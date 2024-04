Zeitlinienverschiebung: Etwas Großes steht bevor (Video)

Teile die Wahrheit!

Wir befinden uns in einer Zeitlinienverschiebung. Das hat zur Folge, dass die Energie zunehmend kristalliner und leichter wird. Was das für Auswirkungen hat, wie wir mit der neuen Energie umgehen und was sie uns bringt, das verrät das bekannte Medium Kerry K. in einer neuen Folge auf ihrem YouTube-Kanal. Von Frank Schwede

Viele Menschen stecken gerade in persönlichen Dramen fest, dem Kollektiv geht es nicht besser. Das Alte ist unwiderruflich fort, das Neue noch nicht richtig angekommen.

Wir befinden uns in einer Art Zwischenwelt – oder wie es das Medium Kerry K. ausdrückt: Wir sind am Konvergenzpunkt angelangt, wo alle Zeitlinien zu einer großen verschmelzen. Kerry K. verrät, was das bedeutet:

„Jetzt sind alle Züge an eine einzige große Zeitlinie angedockt. Das ist verrückt, denn sie enthält alle möglichen Ergebnisse, alle möglichen Personen, alle möglichen Frequenzen – und deshalb ist so viel los in unserer Welt, wo die Menschen getriggert werden und sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, weil wir gegensätzliche Frequenzen haben – sehr hohe und sehr niedrige. Und diese Frequenzen reiben sich gegenseitig auf.“

Eine Zeitlinie ist ein energetisches Feld. Die vielen unterschiedlichen Zeitlinien, die wir bisher hatten, verschmelzen gerade zu einer großen kristallinen Zeitlinie, die aus energetischer Sicht wesentlich leichter ist, – aber nicht für alle, betont Kerry K.

Viele Menschen fühlen sich gerade unruhig, nervös, sie spüren, dass „etwas in der Luft“ liegt, andere stecken schon eine ganze Weile in einer tiefen Krise, sie werden diesen Prozess durch die sich verändernde Energie noch deutlicher spüren. (Dringende Engelsbotschaft: DAS kommt jetzt auf uns zu (Video))

Kerry K. erläutert den Grund:

„In dem Moment, wo die Energie um uns kristallin wird, verstärkt und intensiviert sich alles, denn es wird hochgespült, um entladen zu werden. Alles, was der kosmischen Suppe, in der wir schwimmen nicht ähnlich ist, unsere Ängste, unsere Unsicherheiten, – das alles kommt hoch; und das aus einem sehr guten Grund, nämlich, dass wir uns der neuen Frequenz, der neuen Zeitlinie anpassen können, um unsere Schwingungsfrequenz zu erhöhen.“(Neues Zeitalter: Die Erde ist längst befreit (Video))

Der Sprung in eine höhere Zeitlinie bedeutet Aufstieg, doch nicht jeder hat den Sprung nach oben schon gemacht. Viele sind gerade dabei. Der Aufstieg ist laut Kerry K. an kein Datum gebunden.

Er ist ein dynamischer Prozess oder mit anderen Worten ausgedrückt, ein sich entwickelndes Energiefeld. Kerry K.

„Ihr seit diejenigen, die ihn näher bringen oder wegschieben. Ich bezeichne das, wo wir uns gerade befinden, als die Teenagerjahre zwischen der Kindheit und dem Erwachsensein. Wir sind mit beidem verbunden.

Wir sind nahe am Erwachsensein, gleichzeitig aber noch nahe an der Kindheit. Wir befinden uns in der Mitte, im Niemandsland. Wir sind die Teenager im Aufstieg, wir sind keine 3D-Wesen mehr, aber auch noch keine 5D-Wesen.“

Der Mensch wird unsterblich werden

Der Aufstiegsprozess ist laut Kerry K. erst dann abgeschlossen, wenn jede einzelne Körperzelle den alchemistischen Prozess der Umwandlung von einem dichten auf Kohlenstoff basierten Körper auf eine leichte kristalline Version durchlaufen hat. Kerry K.:

„Ihr werdet nicht altern, nicht sterben, nicht krank werden. Ihr werdet in einem Zustand ewiger Harmonie und in einem Zustand ewiger Einheit sein und Ihr werdet alles wissen und direkten Zugang zum Verstand Gottes haben. Ihr würdet also die Frage, sind wir schon in 5D nicht stellen, weil ihr es wissen würdet.“

Der gesamte Planet, die Tiere und die Ozeane wären laut Kerry K. ebenfalls Teil dieser Harmonie und auch der Himmel wäre sauber und klar. Noch aber befinden sich die Erde und die Menschheit im fortlaufenden Aufstiegsprozess, bei dem die Teilnahme jedes einzelnen entscheidend ist.

