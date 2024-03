Deutschland wird in Den Haag wegen Völkermord im Gazastreifen angeklagt

Teile die Wahrheit!

Am 8. und 9. April wird der Internationale Gerichtshof erneut über den israelischen Völkermord in Gaza verhandeln.

Dieses Mal werden die Richter in Den Haag die Klage Nicaraguas gegen Deutschland anhören.

Das mittelamerikanische Land wirft Berlin vor, gegen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention von 1948 und andere „unumstößliche Prinzipien des humanitären Völkerrechts“, darunter die Vierte Genfer Konvention, verstoßen zu haben.

Nicaragua argumentiert, dass „jede einzelne“ Vertragspartei der Völkermordkonvention verpflichtet sei, „alles zu tun, um die Begehung von Völkermord zu verhindern“, und seit Oktober 2023 „eine anerkannte Gefahr des Völkermords am palästinensischen Volk besteht, die sich vorwiegend gegen die Bevölkerung des Gazastreifens richtet“.

Nicaragua wirft Deutschland vor, durch die Lieferung großer Mengen militärischer Ausrüstung an Israel und die Streichung der Mittel für das UNRWA, die UN-Agentur, die die Bevölkerung im Gazastreifen mit lebenswichtiger humanitärer Hilfe versorgt, „die Begehung eines Völkermordes zu erleichtern und auf jeden Fall seiner Verpflichtung, alles zu tun, um die Begehung eines Völkermordes zu verhindern, nicht nachzukommen“.

Laut den von der deutschen Regierung finanzierten Medien ist Berlin neben den USA „einer der größten Waffenexporteure nach Israel“.

Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Geldgeber des UNRWA.

Nicaragua fordert vom Gericht eine sofortige einstweilige Verfügung, die Deutschland auffordert, seine „Beteiligung an dem andauernden Völkermord und den schweren Verletzungen des humanitären Völkerrechts“ im Gazastreifen zu beenden.

Dazu gehöre auch, die Militärhilfe an Israel auszusetzen und sicherzustellen, dass bereits gelieferte deutsche Waffen nicht für den Völkermord eingesetzt werden. Nicaragua forderte das Gericht außerdem auf, von Deutschland die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und die Wiederaufnahme der Finanzierung des UNRWA zu verlangen.

Die Anhörungen finden statt, nachdem der IGH Israel im Januar aufgefordert hatte, alle potenziell genozidalen Handlungen – einschließlich der Tötung von Palästinensern – zu unterlassen, bis der Gerichtshof die Genozidklage Südafrikas gegen Israel geprüft hat.

Bisher hat die deutsche Regierung kaum reagiert, aber eine von der deutschen Regierung finanzierte Agentur, die vorgibt, „Freiheit“ und „Menschenrechte“ in der ganzen Welt zu fördern, hat einen Artikel veröffentlicht, in dem Nicaragua verleumdet und beschuldigt wird, von seinen eigenen angeblichen Menschenrechtsverletzungen ablenken zu wollen.

Dies ist eine Nachahmung der bekannten israelischen Taktik, Südafrika und alle anderen Kritiker zu verleumden, anstatt sich inhaltlich mit ihrer Kritik auseinanderzusetzen.

Warum Deutschland?

Wie Nicaragua in seinem Antrag an den Gerichtshof feststellt, erklären deutsche Politiker regelmäßig, dass die „Sicherheit“ Israels eines ihrer wichtigsten Anliegen sei.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sagte am 12. Oktober im Bundestag, als Israels brutale und wahllose Bombardierung und totale Belagerung des Gazastreifens bereits im Gange war: „In diesem Moment gibt es nur einen Platz für Deutschland: an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen: Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.“

Es ist ein Gefühl, das Scholz, wie die deutschen Staats- und Regierungschefs vor ihm, immer wieder betont.

Die deutschen Eliten rechtfertigen diese bedingungslose Unterstützung einer völkermörderischen Apartheid-Siedlerkolonie scheinheilig und perverserweise als Sühne für den Holocaust an den Juden, den Adolf Hitler, als deutscher Führer im Zweiten Weltkrieg, begangen hat.

Gleichzeitig gehen die deutschen Behörden brutal gegen fast jede Opposition gegen ihre Politik der bedingungslosen Unterstützung Israels vor.

