Führender Epidemiologe: Die Biowaffen-Industrie“ kreierte Covid und die Impfstoffe

Ein weltbekannter Epidemiologe hat vor einem Runden Tisch des Senats eine brisante Aussage gemacht, in der er behauptete, dass das Covid-Virus und die mRNA-Impfstoffe von der „Biowaffen-Industrie“ entwickelt wurden.

Dr. Harvey Risch, emeritierter Professor für Epidemiologie an der Yale University, erklärte, dass die Pandemie als Teil eines ausgeklügelten Plans inszeniert wurde, um die Finanzierung der Biowaffenforschung anzukurbeln, indem die Industrie den Anschein erweckte, im Interesse der öffentlichen Gesundheit zu handeln.

Das COVID-19-Leck in einem vom US-Steuerzahler finanzierten Biowaffenlabor in Wuhan, China, habe der Biowaffenindustrie den perfekten Vorwand geliefert, ihre Existenz zu rechtfertigen, indem sie sich als Retter der Menschheit aufspiele, so Risch.

Die Enthüllungen wurden am Montag bei einer Podiumsdiskussion bekannt, zu der der republikanische Senator Ron Johnson (R-WI) eingeladen hatte.

Der Titel der Veranstaltung lautete: „Bundesgesundheitsbehörden und das COVID-Kartell: Was verbergen sie?

In seiner Aussage erläuterte Risch, wie die Biowaffenindustrie ein Schlupfloch im Vertrag zur Biowaffenkonvention von 1975 ausgenutzt habe.

Der Vertrag erlaube es, „kleine Mengen offensiver Biowaffen zu entwickeln, um Gegenmittel für Impfstoffe zu erforschen“.

„Dieses Schlupfloch wurde dann in den vergangenen 50 Jahren von unserer Biowaffenindustrie ausgenutzt“, erklärte Risch.

„Der Biowaffenvertrag beschränkte offensive Biowaffen auf Wirkstoffe, die der Impfstoffentwicklung dienen, sogenannte Dual-Use-Wirkstoffe, oder auf die Dual-Use-Forschung. (Covid-Impfung ist eine globale Militäroperation, die die Kontrolle über ganze medizinische und Gerichtssysteme übernimmt)

„Und das war die Prämisse und Motivation für die verschiedenen virologischen Förderanträge“.

Risch wies auch darauf hin, dass kommerzielle Impfstoffe in der Regel vor dem Ausbruch einer Pandemie eingesetzt werden, „nicht mitten in einer Pandemie“.

„Meine Hypothese ist daher, dass sowohl die Verschleierung der Herkunft des Virus als auch die Zwangsimpfung des gesamten Planeten inszeniert wurden, um die Integrität der Biowaffenindustrie zu schützen“, sagte der Yale-Professor.

Risch erklärte weiter, warum die Biowaffenindustrie die Herkunft des Virus vertuschen musste.

„Sobald die Öffentlichkeit das rücksichtslose und leichtsinnige Verhalten dieser Industrie verstanden hätte, die unter dem falschen Vorwand der Impfstoffentwicklung operierte, die nie erfolgreich kommerzialisiert wurde, würde sie lautstark die Schließung der Industrie fordern“, sagte er.

„Und so ist die Unterdrückung des Wissens über die rücksichtslose Beteiligung der Industrie an dem Leck in Wuhan eine offensichtliche Vertuschung, und wir haben Beweise für diese Vertuschung…“.

fuhr Professor Risch fort:

„Und meine Schlussfolgerung ist: Der Grund, warum die gesamte Bevölkerung geimpft werden musste, war, um zu zeigen, dass die Biowaffenindustrie angeblich eine Rechtfertigung für die Entwicklung von Impfstoffen als Teil ihres Anspruchs auf Dual-Use-Forschung hatte.

„Die Impfstoffe sind also der Beweis dafür, dass die Biowaffenindustrie von Anfang an gerechtfertigt war.

„Ohne einen erfolgreichen Impfstoff, der im Falle einer Pandemie, insbesondere wenn diese durch ein Leck in einer Quelle der Biowaffenindustrie selbst verursacht wurde, nachgewiesen werden könnte, wäre jedem klar, dass die Existenzberechtigung dieser Industrie von Anfang an ein Betrug war.

„Und so lieferten die Covid-Impfstoffe selbst die Verteidigung gegen den Vorwurf, dass die Biowaffenindustrie nicht wirklich eine Dual-Use-Industrie sei, sondern nur eine offensive, die gegen den Vertrag von 1975 verstoße.

„Die Impfstoffe mussten also auf dramatische Weise als universelle Lösung dargestellt werden, um zu zeigen, dass die Biowaffenindustrie tatsächlich für das öffentliche Wohl arbeitete, und in diesem Zusammenhang spielten die Kollateralschäden, die die Impfstoffe verursachten, keine Rolle.

„Alles, was es zu tun galt, war, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die Industrie ihre Arbeit getan hatte, um brauchbare Impfstoffe und keine offensiven Biowaffen herzustellen“.

