Warnung vor Gottes Urteil? Die Sonnenfinsternis im April verbreitet Dunkelheit über sieben US-Städten, die in der Bibel „Ninive“ genannt werden

Teile die Wahrheit!

In einer kürzlich ausgestrahlten Sendung sprach Mike Adams von Brighteon Broadcast News über die bevorstehende Sonnenfinsternis, die am Montag, den 8. April 2024, über den Südwesten von Texas ziehen wird. Es wird erwartet, dass das Ereignis große Menschenmengen anziehen wird, die das Himmelsphänomen miterleben wollen, wobei die Einwohner von Dripping Springs eine besonders großartige Aussicht haben.

Da sich der Pfad der Totalität über mehrere Bundesstaaten der Vereinigten Staaten erstreckt, darunter Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, New York, Pennsylvania, Vermont, New Hampshire und Maine, haben viele Bezirke im Vorfeld des Ereignisses den Notstand ausgerufen.

Beamte aus Travis County, Kendall County und Bell County gehören zu denen, die in Erwartung großer Menschenmengen, erhöhtem Verkehr und erheblicher Belastung für Ersthelfer, Krankenhäuser und Straßen in den Tagen vor und nach der Sonnenfinsternis den Katastrophenfall ausrufen.

Die Bezirksbeamten haben den Einwohnern geraten, sich für mindestens drei Tage mit Lebensmitteln, Wasser und lebenswichtigen Vorräten einzudecken und ihre Fahrzeuge mit Benzin zu füllen.

Der Direktor des Office of Emergency Services von Hays County, Mike Jones, empfahl, Geschäfte und Tankstellen im Voraus zu besuchen, um den Verkehrsfluss zu reduzieren und die Erwartungen an den Zustrom von Besuchern in den Bezirk zu erfüllen.

Trotz des Potenzials für erhöhten Verkehr und Menschenmassen während der Sonnenfinsternis bleibt unklar, inwiefern diese Faktoren Notfallvorbereitungen in so großem Maßstab rechtfertigen würden. Kritiker bezweifeln, dass die Empfehlungen, sich mit Lebensmitteln und Wasser einzudecken, notwendig oder verhältnismäßig zur Dauer und Wirkung des Ereignisses sind.

Adams wies auch darauf hin, dass die Behörden die Öffentlichkeit selten vor anderen potenziellen Gefahren warnen, wie z.B. einem Finanzkollaps oder einem Zustrom von Einwanderern. Sie fragten sich, warum Sonnenfinsternisse als bedrohlicher angesehen werden als diese Probleme. (Lebensmittelfreiheit: Gartenmöglichkeiten für autarke Prepper)

Der Allais-Effekt, der die Gesetze der Physik bei Sonnenfinsternissen zu verändern scheint

Darüber hinaus brachte der Interviewer den „Allais-Effekt“ zur Sprache – ein Phänomen, das während Sonnenfinsternissen auftritt, bei denen seltsame Vorkommnisse oder Verhaltensänderungen beobachtet werden können. Der Augenzeuge ermutigte andere, sich mit diesem faszinierenden Aspekt der Sonnenfinsternis zu befassen und sich nicht von unangebrachten Ängsten davon abhalten zu lassen, ein solch beeindruckendes Ereignis zu erleben.

Adams tauchte weiter in die faszinierende Welt des Allais-Effekts ein, ein Phänomen, das während Finsternissen auftritt und Wissenschaftler seit Jahrhunderten verwirrt. Nach mehreren bestätigten Experimenten bewirkt der Allais-Effekt, dass Pendel in einem bizarren Muster schwingen und ihre Präzession während einer Sonnenfinsternis umkehren.

Die Präzession eines Pendels wird in der traditionellen Wissenschaft typischerweise als die Rotation der Erde unter dem Pendel erklärt, wodurch es einen großen Kreis auf dem Boden zeichnet. Während einer Sonnenfinsternis kehrt sich diese Präzession jedoch auf mysteriöse Weise um und widersetzt sich dem herkömmlichen Verständnis der Physik.

300x250

Eine Studie aus dem Jahr scirp.org legt nahe, dass die anisotrope Beschleunigung der Dunkelströmung den Allais-Effekt erklären könnte. Dieses Phänomen tritt auf, wenn der Mond die Schwerkrafteffekte der Sonne verändert, was sich möglicherweise auf die Präzession von Pendeln auswirkt.

