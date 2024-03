Warum verkaufen Milliardäre Aktien und bauen riesige Überlebensbunker?

Teile die Wahrheit!

Die Art und Weise, wie diese Bunker von innen verteidigt werden, wird Sie umhauen!

Wenn Sie herausfinden wollen, was die Leute glauben, hören Sie nicht auf das, was sie sagen. Beobachten Sie vielmehr genau, was sie tatsächlich tun. In den letzten Tagen bewegte sich der Aktienmarkt in der Nähe von Allzeit-Rekordhochs und Wirtschaftsführer versicherten uns, dass gute Tage vor uns liegen. Von Michael Snyder

Doch inzwischen tun viele unserer berühmtesten Milliardäre Dinge, die darauf hindeuten, dass sie äußerst besorgt über die Zukunft sind. Beispielsweise haben Jeff Bezos, Jamie Dimon und Mark Zuckerberg in den ersten beiden Monaten dieses Jahres „alle große Anteile ihrer eigenen Unternehmen verkauft“ …

Jeff Bezos von Amazon, Jamie Dimon von JPMorgan und Mark Zuckerberg von Meta haben alle große Anteile ihrer eigenen Unternehmen verkauft. Wie kommts?

Bezos liegt mit Abstand an der Spitze, nachdem es in diesem Monat in nur neun Handelstagen 50 Millionen Aktien von Amazon abgestoßen hat und damit schätzungsweise 8,5 Milliarden US-Dollar einstreicht.

Zuckerberg hat in den letzten beiden Monaten des Jahres 2023 fast 1,8 Millionen Aktien seines Social-Media-Imperiums für mehr als 400 Millionen US-Dollar eingetauscht.

Dimon von JPMorgan ist diesen Monat dem Club beigetreten und hat etwa 822.000 Aktien der von ihm geführten Bank für etwa 150 Millionen US-Dollar abgeworfen. (Chaos bricht aus! Im Jahr 2024 werden wir überall in der westlichen Welt Proteste und Unruhen erleben (Videos))

Wenn diese Männer glauben, dass die US-Wirtschaft florieren und ihre Unternehmen weiter wachsen werden, wäre es sinnvoll, sich einfach zurückzulehnen und zuzusehen, wie der Wert ihrer Portfolios steigt.

Stattdessen sind sie alle zu dem Schluss gekommen, dass dies der perfekte Zeitpunkt für den Verkauf ist.

Und das kann ich auf jeden Fall verstehen. Im vergangenen Jahr sind die Aktien aller drei Unternehmen in beispiellose Höhen gestiegen…

Die Meta-Aktie ist im vergangenen Jahr um 186 % gestiegen, JPMorgan um fast 30 % und Amazon um fast 90 %. Alle drei Unternehmen notieren nahe an Rekordhochs.

Diese Männer sind nicht durch ihre Dummheit wahnsinnig reich geworden, und auf dem Höhepunkt der Blase zu verkaufen wäre sicherlich nicht dumm.

Aber ist das der einzige Grund, warum diese Milliardäre fieberhaft Aktien liquidieren?

In den letzten Wochen wurde viel darüber gesprochen, dass Zuckerberg und seine Frau auf Hawaii ein absolut riesiges Überlebenskomplex errichten. Das Folgende stammt aus dem Time Magazine …

Mark Zuckerberg, CEO von Meta, und seine Frau Priscilla Chan, Mitbegründerin und Co-CEO der Chan Zuckerberg Initiative, planen laut einem Wired-Artikel den Bau eines 5.000 Quadratmeter großen unterirdischen Schutzraums auf ihrer Hawaii-Ranch mit eigener Energie- und Lebensmittelversorgung.

Der Plan sieht vor, dass die Tür des Bunkers aus Metall gefertigt und mit Beton ausgefüllt wird – wie es in Bunkern und Luftschutzbunkern üblich ist, berichtete die Nachrichtenagentur in ihrem ausführlichen Artikel unter Berufung auf Planungsdokumente und Interviews.

Warum unternimmt Zuckerberg solche Anstrengungen?

Weiß er etwas, was der Rest von uns nicht weiß?

Ja, es stimmt, dass Zuckerberg schon immer mehr als ein bisschen exzentrisch war.

