WEF-Insider: Drohender Cyberangriff unter „Falscher Flagge“ wird die Wahlen 2024 stören (Videos)

Laut einem WEF-Insider, der davor warnt, dass die letzten Vorbereitungen für einen verheerenden Cyberangriff auf das US-Stromnetz getroffen werden, der die Öffentlichkeit vom Internet abtrennen, Ersparnisse vernichten und die Wirtschaft zum Absturz bringen wird, soll der Moment der Arche Noah für die globale Elite sein.

Die Nationen werden jahrelang ins Chaos gestürzt, sodass die Elite die nächste Phase ihres totalitären Masterplans in die Tat umsetzen kann.

Während die Massen in einem verzweifelten Überlebenskampf , den die meisten verlieren sollen, sich selbst überlassen bleiben werden, werden diejenigen, die vom WEF als „aufgewertete Menschen“ bezeichnet wurden , durch das gerettet, was Davos ihre „technologische Arche Noah“ nennt.

Die Vorbereitungen für das Ereignis unter falscher Flagge laufen und diejenigen, die aufmerksam sind, sehen vor unseren Augen Beweise für die Täuschung.

Ende letzter Woche konnten Vorwahlwähler in South Carolina Berichten zufolge nicht wählen, weil die Wahlzettel keine Verbindung zum Internet herstellen konnten.

Jahrelang wiesen die Mainstream-Medien Behauptungen zurück, dass Stimmenzählmaschinen mit dem Internet verbunden seien, es handele sich um eine haltlose Verschwörungstheorie.

An dieser Stelle lohnt es sich zu fragen: Gibt es etwas, worüber sie uns nicht belügen?

Die globale Elite hat mit der Covid-Pandemie den Grundstein für ihre große Täuschung gelegt und die Massen darauf trainiert, auf angstbasierte Programme zu reagieren, und der Cyberangriff wird der letzte Nagel im Sarg sein. (Die „Frankensteinisierung“ der gesamten Welt durch das WEF: Hollywoods „voraussehende Filme“ (Videos))

Werfen wir zunächst einen Blick auf das, was Klaus Schwab bereits zu diesem Thema gesagt hat. Und achten Sie auf seine Körpersprache.

Man muss kein Experte für Körpersprache sein, um Professor Schwabs verrückte Aufregung über den großen Cyberangriff zu bemerken.

Das WEF hat in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen einen Cyberangriff simuliert, weil sie eine Krise brauchen, um ihr neues CBDC-Finanz-Ponzi-System umzusetzen, während sie „Russland“ oder „Rechtsextremisten“ beschuldigen, die Banken zusammenbrechen zu lassen und die Welt ins Chaos zu stürzen.

Sei vorbereitet. Die gleiche Strategie der Angstnutzung wie während Covid wird erneut angewendet.

Digitale IDs und CBDC sind auf dem Vormarsch und beide werden für die Interaktion der Menschen in der Gesellschaft obligatorisch sein.

Die Elite hat bereits mit der Einführung der ersten Phase des digitalen Gefängnisses begonnen, in das sie uns einsperren will. In den USA und Großbritannien entstehen 15-Minuten-Städte, und Londoner Geschäfte verlangen von Kunden die Vorlage eines digitalen Codes, nur um Zugang zu erhalten und das Nötigste zu kaufen.

Natürlich hat die Elite einen Sündenbock parat, der den Untergang hinnehmen muss, nachdem sie ihre falsche Flagge gehisst hat. Es gibt keinen Preis für Vermutungen, denn die Schuld werden Konservativen und sogenannten Verschwörungstheoretikern zugeschoben. Die Mainstream-Medien haben bereits mit der Vorprogrammierung begonnen.

Es bleibt abzuwarten, ob der Mainstream auf die Lügen hereinfällt. Dank gebildeter und informierter Menschen wie Ihnen erkennen immer mehr Menschen die Wahrheit über ihre Pläne und den unerbittlichen Schwall von Lügen.

