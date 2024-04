33 „Eliten“, von denen Sie nicht wussten, dass sie die globale Entvölkerungsagenda vorantreiben

Teile die Wahrheit!

Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass die globale Elite Krieg gegen die Menschheit führt und buchstäblich daran arbeitet, die Weltbevölkerung radikal zu entvölkern, indem sie Milliarden von Menschen heimlich sterilisiert und langsam ermordet.

Die Menschheit ist eine invasive Spezies, die die Erde heimsucht und dringend ausgerottet werden muss, so die menschenfeindliche Doktrin der globalen Elite.

Die folgenden 33 Zitate zur Bevölkerungskontrolle zeigen, dass die Elite wirklich glaubt, dass die Menschheit eine Plage auf der Erde ist und dass eine große Ausrottung notwendig ist:

1. Der britische Fernsehmoderator Sir David Attenborough : „Wir sind eine Plage auf der Erde. Es wird in den nächsten 50 Jahren nach Hause kommen, um dort zu schlafen. Es ist nicht nur der Klimawandel; Es ist purer Raum, Orte, an denen Nahrung für diese riesige Horde angebaut werden kann. Entweder begrenzen wir unser Bevölkerungswachstum, oder die natürliche Welt erledigt das für uns, und die natürliche Welt tut es gerade jetzt für uns.“

2. Paul Ehrlich , ehemaliger wissenschaftlicher Berater von Präsident George W. Bush und Autor von „ The Population Bomb “: „Für uns ist die grundlegende Heilung die Reduzierung des Ausmaßes des menschlichen Unternehmens (einschließlich der Größe der Bevölkerung). Es liegt auf der Hand, den Gesamtverbrauch innerhalb der Tragfähigkeit der Erde zu halten, es wird aber zu sehr vernachlässigt oder geleugnet.“

3. Noch einmal Paul Ehrlich , diesmal zur Familiengröße: „Meiner Meinung nach hat niemand das Recht, zwölf oder sogar drei Kinder zu bekommen, es sei denn, die zweite Schwangerschaft besteht aus Zwillingen.“

4. Dave Foreman , der Mitbegründer von Earth First: „Wir Menschen sind zu einer Krankheit geworden, die menschlichen Pocken.“

5. CNN-Gründer Ted Turner : „Eine Gesamtweltbevölkerung von 250 bis 300 Millionen Menschen, ein Rückgang um 95 % gegenüber dem gegenwärtigen Niveau, wäre ideal.“

Er wurde mit den Worten zitiert: „Wir sind zu viele Menschen; Deshalb haben wir die globale Erwärmung.“

Unglücklicherweise für ihn und andere glühende Entvölkerungsbefürworter wurden sowohl der Überbevölkerungsmythos als auch der vom Menschen verursachte Schwindel über die globale Erwärmung immer wieder entlarvt. (Bill Gates-Studie „sagt“ einen plötzlichen und unumkehrbaren Zusammenbruch der Weltbevölkerung voraus)

6. Japans Vizepremierminister Taro Aso über medizinische Patienten mit schweren Krankheiten: „Man kann nicht gut schlafen, wenn man denkt, dass alles von der Regierung bezahlt wird. Das wird nicht gelöst, wenn Sie nicht zulassen, dass sie sich beeilen und sterben.“(Palast Insider: Kate Middletons Krebs ist eine Psy-Op, um das Turbo-Krebs-Entvölkerungsereignis zu normalisieren)

300x250

7. David Rockefeller : „Die negativen Auswirkungen des Bevölkerungswachstums auf alle Ökosysteme unseres Planeten werden erschreckend offensichtlich.“

8. Umweltaktivist Roger Martin : „Auf einem endlichen Planeten ist die optimale Bevölkerung, die allen die beste Lebensqualität bietet, eindeutig viel kleiner als die maximale Bevölkerung, die das bloße Überleben ermöglicht. Je mehr wir sind, desto weniger für jeden; Weniger Menschen bedeuten ein besseres Leben.“

9. HBO-Persönlichkeit Bill Maher : „Ich bin für die freie Wahl, ich bin für assistierten Suizid, ich bin für regelmäßigen Suizid, ich bin für alles, was die Autobahn in Bewegung bringt – dafür bin ich. Es ist zu überfüllt, der Planet ist zu überfüllt und wir müssen den Tod fördern.“

