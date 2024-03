Globalisten haben einen übergroßen Einfluss auf die Gesellschaft: Hauptsache woke und absurd

Teile die Wahrheit!

In den alternativen Medien werden sie Tiefer Staat, Eliten und Globalisten genannt. Ihre wahre Identität ist der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Wer sind die unbekannten Herrscher hinterm Vorhang und welche Rolle spielen sie auf der Weltbühne?

Der Autor, Forscher und Moderator der beliebten Sendung „Baal Busters“, Daniel Kristos, will mit seiner Neuerscheinung Priestcraft: Beyond Babylon Licht ins Dunkel bringen. Von Frank Schwede

Wer den ganz alltäglichen Wahnsinn verstehen will, muss zunächst einmal erfahren, wie leicht der Geist in einer Echokammer missbraucht werden kann. Der Ort, wo Gespräche und Debatten absolut tabu sind.

Die einzigen, die davon profitieren, sind die Eliten und Globalisten in ihrem nie endenden Streben, das Leben anderer zu kontrollieren. Wer aber sind die Eliten und Globalisten, deren Namen und Gesichter niemand zu Gesicht bekommt?

Gehören sie zu einer Sekte, wurde die Politik inzwischen weltweit durch eine neue woke Religion ersetzt? Um das herauszufinden, muss man die cleveren Taktiken und Methoden dieser Herrschaften genauer unter die Lupe – insbesondere ihre Intoleranz gegenüber unterschiedlichen Meinungen.

Klar ist, Sekten beinhalten hierarchische Strukturen. Mitglieder werden manipuliert, um den Eliten nützlich zu dienen. Dazu werden koordinierte Überzeugungsprogramme eingesetzt.

Sekten hegen verborgene Absichten, die gegenüber den Mitgliedern nie offengelegt werden. Sie isolieren ihre Mitglieder, um sie zu kontrollieren und zu manipulieren.

Sie kontrollieren die Sprache, um unabhängiges Denken zu unterbinden. Sie fördern Abhängigkeit, Schwächung, Täuschung, Trennungsangst und Desensibilisierung, was es den Mitgliedern schwer macht, sich von der Gruppe zu lösen. (Schatten über dem Vatikan: Schwarzer Adel, weißer Papst, grauer Papst, schwarzer Papst und ihre Geheimbünde)

Das Hauptziel einer Sekte besteht im unendlichen Wachstum, überall Fuß zu fassen und Glaubwürdigkeit im Mainstream und bei der Masse zu erlangen. Um zu diesem Ziel zu gelangen, ist es notwendig, ein geschlossenes System der Logik und Autorität aufzubauen, das kein Feedback zulässt und sich weigert, ohne Zustimmung der Führung Veränderungen zuzulassen.

Jeder, der mit offenen Augen und Ohren durchs Leben geht, sollte spätestens jetzt erkennen, dass das, genau das ist, was gerade vor unseren Augen passiert. Es ist das „neue Normal“, wie es Ex-Kanzlerin Angela Merkel genannt hat.

Hauptsache woke und absurd

Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass die neue „woke Religion der Absurdität“ ein kompletter Irrtum ist, der voller Widersprüche steckt, wenn man genauer hinsieht. Damit dieser neue Kult Früchte trägt, muss das kollektive Gedächtnis der Gesellschaft komplett gelöscht werden. Dazu schrieb George Orwell in seinem Buch 1984:

„Jede Aufzeichnung wurde zerstört oder gefälscht, jedes Buch wurde umgeschrieben, jedes Bild wurde neu bemalt, jede Statue und jedes Straßengebäude wurde umbenannt, jedes Datum wurde geändert.“

Dieser Prozess vollzieht sich jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag. Es gibt in unserem Leben nichts anderes mehr als die hässliche Gegenwart, in der die Herrscher immer recht haben.

Die Menschen, die das „neue Normal“ kritisieren oder auch nur ansatzweise anzweifeln, werden mit Dreck beschmissen, politisch und rechtlich verfolgt, um die Masse durch Medien und Pseudoexperten erfolgreich Schritt für Schritt in die Konformität zu führen.

Rasch stellt sich dem aufmerksamen Betrachter die Frage, ob Politik und Religion aus einem Holz geschnitzt sind. Schon seit Beginn der Menschheitsgeschichte, insbesondere mit Blick auf die Hexenverfolgung im Mittelalter, bilden Politik und Religion eine unheilige Allianz, weil nicht nur der Staat die Menschen gerne kontrolliert, sondern auch die Religionen.

Der Autor, Forscher und Moderator der beliebten Sendung „Baal Busters“, Daniel Kristos hat den Zusammenhang zwischen Politik, Religionen, Freimaurerei, Kulten und Kultritualen, die versteckt vor den Augen der Öffentlichkeit zelebriert werden und sogar Menschenopfer beinhalten, in seinem neu erschienen Buch Priestcraft: Beyond Babylon genauestens beleuchtet.

