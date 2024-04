Alle US-Atomstreitkräfte in höchster Alarmbereitschaft! „Biden wird uns in den Dritten Weltkrieg führen“ (Videos)

Teile die Wahrheit!

Alle US-Militärstützpunkte wurden in höchste Alarmbereitschaft versetzt , da die US-Atomstreitkräfte ihre maximale Bereitschaft erreichen. Diese alarmierende Entwicklung hat Schockwellen durch das Land und darüber hinaus ausgelöst und Ängste vor möglichen Konflikten und Chaos geweckt. Von amg-news.com

In einer Welt, die bereits voller Spannungen und Unsicherheit ist, hat die jüngste Ankündigung von US-Militärbeamten die Besorgnis auf ein neues Niveau katapultiert.

Im ganzen Land ertönen Notfallwarnungen, während das Gespenst einer nuklearen Konfrontation bedrohlich droht. Da die Spannungen schnell eskalieren, fühlt sich jeder Moment wie eine tickende Zeitbombe an und wirft die Frage auf: Was kommt als nächstes?

Während die Welt den Atem anhält, kann der Ernst der Lage nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es ist ein Szenario direkt aus einem Weltuntergangsthriller, doch tragischerweise ist es die Realität, mit der wir heute konfrontiert sind.

Da Leben auf dem Spiel stehen und das Schicksal von Nationen am Abgrund steht, steht noch nie so viel auf dem Spiel.

Im Mittelpunkt dieser Krise steht die beispiellose Entscheidung, die Alarmstufe der US-Atomstreitkräfte auf maximale Bereitschaft zu erhöhen. Dabei handelt es sich nicht um eine Übung oder bloße Vorsichtsmaßnahme; Es ist ein klarer und präsenter Hinweis darauf, dass die Bedrohungsstufe eine kritische Masse erreicht hat. Im Handumdrehen könnte die Welt, wie wir sie kennen, in Chaos und Verwüstung unvorstellbaren Ausmaßes geraten.

Die Auswirkungen eines solchen Schrittes sind atemberaubend und reichen weit über die Grenzen militärischer Strategie und geopolitischer Manöver hinaus. (Hellseherin nennt Zeitpunkt für Ende des Ukraine-Krieges – russischer TV Moderator prophezeit „250 Millionen Tote“ durch Europa-Atomkrieg)

Es ist eine deutliche Erinnerung an die Zerbrechlichkeit des Friedens und das allgegenwärtige Gespenst der Vernichtung, das über dem kollektiven Bewusstsein der Menschheit schwebt. Angesichts solch existenzieller Bedrohungen war die Notwendigkeit, schnell und entschlossen zu handeln, noch nie so dringend.

Während sich die Nation auf das möglicherweise erschütterndste Kapitel ihrer Geschichte vorbereitet, sind die Augen der Welt fest auf die sich abzeichnenden Ereignisse gerichtet.

Jedes Update, jede Entwicklung wird mit angehaltenem Atem geprüft, während das Schicksal von Millionen auf dem Spiel steht. Doch inmitten des Chaos und der Unsicherheit gibt es immer noch einen Hoffnungsschimmer – einen Funken Widerstandsfähigkeit, der nicht ausgelöscht werden kann.

In Krisenzeiten wird oft gesagt, dass der wahre Charakter einer Nation offenbar wird. Werden wir der Angst und der Spaltung erliegen oder werden wir uns der Herausforderung mutig und solidarisch stellen?

Die Antwort liegt nicht allein in den Händen unserer Führer, sondern in der kollektiven Entschlossenheit jedes Bürgers, im Angesicht von Widrigkeiten standhaft zu bleiben.

Während sich die Situation weiterhin rasend schnell entwickelt, ist eines völlig klar: Jetzt ist nicht die Zeit für Selbstgefälligkeit oder Apathie. Wir müssen in unserem Engagement für Frieden und Stabilität wachsam, geeint und unerschütterlich bleiben. Der vor uns liegende Weg mag voller Gefahren sein, aber gemeinsam können wir ihn mit Entschlossenheit und Belastbarkeit meistern.

Lasst uns inmitten der Dunkelheit Leuchtfeuer der Hoffnung sein. Lassen Sie uns angesichts der Unsicherheit Bastionen der Stärke sein. Und im Schatten der Verzweiflung wollen wir Verfechter des Friedens sein. Die Zukunft unserer Welt hängt davon ab.

Seien Sie gespannt auf weitere Updates, während sich diese Krise entfaltet. Die Augen der Welt sind auf uns gerichtet, und der Verlauf der Geschichte steht auf dem Spiel. Mögen wir die vor uns liegenden Herausforderungen mit Mut, Mitgefühl und unerschütterlicher Entschlossenheit angehen.

Explosionen gemeldet – Iran aktiviert Luftabwehr

Berichten zufolge wurde die Luftverteidigung in mehreren Provinzen der Islamischen Republik Iran aktiviert. Über der Stadt Isfahan sollen Explosionen zu hören gewesen sein. Der Luftverkehr über dem Land ist gesperrt.