10. MIT-Professorin Penny Chisholm : „Der eigentliche Trick besteht darin, die Geburtenraten in den Entwicklungsländern so schnell wie möglich zu senken, wenn wir versuchen, uns auf einem Niveau unter 9 Milliarden einzupendeln. Und das wird das Niveau bestimmen, auf dem sich die Menschen auf der Erde einpendeln werden.“

300x250 boxone

11. Julia Whitty , Kolumnistin für Mother Jones: „Die einzige bekannte Lösung für das ökologische Überschießen besteht darin, unser Bevölkerungswachstum schneller als jetzt zu verlangsamen und es schließlich umzukehren – gleichzeitig verlangsamen wir die Rate, mit der wir konsumieren, und drehen die Ressourcen des Planeten um.

Der Erfolg dieser beiden Aktionen wird unsere dringendsten globalen Probleme lösen: Klimawandel, Nahrungsmittelknappheit, Wasserversorgung, Einwanderung, Gesundheitsversorgung, Verlust der biologischen Vielfalt und sogar Krieg. Einerseits haben wir bereits beispiellose Fortschritte gemacht und die weltweite Fruchtbarkeit von durchschnittlich 4,92 Kindern pro Frau im Jahr 1950 auf 2,56 heute gesenkt – eine Errungenschaft aus Versuchen und manchmal brutalen Zwangsfehlern, aber auch das Ergebnis davon, dass die Frau eine individuelle Entscheidungen trifft. Die Geschwindigkeit dieser gebärfähigen Revolution, die der biologischen Programmierung hart entgegentritt, gilt als vielleicht unsere bisher größte kollektive Leistung.“

12. Professor Philip Cafaro von der Colorado State University in einem Artikel mit dem Titel „Klimaethik und Bevölkerungspolitik“: „Die Beendigung des menschlichen Bevölkerungswachstums ist mit ziemlicher Sicherheit eine notwendige (aber nicht ausreichende) Bedingung, um einen katastrophalen globalen Klimawandel zu verhindern. Um dies zu erreichen, könnte es tatsächlich notwendig sein, die derzeitige Zahl der Menschen deutlich zu reduzieren.“

13. Professor für Biologie an der University of Texas in Austin Eric R. Pianka : „Ich hege keinen bösen Willen gegenüber Menschen. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass die Welt, einschließlich der gesamten Menschheit, ohne so viele von uns eindeutig viel besser dran wäre.“

14. Detroit News-Kolumnist Nolan Finley : „Da die nationale Aufmerksamkeit auf der Geburtenkontrolle liegt, ist hier meine Idee: Wenn wir Armut bekämpfen, Gewaltkriminalität reduzieren und unsere peinliche Abbrecherquote senken wollen, sollten wir in Michigan Verhütungsmittel durch Fluorid im Trinkwassser ersetzen.“

Wir haben ein Babyproblem in Michigan. Zu viele Babys werden von unreifen Eltern geboren, die nicht über die Fähigkeiten verfügen, sie großzuziehen, zu viele werden von armen Frauen zur Welt gebracht, die sie sich nicht leisten können, und zu viele werden von traurigen Faulenzern gezeugt, die ihren Samen wie Löwenzahn verbreiten und dann von den Konsequenzen weglaufen.“

15. John Guillebaud , Professor für Familienplanung am University College London: „Die Auswirkungen auf den Planeten, ein Kind weniger zu haben, sind um eine Größenordnung größer als all diese anderen Dinge, die wir tun könnten, wie zum Beispiel das Ausschalten des Lichts. Ein zusätzliches Kind entspricht vielen Flügen um den Planeten.“

16. Demokratischer Stratege Steven Rattner : „WIR brauchen Todesgremien. Na ja, vielleicht nicht unbedingt Todesurteile, aber wenn wir nicht anfangen, die Gesundheitsressourcen umsichtiger zu verteilen – Rationierung, wie es eigentlich heißt –, werden die explodierenden Kosten von Medicare den Bundeshaushalt überschwemmen.“