Der Erfinder der mRNA-Technologie, Dr. Robert Malone, und der Datenspezialist Ed Dowd nahmen ebenfalls als Experten an der Podiumsdiskussion teil.

Die Veranstaltung ist der jüngste Versuch von Senator Johnson, Antworten für das amerikanische Volk zu finden.

Senator Johnson und sein Team haben den Zusammenhang zwischen den Covid-Impfungen und der landesweiten Häufung von plötzlichen Todesfällen und schweren gesundheitlichen Komplikationen untersucht.

Wie Slay News berichtete, hat Johnson darauf gedrängt, die Wahrheit hinter der Beteiligung der Regierung an der COVID-19-Pandemie und der anschließenden Einführung des mRNA-Impfstoffs aufzudecken.

Im Januar ging Johnson mit brisanten Daten der Bundesregierung an die Öffentlichkeit, die alarmierende Todesraten im Zusammenhang mit Covid-mRNA-Injektionen zeigten.

Johnsons Ermittler führten eine gründliche Analyse der Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) durch.

Laut Johnson deuten die Daten darauf hin, dass COVID-19-Injektionen 55-mal tödlicher sind als der Grippeimpfstoff.

Pentagon-Bericht zeigt neues Zeitalter der COVID-Biowaffen und der Brain-Chip-Kriegsführung voraus

Eine neue Studie, die vom Büro des Verteidigungsministers in Auftrag gegeben wurde, bietet einen einzigartigen Einblick in die Ansichten militärischer Planer und wie sie sich zukünftige Formen der Kriegsführung vorstellen.

Wir schreiben das Jahr 2028. Ein neuer, hochinfektiöser Coronavirus hat die Matrosen der im Südchinesischen Meer stationierten US-Pazifikflotte befallen. Während sich die Welt mit dieser aufkommenden Pandemie beschäftigt, herrscht unter den Beamten der CIA, der CDC und des Verteidigungsministeriums Verwirrung, da sie sich über die effektivsten Reaktionsstrategien streiten.

Unterdessen ergreift China, das gegen das neue Virus immun zu sein scheint, die Gelegenheit und startet einen Großangriff auf Taiwan, um aus dem globalen Chaos Kapital zu schlagen.

Während die Weltgesundheitsorganisation Chinas erfolgreiche Maßnahmen zur sozialen Distanzierung lobt, weiß sie nicht, dass die chinesische Regierung heimlich ihr Militär und wichtige Arbeitskräfte unter dem Deckmantel einer Standard-COVID-19-Auffrischungskampagne geimpft hat.

Dieses Szenario, das ursprünglich von Forschern des Pentagon erdacht wurde, mag wie Science-Fiction klingen, aber Militärstrategen glauben, dass eine „Coronavirus-Biowaffe“ am Horizont lauern könnte. Diese Möglichkeit ist eine von mehreren, die in einem neuen, vom Verteidigungsministerium geförderten Bericht beschrieben werden.

Der Bericht „Plagues, Cyborgs, and Supersoldiers: The Human Domain of War Research“ untersucht, wie die CRISPR-Gentechnologie, mRNA-Impfstoffe, die Vernetzung des Gehirns und andere technologische Fortschritte neue Formen militärischer Konflikte auslösen könnten.

Der provokante Bericht, der Anfang des Monats veröffentlicht wurde und über den hier zum ersten Mal berichtet wird, wurde im Rahmen des Acquisition and Technology Policy Program der RAND National Security Research Division erstellt und zeigt futuristische Szenarien auf, die militärische Planer in Betracht ziehen sollten.

„Wir sehen eine komplexe, hochgefährliche Landschaft entstehen, in der künftige Kriege von Menschen geführt werden, die hoch entwickelte Maschinen mit ihren Gedanken steuern“, und synthetisch erzeugte genomische Seuchen“ die amerikanische militärisch-industrielle Basis lahm legen“, warnt der Bericht.

In einem anderen faszinierenden Szenario, das offenbar durch den Niedergang der Senatorin Dianne Feinstein inspiriert wurde und dieses Mal in einer ferneren Zukunft spielt, schlägt der Bericht vor, dass ältere Kongressabgeordnete, die verzweifelt versuchen, ihre Macht zu erhalten, heimlich hochmoderne Brain-Computer-Interface-Geräte installieren.

Diese Geräte, die in diesem Szenario häufig von wohlhabenden Senioren verwendet werden, helfen den Senatoren zunächst, ihre Mobilität und Sprache wiederzuerlangen, nachdem ihre kognitiven Fähigkeiten über Jahre hinweg stark nachgelassen haben. Wenn die Hirnimplantate jedoch Fehlfunktionen aufweisen, die zu unberechenbarem und aggressivem Verhalten führen, beginnen sich ausländische Verbündete von den USA zu distanzieren, was die nationale Sicherheit gefährdet.

