Mark Zuckerberg kauft Goldreserven auf: „Es kommt etwas SCHRECKLICHES auf uns zu“

Berichten zufolge kauft Mark Zuckerberg verzweifelt Gold und bereitet sich darauf vor, mit seiner Familie in einen Weltuntergangsbunker zu fliehen.

Jonathan Rose, CEO der Genesis Gold Group in Beverly Hills, Kalifornien, sagt, dass viele der globalistischen Eliten jetzt Gold horten und sich darauf vorbereiten, in ihre Bunker zu fliehen, weil „etwas Großes und Schreckliches“ bevorsteht.

Die britische Zeitung The Sun berichtet: Rose hob hervor, wie die Vorbereitung auf den Weltuntergang bei Millionären wie Mark Zuckerberg und Sam Altman sowie bei Profisportlern und anderen Spitzensportlern beliebt geworden ist.

Der CEO des Goldkonzerns sagte, er habe Insiderwissen darüber, dass diese Leute ihr Vermögen zu Vorbereitungszwecken für Gold ausgeben.

Er hat mit Menschen aus dem ganzen Land gesprochen, die ihm die Wahrheit hinter ihrem Kauf erklärt haben.

„Sie lesen all diese Geschichten und diese Millionäre kaufen Gold und bauen Bunker und Sie fragen sich: ‚Was zum Teufel ist los‘ und das ist ein Trend, dem jeder folgt“, sagte Rose.

Rose erklärte, der Grund für den Anstieg der Goldkäufe sei die Besorgnis über die Abwertung des Dollars und einen gesamtwirtschaftlichen Zusammenbruch. (Warum verkaufen Milliardäre Aktien und bauen riesige Überlebensbunker?)

„Ich denke, diese Leute erkennen das, hey, wir haben keine Kristallkugel an sich, aber wir haben einen guten Fahrplan und sie schauen auf die Probleme, die die Wirtschaft derzeit hat“, sagte Rose. (Chaos bricht aus! Im Jahr 2024 werden wir überall in der westlichen Welt Proteste und Unruhen erleben (Videos))

„Ob es um die Abwertung des Dollars geht oder um diese so genannten BRICS, bei denen es sich um Länder handelt, die sich zusammenschließen, um ihre eigene, durch Gold gedeckte Währung zu schaffen.

„Und der Dollar verliert an Wert, es gibt nur die allgemeine wirtschaftliche Sorge, die Inflation zu bekämpfen, und deshalb werden viele Menschen in einen sicheren Hafen flüchten.“

DIE GOLDMEDAILLE GEWINNEN WOLLEN

Das Horten von Gold und die Vorbereitung auf den Weltuntergang beschäftigen die Elite schon seit Jahren.

Tech-Chef Altman sagte dem New Yorker im Jahr 2016: „Ich bereite mich auf das Überleben vor. … Ich habe Waffen, Gold, Kaliumjodid, Antibiotika, Batterien, Wasser, Gasmasken der israelischen Streitkräfte und ein großes Stück Land in Big Sur, zu dem ich fliegen kann.“

Während Altman die Schuld für seine Vorbereitung auf Freunde schob, die „sich betrinken [und] darüber reden, wie die Welt untergehen wird“, wies Rose auf modernere Themen hin.

Dazu gehören die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 und ein kürzlicher Stromausfall bei AT&T, der offenbar Sorgen um den Weltuntergang geschürt hat.

„Ein Geheimdienstoffizier sagte mir heute, dass der Stromausfall bei AT&T kein Ausfall, sondern ein Cyberangriff war“, sagte Rose.

„Das ist eine Sorge, die die Leute haben. Und natürlich wissen wir vor einer Wahl, einem sehr turbulenten Jahr, nicht, was passieren wird.

Aber viele Leute spekulieren, dass es einen Angriff auf die Stromnetze geben wird und kein Strom Chaos verursacht, Chaos verursacht Panik, Panik führt zu Ausverkäufen auf dem Markt.

Die Leute nehmen diese vergangenen Geschichten und schauen sich an, was heute passiert – sind das Zufälle oder sind sie mehr als nur Zufälle?

Und Leute mit Milliarden von Dollar bringen es auf die nächste Stufe und bereiten sich vor, sodass wir vorbereitet sind, wenn etwas schief geht.“

„ABSOLUTER ANSCHLAG“

Rose erklärte, wie Gold in einer Weltuntergangssituation zum Tausch genutzt werden kann, wenn das Geld völlig wertlos wird.

Er sagte, es habe „einen absoluten Anstieg“ bei Menschen gegeben, die zu diesem Zweck Goldmünzen kauften.

Goldmünzen wären eine Möglichkeit, jemandem ein kleines Stück Vermögen für eine Gegenleistung zu schenken.

Rose beschrieb Goldbarren, die wie „Schokoriegel“ zerbrochen und verteilt werden können.

„Was die Vorbereitung betrifft, wollen Prepper Gold, und Prepper wollen Goldmünzen mit kleinem Nennwert und Silbermünzen mit kleinem Nennwert – etwas, das handelbar und etwas barbar ist“, sagte Rose.

„Wir haben also einen Anstieg bei Münzen mit kleinem Nennwert gesehen, die als besser barbar/handelbar gelten, und es gab einen massiven Anstieg, wie zum Beispiel einen absoluten Anstieg bei dieser Art von Metall.“

In einer Weltuntergangssituation werden die wichtigsten Notwendigkeiten für die Menschen im Vordergrund stehen.

Aber wenn es darum geht, bestimmte Gegenstände oder Aufgaben zu benötigen, könnte Gold als wertvoller Handel angesehen werden.

„Es wird Nahrung, Gas, Wasser sein – lebenserhaltende Dinge, die die Menschen brauchen, und für Wohlstand wird es Gold sein“, sagte Rose.

„Die Leute sagen, dass man mit Silber das Brot kauft und mit Gold die Bäckerei kauft. So sehen die Leute Gold als eine Ausgabewährung.

Wenn es für mich eine Weltuntergangssituation gäbe, dann gibt es in einer Weltuntergangssituation keine Regierung. Wenn man also mit jemandem handelt und tauscht, sind Silber und Gold an diesem Punkt wertvoller als ein Stück Papier mit einer IOU beigefügt.

Wenn Sie wissen, was den Fan anspricht, können sie zu jemandem gehen und sagen: ‚Was haben Sie für mich von Wert?‘ Ich habe Gold.

„Jeder hat leuchtende Augen, wenn man ihm Gold zeigt.

„Das ist also Teil des umsetzbaren Plans in einer Weltuntergangsszenario-Situation ‚Holt mich hier raus‘ – hier ist etwas Gold und was können Sie für mich tun?“

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 10.03.2024