Teile die Wahrheit!

In der Rede an die Nation, die der russische Präsident gehalten hat, ging es fast nur um innenpolitische Themen und nur wenig um Außenpolitik. Aber auf Macrons Drohung, westliche Truppen in die NATO zu schicken, hat Putin deutlich geantwortet. Von Thomas Röper

Ich werde die Rede, die Präsident Putin an die Nation gehalten hat, komplett übersetzen. Da sie etwas über zwei Stunden gedauert hat, kann das aber einige Zeit dauern.

Hier übersetze ich nur den Teil, in dem Putin auf die Drohung des französischen Präsidenten Macron eingegangen ist, möglicherweise westliche Truppen in die Ukraine zu schicken.

Beginn der Übersetzung:

Der Westen hat die Konflikte in der Ukraine, im Nahen Osten und in anderen Regionen der Welt provoziert und lügt weiter. Jetzt sagen sie ohne jede Verlegenheit, dass Russland angeblich einen Angriff auf Europa plant. Das ist schlicht und einfach – wir verstehen das – Unsinn.

Gleichzeitig wählen sie selbst Ziele für Angriffe auf unser Territorium aus und entscheiden sich für die ihrer Meinung nach Angriffswaffen. Sie haben über die Möglichkeit gesprochen, Militärkontingente der NATO in die Ukraine zu entsenden. (Russland: Putin lässt Atomwaffen verlegen! Mega-Konvoi rollt Richtung Moskau (Video))

Aber wir erinnern uns an das Schicksal derjenigen, die einst ihre Kontingente in unser Land entsandt haben. Aber jetzt werden die Folgen für mögliche Interventionisten noch viel tragischer sein. Sie müssen endlich verstehen, dass auch wir Waffen haben – ja, sie wissen das, ich habe es gerade gesagt -, die Ziele auf ihrem Territorium treffen können.

Und all das, was sie sich jetzt ausdenken, womit sie die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzen, begreifen die nicht, dass damit ein realer Konflikt mit dem Einsatz von Atomwaffen und damit die Zerstörung der Zivilisation droht?

Das sind, wissen Sie, Menschen, die keine harten Prüfungen erlebt haben, die schon vergessen haben, was Krieg ist. Wir, selbst unsere jetzige Generation, sind im Kampf gegen den internationalen Terrorismus im Kaukasus durch diese harten Prüfungen gegangen, und jetzt – im Konflikt in der Ukraine – passiert das Gleiche. Aber die denken, dass das alles nur irgendwelche Comic-Filme sind.

Was soll man dazu sagen, tatsächlich macht die Russophobie, wie auch andere Ideologien des Rassismus, der nationalen Überlegenheit und der Ausschließlichkeit, blind und schaltet die Vernunft aus.

Die Aktionen der USA und ihrer Satelliten haben zur faktischen Demontage des europäischen Sicherheitssystems geführt. Das bringt Risiken für alle.

300x250

Ende der Übersetzung

Kiew verliert Land, EU und NATO wollen nicht kämpfen: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Nach der Befreiung von Awdejewka beherrscht das russische Militär neues Land und Stellungen der ukrainischen Streitkräfte, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

300x250 boxone

Die NATO- und EU-Länder haben nicht die Absicht, ihre Truppen in die Ukraine zu entsenden, sagten europäische Staats- und Regierungschefs und kommentierten damit die Worte des französischen Präsidenten Emmanuel Macron über eine mögliche Beteiligung an den Kämpfen auf ukrainischem Gebiet.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben neun Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Awdejewka, sieben Gegenangriffe bei Donezk, drei Gegenangriffe bei Cherson, drei Angriffe südlich von Donezk und zwei Gegenangriffe bei Kupjansk abgewehrt, so das russische Verteidigungsministerium.

Die Verluste des Gegners beliefen sich im Laufe des Tages auf insgesamt 1.105 Kämpfer.

Das russische Verteidigungsministerium meldete die Zerstörung eines Su-25-Flugzeugs der ukrainischen Luftwaffe und von 69 ukrainischen Drohnen durch russische Luftabwehr. Darüber hinaus zerstörten die russischen Streitkräfte eine beträchtliche Menge an militärischer Ausrüstung der Ukraine, darunter einen Abrams-Panzer.

Die Offensive geht weiter

Nach der Befreiung von Awdejewka verbessert das russische Militär die Lage in den Abschnitten Donezk und Kupjansk, indem es „neues Land und Stellungen der ukrainischen Streitkräfte übernimmt“, so der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu vor dem Kollegium des Ministeriums. Seit Anfang des Jahres wurden im Donbass und in Noworossija insgesamt rund 327 Quadratkilometer befreit.