Der Bericht weist auch auf die potenziellen Schwachstellen von BCI-Implantaten hin, die zwar für Patienten mit neuromuskulären Beeinträchtigungen vielversprechend sind, aber auch ausgenutzt werden könnten, um Angst, Verwirrung oder Wut zu erzeugen.

Die Autoren warnen auch vor der Möglichkeit, dass Regierungsangestellte ihre natürlichen Augenlinsen durch künstliche Linsen ersetzen, die winzige Kameras enthalten, die mit Mikrospeichern verbunden sind. Die kleinen Kameras könnten geheime Informationen sammeln und an ausländische Gegner weitergeben.

Doch nicht alle Aspekte des Berichts konzentrieren sich auf Schwachstellen. In einem Abschnitt über die Manipulation des menschlichen Erbguts untersuchen die Forscher das Potenzial, durch genetische Veränderungen, die die physischen und psychischen Fähigkeiten verbessern, „Supersoldaten“ zu schaffen. Trotz ihrer Schwächen könnten BCI-Geräte auch dazu dienen, Kommandeuren eine schnelle Kommunikation mit ihren Truppen während militärischer Operationen zu ermöglichen.

Der Bericht analysiert detailliert die technologischen Fähigkeiten Chinas und der USA in den Bereichen Biotechnologie und Gehirntechnologie und hebt die Unterschiede in den Schwerpunkten und dem Status der beiden Nationen hervor. Er verweist auf frühere Berichte über die chinesische Forschung an „ethnisch spezifischen genetischen Waffen“ und „angeblichen Waffen zur Kontrolle des Gehirns“.

Dennoch wagt der Bericht kulturelle Beobachtungen und betont, dass die USA Offenheit, Vielfalt und demokratische Prinzipien schätzen. Im Falle einer ansteckenden und tödlichen Pandemie könnte Chinas ethnisch homogene und willige Bevölkerung dem Land einen Vorteil bei der schnellen Bereitstellung von Impfstoffen verschaffen.

Gleichzeitig könnten autoritäre Staaten ähnlich brutal gegen „Anti-Impf-Populisten“ vorgehen und die Einhaltung der Vorschriften erzwingen. Der Bericht argumentiert, dass dies den USA zum Nachteil gereichen könnte, da dort ein entspannteres regulatorisches Umfeld herrscht, in dem individuelle Freiheiten geschätzt werden und in dem solche Repressionen und Zwangsimpfungen schwieriger durchzusetzen sind.

Die Autoren üben auch scharfe Kritik am modernen wissenschaftlichen Establishment. In einem nicht ganz unverhohlenen Seitenhieb auf diejenigen, die die COVID-19-Laborleck-Theorie als „Desinformation“ abgetan haben, stellen sie fest, dass die meisten Wissenschaftler im Falle eines künstlichen Coronavirus-Biowaffenangriffs „wahrscheinlich“ von einem natürlichen oder zoonotischen Ursprung des Virus ausgehen und die Behauptung eines künstlichen Angriffs bestreiten würden.

Diese „Zweideutigkeit könnte einem Nationalstaat gute Dienste leisten“, so der Bericht, „im Gegensatz zu der fehlenden Zweideutigkeit, wenn ein Land kinetische Angriffe gegen die US-Marine startet“, wie im Szenario 2028 beschrieben.

Der Bericht schließt mit mutigen Empfehlungen. Er behauptet, dass breit angelegte Biowaffenabkommen nicht praktikabel seien und fordert spezifische bilaterale Abkommen, um die Forschung in Biolabors zu regeln.

Die Autoren schlagen sogar vor, sich von Labors wie dem Wuhan Institute of Virology – dem Biolabor, aus dem COVID-19 höchstwahrscheinlich stammt – zu trennen, es sei denn, die USA und China könnten sich auf ein bilaterales Biowaffen-Kontrollabkommen einigen, was unwahrscheinlich erscheint.

Der Bericht nimmt auch den Kongress ins Visier und kritisiert die kürzlich erfolgte Aufhebung der COVID-19-Impfpflicht für Militärangehörige. Er fordert die Gesetzgeber auf, dem „Anti-Impf-Populismus“ zu widerstehen, um die militärische Einsatzbereitschaft sicherzustellen. Die Autoren weisen darauf hin, dass politische Entscheidungsträger auf Sanktionen gegen jede ausländische Organisation drängen sollten, die Biotechnologie missbraucht.

Gleichzeitig fordert der Bericht das Pentagon auf, den Einsatz von Gentests zu erwägen, um qualifizierte Rekruten zu finden, und klare Pläne für die Integration von Biowaffen-Kriegsführungsfähigkeiten zu entwickeln, ähnlich wie es in den vergangenen Jahren mit Cyber- und Informationskriegsführungsfähigkeiten geschehen ist.

Regierungsberichte wie dieses Pentagon-Papier geben der Öffentlichkeit einen wichtigen Einblick in die Zukunftspläne des Verteidigungsministeriums und können die Richtung des technologischen Fortschritts und der öffentlichen Politik beeinflussen.

Quellen: PublicDomain/slaynews.com/leefang.com am 03.03.2024