Polizeistaat Deutschland: Schülerin wegen Internet-Posts von Polizei aus dem Unterricht abgeholt – Anzeige gegen Schulleiter (Video)

Wie die »Junge Freiheit« und »Reitschuster« berichteten, wurde in Mecklenburg-Vorpommern ein 16-Jähriges Mädchen plötzlich inmitten des Schulunterrichts vor den Augen ihrer Klassenkameraden von Polizisten abgeführt und anschließend verhört und belehrt.

Der Vorfall ereignete sich am Richard-Wossidlo-Gymnasiums in Ribnitz-Damgarten in Mecklenburg-Vorpommern.

Was hatte das Mädchen gemacht?

Die hatte im Internet Meinungen gepostet. Unter anderem schrieb sie, dass Deutschland für sie nicht nur ein Fleck auf der Landkarte, sondern Heimat sei.

Solche Kommentare brachten wohl den Schulleiter auf den Plan. Der Pressesprecher der zuständigen Polizeiinspektion Stralsund erklärte gegenüber der »Junge Freiheit«:

»Gegen 09:45 Uhr informierte der Schulleiter die Polizei über einen möglicherweise strafrechtlichen Sachverhalt.« (Wird durch gezielte politische Spaltung ein Bürgerkrieg heraufbeschworen?)

Die Mutter des Mädchens erklärte:

»Meine Tochter hatte vor einigen Monaten auf TikTok ein Schlümpfe-Video gepostet. Da heißt es, dass die Schlümpfe und Deutschland etwas gemeinsam haben: Die Schlümpfe sind blau und Deutschland auch. Das war wohl ein witziger AfD-Werbe-Post. Und dann hat sie einmal gepostet, dass Deutschland kein Ort, sondern Heimat ist.« […]

Über das Vorgehen des Schulleiters und der Polizei ist die Mutter entsetzt:

»Ich bin entsetzt. Das ist so eine heftige, mit Verlaub, Stasischeiße, ich hätte das in meinem ganzen Leben nicht für möglich gehalten, was meiner Tochter hier angetan wurde.«

Am Ende musste die Polizei feststellen, dass gegen das Mädchen letztlich nichts vorzuwerfen sei. Der Schuldirektor hüllt sich in Schweigen. Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung hatte zuvor zum Thema »Demokratie stärken« in der Schulaula eine Ausstellung gemacht. Die AfD hat den Fall nun in den Landtag gebracht.

Von der Schweiz bis zu Elon Musk: Weltweite Reaktionen auf Vorfall von Ribnitz-Damgarten

Wenn eine Schülerin sagt, dass Deutschland ihre Heimat sei und nicht nur ein Fleck auf der Landkarte, und dass Deutschland und die Schlümpfe blau seien, dann kommt die Polizei in die Schule. Die Verwunderung über diese Zustände reicht von Amerika bis in die Schweiz.

Weil Lorretta B. (im Internet zum Schutz auch Miriam genannt) auf TikTok satirisch-patriotische Videos geteilt hat, rief der Schulleiter morgens die Polizei an. Drei Beamte kamen und hielten eine Gefährderansprache.

»Dieses Interview möge Deutschland erschüttern- und ENDLICH wachrütteln! #Loretta über ihren #Schulleiter, die #Schluempfe #Meinungsfreiheit und was genau passiert ist. Danke @Dieter_Stein

und @Junge_Freiheit:

›Die Tür wurde dabei von Herrn Zimmermann so weit geöffnet, dass der Rest der Klasse deutlich wahrnehmen konnte, dass dort drei Beamte stehen. Alle dachten wir, was ist jetzt los?‹ ›…und dann ging es zum Lehrerzimmer: ein Polizist vor, einer hinter mir, einer seitlich und auf der anderen Seite halbschräg Herr Zimmermann.‹ ›Ich weiß nur, was ich erlebt habe und das war, von Polizisten umrahmt durch die Schule geführt worden zu sein, durchs Atrium wo mindestens zwei höhere Klassen saßen: Sämtliche Stimmen verstummten und alle haben mich angestarrt.‹

Die Polizisten wollten, ›dass ich das künftig nicht mehr tue‹ …im Internet eine politische Meinung frei zu äußern. ›Von Volksverhetzung und Nationalstolz haben die Polizisten gesprochen, wegen der Schlümpfe, der Deutschlandkarte und ›Heimat‹. ›Einer der Polizisten meinte auch, ich hätte auf Tiktok schon ›zu viel Nationalstolz‹ gezeigt.«

Der Kolumnist Ralph Schoellhammer kommentierte auf X:

»What can get you arrested in Germany, you ask? For starters, sympathizing with the AfD and calling Germany your home. We fear patriotism more than Islamism, and would rather arrest our own children than change that.« [»Was kann dazu führen, dass man in Deutschland verhaftet wird, fragen Sie? Zunächst: Wenn Sie mit der AfD sympathisieren und Deutschland Ihre Heimat nennen. Wir haben mehr Angst vor Patriotismus als vor Islamismus und würden lieber unsere eigenen Kinder verhaften, als das zu ändern.«]

Elon Musk las diesen Tweet und zeigte sich verwundert, wie wenig in Deutschland ausreicht, um ins Fadenkreuz zu kommen: »Really, that’s all?«

Und in der Schweizer »Neuen Zürcher Zeitung« ist zu lesen:

