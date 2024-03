Geklont? BBC-Reporter gibt zu, dass die Königsfamilie Kate Middletons „Doppelgänger“ benutzen (Videos)

Teile die Wahrheit!

Die BBC-Reporterin Sonja McLaughlan hat bestätigt, dass die Frau, die in einem von den Mainstream-Medien weit verbreiteten Video angeblich Kate Middleton sei, in Wirklichkeit ein „Doppelgänger“ war.

Die Prinzessin von Wales, deren Abwesenheit aus dem öffentlichen Leben in den letzten Monaten eine breite Debatte über ihr Schicksal ausgelöst hat, wurde angeblich am Samstag beim Besuch des Windsor Farm Shop abgebildet .

Am Montagabend tauchten Videos und Fotos auf, die angeblich Kate zusammen mit William auf einem Einkaufsbummel in der Nähe ihres Hauses in Adelaide Cottage zeigten. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass es sich bei den Aufnahmen um eine weitere Fälschung handelte.

Sonja McLaughlan, die Sportreporterin der BBC, wiederholte diese Theorie online und schlug vor, dass die Person, die neben Prinz William beim Einkaufen gesehen wurde, nicht seine Frau, sondern eine Doppelgängerin war. (Insiderin des Königshauses: Kate Middleton wurde in „Illuminati Blut Ritual“ ermordet)

Yahoo -Bericht : Frau McLaughlan kommentierte ein Video, in dem die Person im neuesten Filmmaterial mit früheren Bildern der Prinzessin verglichen wurde: „Es ist ganz offensichtlich nicht Kate.“

„Einige Zeitungen berichten davon als Tatsachen. Aber sie ist es nicht. Keine Verschwörungstheorie, aber alles sehr seltsam.“

Sie fügte ihrem Beitrag auf X hinzu:

Christopher Bouzy, ein amerikanischer Unternehmer, der einen Twitter-Analysedienst gründete, der Desinformation, unauthentisches Verhalten und gezielte Belästigung verfolgt, schürte die Verschwörungstheorien, indem er das Aussehen der Prinzessin in Frage stellte.

Er fügte hinzu: „Uns wurde gesagt, dass Kate sich erholt und ihre königlichen Pflichten in Kürze wieder aufnehmen wird.

Doch im aktuellen Video hält sie eine Tasche in der Hand und bewegt sich zügig. Wenn sie zu einer solchen Aktivität fähig ist, warum erfüllt sie dann noch nicht wieder ihre königlichen Pflichten?“

Andere verurteilten die Verbreitung von Verschwörungstheorien und boten der Prinzessin und ihrer Familie Unterstützung an.

Kevin Pietersen, der 43-jährige ehemalige Kapitän Englands, wies die Theorien zurück und behauptete, er sehe das königliche Paar „an den meisten Tagen“ und forderte die Menschen auf, „sie und ihre schöne Familie in Ruhe zu lassen“.

Das Vertrauen in die königliche Familie ist trotz der im Internet kursierenden Verschwörungstheorien unverändert geblieben. Eine YouGov-Umfrage ergab, dass sich die Meinung von zwei Dritteln der Befragten über die Prinzessin von Wales nicht geändert hat, seit sie zugab, ein Muttertagsfoto mit Photoshop bearbeitet zu haben.

Das vom Kensington Palace veröffentlichte Foto der Prinzessin von Wales mit ihren Kindern wurde letzte Woche von fünf der weltweit größten Bildagenturen aus Angst vor „Manipulation“ zurückgerufen .

Das Bild, das der Prinz von Wales Anfang dieser Woche in Windsor aufgenommen hatte, zeigte die Prinzessin, die nach ihrer Operation glücklich und gesund aussah. Es war das erste autorisierte Bild von ihr seit Weihnachten.

Das Foto war zum Teil dazu gedacht, die Öffentlichkeit über ihren Gesundheitszustand zu beruhigen, nachdem sie sich wochenlang zu Hause von einer schweren Bauchoperation erholt hatte.

Doch die Fotoagenturen Getty, Associated Press, Agence France-Presse, Shutterstock und Reuters riefen es zurück und veröffentlichten eine „Kill Notice“, um die Verbreitung des Bildes zu stoppen.

„Bei näherer Betrachtung scheint es, dass die Quelle das Bild manipuliert hat“, heißt es in der AP-Mitteilung.

