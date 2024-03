Nach Zulassung von Bitcoin-ETFs: Wird die Wall Street zum Big Player am Kryptomarkt?

Teile die Wahrheit!

Die Freigabe von Bitcoin-Spot-ETFs spült großen US-Anbietern Millionen in die Kassen. Und die Ambitionen sind noch deutlich größer: Es winkt ein potenzielles Milliardengeschäft, wenn institutionelle Investoren in großem Stil den Markt für sich entdecken.

Seitdem die US-Börsenaufsicht Bitcoin-Spot-ETFs zugelassen hat, haben die Bullen das Ruder am Kryptomarkt übernommen. Anbieter wie der Fondsriese BlackRock melden massive Zuflüsse, das Interesse der Anleger scheint ungebrochen. Das weckt Begehrlichkeiten auch bei anderen großen Marktplayern und könnte den Kryptomarkt zusätzlich stützen.

Morgan Stanley erwägt wohl Bitcoin-ETFs anzubieten

So zeigte unlängst Morgan Stanley Ambitionen, seinen Kunden börsengehandelte Spot-Bitcoin-Fonds (ETFs) für seine Brokerage-Plattform anzubieten, wie es in einem Bericht von CoinDesk heißt. Laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen sei der Wall-Street-Riese aktuell dabei, eine Due-Diligence-Prüfung durchzuführen, um Spot-Bitcoin-ETF-Produkte zu seiner Brokerage-Plattform hinzuzufügen.

Dem Bericht zufolge prüfe die Bank seit der Freigabe der Produkte durch die Börsenaufsichtsbehörde die Möglichkeit, Kunden Bitcoin-Spot-ETFs anzubieten. Es wäre bereits das zweite Mal, dass Morgan Stanley unter den etablierten US-Banken im Kryptobereich vorprescht: 2021 war das Finanzhaus die erste Großbank, die den Zugang zu Bitcoin-Fonds ermöglichte. (Wir haben es getan! Bilder aus „Der Hollywood-Code“ nun als NFTs bei OpenSea!)

Weiterer Katalysator für die Krypto-Rally?

Der Einstieg eines etablierten Wall Street-Hauses wie Morgan Stanley könnte der Kryptorally weiteren Schub verleihen und als Vorbild für Konkurrenten dienen. Aktuell gibt es in den Vereinigten Staaten zehn handelbare Spot-ETF-Produkte von Anbietern wie Grayscale und BlackRock.

Ein entsprechendes Signal von Morgan Stanley könnte als Türöffner für andere große Handelshäuser dienen. Wenn etablierte Finanzhäuser den Kryptomarkt als potenzielles Wachstumsziel bewerten, dürfte dies das Anlegerinteresse weiter verstärken und zudem dafür sorgen, dass Bitcoin & Co. einem breiteren Investorenpublikum zur Verfügung stehen und im Mainstream ankommen.

Das würde das Potenzial des Krypto-Universums deutlich verbreitern und schlussendlich auch die Kryptorally stützen. (Neue Höchststände voraus? Das könnte den Bitcoinkurs auf neue Allzeithochs treiben)

Morgan Stanley & Co. sorgen für Legitimität

Banken wie Morgan Stanley würden der Krypto-Geschichte ein weiteres Kapitel hinzufügen: Legitimität. Angesichts der teils dramatischen Ereignisse rund um den Zusammenbruch der Kryptobörse FTX und den damit verbundenen Betrugsvorwürfen gegen deren Ex-Chef Sam Bankman-Fried oder den Geldwäschevorwürfen gegen Binance und deren Gründer Changpeng Zhao wäre ein Vertrauensvorschuss von Seiten etablierter Wall Street-Institute ein positives Momentum für Bitcoin & Co.(Bitcoin für alle – das Bitcoin ETF ist da!)

Weitere Produkte denkbar

Für die Wall Street-Riesen wäre dies aber womöglich nur ein erster Schritt hin zu einem deutlich größerem Krypto-Engagement. Denkbar wären in diesem Bereich zahlreiche andere Produkte, wie Fonds, Handelsstrategien und Dienstleistungen im Kryptobereich.

„Dies ist der Beginn einer Renaissance des Krypto-Asset-Managements“, zitiert „Barron’s“ Steve Kurz, globaler Leiter der Vermögensverwaltung bei Galaxy Digital.

Bitcoin hat gerade eine monatliche Kerze im Wert von 20.000 US-Dollar erklommen – die größte jemals in USDollar

Die BTC-Preisrenditen erreichen bereits Rekorde, wobei Bitcoin einen Angriff auf Allzeithochs im Auge hat, nachdem es 60.000 US-Dollar gehalten hat.

