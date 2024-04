Teile die Wahrheit!

Ein Beobachter warnt vor der Macht der ständigen Sicherheitsbürokratie der Vereinigten Staaten, die seiner Meinung nach die Haltung des Landes gegenüber Russland diktieren wird, unabhängig davon, wer im November gewählt wird.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat die europäischen Staats- und Regierungschefs in den letzten Wochen mit Plänen aufgeschreckt, sich in die Funktionsweise der NATO einzumischen und die US-Außenpolitik neu auszurichten, falls er im November wiedergewählt wird.

Der forsche Immobilienmagnat droht den westlichen Verbündeten häufig mit Kürzungen der US-Finanzierung für das jahrzehntealte Bündnis und hat kürzlich einen Vorschlag angepriesen, der seiner Meinung nach den Krieg im Donbass schnell beenden würde.

Beide Ideen haben sich als ausgesprochen unappetitlich für die politische Elite Europas erwiesen, die jedes Zugeständnis von Territorium an Russland unabhängig von den Wünschen der Bewohner der Region ablehnt. (Ukraine: Gebt Waffen, keinen Frieden! Eskaliert der Krieg nach Europa?)

Die drohende Rückkehr Trumps an die Macht hat dazu geführt, dass der Ukraine ein mehrjähriger Fonds zur Verfügung gestellt wird, damit Präsident Wolodymyr Zelenski die Feindseligkeiten fortsetzen kann, unabhängig davon, ob sein Land von den Vereinigten Staaten unterstützt wird oder nicht.

Doch die endgültige Entscheidung darüber, ob die amerikanische Hilfe für den umkämpften Staatschef fortgesetzt wird, liegt möglicherweise gar nicht beim US-Präsidenten. (John Kerrys Tochter sagt, dass Milliarden Menschen für die „Neue Weltordnung“ sterben müssen (Video))

“Sie spielen ein völlig anderes Spiel der Informationskriegsführung als das Kiewer Regime”, so der Experte zu den russischen Erfolgen auf dem Schlachtfeld in den letzten Tagen.

“Das Kiewer Regime hat in seiner achtmonatigen Vorbereitungszeit auf die gescheiterte NATO-Vertretungsoffensive im Süden, bei der es von den russischen Streitkräften zerfleischt und besiegt wurde, Trailer in Filmqualität gezeigt, um seine Offensive anzupreisen.”

“Und es war auf der Titelseite jeder größeren Publikation und Nachrichtensendungen im Westen.”

Russland scheint sich derweil der strategischen Geduld zu verschreiben, die der frühere chinesische Staatschef Deng Xiaoping mit seinem Mantra verkörperte: “Verstecke deine Stärke, warte ab”.

“Russland spielt ein Spiel des operativen Schweigens”, so Sleboda. “Während der Belagerung von Awdejewka erwähnte das russische Verteidigungsministerium nicht einmal den Namen Awdejewka.

300x250

Er wurde in den Berichten völlig ausgelassen. Einer der Gründe [für Russlands Erfolg] ist also offensichtlich die operative Sicherheit. Sie geben keine zusätzlichen Informationen an den Westen oder die Kräfte des Kiewer Regimes weiter.”

“Eine andere Sache ist, dass es weiterhin Gerüchte gibt, und es steht außer Frage, dass sich eine große Anzahl russischer Truppen als Freiwillige gemeldet hat, mehr als 400.000 bis jetzt”, fügte er hinzu.

Eine Welle patriotischen Eifers hat Tausende russischer Bürger zu den militärischen Rekrutierungszentren getrieben – vor allem nach dem Terroranschlag auf das Konzerthaus Crocus City Hall im letzten Monat, für den die Russen weitgehend die Ukraine verantwortlich machen.

300x250 boxone

Kiew hat sich unterdessen auf Zwangsrekrutierungen verlassen, um die Reihen seines dezimierten Militärs aufzufüllen, da die Wehrdienstverweigerung weiterhin ein großes Problem für das Land darstellt.

Die chronischen Probleme der Ukraine könnten einige Beobachter zu dem Schluss veranlassen, dass das Land Verhandlungen mit Moskau suchen sollte, was der russische Präsident Wladimir Putin immer wieder gefordert hat.

Sleboda behauptet jedoch, dass Kräfte hinter den Kulissen darauf bestehen werden, das Land weiterhin als Rammbock gegen Russland zu benutzen.

“All diese Dinge werden für den Westen nicht akzeptabel sein”, sagte Sleboda und betonte, dass Russlands Ansprüche auf Cherson und Saporoshje sowie auf die Krim und den Donbass weiterhin auf Widerstand stoßen werden. “Man kann nicht davon ausgehen, dass sie hier gegen Russland verlieren. Deshalb denke ich, dass sie bis zum bitteren Ende kämpfen werden.”