Am Montag teilte Getty Images mit, dass ein zweites Foto, das Königin Elizabeth II. im Kreise ihrer Enkel und Urenkel zeigt und von der Prinzessin von Wales aufgenommen wurde, „an der Quelle digital verbessert“ worden sei.

Das im August 2022 in Balmoral aufgenommene Foto wurde von Getty Images überprüft, nachdem die Prinzessin zugegeben hatte, dass sie das Muttertagsfoto von sich und ihren drei Kindern bearbeitet hatte.

Der Buckingham Palace veröffentlichte es am 21. April letzten Jahres anlässlich des 97. Geburtstages der verstorbenen Königin.

Eine genaue Betrachtung des Bildes scheint mehrere Unstimmigkeiten zu erkennen , darunter eine vertikale Linie, an der das Schottenmuster des Rocks der verstorbenen Königin nicht übereinstimmt.

fandomwire.com schreibt weiter:

„Kate Middleton wurde durch einen Klon oder ein Körperdouble ersetzt“

Der Ausflug, der von einer The Sun-Leserin beobachtet wurde, zeigte, dass Middleton gesund und wohlauf zu sein schien und Sportkleidung trug. Allerdings waren ihre drei Kinder bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit ihrer jüngsten Kontroverse um die Manipulation eines Fotos von ihr nicht an ihrer Seite. Auch dieses Mal hat der Clip, in dem sie durch die Straße schlendert, verrückte Theorien hervorgebracht.

Eine Leserin, Nelson Silva, die das Duo beobachtete, enthüllte die Einzelheiten ihres Ausflugs.

„Ich sah ein Paar, das Brote auswählte, und die Frau drehte ihr Gesicht und ich hatte das Gefühl, ich hätte das Gesicht schon einmal gesehen. Es kam mir bekannt vor. Ich wusste es von irgendwoher.

Ich ging zu meinem Auto und als sie aus dem Laden kamen, habe ich sie einfach gefilmt. Ich glaube, sie sind durch ein Tor aus dem Gelände hinausgegangen. Sie sind einfach verschwunden und ich habe kein Auto gesehen.

Ich wollte einfach nur die Aufnahmen mit meiner Familie teilen und zeigen, wie normal sie waren.“

Der Zuschauer fügte hinzu, dass Middleton glücklich und entspannt aussah. „Sie scheinen glücklich zu sein, einfach in ein Geschäft gehen und sich unter die Leute mischen zu können. Kate sah erleichtert aus, als wäre es ein Erfolg gewesen, in ein Geschäft zu gehen. Es fühlte sich natürlich an.“

Es scheint, dass sich die Prinzessin gut erholt, sie sieht frisch und fit aus. Allerdings hielt es die Fans nicht von Verschwörungstheorien ab.

Die Beamten des Kensington Palace verheimlichten sorgfältig Einzelheiten zu ihrem Gesundheitsproblem und enthüllten lediglich, dass Middleton sich einer Bauchoperation unterzogen hatte . Nach der Pressemitteilung wurde die Prinzessin auf einem Foto neben ihrer Mutter Carole Middleton in einem Auto gesehen. Dies führte jedoch zu einer wilden Verschwörungstheorie , wonach die Prinzessin sich einer Schönheitsoperation unterzogen habe.

🚨NEWS ALERT: Rumors are circulating that Kate Middleton has been replaced by a clone or body double after she was just spotted in public with Prince William ⚠️ pic.twitter.com/CredK9ziK5 — Matt Wallace (@MattWallace888) March 18, 2024

NACHRICHTENALARM: Es kursieren Gerüchte, dass Kate Middleton durch einen Klon oder ein Bodydouble ersetzt wurde, nachdem sie gerade mit Prinz William in der Öffentlichkeit gesehen wurde.

Why does Kate appear taller in comparison to William when she is wearing flats (sneakers)? In reality she is shorter than him in heels. Yes? pic.twitter.com/xKnOCneuDE — BossyMother (@BossyMother) March 18, 2024

Warum wirkt Kate im Vergleich zu William größer, wenn sie Flats (Turnschuhe) trägt? In Wirklichkeit ist sie mit den Absätzen kleiner als er. Ja?