Diese Unterdrückung ist aus Sicht der deutschen Führung notwendig, weil Israels von Berlin unterstützte rachsüchtige Vernichtungs- und Zerstörungskampagne in Gaza von einer überwältigenden Mehrheit der deutschen Öffentlichkeit abgelehnt wird.

Die völlige Unfähigkeit Deutschlands, Völkermord nicht mehr zu begehen oder zu unterstützen, macht deutlich, warum Nicaragua Deutschland vor den Weltgerichtshof bringen will.

Aber Deutschland ist nicht das einzige Land, das Israels Bemühungen unterstützt, die Palästinenser durch Bombardierungen und bewusstes Aushungern zu ermorden.

Und die Vereinigten Staaten? Leider kann kein Land eine ähnliche Klage gegen die USA einreichen: Washington hat zwar die Völkermordkonvention ratifiziert, sich aber gegen die Bestimmung entschieden, die den Internationalen Gerichtshof als Forum zur Beilegung von Streitigkeiten über Völkermordvorwürfe einrichtet.

Warum Nicaragua?

Nicaragua beruft sich bei seiner Klage gegen Deutschland auf die Verpflichtung aller Staaten zur Einhaltung der Völkermordkonvention und des Völkerrechts. Allerdings hat Nicaragua eine besondere Beziehung zum palästinensischen Volk.

Die regierende sandinistische Befreiungsbewegung unterhält langjährige Solidaritäts- und Kampfbeziehungen zu den Palästinensern, die bis in die 1960er-Jahre zurückreichen.

Gleichzeitig bewaffnete und unterstützte Israel die grausame, von Washington unterstützte Somoza-Diktatur, die die Sandinisten 1979 stürzten, so wie Tel Aviv andere US-Klientenregime in Mittelamerika bewaffnete, ausbildete und ihnen half, Gräueltaten zu begehen, darunter den Völkermord in Guatemala.

Nicaragua hat auch seine eigene Geschichte mit dem Internationalen Gerichtshof. In den 1980er-Jahren verklagte Nicaragua die Vereinigten Staaten vor dem IGH wegen Washingtons militärischer Unterstützung für die rechtsgerichteten Konterrevolutionäre der Contra. Der Gerichtshof gab Nicaragua recht.

Hat Nicaragua Kanada dazu gebracht, neue Waffenverkäufe einzufrieren?

Nach der Entscheidung des IGH, im Fall Südafrika vorläufige Maßnahmen gegen Israel zu verhängen, sandte Nicaragua im Februar diplomatische Noten an vier Länder – Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Kanada – und forderte sie auf, „die Lieferung von Waffen, Munition, Technologie und/oder Komponenten an Israel unverzüglich einzustellen, da es plausibel ist, dass diese dazu benutzt werden könnten, Verstöße gegen die Völkermordkonvention zu erleichtern oder zu begehen“.

Dies waren in der Tat rechtliche Warnungen: Nicaragua berief sich später in seiner Klage vor dem IGH auf die diplomatische Note an Deutschland, um feststellen zu lassen, dass eine Streitigkeit zwischen den beiden Ländern vorliege und der Fall daher nach den Regeln des Weltgerichtshofs zulässig sei.

Nicaragua könnte dann immer noch gegen die anderen drei Länder klagen. Es könnte auch überzeugt sein, dass der symbolische Wert einer Klage gegen Berlin wegen Beihilfe zum Völkermord ausreicht.

Möglich ist aber auch, dass die Klage Nicaraguas gegen Deutschland zumindest bei einem der anderen Länder, nämlich Kanada, den gewünschten Effekt hat.

Anfang des Monats – nur eine Woche nachdem Nicaragua seine Klage gegen Deutschland beim IGH eingereicht hatte – kündigte Kanada an, die Finanzierung der UNRWA wieder aufzunehmen, die nach unbegründeten israelischen Anschuldigungen gegen Mitarbeiter der Organisation ausgesetzt worden war.

Kanada, Schweden, Australien, Island und Finnland sind bisher die einzigen der 18 Länder, die unter der Führung der USA ihre Beiträge an die UNRWA ausgesetzt hatten, die ihre Finanzierung wieder aufgenommen haben.

Ottawa gab letzte Woche bekannt, dass es seit dem 8. Januar keine neuen Genehmigungen für Waffenexporte nach Israel erteilt habe und der Exportstopp so lange aufrechterhalten werde, bis Kanada sicher sei, dass Israel diese Waffen in Übereinstimmung mit kanadischem Recht einsetze.