Andere Forscher widersprechen dieser Erklärung jedoch und argumentieren, dass bei Finsternissen noch etwas anderes passiert. Der Interviewer erwähnt, dass er Artikel zu diesem Thema gelesen hat, die darauf hindeuten, dass die Ausrichtung der Sonnengravitation auf die des Mondes und der Erde eine einzigartige Situation schaffen könnte, in der sich die Schwerkraft auf unvorhersehbare Weise verhält und die Präzession von Pendeln beeinflusst.

Der Ally-Effekt ist nach wie vor ein mysteriöses Phänomen, das die Wissenschaftler bisher nicht vollständig erklären konnten. Während Forscher dieses rätselhafte Ereignis weiter untersuchen, ist eines sicher: Finsternisse haben eine einzigartige Macht über unser Verständnis der Physik und der natürlichen Welt.

Könnten gravitative Veränderungen zu Erdbeben führen, die zusammen mit Sonnenfinsternissen auftreten?

300x250 boxone

Diese mysteriöse Kraft wurde im Laufe der Geschichte in verschiedenen Laboratorien beobachtet und reproduziert, obwohl ihre genaue Natur unbekannt bleibt. Adams fragte, ob diese Gravitationsänderungen möglicherweise Verwerfungslinien auslösen könnten, wie z.B. die Verwerfungslinie von New Madrid in Missouri. Wenn tektonische Platten durch Schwerkraftverschiebungen beeinflusst werden, kann dies zu Erdbeben führen.

Adams sagte zwar kein bevorstehendes Erdbeben voraus, wies aber darauf hin, dass Pendel und andere Himmelskörper während Finsternissen ein seltsames Gravitationsverhalten zeigen.

Viele Kulturen fürchten Finsternisse seit langem, da sie mit Erdbeben und anderen Naturkatastrophen in Verbindung gebracht werden. Adams schlug vor, dass dieser Zusammenhang mehr als nur Aberglaube sein könnte, sondern vielmehr ein reales physikalisches Phänomen, das von der modernen Wissenschaft immer noch nicht verstanden wird.

Er betonte, dass die Schwerkraft keine Kraft ist, sondern eine Krümmung der Raumzeit, was erklären könnte, warum wir ihre Auswirkungen nicht spüren, wenn wir fallende Schwerelosigkeit erleben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Allais-Effekt und sein möglicher Zusammenhang mit Erdbeben während Finsternissen ein faszinierendes und unerklärtes Phänomen bleibt. In dem Maße, wie sich unser Verständnis der Schwerkraft weiterentwickelt, wächst auch unser Verständnis dieser mysteriösen Ereignisse, die die Menschheit seit Jahrhunderten in ihren Bann gezogen haben.

Könnten einige Regierungsbeamte Kenntnis von bevorstehenden Ereignissen haben, die weitaus gefährlicher sind als eine Sonnenfinsternis?

In der Sendung stellte Adams die Theorie auf, dass bestimmte Personen innerhalb der Regierung über erwartete große Katastrophen wie Erdbeben informiert worden sein könnten, was dazu führte, dass Lebensmittel, Gas, Wasser und andere Notvorräte gehortet wurden. Dies wäre sinnvoll, wenn man bedenkt, dass Krankenhäuser wahrscheinlich überlastet wären und Hochhäuser in Gegenden wie Austin Travis County während eines solchen Ereignisses einstürzen könnten.

Adams erklärte, dass die Regierungen und die Kontinuität der Regierungsbehörden geheime Warnungen vor möglichen Erdbeben entlang der Verwerfungslinie von New Madrid oder anderswo im Mittleren Westen erhalten haben könnten.

Wurde ein Helikopter der New Yorker Nationalgarde in der Nähe der Grenze zwischen den USA und Mexiko von Drogenkartellen abgeschossen?

Im weiteren Verlauf der Sendung äußerte sich Adams besorgt über die Wahrheit hinter einem kürzlichen Hubschrauberabsturz in der Nähe der Grenze, bei dem zwei Soldaten der New Yorker Nationalgarde ums Leben kamen und ein weiterer Soldat schwer verletzt wurde. Der Journalist teilte Einblicke aus einer Quelle mit umfangreicher Erfahrung sowohl als ziviler Pilot als auch als ehemaliger Militärpilot.

