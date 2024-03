Geöffnetes Portal bei Göppingen fotografiert? Alte Zivilisationen kannten das Geheimnis der Stargates

Teile die Wahrheit!

Gibt es Stargates, die von fortschrittlichen außerirdischen Zivilisationen für Reisen durch Raum und Zeit genutzt werden? Wissenschaftlich ist die Existenz bislang nicht bewiesen.

Die Göppinger UFO-Fotografien Bettina Beuttenmüller bekam am 11. März 2024 in der Nähe der Sonne ein seltsames Objekt vor die Linse, das nach Meinung von UFO-Forscher Michael Müller ein Stargate sein könnte.

Wussten Sie schon, dass es auch in der Bibel Hinweise auf die Existenz von Stargates gibt? Das und viele weitere Informationen rund um das Thema Stargates, erfahren Sie in dieser Geschichte von Frank Schwede

Es gibt Forscher, die glauben, dass unsere Matrix Risse hat, die es Besuchern aus anderen Universen, möglicherweise auch aus Parallelwelten erlaubt, in unser Sonnensystem und in unser Raum-Zeit-Kontinuum einzudringen.

Es gibt zwölf Gebiete auf der Erde, wo nach Meinung des US amerikanischen Anomalistikers Ivan T. Sanderson elektromagnetische Wirbel auftreten, die solche Risse begünstigen und Portale, sogenannte Stargates, öffnen, durch die es Besuchern ermöglichen, in unser Raumzeit einzutreten.

Sanderson stellte ein Netzwerk von Anomaliegebieten in Abständen von 73 Grad auf dem ganzen Erdball fest, die um den 36. nördlichen und südlichen Breitengrad zentriert sind, fünf davon auf der nördlichen Hemisphäre, fünf auf der südlichen, einschließlich der Pole.

Das Bermuda Dreieck ist laut Sanderson das mit Abstand bekannteste Gebiet, weil es am meisten befahren wird. Allerdings zeigen auch andere weniger frequentierte Gebiete starke magnetische Abweichungen.

Zu berücksichtigen ist, dass Sanderson seine Theorie in den 1960er Jahre publiziert hat. Durch die Veränderung unseres Erdmagnetfeldes hat sich in den zurückliegenden fünfzig Jahren vieles verändert. (CERN plant einen neuen Teilchenbeschleuniger zu bauen, um ein Portal zu Extra-Dimensionen zu öffnen!)

Das könnte bedeuten, dass die Gebiete, in denen Anomalien im Raum-Zeit-Gefüge auftreten, sich mehr als verdoppelt haben, sodass sie nun auch an Orten auftreten, an denen man sie bisher nicht vermutet hat – und möglicherweise gibt es sogar eine Kohärenz zwischen den Anomalien und der Verschiebung des Nordpols.

Dass Raum-Zeit-Anomalien Besuche fremder Entitäten begünstigen, ist damit freilich nicht bewiesen – allerdings ist die Theorie von anderen koexistenten Dimensionen, die mit der Theorie der negativen Materie zusammenhängt, einer negativen Erde und koexistenten Welten nicht neu.

Die Seltsamkeit des Universums

„Das Universum ist nicht nur seltsamer als wir es uns vorstellen, es ist seltsamer als wir es uns vorstellen können“, wusste bereits der britische Astrophysiker Arthur Stanley Eddington (1882-1944), von dem dieses Zitat stammt.

Deshalb ist von der Vermutung auszugehen dass Portale nicht auf der Erde existieren, sondern auch auf anderen Planeten. Klarer Favorit unter den Planeten die Sonne, doch dazu später mehr.

Am 11. März 2024 ist der UFO-Fotografin Bettina Beuttenmüller aus der Nähe von Göppingen eine Aufnahme mit einen seltsamen Objekt in der Nähe der Sonne gelungen, dass nach Einschätzung des UFO-Forschers Michael Müller möglicherweise ein Portal sein könnte.

Auf der Aufnahme ist ein heller runder Bereich zu sehen, der ein Loch nicht unähnlich ist. Die Theorie von Löchern im Himmel, durch die Objekte aus anderen Dimensionen in unsere Realität ein- und austreten, die auch gerne als ein magnetischer Riss im Vorhang der Zeit bezeichnet werden, ist nicht neu.

