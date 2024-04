Boeing-Whistleblower: Flugzeugabstürze sind „Insider-Job“ der globalen Elite, um die Agenda 2030 einzuläuten

Teile die Wahrheit!

Die kommerzielle Luftfahrtindustrie wurde von der globalistischen Elite gekapert, die entschlossen ist, die Branche im Rahmen der Agenda 2030 für die Menschheit in die Knie zu zwingen.

Whistleblowern aus der Branche zufolge ist interne Arbeitsplatzsabotage für die Flut katastrophaler Vorfälle in der Luft und auf Rollbahnen in ganz Amerika verantwortlich. Das erklärte Ziel besteht darin, die Branche von innen heraus zu zerstören, indem das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Fliegen untergraben wird.

Aber Sie müssen sich nicht auf mein Wort verlassen. Während Flugzeuge immer wieder von Landebahnen abkommen, Räder beim Start abfallen, Triebwerksbrände in der Luft das Leben von Passagieren bedrohen und Kabinentürstopfen durchbrennen, ist es an der Zeit, sich anzuhören, wovor uns die mutigen Whistleblower in der Branche gewarnt haben.

Wie üblich verschwendet die Elite keine Zeit mit der Planung, eine neue Hölle über die Menschheit zu bringen. Die Elite ist entschlossen, unsere Fähigkeit zu zerstören, künftig außerhalb von 15-Minuten-Städten zu reisen, und der Entzug des Rechts auf eigene Autos und Flüge steht im Mittelpunkt ihrer Pläne.

Die Vorbereitungen für die totalitäre Machtergreifung der Elite sind im Gange, und wenn Sie aufmerksam sind, können Sie bereits überall Beweise für die Verschwörung erkennen.

Triebwerksbrände in der Luft, einst so selten wie Hühnerzähne, kommen heute fast wöchentlich vor. Dieses Filmmaterial stammt von einem Flug der United Airlines, der wenige Minuten nach dem Start in Texas notlanden musste, als aus einem seiner Triebwerke Flammen zu schießen begannen. (Um die Klimaziele zu erreichen: Flughäfen bis 2029 geschlossen, keine Gebäude errichten und der Verzehr von Fleisch verboten)

Dies war der zweite Triebwerksbrand in der Luft, der Boeing in den USA in diesem Jahr betraf, nachdem im Januar ein 747-Triebwerk über Miami in Brand geriet.

Wenn Boeing-Passagierflugzeuge der United Airlines nicht Feuer fangen, verlieren sie Räder. Diese Boeing 777 verlor letzten Monat beim Start in San Francisco ein Rad und zerschmetterte dabei mehrere Autos.

Solche Unfälle waren früher undenkbar. Die Luftfahrtindustrie hatte ein strenges Management, die Branchenvorschriften waren wasserdicht und die Ingenieure und die Flugbesatzung wurden aufgrund ihrer hohen Professionalität ausgewählt.

Jetzt, da Flugzeuge weiterhin unter grundlegenden, aber unglaublich gefährlichen Problemen leiden, wie zum Beispiel dem Fahrwerksausfall dieser Boeing 737 MAX 8 am Houston Intercontinental Airport, ist es an der Zeit, sich zu fragen, was zum Teufel wirklich los ist.

Lernen Sie John Barnett kennen, einen ehemaligen Qualitätskontrollmanager bei Boeing.

Barnett arbeitete mehr als 30 Jahre lang für Boeing, bevor er 2017 in den Ruhestand ging, und warnte davor, dass die Luftfahrtindustrie „von den Eliten absichtlich sabotiert“ werde.

Barnett war im März in Charleston, wo er in Zeugenaussagen im Zusammenhang mit seinem laufenden Rechtsstreit mit Boeing aussagte und dem Unternehmen vorwarf, seine eigenen Flugzeuge absichtlich zu sabotieren und „seinen Charakter zu verunglimpfen und seine Karriere zu behindern“, weil er es gewagt habe, dies anzuprangern. Barnett wurde das erste Opfer der Luftfahrtindustrie.

Von John Barnett werden wir leider nichts mehr hören. Obwohl er der Welt vor seiner Aussage gegen Boeing mitgeteilt hatte, dass er nicht selbstmörderisch sei, wurde er kurz nach Beginn der Zeugenaussagen tot aufgefunden, offenbar erlitt er eine selbst zugefügte Schusswunde.

Skeptische Social-Media-Nutzer stellten die Frage, ob Herr Barnett Opfer eines Unternehmensmordes werden könnte.

„Völlig normal“, bemerkte Colin Rugg auf X, und Kommentator Elijah Schaeffer schrieb ebenfalls : „Völlig unverdächtig.“

Laut Barnetts Aussage haben wir noch nicht alles gesehen. Die Elite fängt gerade erst an und die Dinge werden sehr schnell sehr verrückt. Was ist ihr Endspiel?

Obwohl die globale Elite die einfachen Leute über ihren CO2-Fußabdruck belehrt, fühlt sie sich berechtigt, ihre Flotten von Privatjets um die Welt zu fliegen.

Gates sagte kürzlich gegenüber der BBC, dass er Teil der Lösung für den Klimawandel sei und dass es ihm daher recht sei, mit Privatjets um die Welt zu fliegen, während normale Menschen gezwungen seien, in 15-Minuten-Städten ohne Reisefreiheit zu leben.

Letztes Jahr flog Gates an Bord seines 70 Millionen Dollar teuren Luxus-Privatjets durch Europa und Australien, belehrte die Menschen über den Klimawandel und befahl ihnen, das Fliegen mit Flugzeugen einzustellen.

Aber die Leute hörten nicht zu. Sie mögen ihre Freiheiten und können einen Heuchler schon von weitem riechen.

Jetzt findet die Elite einen neuen Weg, um normale Menschen am Fliegen zu hindern und sie in 15-Minuten-Städte einzusperren, in denen wir eine Erlaubnis zum Verlassen unserer ausgewiesenen Zonen beantragen müssen.

Wir wissen, dass sich die globalistische Elite der UN-Agenda 21 angeschlossen hat, die die Schaffung „wilder Gebiete“ und die Konzentration der Bevölkerung in ausgewiesenen Gebieten fordert. Und wir wissen, dass Klaus Schwab das 15-Minuten-Stadtkonzept vorantreibt.

Laut der deutschen Europaabgeordneten Christine Anderson planen die Globalisten, die Massen in sogenannte 15-Minuten-Städte zu zwingen, die im Wesentlichen als kontrollierte Bevölkerungsgefängnisse dienen sollen.

Wie Anderson erklärt, war der Covid-Impfpass ein Testlauf für ein Sozialkreditsystem, das in diese Freiluftgefängnisse integriert werden soll.

Da die Liberalen weiterhin mit großen Augen in die ersten 15-Minuten-Städte Amerikas strömen , lohnt es sich, eine Warnung auszusprechen.

15-Minuten-Städte gehen von „Ist das nicht praktisch?“ aus, bis hinzu „Warum willst du woanders hin?“ und zu „Ihre Genehmigung erlaubt es Ihnen nicht, Zone 17 zu verlassen“ sehr, sehr schnell voran.

Diejenigen, die einen Einblick in den Plan erhalten haben, schmieden dringend Pläne, der Gesellschaft zu entkommen.

Globalistische Milliardäre wie Mark Zuckerberg und Jeff Bezos bauen dringend riesige unterirdische Bunker, und Elon Musk hat gewarnt, dass sich etwas Großes abzeichnet.

Es bleibt abzuwarten, ob er genau versteht, wie weit die Elite bereit ist zu gehen.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 17.04.2024