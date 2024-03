Der Einsturz der Baltimore-Brücke wird enorme Auswirkungen auf die Lieferketten haben

Als ich am frühen Dienstagmorgen aufwachte, war ich fassungslos, als ich erfuhr, dass die Francis Scott Key Bridge in Baltimore eingestürzt war. Uns wird mitgeteilt, dass es sich um einen tragischen „Unfall“ gehandelt habe und dass es keine Beweise dafür gebe, dass irgendein Verbrechen im Spiel gewesen sei. Von Michael Snyder

Hoffentlich stimmt das. Aber egal wie sie verursacht wurde, diese Tragödie wird enorme Auswirkungen auf die US-Lieferketten haben. Mittlerweile verdichten sich die Hinweise, die Brücke wurde gesprengt und die Technik im Schiff war Opfer einer Cyberattacke.

Und das kommt natürlich zu einem wirklich schlechten Zeitpunkt, denn die Raketenangriffe der Houthi im Roten Meer und der niedrige Wasserstand im Panamakanal haben die globalen Lieferketten in letzter Zeit enorm belastet.

Bloomberg zufolge scheint der Hafen von Baltimore „auf unbestimmte Zeit außer Betrieb“ zu sein …

Der Hafen von Baltimore – der größte Umschlagplatz für US-Importe und -Exporte von Autos und leichten Lastkraftwagen – scheint auf unbestimmte Zeit außer Betrieb zu sein.

Der daraus resultierende Engpass könnte eine Verlagerung von Gütern über Westküstenhäfen beschleunigen. Eine weitere entscheidende Frage: Welche anderen Häfen haben freie Kapazitäten, um die Ro-Ro-Schiffe abzufertigen, die Autos befördern, wenn Baltimore für längere Zeit geschlossen ist?

Das ist eine wirklich große Sache, denn allein im letzten Jahr kamen über 750.000 Fahrzeuge durch diesen Hafen …

Nach Angaben der Maryland Port Administration ist der Hafen der verkehrsreichste in den USA für Autotransporte und schlägt im Jahr 2023 mehr als 750.000 Fahrzeuge um. Es ist auch der volumenmäßig größte US-Hafen für den Umschlag von Land- und Baumaschinen sowie landwirtschaftlichen Produkten.

Darüber hinaus sind eine ganze Reihe namhafter Einzelhändler stark vom Hafen von Baltimore abhängig … (General Mike Flynn sagt, der Brückeneinsturz in Baltimore sei ein Black Swan-Ereignis und viel größer, als wir wissen (Videos))

Einzelhändler wie Home Depot, Bob’s Furniture, IKEA und Amazon sind nur einige der Unternehmen, die den Hafen für den Warenimport nutzen. Weitere Top-Importe sind Zucker und Gips. (Warum verkaufen Milliardäre Aktien und bauen riesige Überlebensbunker?)

„Dies wird Auswirkungen auf den Handel an der gesamten Ostküste haben und so lange anhalten, bis wir wissen, wie schnell“ der Hafen wiedereröffnet werden kann, sagte Richard Meade, Chefredakteur der Schifffahrtszeitschrift Lloyd’s List.

Schiffe seien bereits am Dienstag nach New York und weiter nach Virginia umgeleitet worden, sagte Meade. „Solange Baltimore geschlossen bleibt, wird es in der nächsten Woche Dutzende und in den kommenden Monaten Hunderte von Umleitungen geben.“

Dies ist kein Weltuntergang und die Lieferungen können durchaus auf andere Häfen umgeleitet werden.

Aber wir reden hier vom elftgrößten Hafen des ganzen Landes, und das wird definitiv ein schwerer Schlag sein …

Nach Angaben des Gouverneurs von Maryland, Wes Moore, wurden im vergangenen Jahr mehr als 52 Millionen Tonnen ausländischer Fracht im Wert von etwa 80 Milliarden US-Dollar aus dem Hafen transportiert. Laut der Schifffahrtszeitschrift Lloyd’s List bediente Baltimore, der elftgrößte Hafen des Landes, im vergangenen Jahr durchschnittlich 207 Anläufe pro Monat.