Nehmen wird die Legende von Plutos Tor, das so heilig war, dass es nur Hohepriestern gestattet war, durch dieses Tor zu treten. Die Hohepriester sollen eine Göttin namens Cybele verehrt haben. Sie gilt als die Wächterin des Tors.

Es heißt, dass es Cybeles Erlaubnis bedurfte, durch dieses Tor zu schreiten und dass es hinter dem Tor möglich war, durch Raum und Zeit zu reisen. Mittlerweile stellen sich Forscher bereits die Frage, ob Plutos Tor möglicherweise ein Stargate war; ein Tor, das in eine andere Welt führt.

An diesem Ort soll es sogar möglich sein, Bekanntschaft mit geheimnisvollen Wesen zu machen. Wesen aus anderen Welten, die wir gerne auch als Sternenwesen und Götter bezeichnen.

Eine ganze Reihe alternativer Forscher glauben, dass alte Zivilisationen gemeinsam mit außerirdischen Zivilisationen in der Antike eine ganze Reihe solcher Portale auf der Erde schufen, um weit entfernte Planeten, andere Universen und Parallelwelten zu besuchen.

Nahezu sämtliche Völker der Antike hatten anscheinend Verbindungen zu unbekannten Welten gehabt, was aus alten Überlieferungen und Schriften hervorgeht. Verfügten unsere Vorfahren möglicherweise über ein Wissen, das den Menschen der Neuzeit verloren gegangen ist?

Auf der Erde könnte es demnach in der Vergangenheit eine Vielzahl von Portalen gegeben haben. Einige davon könnte sogar heute noch aktiv sein. Allerdings stellt sich für viele die Frage, was man sich unter einem Portal vorzustellen hat.

Eine Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach, weil man sich die Funktionsweise eines Portals schlichtweg nicht vorstellen kann, geschweige in verständliche Sätze erklären.

Ein Raum, in dem Zeit nicht existiert

Wissenschaftler, darunter auch Albert Einstein, gehen von der Theorie aus, dass ein solches Portal nichts anderes ist als ein Schwarzes Loch. Der Kino-Klassiker Das Schwarze Loch zeigt auf geradezu eindrucksvolle Weise, wie am Ende einer Spirale die Erde in ihrer ganzen Pracht und Schönheit auf ihre „Heimkömmlinge“ wartet.

Doch eine Antwort auf die Frage, was sich hinter dem Schwarzen Loch befindet, ist Hollywood dem Zuschauer schuldig geblieben. Aus Wissenschaftskreisen ist zumindest so viel bekannt, dass ein Schwarzes Loch, das vielfach auch als Wurmloch bezeichnet wird, ein neutraler Raum ist.

Ein Raum, in dem weder Zeit noch Entfernung oder Geschwindigkeit eine Rolle spielen – geschweige, dass sie überhaupt existieren. Viele Forscher glauben in diesem Raum sogar das Geheimnis der interstellaren Raumfahrt zu erkennen und eine Antwort auf die Frage, wie ein UFO quasi in Nullzeit durch das Universum reist.

Diese Erkenntnis geht auf die Arbeit des Physikers John Archibald Wheeler zurück, der in seinem Raum-Zeit-Konzept herausfand, dass Wurmlöcher einen Superraum bilden, in dem weder Raum noch Zeit existieren.

Sämtliche Ereignisse in dieser geradezu fantastischen Welt sind demnach zeitlos und vollziehen sich im Augenblick des Geschehens. Jede Bewegung in diesem Raum wäre also bereits vollzogen, wenn sie beginnt. Wheeler:

„Im Superraum wäre die Frage, was geschieht danach, inhaltlos. Die Worte vorher, nachher und beinahe hätten hier keine Bedeutung mehr und von einer Anwendung des Begriffs Zeit im üblichen Sinne könnte überhaupt nicht mehr die Rede sein.“

Wheeler vergleicht unser Universum in seiner Form mit einem Kranz, auf dessen fester, gekrümmter Oberfläche, die aus unzähligen Geoden besteht, sich alle Galaxien befinden, während der Superraum im Kranzloch liegt.

Der US amerikanische Wissenschaftstheoretiker Bob Toben glaubt sogar, dass Menschen mit einem höheren Bewusstsein dazu fähig sind, in ihren Biogravitationsfeldern auf künstlichem Weg Portale zu erzeugen.