17. Matthew Yglesias , Wirtschaftskorrespondent für Slate, in einem Artikel mit dem Titel „The Case for Death Panels, in One Chart“:

„Aber diese Gesundheitsausgaben für ältere Menschen sind nicht nur das zentrale Thema im Bundeshaushalt, unsere unverhältnismäßige Zuweisung von Gesundheitsausgaben an ältere Menschen ist sicherlich auch für den bemerkenswerten Mangel an offensichtlicher Kosteneffektivität des amerikanischen Gesundheitssystems verantwortlich. Wenn der Patient bereits über 80 Jahre alt ist, ist es eine einfache Tatsache, dass keine noch so umfassende Behandlung Wunder in Bezug auf Lebenserwartung oder Lebensqualität bewirken wird.“

18. Planned Parenthood-Gründerin Margaret Sanger : „Alle unsere Probleme sind das Ergebnis der Überzüchtung der Arbeiterklasse.“

19. Ruth Bader Ginsburg, Richterin am Obersten Gerichtshof der USA : „Ehrlich gesagt hatte ich gedacht, dass es zu dem Zeitpunkt, als Roe entschieden wurde, Bedenken hinsichtlich des Bevölkerungswachstums und insbesondere des Bevölkerungswachstums gab, von denen wir nicht zu viele haben wollten.“

20. Planned Parenthood-Gründerin Margaret Sanger : „Das Barmherzigste, was die große Familie einem ihrer kleinen Mitglieder antut, ist, sie zu töten.“

21. Salon-Kolumnistin Mary Elizabeth Williams in einem Artikel mit dem Titel „Was passiert, wenn Abtreibung das Leben beendet?“: „Alles Leben ist nicht gleich. Für Liberale wie mich ist es schwierig, darüber zu sprechen, damit wir nicht wie Sturmtruppen aussehen, die Todesurteile lieben und „Ihre Oma und Ihr kostbares Baby töten“. Doch ein Fötus kann ein menschliches Leben sein, ohne die gleichen Rechte zu haben wie die Frau, in deren Körper er lebt.“

22. Alberto Giubilini von der Monash University in Melbourne, Australien und Francesca Minerva von der University of Melbourne in einem im Journal of Medical Ethics veröffentlichten Artikel :

„Wenn nach der Geburt Umstände eintreten, die eine Abtreibung gerechtfertigt hätten, sollte das, was wir als Abtreibung nach der Geburt bezeichnen, zulässig sein. … [Wir] schlagen vor, diese Praxis „Abtreibung nach der Geburt“ und nicht „Kindermord“ zu nennen, um zu betonen, dass der moralische Status der getöteten Person mit dem eines Fötus vergleichbar ist … und nicht mit dem eines Kindes.

„Deshalb behaupten wir, dass die Tötung eines Neugeborenen unter allen Umständen, unter denen eine Abtreibung möglich wäre, ethisch zulässig sein könnte. Zu diesen Umständen gehören Fälle, in denen das Neugeborene das Potenzial hat, ein (zumindest) akzeptables Leben zu führen, wenn das Wohlergehen der Familie jedoch gefährdet ist.“

23. Nina Fedoroff , eine wichtige Beraterin von Hillary Clinton: „Wir müssen die Wachstumsrate der Weltbevölkerung weiter senken; Der Planet kann nicht mehr viele Menschen ernähren.“

24. Barack Obamas wichtigster wissenschaftlicher Berater, John P. Holdren : „Ein Programm zur Sterilisation von Frauen nach ihrem zweiten oder dritten Kind könnte trotz der vergleichsweise größeren Schwierigkeit der Operation als die Vasektomie einfacher umzusetzen sein als der Versuch, Männer zu sterilisieren.“

Die Entwicklung einer langfristig sterilisierenden Kapsel, die unter die Haut implantiert und bei gewünschter Schwangerschaft entfernt werden kann, eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für die Zwangskontrolle der Fruchtbarkeit. Die Kapsel könnte in der Pubertät implantiert werden und bei einer begrenzten Anzahl von Geburten mit offizieller Genehmigung entfernt werden.“