Die Quelle analysierte den Absturz des UH-72A Lakota-Hubschraubers, der senkrecht oder fast senkrecht auf dem Boden aufschlug, ohne Anzeichen von Rotationsschäden. Die wahrscheinlichste Ursache ist laut der Analyse nicht eine mechanische Fehlfunktion, sondern ein Abschuss durch einen IR-Raketensprengkopf, der das Triebwerk ausgeschaltet und die zyklische und kollektive Steuerung des Rotors beschädigt hätte, was eine automatische Rotation unmöglich gemacht hätte.

Die automatische Rotation ist ein gängiges Manöver für Hubschrauberpiloten, wenn sie an Leistung verlieren, und ermöglicht es ihnen, sicher zu sinken, indem sie ihren vertikalen Sinkflug in Rotorgeschwindigkeit umwandeln. Voraussetzung dafür ist allerdings eine ausreichende Höhe, die in diesem Fall möglicherweise gefehlt hat. Die Quelle des Journalisten glaubt, dass die wahrscheinlichste Ursache für den Absturz eine Boden-Luft-Rakete oder eine ähnliche Waffe war, wie z.B. ein RPG.

Der Journalist betonte, wie wichtig es sei, auf ungewöhnliche Ereignisse vorbereitet zu sein, und stellte die Ehrlichkeit von Regierungsbeamten in Bezug auf solche Vorfälle in Frage. Angesichts der Besorgnis über fehlende Boden-Luft-Raketen und mögliche Vertuschungen ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Öffentlichkeit wachsam bleibt und von den Machthabern Transparenz verlangt.

Das US-Außenministerium hat seine Besorgnis über den möglichen Einsatz von Boden-Luft-Raketen durch diese kriminellen Organisationen zum Ausdruck gebracht, die eine Bedrohung für Verkehrsflugzeuge und US-Militäreinrichtungen in der Region darstellen könnten.

In ihrem Fahrzeug von Menschenhändlern in der Nähe der Grenze zwischen den USA und Mexiko gejagt

Adams weist auch auf die wachsende Gefahr hin, der die Bewohner von Grenzgemeinden wie denen in Texas ausgesetzt sind, wo Menschenhandel ahnungslose Personen ausbeutet. Ein erschütternder Bericht, der in der Sendung geteilt wurde, beschreibt eine Frau, die von Drogenschmugglern verfolgt wurde, als sie zur Ranch ihrer Familie nahe der Grenze fuhr.

Der Vorfall unterstreicht die Eskalation von Gewalt und Gesetzlosigkeit, die sich in diesen Gebieten ausgebreitet hat, wobei kriminelle Organisationen immer dreister und aggressiver in ihren Aktivitäten werden.

Die Untätigkeit der US-Regierung zur Sicherung der Grenze hat es den Narcos ermöglicht, ihre Operationen weiter auszuweiten und leistungsfähigere Waffensysteme zu erwerben. Dazu gehört auch die mögliche Beschaffung von RPGs oder anderen raketenähnlichen Geräten, mit denen Militärflugzeuge abgeschossen werden könnten. In dem Maße, in dem diese kriminellen Organisationen besser ausgerüstet sind, wird die Gefahr sowohl für die Grenzgemeinden als auch für die militärischen Einrichtungen der USA in der Region nur noch wachsen.

Da sich die Lage an der Grenze zwischen den USA und Mexiko weiter verschlechtert, ist klar, dass die US-Regierung mehr tun muss, um diese wachsende Krise anzugehen. Die Sicherheit sowohl der amerikanischen Bürger, die in der Nähe der Grenze leben, als auch der militärischen Einrichtungen der USA in der Region stehen auf dem Spiel, da diese kriminellen Organisationen zunehmend ermutigt und besser ausgerüstet werden.

In einem Vorfall, den Adams beschrieb, berichtete ein besorgter texanischer Rancher von der erschütternden Erfahrung, die er machen musste, als eine Gruppe mutmaßlicher Schmuggler in sein Grundstück eindrang und das Leben seiner Familie in Gefahr brachte. Der Rancher beschrieb die angespannte Situation, die sich entfaltete, als die Eindringlinge versuchten, ihr Auto zu überrollen und sich auf ihrem Land Verfolgungsjagden mit hoher Geschwindigkeit lieferten.