Iran hat am Freitagmorgen in mehreren Provinzen seine Luftverteidigung aktiviert. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna meldete, wurden Flugabwehrraketen abgefeuert. Kurz darauf meldeten iranische Behörden den Abschuss mehrerer kleiner Drohnen. Dabei habe es sich laut Irna jedoch nicht um eine breit angelegte Attacke gehandelt.

Gegen 4:00 Uhr morgens Ortszeit sollen mehrere Explosionen am Himmel über der Stadt Isfahan zu hören gewesen sein.

Hossein Dalirian, der Sprecher des zivilen iranischen Raumfahrtprogramms, schrieb auf X, dass mehrere Drohnen abgeschossen worden seien. Er fügte hinzu, dass es keine Bestätigung für einen Raketenangriff auf Isfahan gebe.

Die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete unter Bezugnahme auf „verlässliche Quellen“, dass die Nuklearanlagen in der Provinz Isfahan völlig sicher seien. Die in einigen ausländischen Medien veröffentlichten Informationen über einen Vorfall dort seien „nicht korrekt“.

Nach Angaben von Irna hat Iran den Flugverkehr an mehreren Flughäfen ausgesetzt, unter anderem in Teheran und Isfahan.

Auch US-Medien berichteten von einem israelischen Angriff auf Iran. ABC News meldete unter Bezugnahme auf einen hochrangigen US-Beamten, Israel habe am Freitag in den frühen Morgenstunden Raketen auf Iran abgefeuert.

Die Jerusalem Post meldete Berichte aus Syrien über Angriffe auf Einrichtungen der syrischen Armee in den Gouvernements As-Suwayda und Daraa im Süden des Landes.

Am 1. April hatte Israel ein Konsulatsgebäude der Botschaft des Iran in der syrischen Hauptstadt Damaskus angegriffen und hierbei sieben hochrangige Offiziere der Quds-Truppe des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) getötet. Als Vergeltung feuerte Iran am 13. April ein Sperrfeuer aus Drohnen und Raketen auf Israel ab. Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) erklärten, dass die meisten Geschosse erfolgreich abgefangen wurden und meldeten nur geringe Schäden am Boden.

„Biden wird uns in den Dritten Weltkrieg führen“

Donald Trump bezeichnete Biden am Freitag als „erbärmlich“ und warnte davor, dass seine Unfähigkeit zu regieren dazu führen könnte, dass Amerika noch vor November in den Dritten Weltkrieg hineingezogen wird.

Während einer Pressekonferenz in Mar-a-Lago äußerte sich Trump zu Bidens Warnung, dass der Iran im Begriff sei, Israel anzugreifen.

Trump sagte: „Damit der Präsident unseres Landes tatsächlich eine Warnung ausspricht, dass er glaubt, dass wir angegriffen werden oder dass sie angegriffen werden.“ Das ist ziemlich erbärmlich.“

Modernity.news berichtet: „Sie würden Israel nicht angreifen, wenn ich Präsident wäre, das kann ich Ihnen sagen“, fuhr Trump fort und fügte hinzu: „Und das haben sie auch nie getan.“

President Trump calls Biden’s claim that Iran will attack Israel soon „pathetic“: „They wouldn’t be attacking Israel, that I can tell you. Iran was in no position to attack, they were broke.“ pic.twitter.com/Ua9WhfrTkQ — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) April 12, 2024

„Der Iran war nicht in der Lage anzugreifen. Sie hatten kein Geld. Sie waren pleite“, fügte Trump hinzu.

„Sehen Sie sich an, was passiert ist, bei all dem, was wir getan haben, bei all den Kämpfen, bei all den Toten. Wie inkompetent die ganze Sache ist“, fuhr Trump fort und fügte hinzu:

„Dies ist eine sehr gefährliche Zeit in unserem Land und ein wichtiger Grund dafür, dass sie gefährlich ist, liegt darin, dass wir einen Präsidenten haben, der völlig inkompetent ist.“

Trump drängte auch darauf, dass die USA „in einem Weltkrieg zwischen Russland und der Ukraine und all dem Chaos enden könnten, und das ist etwas, was nie hätte passieren dürfen, was nie passiert wäre.“

„Was am 7. Oktober mit Israel los ist und was mit Israel los ist, könnte in einem Weltkrieg enden“, warnte Trump weiter.

„Wir haben einen Präsidenten, der nicht zwei Sätze zusammenfügen kann. Wir haben einen Präsidenten, der die Treppe von der Bühne nicht finden kann. Wir haben einen Präsidenten, der nicht weiß, was zum Teufel er tut. Und wir könnten in einem Weltkrieg enden“, drängte Trump weiter.

NOW – Trump: „We could end up in a World War.“ pic.twitter.com/geHuVEkCsl — Disclose.tv (@disclosetv) April 12, 2024

Er fuhr fort: „Wir haben jetzt etwas weniger als sieben Monate, Monate bis zum 5. November, aber das ist eine Ewigkeit, wenn die Leute inkompetent sind.“

Wiederholt mit einem Weltkrieg konfrontiert, scheint die einzige Antwort, die Biden und seine Betreuer aufbringen können, das Wort „Tu es nicht“ zu sein.

…