25. David Brower , der erste Geschäftsführer des Sierra Clubs: „Gebären [sollte] ein strafbares Verbrechen gegen die Gesellschaft sein, es sei denn, die Eltern besitzen eine staatliche Lizenz … Alle potenziellen Eltern [sollten] verpflichtet sein, empfängnisverhütende Chemikalien zu verwenden, so die Regierung. Ein Gegenmittel gegen Bürger, die zum Kinderkriegen ausgewählt wurden.“

26. Thomas Ferguson , ehemaliger Beamter im Amt für Bevölkerungsangelegenheiten des US-Außenministeriums: „Hinter all unserer Arbeit steht ein einziges Thema: Wir müssen die Bevölkerungszahl reduzieren. Entweder machen die Regierungen es auf unsere Weise, mit netten, sauberen Methoden, oder sie werden die Art von Schlamassel anrichten, die wir in El Salvador, im Iran oder in Beirut haben. Bevölkerung ist ein politisches Problem. Sobald die Bevölkerung außer Kontrolle gerät, bedarf es einer autoritären Regierung, sogar des Faschismus, um sie zu reduzieren …“

27. Michail Gorbatschow : „Wir müssen klarer über Sexualität, Empfängnisverhütung, Abtreibung und Werte sprechen, die die Bevölkerung kontrollieren, denn die ökologische Krise ist, kurz gesagt, die Bevölkerungskrise. Reduziert man die Bevölkerung um 90 %, bleiben nicht mehr genug Menschen übrig, um einen großen ökologischen Schaden anzurichten.“

28. Jacques Costeau : „Um die Weltbevölkerung zu stabilisieren, müssen wir 350.000 Menschen pro Tag eliminieren. Es ist schrecklich, das zu sagen, aber es ist genauso schlimm, es nicht zu sagen.“

29. Der finnische Umweltschützer Pentti Linkola : „Wenn es einen Knopf gäbe, den ich drücken könnte, würde ich mich ohne zu zögern opfern, wenn das bedeuten würde, dass Millionen von Menschen sterben würden.“

30. Prinz Phillip , Ehemann von Königin Elizabeth II. und Mitbegründer des World Wildlife Fund: „Für den Fall, dass ich wiedergeboren werde, möchte ich als tödliches Virus zurückkehren, um etwas zur Lösung der Überbevölkerung beizutragen.“

31. Henry Kissinger, ein Spitzenarchitekt der Neuen Weltordnung, wird von vielen als einer der größten lebenden Kriegsverbrecher angesehen. Er hat hart daran gearbeitet, seine Entvölkerungspläne in die Tat umzusetzen.

Er wurde auch mit den Worten zitiert :

„Die Entvölkerung sollte die höchste Priorität der Außenpolitik gegenüber der Dritten Welt sein, da die US-Wirtschaft große und zunehmende Mengen an Mineralien aus dem Ausland, insbesondere aus weniger entwickelten Ländern, benötigen wird.“

32. Die englische Primatologin Jane Goodall , eine Autorin der WEF-Agenda, sagte ihren Globalistenkollegen, dass sie „den Planeten“ vor der „globalen Erwärmung“ retten könnten , wenn die Erdbevölkerung um 90 Prozent kleiner wäre als heute.

33. Bill Gates ist heute möglicherweise der gefährlichste und besessenste Entvölkerungsbefürworter der Welt. Der Vater des Microsoft-Gründers war Leiter von Planned Parenthood und hat seine Ansichten zur Bevölkerungskontrolle schon in jungen Jahren beeinflusst.

In einem TEDx-Vortrag erklärt er, dass eine Möglichkeit zur Senkung des CO2-Gehalts (der übrigens ÜBERHAUPT kein Problem darstellt, da es sich um den Gesamt-CO2-Gehalt handelt) durch die Verringerung der menschlichen Bevölkerung erfolgt:

„Zuerst haben wir die Bevölkerung. Heute leben 6,8 Milliarden Menschen auf der Welt. Es geht auf etwa 9 Milliarden zu. Wenn wir sehr erfolgreich mit neuen Impfstoffen, der Gesundheitsversorgung und Reproduktionsmedizin sind könnten wir das wohl um 10% bis 15% senken, aber zur Zeit sehen wir eine Steigung um 1,3.“.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanlagen, in denen schreckliche Dinge passieren!“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/ am 21.04.2024