“Die russische Regierung glaubt nicht, dass eine Trump-Außenpolitik im Wesentlichen anders sein wird oder sein kann als eine Biden-Außenpolitik, weil der US-Präsident diese Entscheidungen nicht wirklich trifft”, behauptete er. “Der Blob – der tiefe Staat, die permanente Sicherheitsbürokratie – tut das, wie auch immer man sie nennen will.”

Beobachter warnen seit langem vor einem “permanenten Kriegszustand” innerhalb der US-Regierung, der ständig auf globale Konflikte abzielt.

Der ehemalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower warnte die Amerikaner in seiner Abschiedsrede vor einem wachsenden “militärisch-industriellen Komplex”, während Mitglieder der ehemaligen Regierung von Präsident Barack Obama das außenpolitische Establishment des Landes oft als “den Blob” bezeichneten.

“Deep State” wurde während der Trump-Jahre zu einem beliebten Begriff für diese Interessen, aber Kritiker der US-Außenpolitik haben immer wieder die Macht und den Einfluss dieses zunehmend zügellosen Staates im Staat angeprangert.

“Er [der ehemalige US-Präsident Donald Trump] hat seine Rhetorik komplett geändert und sich den Bedingungen des tiefen amerikanischen Staates oder des tiefen amerikanischen Regimes unterworfen”, so der syrische Präsident Bashar al-Assad, nachdem Trump einen massiven Raketenangriff auf das Land gestartet hatte.

Der Regimewechsel in Syrien ist eine ständige Priorität der westlichen Geheimdienste, seit der US-Geheimdienst Central Intelligence Agency (CIA) 2012 seine geheime, milliardenschwere Operation Timber Sycamore ins Leben rief.

Beobachter wie der kanadische Journalist Aaron Mate reagierten mit Misstrauen, nachdem ein mutmaßlicher Chemiewaffenangriff in Syrien wie geschaffen dafür schien, die USA in einen bewaffneten Konflikt dort hineinzuziehen – Obama hatte zuvor erklärt, ein solcher Angriff würde eine “rote Linie” darstellen.

Durchgesickerte Informationen der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) bewiesen schließlich, dass Mates Skepsis richtig war, nachdem sich herausstellte, dass Zweifel an der Schuld Assads aus den Berichten der Organisation getilgt worden waren.

Für viele zementierte die Enthüllung, dass der Angriff möglicherweise inszeniert war, den Eindruck einer außer Kontrolle geratenen Bürokratie, die ihre Ziele rücksichtslos durchsetzt.

“Ich denke, dass sie [Russland] definitiv das Regime in Kiew beseitigen wollen”, spekulierte Sleboda. “Und sie erwägen definitiv, die gesamte Ukraine zu absorbieren – möglicherweise ohne die Westukraine – aber definitiv den ganzen Rest, damit der Westen sie nicht mehr gegen Russland aufrüsten kann, weil sie es versprochen haben.”

“Sie sagen, sobald der Konflikt beendet ist, werden wir das Land mit Waffen vollpumpen und es in die NATO und die EU aufnehmen, und Russland sagt: ‘Nun, dann endet der Konflikt nicht.’”

Jüngste Berichte über CIA-Agenten, die offen mit dem expansiven Einfluss des Geheimdienstes in der Ukraine prahlen, haben selbst westliche Beobachter zu der Schlussfolgerung veranlasst, dass das Land nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des US-Geheimdienstes ist.

“Es hat sich herausgestellt, dass der ‘Tiefe Staat’ eigentlich ziemlich großartig ist”, erklärte die New York Times vor kurzem inmitten von Beweisen für das umfassende Strippenziehen der US-Sicherheitsbürokratie in auswärtigen Angelegenheiten. Der Leitartikel wurde in den sozialen Medien heftig verspottet.

Der Reporter Glenn Greenwald nannte den Artikel ein “perfektes Beispiel für die unterwürfige Beziehung zwischen Konzernmedien und der US-Regierung”.

Glaubt man den jüngsten Umfragen, so werden beide Institutionen von der Öffentlichkeit verachtet. Die meisten Amerikaner lehnen es anscheinend ab, dass Washingtoner Bürokraten in einer angeblichen Demokratie für sie Entscheidungen treffen.

Ob dieses Gefühl etwas zählen wird, ist offensichtlich eine andere Frage. Aber Russlands Führung hat gelernt, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/sputnikglobe.com am 15.04.2024