Dies geschah, nachdem das kanadische Parlament mit großer Mehrheit eine nicht bindende Resolution verabschiedet hatte, in der die Regierung aufgefordert wurde, „die Genehmigung und den Transfer von Waffenexporten nach Israel einzustellen“.

Ottawas Ankündigung steht unter dem Vorbehalt, dass vor dem 8. Januar erteilte Genehmigungen nicht widerrufen werden – ein Schritt, den Aktivisten als Versuch werten, die Wirkung der Entscheidung zu begrenzen.

Sie fordern weiterhin ein vollständiges Embargo für alle Waffentransfers nach Israel.

Trotz dieser erheblichen Vorbehalte ist die Ankündigung Ottawas von großer Bedeutung, insbesondere für ein NATO-Mitglied und einen engen Verbündeten Israels und der USA.

Die verärgerte Reaktion Tel Avivs deutet darauf hin, dass man befürchtet, Ottawa habe einen Präzedenzfall geschaffen, dem andere folgen könnten, oder Kanada selbst strengere Beschränkungen einführen könnte.

Während die liberale Regierung von Premierminister Justin Trudeau auf die anhaltende Empörung im eigenen Land über die Unterstützung des israelischen Völkermords durch seine Regierung reagiert haben mag, ist nicht auszuschließen, dass die Klage Nicaraguas gegen Deutschland auch in Ottawa die Gemüter erregt hat.

Kanada, das sich als multikultureller Zufluchtsort und Verfechter der Menschenrechte vermarktet, musste – wenn auch widerwillig und spät – den Völkermord an seinen Ureinwohnern anerkennen.

Vielleicht hofft die kanadische Führung, dass ein leichtes Zurückweichen bei der Unterstützung Israels ihr die Peinlichkeit erspart, neben Israel und Deutschland auf der Anklagebank des Weltgerichts zu sitzen.

Steht der Fall Nicaraguas auf rechtlich sicherem Boden?

Einige Experten warnen davor, dass der Fall Nicaraguas an einer fatalen Hürde scheitern könnte – einem Rechtsgrundsatz, der als unverzichtbare Drittpartei-Regel bezeichnet wird.

Vereinfacht ausgedrückt verbietet diese Regel dem Gerichtshof, Fälle zu verhandeln, in denen die Richter über eine Frage zu entscheiden haben, die die Rechte eines Staates berührt, der nicht Partei des Verfahrens ist. Im Fall Nicaragua gegen Deutschland wäre die abwesende dritte Partei Israel.

„Die entscheidende Frage ist, ob der Gerichtshof über die Vorwürfe gegen Deutschland entscheiden kann, ohne zuvor über die mutmaßlichen Verstöße Israels gegen das Völkerrecht zu befinden“, argumentiert Stefan Talmon, Professor für Völkerrecht und Direktor des Instituts für Internationales Recht an der Universität Bonn.

„Meiner Ansicht nach ist dies unmöglich, da ein Staat nur dann für die Verletzung der Verpflichtung, Völkermord zu verhindern oder sich nicht an Völkermord zu beteiligen, verantwortlich gemacht werden kann, wenn ein anderer Staat tatsächlich einen Völkermord begangen hat.

Da der Gerichtshof im Fall Südafrika gegen Israel bis jetzt nicht entschieden hat, ob Israel Völkermord begangen hat – ein Prozess, der Jahre dauern kann – hat die Klage Nicaraguas gegen Deutschland nach Ansicht von Talmon wenig Aussicht auf Erfolg.

Diese Einschätzung wird jedoch von anderen Experten bezweifelt. Marco Longobardo, Professor für internationales Recht an der Universität Westminster in Großbritannien, weist darauf hin, dass Nicaragua seine Klage gegen Deutschland nicht nur auf der Grundlage der Völkermordkonvention von 1948 eingereicht hat, sondern auch auf der Grundlage anderer Bestimmungen des humanitären Völkerrechts, darunter der Vierten Genfer Konvention.

Unter Bezugnahme auf die jüngste Anordnung eines Gerichts in Den Haag an die niederländische Regierung, die Lieferung von Ersatzteilen für die F-35-Kampfflugzeuge an Israel einzustellen, stellt Longobardo fest, dass „die Pflicht, die Einhaltung [des humanitären Völkerrechts] zu gewährleisten, entsteht, wenn ein Staat weiß, dass ein anderer Staat schwerwiegende Verletzungen [des humanitären Völkerrechts] begeht … oder wenn ein klares Risiko besteht, dass dies der Fall sein könnte“.