Weitere Kommentare:

Kate war in der High School eine 1,80 Meter große Point Guard. Gerüchten zufolge hat sie sich immer in die Männermannschaft gedrängt, um zu treten und zu kichern. Auf diesen Fotos sieht sie nur etwa 1,70 Meter groß aus. Im Königspalast ist definitiv etwas los.

…

Das ist NICHT Kate! Die Art, wie sie hereinkommt, ist definitiv nicht sie selbst und das könnte ihr Doppelgänger sein, es ist absolut nicht Kate!!

…

Sie machen das Ganze noch schlimmer! Was vertuschen sie?

Doppelgängerin oder ein Klon?

Auszug aus dem Buch „DUMBs“.

Musste vielleicht die Wissenschaft aufgrund der öffentlichen Reaktion und aufgrund offiziell politisch forcierter ethischer Bedenken zurückrudern, oder ist auch die Entwicklung menschlicher Klone, wie schon die Konstruktion von High-Tech-DUMBs, bis heute zur geheimen Verschlusssache erklärt worden?

Tatsächlich soll es schon sehr früh Experimente mit menschlichen Klonen gegeben haben. In einem Radio Podcast von Alex Jones wird unter anderem ein „TimeLife“-Artikel aus dem Jahre 1965 erwähnt, in dem das Klonen von Menschen beschrieben wird und in dem sogar Bilder menschlicher Klone gezeigt wurden.

Aber erst am 24. Januar 2018 gaben Wissenschaftler des Neurologischen Institutes der chinesischen Akademie der Wissenschaften bekannt, dass es ihnen erstmals gelungen sei, erfolgreich einen Affen zu klonen. Das war geradezu eine Steilvorlage, dass Thema endlich in der Öffentlichkeit salonfähig zu machen.

Inzwischen dürfte es wohl kein Geheimnis mehr sein, dass die geheime Wissenschaft des Militärs zwei bis drei Jahrzehnte ihren öffentlichen Äquivalenten voraus ist. GPS, Computer, Drohnen, Mikrowellen-Öfen, um nur ein paar der wichtigsten Entwicklungen zu nennen, sind ursprünglich einmal für das Militär entwickelt und erst 20 bis 30 Jahre später der Öffentlichkeit präsentiert und zur Verfügung gestellt worden.

Abb. 131: Simuliertes Klon-Projekt

Die tatsächliche Zahl der Geheimprojekte ist der Öffentlichkeit bis heute nicht bekannt. Laut dem Illuminati-Whistleblower Donald Marshall ist das Klonen von Menschen nicht nur möglich, sondern wird von den Illuminati schon seit den 1940er Jahren in geheimen unterirdischen Militäranlagen auf der ganzen Welt durchgeführt.(149)

Dazu liegt auch eine interessante Aussage des Rechtsanwalts und Whistleblowers Dr. Peter David Beter vor, der 1968 für das Amt des Gouverneurs in West Virginia kandidierte. 1961 wurde Beter von US-Präsident John F. Kennedy in das Amt des General Counsels der Import-Export Bank der Vereinigten Staaten behoben. Zwischen den 1970 und 1980er Jahren veröffentlichte Beter ein paar interessante Bücher und Audiotape-Newsletter, in denen er unter anderem auch von Klonen und organischen Robotoids berichtet, die auch seinen Worten nach bereits mitten unter uns leben. Hier ein Auszug:

„Meine Freunde, seit dem Zweiten Weltkrieg erforschen Wissenschaftler auf der ganzen Welt die grundlegenden Geheimnisse des Lebens. Es ist über ein Vierteljahrhundert her, seit der entscheidenden Entdeckung der DNA-Doppelhelix. Reagenzglas-Babys sind jetzt eine Realität, und das begann vor nicht allzu langer Zeit in England, wo das Missverständnis der DNA zuerst aufgeklärt wurde.

Dann gibt es natürlich auch Klone. Das heißt, Kreaturen, die mit künstlichen Mitteln reproduziert werden, die exakte Nachbildungen eines Originals sind. Klone aller Arten von Tieren wurden in den Laboratorien erfolgreich produziert. Aber das ist es nicht, was die Menschen beunruhigt. In der jüngeren Vergangenheit hat es sich herumgesprochen, dass auch menschliche Klone möglich sind und dass einige bereits existieren könnten. Die Behauptungen wurden von allen möglichen Beamten verspottet, geleugnet und unterdrückt.