»Ein Staat, der eine Schülerin wegen eines Schlumpf-Videos mit einer «Gefährderansprache» einschüchtert, hat jedes Mass verloren: Der Fall einer 16-Jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern zeigt, dass der «Kampf gegen rechts» in Deutschland ausser Kontrolle geraten ist.« […] Und: »Deutschland führt einen Kampf ›gegen rechts‹, und laut dem Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang soll dieser bereits ›unterhalb der Strafbarkeitsgrenze‹ beginnen. Wer sich bisher fragte, was das wohl bedeuten könnte, weiß es nun. […]«

Auch das US-Magazin »The Daily Sceptic« berichtet über den Vorfall:

»German Police Pull a 16 Year-Old Girl out of Class and Tell Her to Stop Posting Smurf-Themed AfD-Friendly Content to TikTok.« [»Die deutsche Polizei holt ein 16-jähriges Mädchen aus dem Unterricht und sagt ihr, sie solle keine AfD-freundlichen Inhalte mit Schlumpf-Thema mehr auf TikTok veröffentlichen.«]

Beatrix von Storch erstattet Anzeige gegen Schulleiter aus Ribnitz-Damgarten

Ein Schulleiter in Ribnitz-Damgarten ließ die Polizei anrücken, weil eine Schülerin auf TikTok Botschaften über Heimatliebe und pro-AfD geteilt hat. Dies löste unter vielen Bürgern Empörung aus. Beatrix von Storch hat gegen den Schulleiter Strafanzeige gestellt.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im deutschen Bundestag, Beatrix von Storch, hat bei der Staatsanwaltschaft Stralsund Anzeige wegen des Verdachts der falschen Verdächtigung, der Nötigung und »weiterer in Betracht kommender Straftaten« erstattet [siehe Bericht »OZ«].

Auf X / Twitter kommentierte Beatrix von Storch:

»3 Polizisten führen eine 16jährige #Schülerin wie eine Schwerstkriminelle aus dem laufenden Unterricht am Richard-Wossildo-Gymnasium in Ribnitz-Damgarten ab, um ihr eine Gefährderansprache zu halten. Grund: #Schulleiter Jan-Dirk Zimmermann hat sie wegen völlig legitimer Meinungsäußerungen denunziert. „Deutschland ist nicht nur ein Ort. Deutschland ist Heimat.“

Ich habe gegen Herrn Zimmermann Anzeige erstattet: Verdacht auf falsche Verdächtigung und Nötigung. Dieser Fall MUSS Kosequenzen haben- für den Schulleiter und die Polizei!«

Die Süddeutsche-Zeitung berichtet ganz staatsnah:

Die Polizei reagierte mit der Pressemitteilung auf einen Bericht der Wochenzeitung „Junge Freiheit“. Die Mutter sagte der Zeitung, dass ihre Tochter vor einigen Monaten auf dem Social-Media-Kanal TikTok ein „Schlümpfe-Video“ gepostet habe. Darin hieß es, dass Schlümpfe und Deutschland etwas gemeinsam hätten: Die Schlümpfe seien blau und Deutschland auch. „Das war wohl ein witziger AfD-Werbe-Post. Und dann hat sie einmal gepostet, dass Deutschland kein Ort, sondern Heimat ist“, so die Mutter.

Die Polizei betonte in ihrer Pressemitteilung, dass der Grat zwischen erlaubtem und strafbarem Handeln mitunter schmal sei. Deshalb hätten sich die Beamten zusammen mit der Schulleitung entschlossen, mit der 16-Jährigen ein Aufklärungsgespräch mit präventivem Charakter zu führen. „Hierfür bat der Schulleiter die Schülerin aus dem Unterrichtsraum, während sich die Beamten in der Nähe auf dem Flur befanden und somit nicht von Mitschülern der Klasse wahrgenommen wurden.“

Der Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Vorpommern-Rügen-Greifswald und AfD-Landessprecher Leif-Erik Holm sprach von einem handfesten Skandal. „Die Anti-Rechts-Hysterie nimmt mittlerweile unerträgliche Formen an“, kritisierte er. Der Polizei warf er vor, das Mädchen wie eine Verbrecherin behandelt zu haben. Der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Enrico Schult, betonte, jede Form der politischen Polarisierung habe an Schulen nichts verloren. Sie sollten ein Ort des Lernens sein, ohne politische Beeinflussung von außen, solange die Schüler auf dem Boden des Grundgesetzes ständen.

Auch Innenminister Christian Pegel (SPD) wurde auf den Fall am Donnerstag im Schweriner Landtag angesprochen. Wenn die Polizei gerufen werde, komme sie auch, so Pegel. Es habe eine Gefährderansprache gegeben. Er sehe bei dem Einsatz aber keine Schwierigkeiten. Die Polizeibeamten gingen so vor, dass niemand stigmatisiert werde. Pegel: „Ich glaube doch, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt war.“

Fazit

Schlümpfe sind schlau: Deutschland ist blau!

Was haben Deutschland und die Schlümpfe gemeinsam? Sie sind blau! Diese satirische Anspielung auf die AfD soll nun politisch verdächtig sein. Wo leben wir eigentlich? Ein Kommentar.

Im Internet kursieren seit vielen Monaten Videos, die (mit Variationen) ungefähr folgenden Inhalt transportieren:

»Was haben Deutschland und die Schlümpfe gemeinsam? Sie sind blau!«

Das ist natürlich eine Anspielung auf die wachsenden Umfrage- und Wahlerfolge der AfD. Solche Videos wurde in allen möglichen Varianten in den Sozialen Medien des Interenets verbreitet und geteilt und sorgten für manches erheiterndes Lächeln.

