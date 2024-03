Jesuiten- und Freimaurerritual: Die kontrollierte Abriss-Psy-Op der Baltimore Key Bridge (Videos)

Teile die Wahrheit!

Ich schätze, niemand konnte das Jesuiten- und Freimaurerritual des „Einsturzes“ der Baltimore Francis Scott Key Bridge verpasst haben, da es überall in den Medien und mit einigen sehr interessanten angeblichen „Videoaufnahmen“ zugepflastert war – was uns einmal mehr zeigt, wie leichtgläubig und desensibilisiert die Massen tatsächlich sind. Von Joachim Bartoll

Ja, diejenigen, die sich das offizielle „Videomaterial“ des „Zusammenbruchs“ angesehen und es nicht sofort in Frage gestellt haben, müssen stark fluoridiert und extrem verdummt sein.

Unten ist eines von vielen Videos, die genau das gleiche Filmmaterial zeigen, das seit gestern viral gegangen ist.

Was haben Sie bemerkt? Ja, bevor das Frachtschiff auf die Brücke aufprallt, die scheinbar zweimal „die Energie verliert“, und ihren Kurs ändert, was nicht passieren könnte, wenn es nicht per Skript programmiert wird, da dies manuell geschieht, scheint es etwas Verkehr auf der Brücke zu geben.

Wir sehen einige Lastwagen, die in eine Richtung rasen, aber keinen Gegenverkehr. Nur drei Lastwagen und dann zwei Autos in den 60 Sekunden, bevor das Schiff anfängt, in den Brückenpfeiler zu steuern, und die Lastwagen und Autos sehen alle identisch aus und fahren mit genau der gleichen Geschwindigkeit, sehr seltsam, da es sich um eine stark befahrene Brücke handelt , sogar um 1:28 Uhr morgens. (Inszenierte Weltbühne: Putin sicherte sich mit vorgeschriebenen 87 % der Stimmen die fünfte Amtszeit als Präsident)

Das Filmmaterial wurde also höchstwahrscheinlich verändert und KI-generiert, und wir werden uns gleich mit dem Warum befassen.

Allerdings herrscht in den 45 bis 50 Sekunden vor und während des Auftreffens des Frachtschiffs auf der Brücke überhaupt kein Verkehr. Der Verkehr kam fast eine Minute vor dem Abriss zum Erliegen.

Äußerst seltsam und deutlich sichtbar, besonders wenn man das Video in Zeitlupe abspielt. Außerdem sieht der Einsturz nicht natürlich aus, er ist nicht darauf zurückzuführen, dass ein großes Schiff einen Brückenpfeiler gerammt hat. (Numerologie: Tag von Skull & Bones: Inszenierter Angriff in Moskau und Krebsdiagnose bei Kate Middleton (Video))

Die Schlussfolgerung kann nur sein, dass das Videomaterial manipuliert und retuschiert wurde und wahrscheinlich im Moment des angeblichen Aufpralls von der KI erzeugt wurde, da sie wahrscheinlich die Brücke in die Luft gesprengt haben, als sich das Frachtschiff in ihrer Nähe befand, was den Anschein erweckte, es sei die Brücke gerammt worden – genau wie beim 11. September, als sie die Zwillingstürme in die Luft gesprengt und dem Videomaterial gefälschte Flugzeuge hinzugefügt haben.

Sie tun dies, weil es fehlschlagen kann, die Brücke einfach zu zerstören, indem man das Frachtschiff hineinsteuert.

Um sicherzustellen, dass ihr Ritual erfolgreich war, dass der Einsturz und die Zerstörung vollständig waren, mussten sie, um eine größtmögliche Reaktion der Öffentlichkeit zu erhalten, Sprengstoffe an wichtigen Stellen der Brückenstruktur platzieren und diese zur Detonation bringen, während sich das Schiff in der Nähe der Brücke befand , oder wie es die Brücke traf.

Das erklärt auch, warum der Einsturz der Brücke sehr unnatürlich aussieht, da er in der Videobearbeitungs-/KI-Software verändert wurde.