Laut Toben könnten sie gravitative Krümmungen hervorrufen, die zu erheblichen Verzerrungen in ihrer lokalen Raumzeitumgebung führen. Toben ist sich sicher, dass es auf diese Weise in den lokalen Zeitstrukturen der betreffenden Personen gegenüber der Realzeit zu Abweichungen käme, die sich als paranormale oder paraphysikalische Manifestation äußerten.

Riss im Raum-Zeit-Kontinuum

Eine solch seltsame Anomalie im Raum-Zeitgefüge hatten britische und US amerikanische Wissenschaftler am 28. Mai 2018 in der Antarktis. Was an diesem Tag genau geschah, lässt sich nur schwer in Worte fassen.

An jenem Tag trat ein merkwürdiger Wirbel in einer Höhe auf, der trotz der starken Böen, die die Wolken bewegten, nicht sehr hoch war. Die Forscher dachten zunächst an einen polaren Sturm, der in der Region nichts Ungewöhnliches ist.

Allerdings veranlasste ein seltsamer Nebel in Verbindung mit einer statischen Ladung der Luft die Forscher dazu, der Sache genauer auf den Grund zu gehen. Mithilfe eines meteorologischen Ballons, der an einer Winde befestigt war und über einen Funksensor verfügte, wollten die Forscher Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druckverhältnisse und die Windgeschwindigkeit messen.

Nachdem der Ballon mitsamt der Messstation den Wirbel wieder verlassen hatte, verschlug des den Wissenschaftlern buchstäblichen den Atem. Das Chronometer zeigte nicht den 28. Mai 2018, sondern den 27. Januar 1965. Außerdem meldete die Station Werte, die nicht zu einem gewöhnlichen Wirbelsturm passen konnten.

Das Forscherteam dachte zunächst an einen Fehler der Messstation und wiederholten den Vorgang – jedoch immer mit demselben Ergebnis. In diesem Moment wurden den Wissenschaftlern klar, dass sie es mit keinem ihnen bisher bekannten Phänomen zu tun hatten.

Nach ersten Untersuchungen kamen die Forscher zu dem Schluss, dass sie es offenbar mit einer sogenannten raumzeitlichen Tür, einem Portal, zu tun hatten, durch welche es möglich ist, durch die Zeit zu reisen. In diesem Fall war es der 27. Januar 1965. Ist das der Beweis, dass die Theorie der Einstein-Rosen-Brücke, die Wurmloch-Theorie, stimmt?

Fassen wir an dieser Stelle zusammen: Stargates sind Hyperräume, die auch in unserer dreidimensionalen Welt keine Seltenheit sind. Ein Hyperraum ist ein Durchgangsuniversum, indem der Begriff Zeit nicht existiert, wie wir bereits oben erfahren haben,

Das heißt, für unsere Sinne ist der Hyperraum ein eher unvorstellbares Gebilde. Um ihn verstehen zu können, müssen wir uns mit den Schnittstellen zwischen unserer Welt und dem Hyperraum auseinandersetzen.

Diese Schnittstelle wird in der Physik als Wurmloch bezeichnet. Hierbei handelt es sich vereinfacht ausgedrückt um einen Transporttunnel zwischen unterschiedlichen dimensionalen Universen.

Nach Meinung von Forscher besteht durchaus die Möglichkeit, dass höher entwickelte Wesen Hyperräume als Transitroute nutzen, um zwischen Galaxien und Parallelwelten zu reisen.

Das größte Portal unseres Universums könnte unser Zentralgestirn die Sonne sein, durch das in der Vergangenheit häufig Besucher zu uns gelangt sein könnten. Anfang Mai 2016 ist dem bekannte UFO-Beobachter Scott Waring auf einer NASA-Aufnahme, die vom Sonnen- und Heliosphären-Observatorium (SOHO) aufgenommen wurde, ein riesengroßes Raumschiff aufgefallen, dass sich in direkter Nähe zur Sonne bewegt hat.

Um das Objekt ist ein weiß-gelber Halo zu sehen gewesen, möglicherweise eine Plasmahülle oder ein Energiefeld. Im Internet herrschte eine rege Diskussion. Das Foto hat viele Beobachter beschäftigt, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass die Oberflächentemperatur der Sonne mehr als 5000 °Celsius beträgt und man sich kaum vorstellen kann, dass es irgendein Material gibt, dass dieser Temperatur standhalten kann.