Longobardo argumentiert, dass es für eine Verurteilung Deutschlands wegen Nichterfüllung seiner Verpflichtungen aus dem humanitären Völkerrecht ausreiche, nachzuweisen, dass Deutschland wusste, dass ein klares Risiko für Verletzungen durch Israel bestand, ohne dass die Richter endgültig feststellen müssten, ob Israel tatsächlich solche Verletzungen begangen habe.

Andere Rechtsexperten haben sich zu dieser Debatte geäußert, und es gibt Argumente dafür, dass die Regel des unverzichtbaren Dritten, auch wenn sie anwendbar wäre, nicht notwendigerweise in der ersten Phase zur Anwendung käme, in der das Gericht nur über den Antrag Nicaraguas auf einstweilige Maßnahmen entscheidet, die Deutschland auferlegen, Israels Verbrechen nicht länger zu unterstützen.

Laut Susan Akram, Direktorin der International Human Rights Clinic an der Boston University’s School of Law, „ist die Rechtsprechung nicht eindeutig“, ob und wann die Regel des unverzichtbaren Dritten Anwendung findet.

Akram erklärte gegenüber The Electronic Intifada, dass ihrer Ansicht nach „der IGH, da es sich um die Phase der vorläufigen Maßnahmen handelt, als eine Frage der Zulässigkeit feststellen kann, ob Deutschland vorläufig an Völkermord beteiligt ist oder nicht, ohne Israel als Partei hinzuziehen zu müssen“.

„Der Gerichtshof muss nicht feststellen, dass Völkermord begangen wird, aber wenn Deutschland Waffen an einen Staat liefert, der möglicherweise Völkermord begeht, macht es sich zumindest vorläufig mitschuldig und verletzt seine eigenen Verpflichtungen, Völkermord zu verhindern“, sagte Akram.

Die unterschiedlichen Auffassungen unterstreichen, dass die Rechtslage in diesem Bereich nicht eindeutig ist und es daher schwierig ist, vorherzusagen, wie das Gericht entscheiden wird. Deutschland wird wahrscheinlich argumentieren, dass die Regel des unverzichtbaren Dritten gilt und der Fall abgewiesen werden sollte.

Nicaraguas Schriftsatz geht nicht direkt auf diese Frage ein, sodass abzuwarten bleibt, ob das nicaraguanische Anwaltsteam diese Frage in der bevorstehenden mündlichen Verhandlung vorsorglich aufgreifen wird.

Alles in allem haben die Richter einen großen Ermessensspielraum. Sollte es ihnen jedoch unangenehm sein, über die zumindest teilweise Verantwortung Deutschlands für einen weiteren Völkermord entscheiden zu müssen, könnten sie sich mit dieser Regelung einen einfachen Ausweg suchen.

Wird die Berliner Palästina-Konferenz verboten?

Während sich die Anwälte der Bundesregierung darauf vorbereiten, ihre Position in Den Haag zu verteidigen, nimmt die Repression in Berlin gegen Unterstützer der palästinensischen Rechte weiter zu.

Vergangene Woche war die Berliner Presse in Panik wegen einer für April geplanten Konferenz, die von einer Basiskoalition aus palästinensischen und jüdischen deutschen Gruppen organisiert wurde.

Zu den eingeladenen Rednern gehören die palästinensische deutsche Anwältin Nadija Samour, die kürzlich bei der Staatsanwaltschaft eine Völkermordklage gegen deutsche Politiker eingereicht hat; Ghassan Abu Sitta, der britische palästinensische Chirurg, der kürzlich aus dem Gazastreifen zurückgekehrt ist; die antizionistischen israelischen und jüdischen Aktivisten Dror Dayan, Yuval Gal und Shir Hever sowie palästinensische Journalisten, darunter Yassir Jamal; der ehemalige griechische Finanzminister und Linkspolitiker Yanis Varoufakis und dieser Autor.

In den deutschen Medien wurde das Treffen als antisemitisch, extremistisch und als „Gipfel des Hasses“ verunglimpft.

Dies hat zu Forderungen geführt, die Konferenz zu verbieten, was die deutschen Behörden Berichten zufolge in Erwägung ziehen. Deutsche Medien spekulierten auch, dass die Behörden Einreiseverbote für internationale Redner, einschließlich des Autors, verhängen könnten.

…