Und denken Sie daran, der Bürgermeister Brandon Scott wurde mit den Worten zitiert, es sähe aus wie etwas „aus einem Actionfilm“. Tatsächlich war es so.

Und als Scherz hatte das singapurische Frachtschiff viele deutlich sichtbare Container von ZIM , dem israelischen Unternehmen für integrierte Schifffahrtsdienste.

Die Jesuiten lieben es einfach, Ihnen den Schwindel über die angebliche Weltherrschaftsverschwörung unter die Nase zu schieben.

Gab es also tatsächlich Verkehr, als die Brücke gesprengt wurde, oder hatten sie Ampeln benutzt, um eine Lücke im Verkehr zu schaffen?

Wer weiß, aber in der Regel schaden oder töten sie Menschen nicht, da dies zu viele Fragen und Entschädigungsforderungen aufwirft.

Stattdessen geben sie vor, dass Menschen verletzt und getötet wurden, und berufen sich dabei auf Krisenakteure als Zeugen.

Damit halten sie sich an den Smith-Mundt Modernization Act von 2012 und können nicht wegen Straftaten oder Fehlverhaltens angeklagt werden.

Und was bedeutet das alles? Nun, die Zerstörung der Brücke war offensichtlich geplant, was das Videomaterial, die Numerologie und die Gematria deutlich zeigen (siehe unten).

Dies war kein Zufallsunfall, es war geplant, genau wie der 11. September. Mit anderen Worten: Es ist sowohl eine Ablenkung (da das Filmmaterial für immer analysiert und diskutiert wird, genau wie beim 11. September) und dient auch einer Agenda.

Wahrscheinlich war die Brücke, da sie 47 Jahre alt war, dringend reparaturbedürftig und musste ersetzt werden. Also haben sie es in einem freimaurerischen Ritual in die Luft gesprengt, und zwar zahlenmäßig.

Sie ließen es so aussehen, als wäre die Brücke eingestürzt, genau wie Amerika zusammenbricht, und jetzt müssten die Versicherungsgesellschaften und/oder die Regierung, wie auch die Steuerzahler, dafür bezahlen.

Außerdem wird es die Wirtschaft der Region erheblich beeinträchtigen, da der Verkehr und der Schiffsverkehr eingeschränkt werden, da die Baltimore Key Bridge eine wichtige Verkehrsader an der Ostküste war.

Was die Numerologie und Gematria betrifft, so geschah dies am 26.03.24, wie in (3×2) 6 (2+4,) wie im Jahr 666 . Und „Brücke“ ist in allen wichtigen Reduktions-Chiffren gleich „ 36 “, und die 36. Dreieckszahl ist „ 666 “.

26.03.24 = (3×2) 6 (2+4) = 666

Brücke = 36, 36, 36, 36

Die Brücke in Maryland stürzte angeblich genau um 1:28 Uhr ein, wie in 128 , die Summe aus „Brückeneinsturz“ und „Maryland“. Wie hoch sind die Chancen?

Natürlich komplett nach Drehbuch erstellt.

Brückeneinsturz = 128

Maryland = 128

Vergessen wir auch nicht den inszenierten Einsturz der Pittsburgh Bridge am 28. Januar, etwa am 28.01. oder 128. im Jahr 2022. Immer die Zahlen.

Und erinnern Sie sich an Obamas schrecklichen Film „ Leave the World Behind “, in dem ein riesiges Schiff auf die Küste trifft?

Dieser Film wurde am 8. Dezember wie 12/8 auf Netflix veröffentlicht, ähnlich wie 128 , und das Schiff in diesem Film hieß „White Lion“.

8. Dezember = 12/8 = 128

Weißer Löwe = 128

Da ich wenig Zeit habe und so viele Leute diesen inszenierten und geskripteten Brückenkollaps bereits entschlüsselt haben, wird es für mich überflüssig sein, dies ebenfalls zu tun.

Deshalb hinterlasse ich Ihnen einige Beispiele zu einigen Dekodierungen, die zu 100 % zeigen, dass dies anhand von Skripts und Zahlen ausgeführt wurde. Dass es ein Ritual und vorgeplant war.

…

Video:

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 27.03.2024