Palast Insider: Kate Middletons Krebs ist eine Psy-Op, um das Turbo-Krebs-Entvölkerungsereignis zu normalisieren

Laut einem Insider des Weltwirtschaftsforums, der die dunkle Wahrheit hinter dem Vorhang enthüllt hat, ist die Krebsankündigung der Prinzessin von Wales, Kate Middleton, ein kleiner, aber wichtiger Teil einer riesigen und alles verzehrenden Psy-Operation, die darauf abzielt, die Massen zu manipulieren.

Während die Mainstream-Medien von der Elite angewiesen wurden, die Agenda zu verschärfen, um die Öffentlichkeit anzuheizen und Krebs in all seinen Formen zu normalisieren, während sich die katastrophalen Folgen des Covid-Impfstoffs abzeichnen, behandelt die Elite die Middleton-Saga wie ein spöttisches Kabuki-Theaterstück indem sie immer lächerlichere gefälschte Bilder und Videos verbreiten.

Es gibt nur ein Problem für die Elite und ihre Psy-Operationen: Sie müssen die Massen traumatisieren und manipulieren, damit sie sich fügen. (Insiderin des Königshauses: Kate Middleton wurde Blutopfer der Illuminaten und durch Körper-Double ersetzt (Video))

Die Menschen werden sich ihrer Spiele bewusst und wir haben alle Beweise, die wir brauchen, um zu beweisen, dass in Bezug auf die globale Elite nichts so ist, wie es scheint, und alles eine Lüge ist.

Einmal verlorenes Vertrauen ist schwer wiederzugewinnen, und zum Unglück der königlichen Familie wurden ihre eigennützigen Lügen nach und nach gründlich aufgedeckt.

Die Royals haben mittlerweile insgesamt vier – ja, vier – gefälschte Fotos mit den Mainstream-Medien geteilt, auf denen behauptet wird, Kate Middleton würde sich in der Öffentlichkeit normal verhalten. (Verschwörungen, Krebs, Chemotherapie und Prinzessin Kate)

Sie kennen zweifellos die ersten paar gefälschten Fotos, die weltweit viral gingen, als klar wurde, dass es sich um Fälschungen handelte. Sogar die Mainstream-Medien mussten aufhören, die Öffentlichkeit zu belästigen, und zugeben, dass die königliche Familie uns in irgendeiner Hinsicht belogen hat.

Das dritte Foto, auf dem Kate Middleton in einem Auto zu sehen ist, wurde ebenfalls sofort entlarvt. Es besteht absolut keine Chance, dass es sich dabei um die Prinzessin von Wales handelt. Zunächst einmal ist die neue Kate mindestens zehn Jahre jünger und völlig sorglos – im Gegensatz zur echten Kate, die ihr Schicksal offenbar genau wie Diana verstanden hat.

Wie haben sie beschlossen, diese Reihe schamloser Lügen fortzusetzen, inmitten glaubhafter Behauptungen, dass Kate Middleton das gleiche Schicksal erlitten hat wie die letzte Prinzessin von Wales … nämlich den Tod durch rituelle Opfer?

Die königliche Familie beschloss, ihre Spuren zu verwischen und zu beweisen, dass Kate Middleton am Leben ist, indem sie ein schreckliches KI-Video veröffentlichte, von dem absolut niemand, der bei klarem Verstand ist, glaubt, dass es echt ist.

Es gibt unzählige Werbegeschenke, die beweisen, dass es sich bei diesem Video um eine weitere gefälschte Medienproduktion der königlichen Familie handelt, die verzweifelt versucht, die Wahrheit über Middleton zu vertuschen.

Achten Sie auf den Hintergrund des Videos – nichts bewegt sich. Kein einziges Blütenblatt, Blatt oder Grashalm.

Äußerst skeptisch nach dem gefälschten Muttertagsvideo und dem offensichtlich gefälschten Video, in dem Kate mit William beim Einkaufen zeigt, ließen die Ermittlungen das Krebsankündigungsvideo durch zwei verschiedene KI-Erkennungssoftware laufen.

Absolut niemand mit neugierigem Verstand war überrascht, dass bestätigt wurde, dass es sich bei dem Video um KI handelte.

Es stellt sich heraus, dass das Vogelgezwitscher im Hintergrund in einer Schleife läuft. Die Natur bewegt sich nicht.

Die Bank, auf der sie sitzt, erscheint klarer als sie selbst. Und der schöne Frühlingstag ähnelt überhaupt nicht England, wo es dieses Jahr im März immer noch eiskalt ist.