Ein Problem dabei ist, dass sich sehr viele Menschen fühlen sich nach Aussage von Kerry K. als Opfer dieses Prozesses fühlen, weil sie keine Ahnung davon haben, was hier passiert, weil sie nicht wissen, was aufsteigen wirklich bedeutet, dass es in Wahrheit ein hartes Stück Arbeit ist.

Kerry K.:

„So viele Leute fühlen sich wie ein Teenager, der glaubt, ein Anrecht auf den Aufstieg zu haben. Viele haben lange dafür gelitten, sie tragen ihr Leiden wie eine Art Auszeichnung, wie eine Art Bestätigung ihrer Verdienste.“

Hinzu kommt nach Worten von Kerry K. die Tatsache, dass viele Leute noch immer davon ausgehen, dass Retter kommen und sie befreien, und sie denken, dass sie wegen ihres Leidens Anspruch haben, dass alles sofort passiert. Kerry K.:

„Der Aufstieg sind nicht die Lichter am Himmel, die gekommen sind, um euch zu retten, der Aufstieg bis du, wenn du zum Licht wirst und dich selbst rettest, – doch wenn du das nicht tun kannst, dann kannst du nicht aufsteigen.

Du bist ein unendliches Wesen, das in einem unendlichen Universum lebt. Dem unendlichen Universum ist es egal, wie lange du brauchst, um zu realisieren, dass du es bist, auf den du die ganze Zeit gewartet hast.“

Kerry K. macht deutlich, dass es kein externes Licht ist, sondern das innere, das angeschaltet werden muss. Die Lichter am Himmel und der Aufstiegspunkt sind nicht die Antwort auf das Leiden, – es ist jeder selbst. Kerry K.

„So lange ich das nicht weiß und kapiert habe, ist der Aufstieg nicht einmal eine Möglichkeit, der Aufstieg ist mir nicht geschuldet. Erlaube dir selbst zu verstehen, dass das Selbstmitleid und die Opferrolle und die Anspruchshaltung genau die Sachen sind, die euch von dem Aufstieg abhalten.“

Wir befinden uns im Endspiel

Die Voraussetzungen, jetzt mit dem Aufstieg zu beginnen, sind geradezu perfekt. denn die Zeitlinie ist leichter geworden. Es kommt ein hohes Maß kristalliner Energien herein, die in einem Ausmaß in die alte Zeitlinie einfließen, dass die neue Zeitlinie zunehmend kristallin wird und energetisch weniger dicht ist. Kerry K.:

„Das bedeutet, dein Körper beginnt aufzuholen, und der kristallinen Energie zu begegnen, er fängt an, in den höheren Frequenzen zu arbeiten. Aber die Kontrolleure der falschen Matrix haben Technologien, die dazu in der Lage sind, die Zeitlinie zu lesen, sie sehen also was gerade passiert.

Und ratet mal, was sie tun – sie injizieren ein Ereignis der Angst, um die Menschen nach unten zu bringen..“

Das heißt, das ganze Chaos und die Kriege werden von der Kabale nur deshalb inszeniert, weil sie wisse, dass die Energie zunehmend immer leichter wird und das Bewusstsein der Menschen zunimmt. Sie fürchten, die Kontrolle zu verlieren und sie versuchen deshalb, die Menschen vom Aufstieg abzuhalten.

Kerry K. hält es für möglich, dass ein weiteres einschneidendes kollektives Ereignis in Vorbereitung ist, weil wir uns gerade im Endspiel befinden, wo es um die entscheidende Frage geht: Kontrolle oder Freiheit.

Das heißt, die Menschheit steht vor etwas ganz Großem.

Das Medium glaubt, dass die Kontrolleure der falschen Matrix die Chance nutzen werden, so viele Menschen wie möglich vom Aufstieg abzuhalten, um sie weiter in der Opferrolle zu halten.

Welche Veränderungen können wir also für die Zukunft erwarten? Kerry K.:

„Wenn die Zeitlinie das weiter tut, was sie grade tut, wird alles kristalliner, alles wird sich verstärken, auch euer Licht, eure Liebe und eure Kapazität zu fühlen wird größer und tiefer und mehr werden und du beginnst unter uns zu wandeln, als währst du bereits ein aufgestiegener Mensch bevor der Aufstieg passiert ist.

Das alles passiert, da du beginnst mit dieser kristallinen Zeitlinie zu vibrieren.“

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 19.04.2024