Putin warnt vor „apokalyptischen Dritten Weltkrieg“ – Plan irrtümlich im TV ausgeplaudert? Moderator stoppt Sendung (Videos)

Der russische Präsident Wladimir Putin hat gewarnt, dass ein „ausgewachsener Dritter Weltkrieg“ apokalyptischen Ausmaßes folgen werde, wenn der „Tiefe Staat“ im Westen Truppen in die Ukraine entsendet.

Während seiner Rede zum Wahlsieg antwortete Putin auf die Frage eines Journalisten zu den jüngsten Äußerungen von Präsident Macron und sagte, er halte die Entsendung von Truppen in die Ukraine für eine realistische Möglichkeit.

Putin warnte am Sonntag: „Ich denke, in der heutigen Welt ist alles möglich und es ist jedem klar, dass dies nur einen Schritt von einem vollständigen Dritten Weltkrieg entfernt wäre .“

Zerohedge.com berichtet: Der russische Staatschef betonte jedoch auch, dass bereits NATO-Militärangehörige in der Ukraine präsent seien, wobei der russische Geheimdienst beobachtet habe, dass auf dem Schlachtfeld zeitweise Englisch und Französisch gesprochen werde.

„Das ist nichts Gutes, vor allem nicht für sie, denn sie sterben dort und in großer Zahl“, sagte er.

Putin sagte: „Es scheint, dass Frankreich eine Rolle spielen könnte. Es ist noch nicht alles verloren.“

Am Wochenende brachte der französische Präsident Macron die Idee eines Waffenstillstands in der Ukraine während der Olympischen Spiele in Paris in Umlauf, die vom 26. Juli bis 11. August dieses Jahres stattfinden sollen :

Frankreich möchte, dass Russland während der Olympischen Sommerspiele in Paris in der Ukraine einen Waffenstillstand einhält , sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am Samstag in einem Interview mit dem ukrainischen Fernsehen.

„Dies ist eine Botschaft des Friedens“, sagte Macron, bevor ein Voice-Over-Dolmetscher den französischen Präsidenten mit den Worten zitierte, dass Frankreich dies im Einklang mit dem Geist der olympischen Bewegung tue.

Putin schien auf diese Annäherungsoffensive zu reagieren und sagte in seiner Sonntagsansprache: „Ich habe es immer und immer wieder gesagt und ich werde es noch einmal sagen. Wir sind für Friedensgespräche, aber nicht nur, weil dem Feind die Munition ausgeht “, erklärte Putin. (Europas Krieg mit Russland kommt unausweichlich näher: Geld aus Deutschland, Bodentruppen aus Frankreich?)

„Wenn sie es wirklich ernst meinen, wollen sie langfristig friedliche, gutnachbarschaftliche Beziehungen zwischen den beiden Staaten aufbauen und nicht einfach eine Aufrüstungspause für 1,5 bis 2 Jahre einlegen.“

Der Kreml folgte später mit diesem Austausch :

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, kommentierte die Forderung des französischen Präsidenten nach einem Waffenstillstand und forderte Macron auf, die Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen, berichtete die Nachrichtenagentur TASS.

Sacharowa sagte auch, Macron hätte den Konfliktparteien im Nahen Osten den gleichen Waffenstillstand vorschlagen sollen.

An anderer Stelle präsentierte Putin seine Wiederwahl für eine weitere Amtszeit von sechs Jahren als Beweis dafür, dass die russische Bevölkerung bei der Verteidigung Russlands bei der „speziellen Militäroperation“ in der Ukraine hinter ihm stehe .

„Liebe Freunde, es ist mir eine große Freude, heute Abend mit Mitgliedern meines Teams zusammen zu sein, mit Mitgliedern meines Teams, Menschen, die gleich denken, die die gleichen Ziele haben. Aber lasst uns über dieses Wort nachdenken, woher es kommt: Waffenbrüder oder Mannschaftskameraden.“

Er betonte: „Die Stimmen aller Bürger Russlands drücken den vereinten Willen der Russischen Föderation aus.“

Er stellte sein „Mandat“ der Lage in Amerika gegenüber. „Die ganze Welt lacht über das, was dort passiert“, sagte er über die Vereinigten Staaten.

„Es ist einfach eine Katastrophe – es ist keine Demokratie – was zum Teufel ist das?“

Putin wurde auch nach dem verstorbenen Oppositionsführer Alexej Nawalny befragt, der am 16. Februar in einem Gefängnis im äußersten Norden an den Folgen starb, die offiziell als „natürliche Todesursache“ eingestuft wurden.

Putin bestätigte Berichte, dass kurz vor seinem „traurigen“ Tod ein großer Gefangenenaustausch mit dem Westen stattfinden würde.

Zu diesem Tausch, der nur wenige Tage vor Nawalnys unerwartetem Tod geplant war, erklärte Putin: „Ich sagte: ‚Ich bin einverstanden‘.“ Ich hatte eine Bedingung: Wir tauschen ihn aus, aber er kehrt nie zurück .“

Mit Blick auf die Zukunft des Krieges in der Ukraine sprach Putin angesichts der zunehmenden grenzüberschreitenden Drohnenangriffe auf russische Städte und die Energieinfrastruktur von der möglichen Einrichtung einer großen Pufferzone .

„Ich schließe nicht aus, dass wir angesichts der tragischen Ereignisse, die sich heute ereignen, irgendwann, wenn wir es für angemessen halten, gezwungen sein werden, in den Gebieten, die heute unter dem Kiewer Regime stehen, eine gewisse ‚Sanitärzone‘ einzurichten“, sagte Putin sagte, ohne jedoch weitere Einzelheiten zu nennen.

