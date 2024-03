Trumps Gerichtstermin, der „Cannonball“-Tag der Jesuiten – er deutet ein Comeback im Weißen Haus im Jahr 2024 an

Teile die Wahrheit!

Das Drehbuchtheater rund um den Schauspieler und Jesuitenmarionette Donald Trump geht weiter, als Richter Cannon einen von Trumps Anträgen auf Abweisung des Dokumentenfalls ablehnte. Von Joachim Bartoll

Und so ist der Prozess selbst immer noch für den 20. Mai geplant, den Tag, an dem die Jesuiten den Tag feiern, an dem ihr Gründer Ignatius während der angeblichen Schlacht von Pamplona von einer Kanonenkugel getroffen wurde, wodurch er lebenslang hinkte und während seiner Genesung angeblich las über Christus und die Heiligen und wurde ein „Diener Gottes“, wie in einem Diener von Saturn, der schwarzen Sonne, dem umgekehrten Licht, wie in Satan, dem Antichristen.

Also ja, der Prozess beginnt am „Cannonball“-Tag mit Richterin Aileen „Cannon“. Du kannst dir diesen Kram einfach nicht ausdenken, selbst wenn du es versuchen würdest.

Der 14. März, der Tag dieses Trump- und Kanonenrituals, das uns an die Schlacht von Pamplona und den Tag der Kanonenkugeln der Jesuiten erinnert, hatte eine Numerologie mit 61 Datumsangaben.

14.03.2024 = 3 + 14 + 20 + 24 = 61

Schlacht von Pamplona = 61

Kanonen = 61

Und es dreht sich alles um das inszenierte Justizsystem, ein vorgeschriebenes Ritual, eine Hommage an Saturn, die auf das Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA zurückgeht, dass Trump auf den Stimmzetteln bleiben könnte.

Die Justiz = 61

Oberster Gerichtshof der USA = 61

Hommage an Saturn = 61

Der kurzfristige Termin für den 14. März war 41 , und der Prozess ist für den 20. Mai, den Cannonball Day, geplant. (Numerologie: Trump der Siebte König und ein „lebensveränderndes“ Ereignis)

14.03.24 = 3 + 14 + 24 = 41

20. Mai = 41

Natürlich ist Judge Cannon die perfekte Wahl für dieses jesuitische Ritual und Weltbühnentheater.

Richter Cannon = 45, 54

Trump war der 45. Präsident. Das Jesuiten-Christogramm ist „IHS“, was 45 entspricht , während „Jesuitenorden“ 54 entspricht , genau wie „Sonne“, wie beim umgekehrten Sonnengott Saturn.

IHS = 45

Jesuitenorden = 54

Sonne = 54

Sonnenanbetung = 54, 54

Das Jesuiten-Christogramm „IHS“ ist einfach ein Akronym für „Iesus Hominum Salvator“, und dieses Ritual fand am 14. März statt, genau 274 Tage nach Trumps Geburtstag am 14. Juni.

Nun wird der Geburtstag von Richterin Cannon nicht im Internet bekannt gegeben, und das einzige wichtige Datum, das mit ihr in Verbindung gebracht wird, ist der Tag ihres Amtsantritts, der 13. November 2020.

Der 14. März war genau 122 Tage nach dem Jahrestag des Amtsantritts von Richterin Cannon im November 13. Und natürlich wurde sie von Donald Trump ernannt. Alles verbunden.

Dieses jesuitische Ritual zum Cannonball Day fand also genau 174 Tage nach Trumps und 122 Tage nach den wichtigsten Terminen von Richter Cannon statt.

Iesus Hominum Salvator = 274, 122

Könnten sie noch offensichtlicher sein?

Der Name von Richterin Cannon ist „Aileen Cannon“ und all dieses Gerichtstheater ist Teil des Offenbarungsdrehbuchs, in dem Trump als Siebter König zurückkehren und wahrscheinlich die Wahl 2024 gewinnen wird.

Aileen Cannon = 53, 64

Siebter König = 53, 64

Natürlich waren am 14. März noch 292 Tage im Jahr übrig, eine weitere Zahl, die mit dem Ausdruck „Präsident Donald Trump“ übereinstimmte, den wir seit letztem Jahr in fast jedem Prozess und jeder Wahldekodierung gefunden haben.

Präsident Donald Trump = 292

Der 14. März lag außerdem 237 Tage vor den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November 2024 und 93 Tage vor Trumps Geburtstag am 14. Juni. Zwei Zahlen, die mit dem vollständigen Namen und Titel von Donald Trump verbunden sind, da sein ältester Sohn Jr. heißt.

Donald John Trump Sr. = 237, 93

Was für ein perfekter Tag für ein Ritual rund um den zurückkehrenden Präsidenten, den Siebten König.

Für die schlafenden Massen drehte sich am 14. März, dem 74. Tag des Jahres, alles um den „Dokumentenfall“.

Dokumentenfall = 74

Abgesehen davon, dass es sich um ein offensichtliches Anerkennungsritual der Jesuiten handelt, können wir sehen, dass sie immer noch dem Szenario folgen, dass Trump als 47. Präsident, als siebter König, zurückkehrt.

Donald Trump deutet beim CPAC Texas ein Comeback im Weißen Haus im Jahr 2024 an

Die kleine zionistische Marionette des Jesuiten, Donald Trump , deutete während der Conservative Political Action Conference (CPAC) in Texas an, dass die offizielle Ankündigung seiner Kandidatur für die Wahl 2024 bald erfolgen werde.