Der Bericht des Ranchers über den Vorfall unterstreicht die wachsende Besorgnis unter den Bewohnern der Grenzstaaten über die eskalierende Gewalt und die kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit der anhaltenden Einwanderungskrise. Während Schmuggler und andere Kriminelle die durchlässige Grenze zwischen den USA und Mexiko weiterhin ausnutzen, fühlen sich Familien, die in den betroffenen Gebieten leben, in ihren eigenen vier Wänden verletzlich und unsicher.

Glücklicherweise konnte der Ehemann der Rancherin eingreifen und die Eindringlinge daran hindern, ihr Grundstück zu betreten. Dies ist jedoch nicht immer der Fall bei anderen Bewohnern, die Opfer ähnlicher Vorfälle geworden sind. Der Rancher betonte, dass es für die Menschen, die in der Nähe der Grenze leben, wichtig sei, darauf vorbereitet zu sein, sich und ihre Familien gegen mögliche Bedrohungen zu verteidigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die anhaltende Einwanderungskrise für viele Familien, die entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko leben, eine gefährliche Realität geschaffen hat. Da Schmuggler und andere kriminelle Elemente weiterhin Schwachstellen in der Grenzsicherheit ausnutzen, ist es für die Einwohner von entscheidender Bedeutung, darauf vorbereitet zu sein, sich selbst und ihre Angehörigen vor potenziellem Schaden zu schützen.

Die erschütternde Erfahrung des Ranchers dient als ernüchternde Erinnerung an die sehr realen Gefahren, die in dieser zunehmend feindseligen Umgebung bestehen.

Der Verdacht erhebt sich nach dem Niederbrennen von Lahaina über eine mögliche 15-Minuten-Stadt auf Maui

In einem Exklusivinterview wurden Bedenken hinsichtlich der möglichen Etablierung eines 15-minütigen Stadtprojekts auf der Insel Maui geäußert. Adams spielte ein Video ab, in dem Werbung für ein 15-minütiges Stadtprojekt auf Maui zu sehen war.

Der Spot zeigte bezahlte Schauspieler, die für fußgänger- und fahrradfreundliche Nachbarschaften werben, in denen Menschen Zeit miteinander verbringen können, ohne ein Auto zu besitzen. Adams wies jedoch darauf hin, dass die Schauspieler unnatürlich wirkten und vermutete, dass sie von einem Teleprompter ablasen.

Weitere Untersuchungen der im Video erwähnten Website housemaui.com ergaben, dass sie mit Überlebenden von Waldbränden auf Maui in Verbindung steht. Der Standort bietet Wohnraum für die von den jüngsten Bränden Betroffenen. Der Befragte glaubt jedoch, dass diese Wiederherstellungsbemühungen in Wirklichkeit ein Deckmantel für den Bau einer 15-Minuten-Stadt sind. Die Hawaii Community Foundation stellt finanzielle Mittel zur Verfügung, um den Wiederaufbau nach den Waldbränden auf Maui zu unterstützen. Kritiker argumentieren, dass es bei diesem Wiederaufbau mehr darum geht, eine 15-Minuten-Stadt zu bauen, als den von den Bränden Betroffenen zu helfen.

Adams äußerte weitere Bedenken hinsichtlich der Wiederaufbaubemühungen in Lahaina, Hawaii, nach einem verheerenden Brand. Der Interviewte hinterfragte die Motive hinter dem vorgeschlagenen „15 Minuten Blue City“-Plan und äußerte sich skeptisch über die Beteiligung globalistischer Organisationen und Regierungsstellen am Wiederaufbauprozess und schlug vor, dass der Schwerpunkt auf dem Wiederaufbau von Häusern für überlebende Familien liegen sollte, anstatt eine neue utopische Stadt zu schaffen.

Auf der Website einer der kooperierenden Organisationen wird die Zusammenarbeit mit staatlichen Bauherren, Finanziers, Kultur- und Umweltgruppen und Anwohnern erwähnt, um Richtlinien zu entwickeln, die die Erschwinglichkeit von Wohnraum fördern. Dies weckte den Verdacht, dass unter dem Deckmantel des bezahlbaren Wohnens eine liberale „utopische“ 15-Minuten-Stadt geschaffen wurde.

