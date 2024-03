Die Macht des HAARP-Projekts, überall auf der Erde Energie freizusetzen, die mit Atombomben konkurriert

Teile die Wahrheit!

Das militärische Interesse am Weltraum nahm während und nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund der Einführung der Raketenwissenschaft, dem Begleiter der Nukleartechnologie, zu.

Die frühen Versionen umfassen die Buzz-Bombe und Lenkraketen. Sie galten als potenzielle Träger sowohl nuklearer als auch konventioneller Bomben. Von amg-news.com

Zwischen 1945 und 1963 entwickelten sich Raketentechnologie und Kernwaffentechnologie gleichzeitig. In dieser Zeit intensiver atmosphärischer Atomtests wurden Explosionen in verschiedenen Ebenen über und unter der Erdoberfläche versucht.

Einige der heute bekannten Beschreibungen der Schutzatmosphäre der Erde, wie etwa die Existenz des Van-Allen-Gürtels, basierten auf Informationen, die durch Experimente in der Stratosphäre und Ionosphäre gewonnen wurden.

Die Erdatmosphäre besteht aus der Troposphäre, vom Meeresspiegel bis etwa 16 km über der Erdoberfläche; die Stratosphäre (die den Ozonspiegel enthält), die sich von etwa 16 bis 48 km über der Erde erstreckt; und die Ionosphäre, die sich von 48 km bis über 50.000 km über der Erdoberfläche erstreckt.

Die schützende Atmosphäre oder „Haut“ der Erde erstreckt sich über 3.200 km über dem Meeresspiegel bis zu den großen Magnetfeldern, den sogenannten Van-Allen-Gürteln, die die geladenen Teilchen einfangen können, die von den Sonnen- und galaktischen Winden durch den Kosmos gesprüht werden.

Diese Gürtel wurden 1958 in den ersten Wochen des Betriebs von Amerikas erstem Satelliten Explorer I entdeckt. Sie scheinen geladene Teilchen zu enthalten, die in der Schwerkraft und den Magnetfeldern der Erde gefangen sind.

Primäre galaktische kosmische Strahlung dringt aus dem interstellaren Raum in das Sonnensystem ein und besteht aus Protonen mit Energien über 100 MeV, die bis zu astronomisch hohen Energien reichen. (Chemtrail-Projekte zur Veränderung des Erdklimas, die einst als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet wurden, weiten sich jetzt weltweit offen aus)

Sie machen etwa 10 % der hochenergetischen Strahlen aus. Sonnenstrahlen haben im Allgemeinen eine niedrigere Energie, unter 20 MeV (was im Erdvergleich immer noch eine hohe Energie ist).

Diese hochenergetischen Teilchen werden durch das Erdmagnetfeld und die geomagnetische Breite (Entfernung über oder unter dem geomagnetischen Äquator) beeinflusst.

Die Flussdichte niederenergetischer Protonen an der Spitze der Atmosphäre ist an den Polen normalerweise größer als am Äquator. Die Dichte variiert auch mit der Sonnenaktivität und erreicht ein Minimum, während die Sonneneruptionen ihr Maximum erreichen.

Die Van-Allen-Gürtel fangen geladene Teilchen (Protonen, Elektronen und Alphateilchen) ein und diese spiralen entlang der magnetischen Kraftlinien in Richtung der Polregionen, wo die Kraftlinien zusammenlaufen.

Sie werden zwischen den magnetischen Kraftlinien in der Nähe der Pole hin und her reflektiert. Der untere Van-Allen-Gürtel liegt etwa 7700 km über der Erdoberfläche, der äußere Van-Allen-Gürtel etwa 51.500 km über der Erdoberfläche.

Laut der Encyclopaedia Britannica sind die Van-Allen-Gürtel entlang des Äquators am intensivsten und fehlen praktisch über den Polen. Sie fallen über dem Südatlantik bis zu einer Tiefe von 400 km ab und sind über dem Zentralpazifik etwa 1.000 km hoch.

m unteren Van-Allen-Gürtel beträgt die Protonenintensität etwa 20.000 Teilchen mit einer Energie von über 30 MeV pro Sekunde und Quadratzentimeter. Elektronen erreichen eine maximale Energie von 1 MeV und ihre Intensität beträgt maximal 100 Millionen pro Sekunde und Quadratzentimeter.

Im äußeren Gürtel beträgt die Protonenenergie durchschnittlich nur 1 MeV. Zum Vergleich: Die meisten geladenen Teilchen, die bei einer Kernexplosion entladen werden, liegen im Bereich zwischen 0,3 und 3 MeV, während diagnostisches medizinisches Röntgen eine Spitzenspannung von etwa 0,5 MeV aufweist.(Geoengineering: Jedes Jahr werden weltweit 40 bis 60 MILLIONEN Tonnen NANOPARTIKEL verteilt (Videos))

Projekt Argus (1958)

Zwischen August und September 1958 zündete die US-Marine drei Kernspaltungsbomben 480 km über dem Südatlantik, im Teil des unteren Van-Allen-Gürtels, der der Erdoberfläche am nächsten liegt.