Ich habe einige dieser früheren Hinweise entschlüsselt, und sie wurden alle stark kodiert und durch die Zahlen umgesetzt, als die kleine kontrollierte Schachfigur und der Schauspieler, der er ist.

Am 30. März 2021, wie in 3/30 oder der freimaurerischen „33“, deutete Donald in einem Interview mit seiner Schwiegertochter Lara Trump ein Comeback im Jahr 2024 an. Dann, am 20. April, deutete Donald in einer Hommage an Adolf Hitler noch einmal an, dass er es ernst meinte.

Die Wahl 2024 findet am 5. November statt, dem Tag, an dem noch 56 Tage im Jahr verbleiben. Hinweis: Die Gesellschaft Jesu ist ein Geheimorden innerhalb der katholischen Kirche, auch bekannt als Jesuitenorden. 56 Tage, da ein Wort in der englischen Ordnungszahl 60 ist, siehe Text oben, etwa 60 (60. Wahl).

Gesellschaft Jesu: 56, 187

Adolf Hitler: 56, 187, 61

Washington DC: 56, 187, 61

Diesmal war es während einer Rede im CPAC am 6. August 2022, etwa 8/6 oder 86 . Und das passt gut zu den Schlagzeilen.

2024 Comeback im Weißen Haus = 86

Donald = 86

Jesuiten = 86

Der 6. August kann auch als 6/8 geschrieben werden, etwa 68 . Eine Zahl, die perfekt für den Auftritt von Donald Trump geeignet ist.

Donald John Trump = 68

Donald J. Trump = 68

Die Freimaurer = 68

Jesuiten = 68

Helios = 68 (die Sonne, wie im Sonnengott)

Katholizismus = 68 (das ist wichtig, wie Sie weiter unten erfahren werden)

Donalds Rede am 6. August fand am selben Tag statt, an dem das Heilige Römische Reich vor 216 Jahren, am 6. August 1806, aufgelöst wurde. Tatsächlich endete das Heilige Römische Reich nicht, es verwandelte sich lediglich in die römisch-katholische Kirche, Donalds Herren im Vatikan .

Die römisch-katholische Kirche = 216

Und das war am 218. Tag des Jahres.

Heiliges Römisches Reich = 218

Saturn, Gott der Zeit = 218 (sie verehren Saturn, und in der römischen Mythologie war er ein „Gott der Zeit“)

Illuminati-Marionette = 218 (was Donald ist, und hat dafür gesorgt, dass er in der Numerologie dieses Datums auftaucht)

Donald wurde am 14. Juni geboren, was bedeutet, dass seine Rede am 6. August am 54. Tag seines jetzigen Alters stattfand.

Jesuitenorden = 54

Sonne = 54 (wie in Helios, oben entschlüsselt)

Siegel des Jesuitenordens, die Sonne und ihre Strahlen mit der IHS-Inschrift und den drei Nägeln. Am Ende dieser Dekodierung kommen wir zu „IHS“.

Es ist auch eine Zeitspanne von 10 Monaten und 9 Tagen, wie in 109 , bis zu seinem nächsten Geburtstag.

Die römisch-katholische Kirche = 109 (wieder!)

Donald Trump als Präsident 2024 = 109

Oder, wenn Sie das Enddatum nicht mitzählen, sind es noch 10 Monate und 8 Tage bis zu seinem nächsten Geburtstag, z. B. 108 . Sehr passend für die „Illuminati-Marionette“ der Jesuiten.

Der Orden der Illuminaten = 108

Der Illuminaten = 108

Jesuitenorden = 108

Und das entspricht 312 Tagen bis zu seinem nächsten Geburtstag.

Donald J. Trump Präsident 2024 = 312

Präsident Donald J. Trump = 312

Und man kann kein richtiges jesuitisches Ritual mit einer seiner größeren Puppen durchführen, ohne die Zahl 56 zu verwenden . Der 6. August hatte natürlich eine Numerologie mit 56 Daten.

06.08.2022 = 8 + 6 + 20 + 22 = 56

Und wann ist die Wahl? Ja, am 5. November 2024, dem Tag, an dem noch 56 Tage im Jahr verbleiben. Sie könnten es nicht besser machen, wenn Sie es versuchen würden!

Gesellschaft Jesu = 56

Washington DC = 56

Freimaurer = 56

Die Illuminaten = 56

Wie lange dauert es also bis zur Wahl? Ausgehend von Donalds Rede beim CPAC am 6. August waren es zwei Jahre und 92 Tage, also 292 .

Präsident Donald Trump = 292

Ist das nicht süß?!

Und 2 Jahre und 92 Tage sind genau das Gleiche wie 27 Monate am Tag!

IHS = 27 (wie oben entschlüsselt, die Inschrift auf dem Siegel des Jesuiten)

Ein weiteres inszeniertes Ritual, ganz nach Zahlen. Und denken Sie daran, Donald Trump ist Teil der Q-Psyop, der gefälschten „Agenda für eine neue Weltordnung“, die parallel zu dem läuft, was wirklich vor sich geht.

Es ist einfach der alte kommunistische Spionageabwehr-„Operations-Trust“ in neuer Verpackung. Eine clever inszenierte alternative Realität für diejenigen, die aufwachen, aber nicht hell genug sind, um die ganze Täuschung zu durchschauen.

Er ist der falsche „Retter“ für die verdummten Massen. Daran lässt sich ganz einfach erkennen, ob man wirklich wach ist und ob man Symbolik, Numerologie und Gematria versteht – ein Muss für jeden, der verstehen möchte, was wirklich vor sich geht.

…