Bitcoin ist nach seinen unglaublichen Zuwächsen im Februar immer noch weit von einem Allzeithoch entfernt, aber die Bullen haben bereits einen neuen Rekord aufgestellt.

In einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) am 1. März enthüllte Checkmate, der pseudonyme führende On-Chain-Analyst bei Glassnode, ein „bemerkenswertes“ BTC-Preisereignis.

Der BTC-Preis liefert eine „unwirkliche“ monatliche Kerze

Der Monatsschluss vom 29. Februar besiegelte einen klaren Sieg für die Bitcoin-Bullen.

Laut Daten von CoinGlass brachte der Februar mit 43,55 % die größten Zuwächse für BTC/USD seit Dezember 2020.

Monatliche Renditen von BTC/USD (Screenshot). Quelle: CoinGlass

In absoluten Zahlen sei das Bild jedoch noch ermutigender, stellte Checkmate fest.

Unter Bezugnahme auf die monatliche Leistung zusammen mit den Glassnode-Daten zeigte er, dass der Februar zu einem monatlichen Kerzenhoch von fast 20.000 US-Dollar führte.

„Unwirklich … im Februar 2024 wurde eine Bitcoin-Kerze im Wert von 19,84.000 US-Dollar gedruckt, der größte monatliche USD-Anstieg in der Geschichte“, schrieb er in begleitenden Kommentaren.

„Dadurch erhöhte sich die Bitcoin-Marktkapitalisierung um 390 Milliarden US-Dollar … ein Anstieg um bemerkenswerte 47 %.“

Monatliche Bitcoin-Abschlussdaten. Quelle: Checkmate/X

Zum Vergleich: 20.000 US-Dollar stellten für sich genommen ein bisher höchstes BTC-Preisniveau dar – eines, das nach seinem Erscheinen im Dezember 2017 drei Jahre lang ungeschlagen blieb. Bitcoin brauchte fast ein Jahrzehnt, um dorthin zu gelangen.

Der „Absturzschutz“ des BTC-Preises konzentriert sich auf 52.000 US-Dollar

Wie Cointelegraph berichtete, hatte der Monatsschluss bei den Marktteilnehmern Anlass zur Sorge gegeben.

Monatliche Kerzen können bei ihrem Ablauf Volatilität auslösen – möglicherweise ein Problem für Bitcoin in seinem aktuellen Zustand, da es in den Auftragsbüchern an erheblicher Gebotsliquidität mangelt, um als Unterstützung zu dienen.

Eine Momentaufnahme der BTC/USDT-Orderbuchliquidität an der größten globalen Börse Binance, die am 29. Februar von der Handelsressource Material Indicators auf X hochgeladen wurde, zeigt 59.000 US-Dollar als nächstgelegenes potenzielles Sicherheitsnetz.

BTC/USDT-Orderbuchliquidität für Binance. Quelle: Materialindikatoren/X

Keith Alan, Mitbegründer von Material Indicators, setzte seine eigene Analyse fort und enthüllte außerdem erhebliche Veränderungen in der Zusammensetzung des Auftragsbuchs auf niedrigeren Ebenen.

Eine Reihe von Geboten, die zuvor im mittleren Bereich von 20.000 US-Dollar erschienen waren, wurden, wie Cointelegraph berichtete , auf 52.000 US-Dollar erhöht.

„In den letzten 24 Stunden haben wir die bedeutendste Veränderung im Auftragsbuch seit Januar gesehen“, fasste er auf X zusammen.

„Ein Anstieg auf 64.000 US-Dollar und eine monatliche Kerze von 49 % waren bei niemandem auf der Bingokarte, und auch ein Absinken auf 58.000 US-Dollar oder fast 8 Milliarden US-Dollar an BTCETF-Zuflüssen, die den Preis viel weiter über 60.000 US-Dollar trieben, als die meisten von uns erwartet hatten, war nicht vorgesehen.“

Alan verwies auf ein Schlüsselereignis in der zweiten Hälfte des letzten Monats – die Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds oder ETFs, die rekordverdächtige Nettozuflüsse verzeichneten .

Laut Daten von Cointelegraph Markets Pro und TradingView wurde Bitcoin zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels bei 62.600 US-Dollar gehandelt, wobei die Volatilität nach dem Monatsschluss beherrschbar blieb. (Die Erfolgsgeschichte geht weiter! Investieren Sie auch und erzielen ein passives Einkommen!)

Quellen: PublicDomain/finanzen.net am 02.03.2024