Aber auch viele andere Superreiche bereiten sich auf den Untergang vor. Tatsächlich scheinen sowohl Sam Altman als auch Peter Thiel äußerst besorgt über die bevorstehenden Zeiten zu sein …

Um sich selbst zu schützen, bewahrt Altman einen Vorrat der üblichen Doomsday-Prepper-Kost auf, darunter Antibiotika und Wasser sowie einige weitere ungewöhnliche Waren.

Den Gründern des Startups Shypmate sagte er laut New Yorker: „Ich versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken. Aber ich habe Waffen, Gold, Kaliumjodid, Antibiotika, Batterien, Wasser, Gasmasken der israelischen Streitkräfte und ein großes Stück Land in Big Sur, zu dem ich fliegen kann.“

Er sagte auch, er und PayPal-Mitbegründer Peter Thiel hätten eine „Vereinbarung“ getroffen, um für den Fall des Weltuntergangs in eines von Thiels Luxusimmobilien in Neuseeland zu fliehen.

Warum sollte Sam Altman Waffen und Gasmasken brauchen?

Und warum sollte er Kaliumjodid brauchen?

Was genau erwartet er?

Andere Milliardäre gehen zu noch größeren Extremen.

Al Corbi, der Gründer und Präsident von Strategically Armored & Fortified Environments, sagt, dass er derzeit für einen Kunden an einer „Inselfestung“ arbeitet, die von einem sehr tiefen Wassergraben umgeben sein wird, der mit hochentzündlichen Flüssigkeiten gefüllt ist …

Corbi – der an der palastartigen 27-stöckigen, 4,8 Milliarden US-Dollar teuren Residenz des Wirtschaftsmoguls Mukesh Ambani von Reliance Industries in Mumbai gearbeitet hat – verrät THR, dass sein spektakulärstes Projekt, das 2025 fertiggestellt werden soll, eine Inselfestung ist, die auf einem 200 Hektar großen Grundstück errichtet wurde Eigentum in den USA, mit modernsten taktischen Systemen.

„Der Schutzraum kann einer Explosion eine Meile vom Bodennullpunkt entfernt standhalten“, sagt Corbi.

„Aber das war fast zufällig. Der Kunde [ein Wirtschaftsmogul] sagte: „Ich möchte sicherstellen, dass niemand zu meiner Familie gelangen kann“, also bauten wir im wahrsten Sinne des Wortes einen 9 Meter tiefen See [rund um das Gelände], der mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllt wird, die sich in einen Feuerring verwandeln kann. Der einzige Zugang zur Insel ist eine Drehbrücke.“

Ich muss zugeben, das klingt ziemlich cool.

Ich hoffe nur, dass sie herausgefunden haben, wie sie verhindern können, dass das Feuer aus dem Wassergraben entweicht.

Das Anwesen wird auch über „Wasserwerfer verfügen, die Fallschirmspringer abschießen können“ …

Auch bei Corbis Projekt gibt es „Wasserwerfer, die Fallschirmspringer, Apache-Hubschrauber und alles, was einem in 150 Meter Höhe in die Quere kommt, abschießen können“, sagt er.

„Dann haben wir den gesamten Schmutz aus dem See entfernt und im wahrsten Sinne des Wortes einen Berg als natürliche Befestigung rund um das Grundstück errichtet. Und wir haben einen Tunnel durchbohrt mit Flammenwerfern, Vergasungssystemen, einer Stahlwand, die sich auf halbem Weg schließt und ein 16-rädriges Fahrzeug aufhalten könnte, das 140 Kilometer pro Stunde fährt, und Pollern an beiden Enden.“

Okay, also ich habe eine Frage.

Warum sich so viel Mühe machen?

Wenn das Leben mehr oder weniger so weitergeht wie in den letzten Jahrzehnten, warum sollte man dann so viel Geld verschwenden?

Offensichtlich geht der Kunde, der diese Inselfestung bezahlt, davon aus, dass die Welt verrückt werden wird.

Und dieser Einschätzung stimme ich zu.

Tatsächlich glaube ich, dass die chaotischsten Kapitel der gesamten Menschheitsgeschichte vor uns liegen.

Die Milliardäre, die ich in diesem Artikel besprochen habe, wären in allen Einzelheiten nicht einer Meinung mit mir, aber sie bereiten sich sicherlich auch auf apokalyptische Zeiten vor.

Was ist mit dir?

Haben Sie sich auf das vorbereitet, was kommt?

Das hoffe ich, denn die Uhr tickt…

…