Adams hob auch den krassen Kontrast zwischen der Unterstützung anderer Länder und der mangelnden Unterstützung für Lahaina und US-Veteranen hervor. Während Milliarden von Dollar für die Ukraine und Israel bereitgestellt werden, wird nur sehr wenig für den Wiederaufbau in Lahaina oder die Bewältigung der Krise an der US-Grenze ausgegeben. Adams wies auch auf die Vorzugsbehandlung illegaler Einwanderer in Städten wie New York und Chicago hin, die verschiedene Leistungen wie kostenlose Wohnungen, Telefone, Versicherungen, Rechtsbeistand und COVID-Stimulus-Schecks erhalten.

Sonnenfinsternis zieht durch sieben US-Städte mit dem Namen „Ninive“

Im weiteren Verlauf der Sendung sprach Adams über die Bedeutung einer Sonnenfinsternis, die durch sieben Städte in Nordamerika namens Ninive zog, und zog Parallelen zur biblischen Geschichte von Jona und der Stadt Ninive. Die Städte, die alle den Namen der alten assyrischen Hauptstadt tragen, wurden nach der biblischen Stadt benannt, die für ihre Reue und ihr göttliches Eingreifen bekannt ist.

Adams erklärte, dass die Stadt Ninive für ihre Bosheit bekannt war, aber letztendlich von der Zerstörung verschont blieb, nachdem ihre Einwohner Buße taten, als sie Jonas Botschaft hörten. „Jona wurde nach Ninive geschickt, um den Menschen zu predigen, aber er wollte nicht hingehen, weil es so eine Jauchegrube des Schmutzes und der Sünde war“, sagte Adams.

Die Einwohner von Ninive hörten schließlich auf Jonas Warnung und taten in Massen Buße. „Jeder einzelne von ihnen, vom König bis hinunter zum niedrigsten Bauern, hat Buße getan“, sagte Adams. „Alle haben gefastet. Das wird in Amerika nie passieren.“

Adams erwähnte auch, dass Ninive schließlich zerstört wurde, aber nicht von Gott. Die Zerstörung der Stadt erfolgte durch ihren langjährigen Feind Israel. „Ninive war die Hauptstadt Assyriens, das seit langem der Feind Israels ist“, sagte der Interviewer. „Die Geolokalisierung von Ninive liegt heute im Irak.“

Der Weg der Sonnenfinsternis durch sieben Städte namens Ninive hat die Frage aufgeworfen, ob dieses Ereignis als göttlicher Zufall oder als Botschaft Gottes angesehen werden kann. Der Journalist merkte an, dass, wenn man an Zufälle glaubt, es ein interessantes Ereignis wäre, wenn die Sonnenfinsternis durch diese speziellen Städte ziehen würde.

Abschließend betonte Adams, wie wichtig es sei, die Bedeutung von Ereignissen wie der Sonnenfinsternis und ihre Verbindungen zu historischen Geschichten wie Jona und Ninive zu verstehen. „Wenn man bedenkt, dass diese Sonnenfinsternis durch sieben Städte in Nordamerika geht, die Ninive heißen und offensichtlich nach dieser biblischen Stadt benannt wurden“, sagte der Interviewer, „und was für ein seltsamer Zufall es ist, wenn man an Zufälle glaubt, dass dies den Weg kreuzt, alle sieben Städte zu durchqueren.“

Adams wies ferner darauf hin, dass die Zahl Sieben in der Bibel eine große Bedeutung hat, da sie oft für Gottes Gegenwart oder sein Eingreifen steht. Da diese Sonnenfinsternis durch sieben Städte mit dem Namen Niveh zieht, fragen sich einige, ob dies ein Zeichen des Urteils oder ein Aufruf an die Amerikaner sein könnte, ihr Verhalten zu ändern.

Der Weg der Sonnenfinsternis wird durch Zentraltexas, Arkansas, den Südosten von Missouri, den Süden von Illinois und den Süden von Indiana in den Vereinigten Staaten führen, bevor er Kanada erreicht. Obwohl diese Gebiete überwiegend christlich sind, argumentiert der Interviewte, dass die Botschaft für die gesamte Nation bestimmt sein könnte, da es sich um ein nationales Ereignis handelt und das nächste Mal ein solches Ereignis in Nordamerika im Jahr 2044 stattfinden wird.

