiert werden, um sie dort auf Tischen medizinisch zu untersuchen, meistens in scheibenförmigen Schiffen. Einigen Kollegen in der CIA und der NSA erging es laut Ramirez genauso.

Diese Wesen operieren offenbar von einer anderen Realität aus. Luis Elizondo ging in einem Interview etwas näher auf dieses Thema ein und sagt, dass unsere menschlichen Sinne die Wahrnehmung der vollständigen Realität einschränken. Dieser Aspekt hat starke Auswirkungen darauf, wie wir das mysteriöse Phänomen wahrnehmen.

John Ramirez geht noch einen Schritt weiter und bestätigt, dass wir Menschen eigentlich Hybriden sind und daher ein Prozess der Hybridisierung stattfindet. Geheimdienste wissen längst darüber Bescheid, dass nicht-menschliche Intelligenzen seit sehr langer Zeit mit der Menschheit in Kontakt stehen.

Das bedeutet in weiterer Folge, dass wir wichtige Dinge der menschlichen Vergangenheit entweder kollektiv vergessen haben oder dass dieses Wissen uns seit langer Zeit von einem elitären Zirkel der Macht vorenthalten wird.

Die Wahrheit sieht so aus, dass moderne Menschen entsprechend diesen Enthüllungen wirklich Hybriden zwischen Menschen und Ancient Aliens sind, wobei der Prozess der Hybridisierung immer noch im Gange ist, was das Abduktions-Phänomen belegt.

Das ist aber noch längst nicht alles. Im UFO Podcast mit dem Gastgeber Martin Wills hat John Ramirez bekannt gegeben, dass die US-Regierung sich darüber im Klaren ist, dass uns im Jahr 2027 ein bestimmtes Ereignis erwartet.

Dann erwartet uns alle eine signifikante Enthüllung, und die Welt wird gegenwärtig darauf vorbereitet. Dem gegenüber steht laut Ramirez eine bösartige Präsenz auf Erden, welche er als dämonisch charakterisiert.

Diese Präsenz projiziert ihre eigenen Glaubenssätze auf uns Menschen, damit wir unseren eigenen Glauben vergessen und in Unglauben verfallen. Es handelt sich um eine spirituelle Komponente.

Falls es zu einer Massenlandung kommen sollte und die Regierungen der Welt UFOs weiterhin so behandeln, wie in den vergangenen Jahrzehnten, dann könnte tatsächlich eine globale Massenpanik ausbrechen. Daher besteht wenig Spielraum, denn bis 2027 liegen nur mehr wenige Jahre vor uns, und die Menschen müssen auf das vorbereitet werden, was auf uns zukommt.

Das ist der Grund, warum die UFO-Thematik seit dem Jahr 2017 in der Öffentlichkeit und in den Massenmedien anders gehandhabt wird als zuvor. Es gibt einen 10-Jahres-Plan zur Offenlegung der nicht-menschlichen Präsenz.

Weil wenig Zeit bleibt, erklärt dieser Plan auch, warum die amerikanische Regierung es nunmehr so eilig hat, Informationen zur Offenlegung zu präsentieren. Und die Geschwindigkeit, mit welcher diese Daten freigegeben werden, wird sich bis zum vorhergesehenen Event noch erhöhen.

Nehmen wir einfach an, dass der Ursprung einiger UFOs eine nicht-menschliche Quelle besitzt. Insider und Whistleblower bestätigen, dass das Phänomen uns schon lange begleitet und eigentlich immer auf Erden und um uns herum präsent ist.

Die meisten dieser Schiffe können wir mit unseren gewöhnlichen Sinnen nicht wahrnehmen und sie sind für unser Auge unsichtbar. Erst durch moderne Technologien wie Radar oder Infrarot kann man sie sichtbar machen.

Ein anderer ehemaliger CIA-Offizier namens Jim Semivan hat schon vor einiger Zeit behauptet, dass uns eine völlig andere Realität umgibt, die wir nicht wahrnehmen können. Wir können ebenso wenig mit ihr interagieren.

Das Phänomen ist laut diesen Aussagen eine Kraft dort draußen, die unsere Umgebung kontrolliert und Gedanken in unsere Köpfe senden kann. Semivan hat erklärt, dass die UAPs oder UFOs, die von der US-Navy gesichtet und verfolgt werden, von einer anderen Welt stammen.

Es gibt weiterhin begründete Bedenken, solche Informationen nicht der Öffentlichkeit anzuvertrauen, weil es viele Leute überfordern würde, wenn sie mit dieser neuen Realität konfrontiert werden. Sie hätten womöglich das Gefühl, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren.

Fakt ist, dass nicht-menschliche Intelligenz gemeinsam mit Menschen diesen Planeten bewohnt. Auch Jim Semivan ist sich sicher, diesen Entitäten nachts in seinem Heim begegnet zu sein, während er gemeinsam mit seiner Ehefrau des Nachts schlief, als er im Jahr 1990 Besuch erhielt.

Er empfand dieses Erlebnis als real und befand sich nicht im Traumzustand. Kurz darauf zeigten sich paranormale Erscheinungen wie Poltergeister in diesem Heim. Das korreliert mit den Aufzeichnungen von der Skinwalker Ranch.

Das UFO-Phänomen besitzt paranormale Aspekte. Es ist nicht bloß Technik, sondern weist sowohl biologische als auch psychische Faktoren auf.

Es erscheint so, dass dieses spukhafte Phänomen ein integraler Teil unseres Universums ist, in dem wir leben, aber wir können es unter normalen Umständen nicht wahrnehmen. Ähnlich wie Insekten oder Tiere das menschliche Universum nicht erkennen können.

Wir wandern also durch unsere eigene Realität unserer Existenz, aber uns umgibt eine völlig andere Realität, die wir nicht sehen, und mit welcher wir nicht interagieren können. Somit bleiben wir inmitten unserer Konsens-Realität, erklärt Semivan.

Am ehesten ist es mit einer inter-dimensionalen Komponente zu vergleichen. Es gibt sowohl gutartige als auch bösartige paranormale Wesenheiten, mit denen wir es zu tun haben, lautet die Hypothese. Falls uns solche Entitäten also Gedanken eingeben, dann befinden sie sich sozusagen auch in uns.

John Ramirez legt schließlich offen, dass Tic-Tac-UFOs sogenannte Transmedium-Geräte sind, und dass wir nicht glauben sollen, dass Russland oder irgendeine andere irdische Nation die Möglichkeit besitzt, diese Art von Antigravitation-Technologie zu produzieren.

Darum ist es nun an der Zeit, unsere beschränkte Realität zu überdenken, denn diese alte Weltsicht ist grundlegend infrage zu stellen, wenn es um die Erforschung des größeren Phänomens geht.

…

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 03.03.2024