Darüber hinaus wird der Wiederaufbau der Francis Scott Key Bridge sehr lange dauern.

Wie Lara Logan betont hat , war dieser Abschnitt der I-695 die „zweitgrößte strategische Straße des Landes für Gefahrstoffe“ …

Die zweitwichtigste strategische Straße des Landes für gefährliche Güter ist nun seit vier bis fünf Jahren außer Betrieb – so lange wird es angeblich dauern, bis sie sich erholt. Die Brücke wurde speziell für den Transport gefährlicher Güter gebaut – Kraftstoff, Diesel, Propangas, Stickstoff, leicht entflammbare Materialien, Chemikalien und übergroße Fracht, die nicht in die Tunnel passen –, wodurch die Lieferkette jetzt lahmgelegt wurde.

Ein Experte prognostiziert, dass der Wiederaufbau der Brücke mehr als zwei Jahre dauern wird …

Der Handel ist zwar flexibel und wird umgeleitet, doch auf lange Sicht muss die Brücke grundlegend konstruiert und neu gebaut werden, und das wird Jahre dauern.

„Es wird mehr als zwei Jahre dauern“, sagte Meade von Lloyd’s List. „Dieses Infrastrukturprojekt wird erhebliche Störungen und Kosten verursachen. 1977 kostete die Brücke 60 Millionen Dollar. Berücksichtigen Sie die Inflation und das schnelle Tempo bei Neugestaltung und Bau, werden die Beschaffungsprämien steigen. Das wird ein sehr teures Projekt.“

Ich wäre schockiert, wenn es so schnell passieren würde.

Wir werden sehen.

Auf jeden Fall sprechen wir von einer vielschichtigen Krise, die sich auf absehbare Zeit auf die Lieferketten der USA auswirken wird.

Auf einer Pressekonferenz nach dem Einsturz der Brücke gab Verkehrsminister Pete Buttigieg offen zu, dass wir mit „erheblichen und langwierigen Auswirkungen auf die Lieferketten“ rechnen …

„Es besteht kein Zweifel, dass dies erhebliche und langwierige Auswirkungen auf die Lieferketten haben wird“, sagte Verkehrsminister Pete Buttigieg während einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag in Baltimore.

Ich denke, dass dies das erste Mal ist, dass ich Pete Buttigieg in irgendetwas zugestimmt habe.

Leider ist dies erst der Anfang.

In den kommenden Monaten werden die Lieferketten in den USA vor weiteren Herausforderungen stehen.

Wenn Sie also Dinge kaufen möchten, würde ich das jetzt tun.

Bevor ich diesen Artikel beende, möchte ich noch etwas erwähnen.

Die weltweiten Kakaovorräte werden immer knapper und am Dienstag sprang der Kakaopreis zum ersten Mal überhaupt über 10.000 US-Dollar pro Tonne …

Die Kakaopreise erreichten am Dienstag einen Rekordwert, da Versorgungsengpässe die Treibstoffpreise in die Höhe treiben.

Die Futures für die Lieferung im Mai stiegen um 3,9 % auf 10.030 US-Dollar pro Tonne und markierten damit das erste Mal, dass der Rohstoff die Marke von 10.000 US-Dollar durchbrach. Kakao verzeichnete in diesem Jahr einen Höhenflug und stieg um fast 138 %.

Schwierige Wetterbedingungen und Krankheiten haben die Produktion in Westafrika beeinträchtigt, wo etwa 70 % des weltweiten Kakaos produziert werden. Die beiden größten Produzenten, die Elfenbeinküste und Ghana, wurden in letzter Zeit von einer Kombination aus starkem Regen, trockener Hitze und Krankheiten heimgesucht.

Im Januar war es weniger als die Hälfte dieses Preises.

Wenn Sie Schokolade lieben, sollten Sie sich damit eindecken, solange Sie noch können.

Das Gleiche lässt sich natürlich auch über unzählige andere Dinge sagen.

