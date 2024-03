Alles Schwindel? Stürzte sich Felix Baumgartner tatsächlich aus dem Weltall und ist die Erde wirklich eine Kugel? (Video)

Teile die Wahrheit!

Seinen Sprung aus 39.000 Metern Höhe verfolgten Millionen Menschen vor dem Fernseher. Vielen stockte der Atem, als der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner am 14. Oktober 2012 in schwindelerregender Höhe die Kapsel seines mit 850.000 Kubikmeter Helium gefüllten Ballons verließ und sich in die Tiefe Richtung Erde stürzte.

Kritiker vermuteten, dass der Sprung ein Schwindel war, andere sehen in der Aufnahme die Bestätigung, dass die Erde eine Kugel ist. Von Frank Schwede

Unvergessen die Atemgeräusche des damals 43-Jährigen und unvergessen die Szene, als sich der rettende Fallschirm in 1500 Metern Höhe öffnet. Als erster Mensch der Welt war Extremsportler Felix Baumgartner vom Rand des Weltalls in die Tiefe gesprungen. Mit 1342,8 Stundenkilometer durchbrach er sogar die Schallmauer.

Es gab und gibt noch heute Kritiker, die glaubten, dass der Sprung aus der extremen Höhe samt Video Schwindel ist. Doch gibt einen Beweise für die Behauptung?

Der könnte möglicherweise ein für die Live-Aufnahme verwendetes Fisheye-Objektiv sein, ein konvexes Objektiv, das eine Wölbung, in diesem Fall die der Erde, vortäuscht. Bedeutet das vielleicht, dass die Erde in Wahrheit keine Kugel ist. Dazu später mehr.

In dem Video kann man den Effekt in den ersten Sekunden deutlich sehen. Deshalb vermuten Kritiker, dass der Sprung aus einer viel geringeren Höhe erfolgt ist. Bleibt allerdings die Schwärze des Orbits, die in geringerer Höhe nicht zu sehen wäre.

Auch die Behauptung Baumgartners, die Schallmauer durchbrochen zu haben, ohne etwas davon zu spüren, kann nicht stimmen. Grund ist, dass die Schockwelle, die durch die Reibung der Luft entsteht, nur deshalb auftritt, weil man sich durch sie hindurchbewegt, – das heißt, Baumgartner muss die Schockwelle auf irgendeine Weise gespürt haben.

Und noch ein weiteres Problem kommt hinzu. Baumgartners Sprung fand aus einer Höhe statt, in der die Temperatur rund -70 °Celsius beträgt. Das heißt, dass ein Objekt aus dieser Höhe, wenn es in untere Luftschichten eintritt, aufgrund der Reibung zu glühen beginnt, weshalb die Space Shuttles Hitzekacheln benötigten.

Auch der Druckunterschied, der Tiefseetaucher nach dem Auftauchen in eine Dekompressionskammer zwingt, stellt ein weiteres Problem dar. War Baumgartners Anzug wirklich dazu in der Lage, ihn vor dem extrem niedrigen Luftdruck, den extremen Temperaturen und der Reibungshitze zu schützen?

Der Anzug hätte Hitze und Druck in der späteren Phase des Falls abbauen müssen. Bleibt die Frage, ob die entsprechende Technik vorhanden war und ob ein Anzug, wie ihn für gewöhnlich Astronauten tragen, für so eine Mission ausreichend war.

Schließlich sind Astronauten derart extremen äußeren Einflüssen nicht ausgesetzt, – vor allem keiner Reibungshitze. Selbst wenn der Anzug feuerfest gewesen ist, hätte die Hitze Spuren hinterlassen müssen. Doch davon ist auf den Aufnahmen nach der Ladung in der Wüste von New Mexiko nichts zu sehen.

300x250

Der 50 Millionen Euro-Sprung

Interessant ist, dass der Anzug der Öffentlichkeit nie näher vorgestellt wurde. Es wurde nie berichtet, was er gekostet hat, aus welchem Material er hergestellt wurde und welche Ausstattung er hat. Angeblich soll es kurz vor dem Absprung zu Problemen mit der Heizung im Anzug gekommen sein, das aber offenbar behoben werden konnten.

Insgesamt beliefen sich die Kosten für den Sprung auf 50 Millionen Euro. Allein das Mission-Control-Center, die Raumkapsel, der Schirm inklusive Raumanzug haben Kosten von 35 Millionen Euro verschlungen.