Im Durchschnitt hat Kiew seit Jahresbeginn täglich mehr als 800 Menschen und 120 Waffen, darunter auch ausländische, verloren. „Insgesamt haben die ukrainischen Streitkräfte während der Militäroperation mehr als 444.000 Soldaten verloren“, sagte Schoigu.

Das ukrainische Kommando versuche, „die Situation auf Kosten der verbleibenden Reserven zu stabilisieren und den Zusammenbruch der Front zu verhindern“, aber das russische Militär vernichte die ukrainischen Reserven und verhindere, dass sie an die Kontaktlinie verlegt werden.

Der Tod der Leoparden

Allein während der Gegenoffensive im Sommer verlor die Ukraine mehr als 20 deutsche Leopard-Panzer, sieben davon in der Nähe der Siedlung Rabotino, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet.

Die Zeitung stellte fest, dass der Leopard, bevor Deutschland ihn an die Ukraine lieferte, als „Wunderwaffe“ dargestellt wurde, aber jetzt ist der Leopard „fast ein Problempanzer“ für die Ukraine geworden. Kiew hat insgesamt etwa 230 Leopard-1- und Leopard-2-Panzer erhalten.

Der Zeitung zufolge beobachtet Deutschland die Verluste der Leoparden in der Ukraine „sehr genau“. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass derzeit nur eine geringe Anzahl dieser Fahrzeuge in die Kämpfe verwickelt ist, auch weil die Ukrainer nicht wissen, wie sie sie richtig reparieren können.

Sie wollen nicht in den Krieg ziehen

Die NATO- und EU-Länder haben nicht die Absicht, ihre Truppen in die Ukraine zu entsenden, sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz zu den Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron über eine mögliche Beteiligung europäischer Truppen an den Kämpfen auf ukrainischem Gebiet. Laut Scholz sind die westlichen Länder bereit, Munition für Kiew zu kaufen, auch von außerhalb Europas, aber die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine ist nicht Teil ihrer Pläne.

Neben Deutschland haben auch Großbritannien, Italien, Schweden, Spanien, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, die Slowakei, Griechenland, Bulgarien und andere Länder eine Beteiligung regulärer Militäreinheiten an den Kämpfen in der Ukraine kategorisch ausgeschlossen.

Der Sprecher des außenpolitischen Dienstes der EU, Peter Stano, sagte, die EU habe auf Unionsebene keine Entscheidung über die mögliche Entsendung von Truppen in die Ukraine getroffen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte seinerseits, dass die Allianz ebenfalls keine derartigen Absichten habe.

Nicht im Interesse der europäischen Länder

Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, kommentierte die Äußerungen Macrons und betonte, dass eine Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine einen direkten militärischen Konflikt zwischen der NATO und Russland unvermeidlich machen würde.

Er fügte hinzu, die NATO-Länder sollten sich dessen bewusst sein und „sich fragen, ob das in ihrem Interesse und vor allem im Interesse ihrer Bürger ist“.

RT DE berichtet weiter:

Video:

Putin: Strategische Atomstreitkräfte Russlands in voller Bereitschaft

In seiner diesjährigen Botschaft an die russische Föderationsversammlung ging Präsident Wladimir Putin auf den Militäreinsatz in der Ukraine sowie die wirtschaftlichen, sozialen und außenpolitischen Ziele für das kommende Jahr ein.

Wladimir Putin hat in seiner Rede zur Lage der Nation erklärt, dass die strategischen Atomstreitkräfte Russlands voll einsatzbereit sind. Der Präsident bezog sich auf seine Rede im Jahr 2018 und erklärte, dass „alles, was im Bereich der Rüstung geplant war, getan wurde“.

Berichte, wonach Moskau die Stationierung von Atomwaffen im Weltraum vorbereite, bezeichnete Putin als „unbegründete Anschuldigungen“. Es handele sich um einen „Trick“, um Russland dazu zu bringen, mit den USA unter für sie günstigen Bedingungen zu verhandeln.

Er fügte hinzu, dass die Kinschal-Hyperschallrakete in der Ukraine „mit hoher Effizienz“ eingesetzt werde. Auch die Hyperschallrakete vom Typ Zirkon sei bereits angewendet worden. Nach seinen Angaben werden die Tests am Marschflugkörper Burewestnik und am unbemannten Unterwasserfahrzeug Poseidon abgeschlossen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/anti-spiegel.ru am 29.02.2024