Darüber hinaus wurden zwei Wasserstoffbomben 160 km über Johnston Island im Pazifik gezündet. Das Militär bezeichnete dies als „das größte wissenschaftliche Experiment, das jemals durchgeführt wurde“.

Es wurde vom US-Verteidigungsministerium und der US-Atomenergiekommission unter dem Codenamen Project Argus entworfen. Der Zweck scheint darin zu bestehen, die Auswirkungen von nuklearen Explosionen in großer Höhe auf Funkübertragung und Radarbetrieb aufgrund des elektromagnetischen Impulses (EMP) zu beurteilen und das Verständnis des Erdmagnetfelds und des Verhaltens der darin enthaltenen geladenen Teilchen zu verbessern.

Dieses gigantische Experiment schuf neue (innere) magnetische Strahlungsgürtel, die fast die ganze Erde umspannten, und injizierte genügend Elektronen und andere energiereiche Teilchen in die Ionosphäre, um weltweite Auswirkungen zu verursachen. Die Elektronen bewegten sich entlang magnetischer Kraftlinien hin und her und verursachten beim Auftreffen auf die Atmosphäre in der Nähe des Nordpols eine künstliche „Aurora“. Das US-Militär plante die Schaffung eines „Telekommunikationsschildes“ in der Ionosphäre, berichtete Keesings Historisch Archief (KHA) vom 13. bis 20. August 1961.

„In der Ionosphäre in 3.000 km Höhe wurden 350.000 Millionen Kupfernadeln mit einer Länge von jeweils 2 bis 4 cm (Gesamtgewicht 16 kg) in die Umlaufbahn gebracht und bildeten einen Gürtel mit einer Dicke von 10 km und einer Breite von 40 km, wobei die Nadeln einen Abstand von etwa 100 m hatten. ”

Dies sollte die Ionosphäre ersetzen, „weil die Telekommunikation durch magnetische Stürme und Sonneneruptionen beeinträchtigt wird“. Die USA planten, die Anzahl der Kupfernadeln zu erhöhen, falls sich das Experiment als erfolgreich erweisen sollte. Dieser Plan wurde von der International Union of Astronomers entschieden abgelehnt.

Hochfrequenzaktives Auroral-Forschungsprogramm HAARP (1993)

Das HAARP-Programm wird gemeinsam von der US Air Force und der US Navy verwaltet und hat seinen Sitz in Gakona, Alaska. Ziel ist es, „ionosphärische Prozesse zu verstehen, zu simulieren und zu kontrollieren, die die Leistung von Kommunikations- und Überwachungssystemen verändern könnten“. Das HAARP-System soll 3,6 Gigawatt effektive Strahlungsleistung hochfrequenter Radioenergie in die Ionosphäre strahlen, um:

– extrem niederfrequente (ELF) Wellen für die Kommunikation mit getauchten U-Booten erzeugen, – geophysikalische Untersuchungen durchführen, um natürliche ionosphärische Prozesse zu identifizieren und zu charakterisieren, damit Techniken zu deren Abschwächung oder Kontrolle entwickelt werden können, – ionosphärische Linsen erzeugen, um große Mengen an Hochfrequenzenergie (HF) zu fokussieren und so ein Mittel zur Auslösung ionosphärischer Prozesse bereitzustellen, die möglicherweise für Zwecke des Verteidigungsministeriums ausgenutzt werden könnten, – Elektronenbeschleunigung für Infrarot (IR) und andere optische Emissionen, die zur Steuerung der Ausbreitungseigenschaften von Radiowellen genutzt werden könnten, – eine auf das Erdmagnetfeld ausgerichtete Ionisation erzeugen, um die Reflexionsstreuungseigenschaften von Radiowellen zu steuern, – Schrägerwärmung nutzen, um Auswirkungen auf die Ausbreitung von Radiowellen zu erzielen und so die potenziellen militärischen Anwendungen der Ionosphärenverstärkungstechnologie zu erweitern.

Poker Flat Rocket Launch (1968 bis heute)

Die Pocker Flat Research Range liegt etwa 50 km nördlich von Fairbanks, Alaska, und wurde 1968 gegründet. Sie wird vom Geophysical Institute mit der University of Alaska Fairbanks im Auftrag der NASA betrieben.

Etwa 250 große Raketenstarts fanden von diesem Standort aus statt, und 1994 wurde eine 16 Meter lange Rakete gestartet, um der NASA dabei zu helfen, „chemische Reaktionen in der Atmosphäre im Zusammenhang mit dem globalen Klimawandel zu verstehen“.