300x250 boxone

War die Aktion also nur ein gelungener Werbegag von „Red Bull“, um die Verlaufszahlen des Energy-Drinks in Höhe zu treiben? Bildtechnisch ist heute schon am Computer daheim vieles möglich, geschweige in einem professionellen Filmstudio.

Gehen wir davon aus, dass die Mondlandung tatsächlich gefälscht ist, dann ist es doch irgendwie erstaunlich, dass die Bilder ohne die heutigen technischen Möglichkeiten bereits vor mehr als 50 Jahren Menschen überzeugt haben.

Heute ist man in Hollywood zu ganz anderen Sachen fähig. Sie können Menschen zum Mars bringen, ohne dass die jemals einen Fuß auf den roten Planeten gesetzt haben. Selbst wenn Felix Baumgartner tatsächlich gesprungen ist, kann der Sprung aus einer niedrigeren und wesentlich ungefährlichen Höhe erfolgt sein.

Künstliche Intelligenz ist so gut wie zu allem fähig. Das heißt, Filme und Fotos haben schon längst ihre Unschuld verloren, weil sie nicht mehr glaubhaft sind.

Zumindest könnte Baumgartners Sprung einen entscheidenden Beweis erbracht haben, nämlich dass die Erde tatsächlich rund ist, eine Tatsache, die laut einer 2018 in den Vereinigten Staaten durchgeführten Umfrage von einem Sechstel deR US Amerikaner angezweifelt wird.

Die Flache-Erde-Theorie ist keineswegs neu. Schon in Mesopotamien und bei den frühgriechischen Philosophen Anaximander und Hekations finden sich verschiedene Scheibenmodelle und sogar im Alten Testament sind unter den Varianten älterer Mythen Fragmente des mesopotamischen Scheibenbildes zu finden.

Und in der nordischen Mythologie wird Midgard, so die germanische Bezeichnung für die Erde, als Scheibe in einem riesigen Meer beschrieben, in dem die Midgardschlange lebt.

Ist die Erde eine Kugel?

Die Erde als Kugel wurde in der Antike vor allem Pythagoras und dem mythischen König Atlas von Mauretanien zugeschrieben. Auch der antike griechische Philosoph Platon ging von der Globusform aus. Sein Schüler Aristoteles nannte dafür in seiner im 4. Jahrhundert v. Chr. entstandenen Schrift Über den Himmel drei gute Gründe:

Sämtliche schweren Körper streben zum Mittelpunkt des Alls. Da sie dies von allen Seiten gleichmäßig tun und die Erde im Mittelpunkt des Alls steht, muss sie eine kugelrunde Gestalt haben.

In südlichen Ländern erscheinen südliche Sternbilder höher über dem Horizont.

Der Erdschatten bei einer Mondfinsternis ist stets rund.

Noch in der Spätantike wurde die Globusform der Erde vor allem von christlichen Autoren in Frage gestellt. Der lateinische Rhetoriklehrer und christliche Apologet Lucius Lactantius fand die Vorstellung, dass die Erde eine Kugel ist, allein schon deshalb verstörend, weil seiner Auffassung nach die Menschen auf dem Kopf stünden und der Regen von unten nach oben fiele. Lactantius fand mit seiner flachen Erde-Theorie erst im Zeitalter des Humanismus Gehör und Beachtung.

2017 wollte es der Taxifahrer Mike Hughes aus dem US Bundesstaat Kalifornien den Beweis erbringen, dass die Erde flach ist. Dafür baute er aus Schrottteilen eine Rakete, in der er sich 550 Meter Richtung Weltall katapultieren wollte, um Beweisfotos zu machen. Kurz vor seinem Start versprach Hughes: „Ich werde ein für alle Mal die Theorie einer runden Erde widerlegen!“

Sein 20.000 Dollar-Projekt finanzierte der Kalifornier mit Spendengeldern. Die Fotos wollte Hughes über der Mojavewüste machen, bevor er an zwei Fallschirmen wieder zur Erde zurückkehren wollte – doch soweit kam es nicht mehr. Hughes stürzte ab und verstarb noch an der Unglückstelle.

Es existieren mindestens so viele Verschwörungen wie es unsinnige Verschwörungstheorien gibt, die mit einer Handvoll Fakten leicht zu entzaubern sind.

Ob der Sprung von Felix Baumgartner echt war und die Erde flach ist, muss jeder für sich entscheiden.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 27.03.2024