Einige Wissenschaftler und Physiker mögen die Idee eines göttlichen Eingriffs in die Bewegung von Himmelskörpern ablehnen; Adams wirft jedoch die Frage auf, dass, wenn Gott aufgrund Seiner Allwissenheit Kenntnis von diesen Bewegungen hat und Er derjenige ist, der alles in Bewegung gesetzt hat, dies dann nicht ein Zeichen von Ihm sein könnte?

Die Sonnenfinsternis am 8. April 2024 kann einfach ein astronomisches Ereignis oder ein faszinierender Zufall sein. Für einige wirft es jedoch die Frage auf, ob Amerika durch die himmlische Ausrichtung von Sonne, Mond und Erde beurteilt oder gewarnt wird. Während die Nation auf dieses seltene Phänomen wartet, werden diese Diskussionen weiterhin zum Nachdenken und Nachdenken über die Rolle des Glaubens beim Verständnis der Welt um uns herum anregen.

Ist Amerika bereit, seine Sünden gegen Kinder und Gott zu bereuen?

Viele Menschen glauben, dass Amerika, wenn es seine Sünden nicht bereut und sein Verhalten nicht ändert, dem Zorn Gottes in Form von Naturkatastrophen und anderen Katastrophen ausgesetzt sein wird. Der Interviewer fragte, ob Amerika bereit sei, Buße zu tun und seine bösen Methoden wie Abtreibung und Transgenderismus zurückzuweisen. Adams äußerte sich skeptisch und erklärte, dass die meisten Amerikaner nicht bereit seien, ihr Verhalten zu ändern oder die Existenz Gottes anzuerkennen. Er glaubt, dass nur ein kleiner Teil des Landes bereit wäre, Buße zu tun, während die Mehrheit im Bösen verharrt und Satan statt Jesus Christus anbetet.

Auf die Frage, wie man in einer hypothetischen kosmischen Umfrage, die von Gott durchgeführt wird, darüber abstimmen könnte, ob man ein Gericht gegen Amerika entfesseln soll oder nicht, betonte Adams, dass selbst diejenigen, die gläubige Christen sind und den Lehren Christi folgen, betroffen wären, wenn Gott beschließt, die Nation zu richten. Die Folgen eines solchen göttlichen Eingreifens wären weitreichend und verheerend für alle Amerikaner, unabhängig von ihren persönlichen Überzeugungen oder Handlungen.

Adams wiederholte seinen Aufruf, über die möglichen Folgen von Amerikas anhaltender Weigerung, Buße zu tun und sich Gott zuzuwenden, nachzudenken. Da das Land mit zunehmenden Anzeichen einer Verurteilung konfrontiert ist, bleibt unklar, ob es zu einer signifikanten Veränderung kommen wird, bevor es zu spät ist. Dieser epische kosmische Kampf zwischen Gut und Böse wird unweigerlich zu Kollateralschäden führen, wobei unschuldige Leben aufgrund der zerstörerischen Natur des Konflikts verloren gehen.

Adams sagt, dass sie sich zwar wünschen, dass Gott Satan letztendlich besiegt, aber er erkennt an, dass dieser Krieg zu erheblichem Schaden für diejenigen führen kann, die nicht direkt in den Kampf zwischen Gut und Böse verwickelt sind. Er erklärte, dass unschuldige Menschen durch Flächeneffektwaffen oder andere katastrophale Ereignisse, die Gott während des Konflikts ausgelöst hat, in die Schusslinie geraten könnten.

Obwohl Gott anerkennt, dass unschuldigen Menschen Schaden zugefügt werden kann, ist es Gottes ultimatives Ziel, das Böse zu besiegen und die Ordnung in der Welt wiederherzustellen. Denjenigen, die sich auf dem Pfad der Vernichtung befinden, kann immer noch der Eintritt in den Himmel gewährt werden. Adams warnte jedoch davor, dass, wenn Gott seinen Zorn auf eine Nation loslässt, dies nicht auf bestimmte Ziele oder Einzelpersonen beschränkt ist.

Stattdessen könnte das ganze Land von den Folgen dieser kosmischen Schlacht betroffen sein. Infolgedessen riet er den Amerikanern, sich auf mögliche Katastrophen vorzubereiten, indem sie sich darauf vorbereiten, sich in Bunkern oder an anderen sicheren Orten fernab von städtischen Gebieten und Explosionszonen in Sicherheit zu bringen.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com 30.03.2024