Meanwhile in Russia: Aleksandr Sytin stunned host Andrey Norkin by admitting that Russia is on an expansionist quest that reaches well beyond Ukraine. Norkin rushed to declare a short break.https://t.co/lsKXeW8v8l — Julia Davis (@JuliaDavisNews) March 17, 2024

Putin-Plan im TV ausgeplaudert – Moderator stoppt Sendung

Enthüllendes TV-Material aus dem russischen Staatsfernsehen. Als ein Talkgast bei Moderator Andrei Norkin erklärt, dass sich Wladimir Putin auf Expansionskurs befindet, der über die Ukraine hinausgeht, hat dieser nur noch eine Wahl: die Sendung unterbrechen.

Grundsätzlich wird in den russischen TV-Talkshows im Fernsehen gegen den Westen gewettert, was die Sendezeit hergibt. Mehr als einmal wurde dabei schon ein Nuklearangriff gegen Staaten gefordert, die die Ukraine mit Waffen beliefern.

In den russischen Staatsmedien wird dieser Kurs seit zwei Jahren gehalten, ein Abweichen davon ist nicht vorgesehen. Eine Panne, wie sie nun im Propaganda-Talk von Moderator Andrei Norkin passiert ist, ist eine absolute Seltenheit.

Offenbar hatte sich Politikwissenschaftler Aleksandr Sytin kurz nicht unter Kontrolle und die offizielle Kreml-Linie vergessen. Kurzerhand schien er den eigentlichen Plan Putins auszuplappern.

In einem Video-Ausschnitt, der beim Kurznachrichtendienst X zu sehen ist (Account von Julia Davis), erklärt Sytin plötzlich, dass es bei Putins „Spezialoperation“ überhaupt nicht um die Ukraine gehen würde.

Stattdessen würde Russland einen „bestimmten expansiven Kurs“ durchführen, ließ er durchblicken. Dies sei nicht nur in der Ukraine der Fall. Die Nato und die EU-Länder wollen diesen Kurs verhindern, analysierte Sytin weiter. Wie sie das tun, konnte er jedoch nicht mehr schildern, denn Norkin beendete die Ausführungen kurzerhand. Putin auf Expansionskurs?

Zu viel für den Moderator, der die Sendung prompt in eine Pause schickte und vorerst stoppte.

Medwedew lädt französische Truppen in die Ukraine ein

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew ist bekannt für seine bissigen Kommentare in sozialen Netzwerken. Am Mittwoch überraschte er Anhänger und Gegner mit der Ankündigung, er würde die Entsendung französischer Truppen in die Ukraine für sachdienlich halten.

Russlands Ex-Präsident, aktuell stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, hat wieder „zugeschlagen“: In einem Post auf seinem Telegram-Kanal schrieb er, es wäre „sogar gut“, wenn Frankreich „einige Regimenter“ in die Ukraine („Banderaland“) entsenden würde.

Es wäre sehr problematisch, eine solche Anzahl von Soldaten zu verstecken, und daher, so Medwedew, wäre die Frage ihrer systematischen Vernichtung nicht gerade die schwierigste Aufgabe. Der Politiker fährt nach dieser Feststellung damit fort, zu erklären, warum er sich dieses Szenario wünscht:

„Aber was für ein Vorteil wäre das! Bei so vielen Särgen, die aus dem Ausland nach Frankreich geliefert werden, wäre es unmöglich, den Massentod von Berufssoldaten zu verbergen. Man könnte dann nicht mehr behaupten, dass dies Freiwillige wären, die ihr Schicksal selbst gewählt und über ihr Recht auf Leben selbst disponiert hätten.“

Für die „Hähne in der französischen Führung“ wäre es „gleichbedeutend mit der Guillotine“, wenn die Öffentlichkeit die Wahrheit erkennen würde, so Medwedew:

„Sie werden von ihren wütenden Verwandten und den verärgerten Mitgliedern der Opposition, denen man vorgaukelt, Frankreich befinde sich nicht im Krieg mit Russland, in Stücke gerissen werden. Und es wird eine gute Lektion für die anderen rastlosen Idioten in Europa sein.“

Abschließend zitiert der Ex-Präsident aus einem berühmten Gedicht von Alexander Puschkin, mit dem sich der Dichter verärgert an die europäischen russophoben Kriegshetzer seiner Zeit wandte, die sich – genau wie ihre Nachkommen heute – ein Hobby daraus machten, sich in innerrussische Angelegenheiten einzumischen und auch damals militärische Interventionen forderten:

„So schickt sie uns, ihr Besserwisser,

Schickt eure hasserfüllten Söhne uns:

Es gibt für sie in der Erde Russlands

Platz zwischen Särgen ihrer Vorfahren.“

Wie berichtet, hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Entsendung regulärer französischer Truppen in die Ukraine ins Gespräch gebracht. Er wird dabei unter anderem von den baltischen Ländern und Tschechien unterstützt.

Später ruderte Macron in einem Interview für das französische Fernsehen zurück und behauptete, dass Paris nicht die Initiative ergreifen werde, sich aber diese Option offen halte.

Russlands Verteidigungsministerium hat bei mindestens zwei Gelegenheiten erklärt, bei Raketenschlägen auf Armeeunterkünfte in Charkow und Odessa eine Vielzahl französischer Militärs getötet zu haben. Paris bestreitet, dass es sich dabei um reguläre französische Truppen handelt, musste aber einräumen, dass französische Staatsangehörige in der Ukraine aufseiten Kiews kämpfen.

…

am 20.03.2024