Viele Kommentatoren waren dennoch der Meinung, dass es sich um ein Schiff gehandelt hat, das gerade in dem Moment von der SOHO-Kamera eingefangen wurde, als es über die Sonne in unser Universum eingetreten ist.

Diese Theorie ist sicher weder mehr oder noch weniger phantastisch als eine andere, die die Existenz großer Energiekomplexe auf der Erde, alter Maschinen oder Energiequellen einer verschwundenen Zivilisation, die an bestimmten Punkten der Erde liegen und noch heute gelegentlich von fremden Besuchern, ausgelöst werden, um künstlich ein Portal, einen kosmischen Aufzug in andere Dimensionen und Welten zu zaubern.

Hinweise auf Stargates auch in der Bibel?

Die Jakobsleiter oder auch Himmelsleiter genannt, ist ein Auf- und Abstieg zwischen Himmel und Erde, den Jakob laut biblischer Erzählung in der Genesis während seiner Flucht vor Esau von Beerscheba nach Harran in einer Traumvision erblickte. Die Leiter stand auf der Erde und ihre Spitze reichte bis weit droben in den Himmel.

Ist die Leiter tatsächlich nur eine Metapher, oder handelt es sich in Wahrheit um die Öffnung eines Dimensionsportals? Das vermutlich von Michael Willmann im Jahr 1691 angefertigte Gemälde „Landschaft mit dem Traum Jakobs“, dass im Berliner Bode-Museum hängt, zeigt das Schauspiel auf illustre Weise und lässt viel Raum für die Phantasie.

Unten rechts im Vordergrund liegt schlafend Jakob, den Kopf auf einen Stein gebettet. Von ihm diagonal ragt die Leiter in den Himmel. Von rechts unten nach links oben. Auf dieser Leiter steigen munter Engel auf und ab. Wer sind diese Besucher? Sind es die Boten Gottes oder Besucher aus einem Paralleluniversum, die es aus lauter Neugier auf die Erde verschlagen hat?

Der Weg der Leiter führt in himmlische Regionen, durch Wolken hindurch, wo es schließlich immer heller wird. Es ist das berühmte Licht am Ende des Tunnels, durch das auch wir nach unserem irdischen Ableben schlüpfen. Das heißt, auch wir durchqueren nach unserem Tod ein Portal in eine andere Dimension.

Die Leiter endet in einer Lichtfläche, wo sich ganz vage Umrisse erahnen lassen, dass Gott sich dem träumenden Jacob zeigt, – oder ist es möglicherweise irgendeine anderen uns noch völlig unbekannte Wesenheit? Die Frage ist: wandern Engel über ein zuvor aufgebautes Portal zwischen den Welten?

Glauben wir der Theorie, dass Götter die ersten Kulturbringer der Erde waren, erfolgten ihre Besuche möglicherweise über ein Portal, das im ersten Buch Mose als Himmelsleiter beschrieben wird, weil es den Begriff Portal zu dieser Zeit noch nicht gab.

Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass in alten Schriften wie die Bibel eine Metapher verwendet wurde, weil Begriffe aus der heutigen Zeit noch nicht bekannt waren. Nur so ist es möglich, den wahren Sinn und Inhalt der Bibel zu begreifen.

Ganz klar wussten Götter, wie man Dimensionsportale schafft. Mann sagt, dass das Wissen im Buch des ägyptischen Gottes Thoth so groß ist, dass es die Geheimnisse der Götter und alles, was in den Sternen verborgen ist, enthält, wobei die wichtigste Voraussetzung für die Nutzung geheimer Technologie, wie Bob Toben schreibt, ein hohes Bewusstsein ist, über das bislang nur sehr wenige Menschen verfügen.

Das beweist einmal mehr, dass antike Zivilisationen über ein wesentliches höheres Bewusstsein verfügt haben als es beim modernen Menschen der Fall ist. Das heißt, dass Zivilisationen in der Antike nicht nur mit Göttern und Besuchern aus Parallelwelten, sondern möglicherweise auch mit Zeitreisenden aus der fernen Zukunft interagiert haben.

Das abschließende Fazit lautet deshalb: Wir befinden uns gegenwärtig in einer der wichtigsten Perioden in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte, in der nach Meinung vieler Forscher in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft unvorstellbare Geheimnisse zutage treten werden, die der Menschheit buchstäblich den Atem stocken lassen.

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 18.03.2024