Der Grund dafür ist, dass die Idee des doppelten Menschen auf ein streng geheimes Reich der Geheimdienstaktivitäten sowohl in Russland als auch in den Vereinigten Staaten trifft. Sowohl in Russland als auch im Westen ist die Forschung seit vielen Jahren auf dem Weg zur biologischen Synthese, also zu künstlichen Lebensformen. Laut hochrangiger Geheimdienstquellen ist in Russland vor einigen Jahren ein erstaunlicher Durchbruch gelungen.

Russische Wissenschaftler entdeckten den Schlüssel zur Schaffung sogenannter organischer Robotoide. Ein organischer Roboter ist eine künstliche roboterartige Kreatur. Sie sieht aus und verhält sich genau wie ein Mensch und ist doch nicht menschlich.

Robotoide sind lebendig, im biologischen Sinne, aber es ist eine künstliche Lebensform. Robotoide reagieren auf medizinische Routinetests genauso wie Menschen. Sie essen, sie trinken, sie atmen, sie bluten, wenn sie geschnitten werden, und sie können getötet werden.

Robotoide können auch denken, aber sie denken nur wie ein Computer denkt. Wie jeder Computer muss auch das Gehirn eines Robotoids für jedes Assessment programmiert werden, das es erhält. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Computern besitzt das biologische Gehirn eines Robotoiden ein enormes Gedächtnis.

Robotoide können programmiert werden, um zu kommunizieren und komplexe Muster zu denken, sodass sie menschlich handeln. Organische Robotoide sind bemerkenswerte Kreaturen, haben aber viele Nachteile. Sie wachsen oder vermehren sich nicht, sondern müssen einzeln in der gewünschten Form hergestellt werden.

Sie haben auch eine sehr begrenzte Lebensdauer, gemessen in Monaten oder sogar in Wochen, abhängig davon, wie sie genutzt werden. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass ihr Stoffwechsel zwar dem eines Menschen ähnelt aber sehr ineffektiv ist. Ein Robotoid kann kurzfristig, innerhalb weniger Stunden, hergestellt werden. Aber nach ein paar Wochen oder Monaten beginnt er plötzlich körperlich und geistig zu verfallen. In diesem Fall muss der Robotoid aus dem Verkehr gezogen und entsorgt werden.

Um ein organisches Robotoid zu produzieren, ist es notwendig, ein Muster zu haben, nach dem man vorgehen kann. Das Muster das erforderlich sei, ist das der genetischen Kodierung, das aus einigen wenigen Zellen eines Körpers eines Menschen stammt. In dieser Hinsicht klingt die russische Technik nach Klonen, aber die Technik selbst ist völlig unabhängig vom echten Klonen. Ein Robotoid wird innerhalb weniger Stunden produziert und simuliert einen menschlichen Spender in seinem aktuellen Alter.

Wie jede künstliche Kopie von irgendetwas ist ein Robotoid nie eine perfekte Kopie des Menschen, die simuliert werden soll. Es gibt immer kleine Unterschiede im Erscheinungsbild und Verhalten, aber diese sind so gering, dass man kaum Verdacht schöpft.“(150)

Robotoide und Klone werden in streng geheimen militärischen Untergrundanlagen produziert. Laut dem Whistleblower George Green soll unter anderem das „Bethesda Hospital“ im US-Bundesstaat Florida über eine eigene Klon-Basis verfügen. Green behauptet, dass auch am berühmten Camp David, die Sommerresidenz der US-Präsidenten, auf der Krankenstation Klone, möglicherweise auch die von anderen Staatschefs, behandelt werden. Schon lange geht das Gerücht um, dass viele US-Präsidenten geklont sind, auch von Joe Biden wird das behauptet.

Abb. 132: Joe Biden, oder, wer ist Joe Biden?

Marshall berichtet, dass er gesehen habe, wie das Klonen von Menschen funktioniert, weil er selbst seit frühster Kindheit unfreiwillig daran teilgenommen hätte. Er wurde damals durch die „Growrooms“ („Wachstumsräume“) geführt und sah menschliche Klone, die in gestapelten Glasröhren im Dunkeln in Flüssigkeit schwebend gezüchtet wurden.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 20.03.2024