Ähnliche Experimente, jedoch unter Verwendung von Chemical Release Modules (CRM), wurden in Churchill, Manitoba, gestartet. Im Jahr 1980 störte Brian Whelans „Project Waterhole“ ein Nordlicht und brachte es vorübergehend zum Stillstand. Im Februar 1983 löste die in die Ionosphäre freigesetzte Chemikalie über Churchill ein Nordlicht aus.

Im März 1989 wurden zwei Black Brant X- und zwei Nike Orions-Raketen über Kanada abgefeuert, die in großer Höhe Barium freisetzten und künstliche Wolken erzeugten. Diese künstlichen Churchill-Wolken wurden sogar aus Los Alamos, New Mexico, beobachtet.

Die US-Marine führt in Alaska auch Forschungen zur Hochleistungs-Aurorastimulation (HIPAS) durch. Über eine Reihe von Drähten und eine 15 Meter lange Antenne haben sie hochintensive Signale in die obere Atmosphäre gestrahlt und so eine kontrollierte Störung in der Ionosphäre erzeugt. Bereits 1992 sprach die Marine davon, 10 Kilometer lange Antennen am Himmel zu errichten, um extrem niederfrequente (ELF) Wellen zu erzeugen, die für die Kommunikation mit U-Booten benötigt werden.

Ein weiterer Zweck dieser Experimente ist die Untersuchung der Aurora Borealis, die von manchen als Plasmalabor im Freien zur Untersuchung der Prinzipien der Fusion bezeichnet wird. Shuttle-Flüge sind mittlerweile in der Lage, mit einem Elektronenstrahl Polarlichter zu erzeugen. Am 10. November 1991 erschien zum ersten Mal überhaupt ein Polarlicht am texanischen Himmel und wurde von Menschen bis nach Ohio und Utah, Nebraska und Missouri gesehen.

Der Himmel hatte „Weihnachtsfarben“, und verschiedene Wissenschaftler machten schnell die Sonnenaktivität dafür verantwortlich. Auf Nachfrage würden die meisten jedoch zugeben, dass die Ionosphäre zu diesem Zeitpunkt geschwächt gewesen sein muss, sodass das elektrisch geladene Teilchen, das auf die Erdatmosphäre trifft, das gut sichtbare Licht namens Airglow erzeugt.

Diese geladenen Teilchen werden normalerweise durch die magnetischen Kräfte der Erde nach Norden gezogen, zum magnetischen Nordpol. Das Nordlicht, wie die Aurora Borealis genannt wird, entsteht normalerweise im Wirbel am Pol, wohin die energiereichen Teilchen, die durch die magnetischen Kraftlinien gelenkt werden, geleitet werden.

Schlussfolgerungen

Es wäre voreilig anzunehmen, dass es sich bei HAARP um ein isoliertes Experiment handelt, das nicht ausgeweitet wird. Es hängt mit fünfzig Jahren intensiver und zunehmend zerstörerischer Programme zusammen, um die obere Atmosphäre zu verstehen und zu kontrollieren.

Es wäre voreilig, HAARP nicht mit dem von den Vereinigten Staaten separat geplanten Bau eines Weltraumlabors in Verbindung zu bringen. HAARP ist ein integraler Bestandteil einer langen Geschichte der Weltraumforschung und -entwicklung bewusst militärischer Natur.

Die militärischen Auswirkungen einer Kombination dieser Projekte sind alarmierend. Grundlegend für dieses Projekt ist die Kontrolle der Kommunikation, sowohl der Unterbrechung als auch der Zuverlässigkeit in feindlichen Umgebungen. Die Macht, die eine solche Kontrolle ausübt, ist offensichtlich.

Die Fähigkeit der HAARP-/Spacelab-/Raketenkombination, mittels Laser- und Teilchenstrahlen sehr große Energiemengen, vergleichbar mit einer Atombombe, überall auf der Erde abzugeben, ist erschreckend.

Das Projekt wird der Öffentlichkeit wahrscheinlich als Weltraumschild gegen ankommende Waffen „verkauft“ oder, für die Leichtgläubigeren, als Gerät zur Reparatur der Ozonschicht.

„Gott spielen“: HAARP Weather Control – Ein erschreckender Blick auf die Kontrolle der Wetterkriegsführung

HAARP, Chemtrails, atmosphärische Erwärmung. Waffen, die zur Erzeugung von Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüchen, globaler Erwärmung, Blitzschlägen, Wirbelstürmen, Tornados, Überschwemmungen, Dürren, Megastürmen usw. usw. verwendet werden.

Dr. Michio Kaku gab zu, dass elektromagnetische HAARP-Wellen zur Stimulierung geophysikalischer Ereignisse wie Wetterveränderungen, Erdbeben, Klimawandel, Vulkanausbrüche, Hurrikane und dergleichen eingesetzt werden können.

…