Klaus Schwabs rechte Hand Yuval Noah Harari, in Davoser Kreisen als „Prophet“ bekannt, hat den gewaltigen Cyber- und Stromnetzangriff auf die Vereinigten Staaten mit der biblischen Geschichte von der Arche Noah verglichen, als eine große Flut die gesamte Oberfläche bedeckte der Erde.

Doch statt einer Arche im wahrsten Sinne des Wortes, die uns in Sicherheit bringt, verfügt die globale Elite laut Harari über eine technologische Arche Noah, die die besondere Minderheit der „verbesserten Menschen“ vor dem Massenaussterben retten wird.

Harari hat uns auch einen Hinweis darauf gegeben, wer den Angriff unter falscher Flagge überleben wird. Die Elite, die ihre Seelen an die Neue Weltordnung verkauft hat, diejenigen, die sich dem Netzwerk angeschlossen haben und bereit sind, den Planeten von „nutzlosen Essern“ zu entvölkern.

Wenn das nachweislich verrückt klingt, müssen Sie die Natur derer verstehen, die versuchen, über uns zu herrschen. Klaus Schwab und seine Kumpanen agieren unter der Illusion, sie seien buchstäblich Götter.

Harari weiß genau, wer in der großen Krise der globalistischen Elite untergehen wird. Dies ist die Umsetzung der großen Entvölkerungsagenda. Sehen Sie, wie er sie abfällig als „Homo Sapiens“ bezeichnet.

Harari, dessen zweiter Vorname zufällig Noah ist, machte eine Vorhersage über die „technologische Arche Noah“, als er an einer Diskussion beim Warwick Economics Summit teilnahm. Laut Harari wird die überwiegende Mehrheit der Welt sterben, während die „Elite“ der Welt dem globalen Massenaussterben entkommen kann.

Bill Weir von CNN, der die Diskussion moderierte, schlug anschließend vor, dass die Covid-Pandemie die „Generalprobe“ für das bevorstehende Ereignis sei.

Während der Podiumsdiskussion beschrieb Harari den „Klimawandel“ als eine Funktion der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung. Er erklärte:

Technologie ist offensichtlich der Schlüssel.

Es hat das Problem überhaupt erst geschaffen.

Sie ist auch ein Schlüssel zur Lösung, aber Technologie allein ist niemals eine Lösung, denn jede Technologie kann zum Guten oder zum Schlechten eingesetzt werden.

Es hängt davon ab, wie Sie es nutzen und welche Interessen Sie berücksichtigen.

Also ja, wir brauchen Menschen, die an den technologischen Aspekten arbeiten, aber wir brauchen die Politiker, die sie in die richtige Richtung lenken, zum Wohle der größtmöglichen Anzahl von Menschen und des gesamten Ökosystems.

Eine der größten Gefahren im technologischen Utopismus – [der Glaube], dass „Oh, die Technologie wird es lösen“ – ist eine Art Arche-Noah-Syndrom, wie in der Bibel mit der Sintflut, dass ja, schließlich haben sie eine Arche gebaut, aber nur für fünf Personen oder so ähnlich.

Fast alle ertranken.

Es besteht die sehr große Gefahr, dass es angesichts des Klimawandels kein „Wir“ gibt, wenn die Menschen darüber reden, wie unsere Zukunft aussehen wird.

Es gibt keine „unsere Zukunft“.

Die Menschheit könnte sich – vielleicht – in eine Mehrheit von Menschen spalten, die enorm leiden würden, und eine Minderheit, die über die Ressourcen, den Reichtum und die Technologie verfügt, um sich zu schützen und sogar in einer Art technologischer Arche Noah zu gedeihen .

Bill Weir von CNN, der die Diskussion moderierte, beschrieb die „ COVID-Pandemie“ als „Generalprobe“ für „die Klimakrise“.

Er fuhr fort, indem er auf den zeitgenössischen linken Slogan „Vertraue der Wissenschaft“ anspielte .

Die globalistische Elite kann nicht aufhören, über ihre Agenda zur Entvölkerung der Welt zu reden, und nun konkretisiert sie ihre Pläne.