Kristos Ziel ist, neben der Aufdeckung der bisher verborgenen Geheimnisse der Logen und Religionen, der von den Netzmedien als Globalisten und Tiefer Staat definierten Gruppe einen Namen und ein Gesicht zu geben.

Bewusst hat der Autor auf die übliche Redewendung „Folge der Spur des Geldes“ verzichtet. Stattdessen argumentiert er, der Priesterschaft zu folgen, wo seinen Worten nach die wahre Natur des Bösen liegt, die das Leben der Menschen auf der gesamten Welt beeinflussen, ohne das sich jemanden dieser Tatsache bewusst ist.

Womit wir wieder beim Thema Religion und Sekte sind. Kristos verfolgt in seinem Werk genau jene Männer, die in unterschiedlichen Epochen die Rolle der Priesterklasse übernommen haben, eine hohe Position in der Gesellschaft zu bekleiden, indem sie die Rolle des Herrschers über Leben und Tod übernommen haben, die Funktion des Beraters der Könige und manchmal auch die Rolle des Herrschers selbst als Priesterkönige.

Ihre Spur zieht sich quer durch die Geschichte

Es hat sich zwar die Zeit gewandelt, aber nicht die Form der Ausübung der Macht. Die ist über viele Jahrtausende dieselbe geblieben und wurde lediglich dem jeweils aktuellen Zeitgeist angepasst.

Deshalb hält es der Autor für wichtig, etwas über die Historie dieser heiligen, oder solle man besser sagen unheiligen Figuren der Geschichte zu lernen – vor allem aber sollte man ihre Verhaltensmuster im Spiegel der Zeit betrachten, um Zeuge ihrer betrügerischen Taktiken und Methoden zu werden und um besser verstehen zu können, was auf die Menschheit in dieser vielleicht wichtigsten Zeitepoche noch so alles zukommen kann.

Das, was wir seit Jahrtausenden als System bezeichnen, basiert einzig und allein auf Kontrolle, um Wissen zu erlagen, das man auf geschickte Weise als Kontrollmechanismus über andere nutzen kann.

Allen voran okkulte Gruppen, egal ob Scientology, Freimaurer oder Illuminaten, und Organisationen, wozu auch bestimmte Parteien gehören, suchten quer durch unsere Geschichte und suche noch immer nach Personen mit psychopathischen Tendenzen, von denen sie erwarten, dass sie „ihre“ Agenda, etwa eine neue Weltordnung, unbemerkt hinter dem Rückend der Öffentlichkeit einführen.

Die für diesen Job infrage kommenden Rekruten werden entsprechend erzogen und anschließend in politische Machtpositionen befördert. Das Perfide daran ist, dass man den Menschen die Rolle äußerlich meistens nicht auf Anhieb ansehen kann, weil sie ganz normalen Berufen in der freien Wirtschaft nachgehen, – allerdings mit sehr umfangreichen Netzwerken, die das soziale Gefüge der Zivilgesellschaft untergraben.

Bei der Errichtung einer Weltregierung ist es nicht nur wichtig, sondern sogar notwendig, den Individualismus, Familientraditionen und Patriotismus aus den Köpfen der Gesellschaft zu verbannen.

Das geschieht mit allerlei raffinierten Tricks, wobei vor allem in Deutschland die politische Links-Rechts-Spaltung das Instrument der Wahl ist.

Mittlerweile hat sich mehr als deutlich gezeigt, dass es sich mit psychologischen Werkszeugen besser und wirksamer regieren lässt – dazu gehören Zensur und Entmenschlichung ebenso wie Kriege und Krisen.

Es ist an der Zeit, die Zeichen der Zeit am Horizont des neuen Morgens zu erkennen. Es geht jetzt nämlich darum, wie die Welt unserer Kinder und Enkel aussieht, wie sie einmal leben werden. Ob in Diktatur oder Freiheit.

Die Naiven glauben noch immer, dass in der Politik alles zufällig geschieht. Die Wahrheit aber ist: es geschieht nichts zufällig. Es läuft alles nach Plan, um die Gesundheit aller zu ruinieren, um bei den Pharmakonzernen die Kasse klingeln zu lassen und um so ganz nebenbei einige Menschen zu töten, was Corona auf allzu deutliche Weise gezeigt hat, und wer das noch immer nicht glauben will, der wird es spätestens bei der kommenden, geplanten Nahrungsmittelkrise am eigenen Leib zu spüren bekommen.

Die meisten Menschen sehen ihre Probleme als Folge von Unwissenheit oder mangelndem Verständnis für ihre Bedürfnisse.

Was aktuell passiert hat nichts mit all dem zu tun – es ist Kaltblütigkeit und Vorsatz von genau den Herrschaften, die Daniel Kristos in seinem neuen Werk vorstellt. Ein Blick ins Buch lohnt sich – denn: nichts geschieht zufällig.

