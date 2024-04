Der Hollywood-Code: Unheimliche Begegnung der dritten Art: Leitet die Schattenregierung den Alien-Mythos?

Teile die Wahrheit!

„Dieser beeindruckende Film ist einer der schillerndsten UFO-Science-Fiction-Filme aller Zeiten, obwohl er vordigitale Spezialeffekte hat. Douglas Trumbells visuelle Effekte und Spezialeffekte des Mutterschiffs sind spektakulär und leiten – mit Lucas’ ‚Star Wars‘ (1977) aus dem gleichen Jahr – eine Flut von Hollywood-Filmen mit Spezialeffekten ein. Es war bis dahin der erfolgreichste Film von ‚Columbia Pictures‘ und trug dazu bei, die Ära der Blockbuster-Science-Fiction-/Fantasy-Filme einzuläuten.

Das Drehbuch (fertiggestellt von Spielberg nach einem Originaldrehbuch von Paul Schrader) basierte auf dem Buch ‚The UFO Experience‘ (1972), geschrieben von Dr. J. Allen Hynek, der als technischer Berater des Films fungierte (und in einem kleinen Gastauftritt als Bestandteil während der Schlussszene auftrat).“

(FilmSite)

Unheimliche Begegnung der dritten Art ist ein amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1977, der von Steven Spielberg geschrieben und inszeniert wurde, mit Richard Dreyfuss, Melinda Dillon, Teri Garr, Bob Balaban, Cary Guffey und François Truffaut. Es erzählt die Geschichte von Roy Neary, einem gewöhnlichen Arbeiter in Indiana, dessen Leben sich nach einer Begegnung mit einem unbekannten Flugobjekt (UFO) ändert. (Auszug aus dem Buch Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme)

Unheimliche Begegnung der dritten Art war ein lang gehegtes Projekt für Spielberg. Ende 1973 entwickelte er einen Vertrag mit Columbia Pictures für einen Science-Fiction-Film. Obwohl Spielberg die alleinige Anerkennung für das Drehbuch erhielt, wurde er von Paul Schrader, John Hill, David Giler, Hal Barwood, Matthew Robbins und Jerry Belson unterstützt, die alle in unterschiedlichem Maße zum Drehbuch beitrugen.

Der Titel leitet sich von der Klassifikation des Ufologen J. Allen Hynek für spezielle Begegnungen mit Außerirdischen ab, in der die „dritte Art“ die menschlichen Beobachtungen von Außerirdischen oder „belebten Wesen“ bezeichnet.

Unheimliche Begegnung der dritten Art wurde mit einem Produktionsbudget von 19,4 Millionen US-Dollar hergestellt und am 16. November 1977 und am 23. November 1977 in einer begrenzten Anzahl von Städten veröffentlicht, bevor es im folgenden Monat auf die breite Veröffentlichung ausgedehnt wurde. (Der Hollywood-Code 2: E.T. – Der Außerirdische oder der vertraute Geist)

Es war ein finanzieller Erfolg, der schließlich weltweit über 300 Millionen US-Dollar einspielte. Der Film erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen bei den 50. Academy Awards, den 32. British Academy Film Awards, den 35. Golden Globe Awards und den 5. Saturn Awards und wurde vom American Film Institute weithin anerkannt, von den Filmkritikern gelobt. (161)

Spielberg ist in mehrfacher Hinsicht ein Meister und nicht zuletzt ein Meister der Propaganda. Seine 80er-Filme sind die Essenz dessen, was es bedeutete, wie ich als Kind der 80er aufwuchs. Diejenigen von uns, die ein feines Gespür für das „Gefühl“ der 80er haben – ein Jahrzehnt, in dem es einfacher schien, und diejenigen, die in dieser Zeit aufgewachsen sind, werden die Nostalgie spüren.

Inmitten dieser Popkultur war eine Reihe von Spielberg- und Lucas-Filmen, von Star Wars (Ende der 70er) bis E.T. zu Indiana Jones zu Zurück in die Zukunft; das machte die 80er noch angenehmer. Wir haben uns E.T. angesehen, aber der aufkommende Alien-Mythos wurde früher in einem entscheidenden Sinne im Tor der späten 70er zu den 80ern vorbereitet, das war Unheimliche Begegnung der dritten Art (1977).

In der Eröffnungssequenz werden uns alte Flugzeuge gezeigt, die in der Sonora-Wüste auftauchen, diese seien 1945 in Florida verschwunden, sehen aber nagelneu aus, während der französische Wissenschaftler Claude Lacombe (Francois Truffaut) und ein Kartograf einen älteren Eingeborenen interviewen, der sagt „die Sonne sei nachts aufgegangen und habe gesungen…“

300x250

Es gibt während des gesamten Films eine direkte Verbindung zwischen den außerirdischen Wesenheiten und Musik oder Geräuschen sowie der Sonnenanbetung. Gleichzeitig hatten sich hinduistische Pilger und Yogis auf der ganzen Welt in Indien versammelt, um die Wesenheiten als Götter während des Zenits der Sonne zu preisen und „Ah yah, Ah yah ye“ zu singen.

Dies ist dem Tetragrammaton (JHWH), dem heiligen Namen Gottes in der Schrift, sowie in den magischen Praktiken der Kabbalistik nahe: Spielberg stellt eine direkte Verbindung zu den Entitäten und der biblischen Vorstellung von Gott als Herr Sabaoth, Herr der Gastgeber, her.

In diesem Fall scheinen die „Gastgeber“ jedoch den Göttern, Clarkes dämonischen Overlords, näher zu sein. Beachten Sie auch, dass über dem alten Eingeborenen der Davidstern platziert ist, ein Symbol, das Spielberg sehr vertraut ist.

300x250 boxone

Als die „Aliens“ in Barrys Haus ankommen, entspricht das, was passiert, eher den übernatürlichen Phänomenen, die die zahlreichen Berichte über die Phänomene in Häusern umgeben.

Seltsame Vorkommnisse wie elektrische Störungen und durcheinander geratene Elektronik kennzeichnen ihre Ankunft, und es ist erwähnenswert, dass die Spielzeug-Polizeiautos, -Flugzeuge und -Lastwagen durcheinander geraten und im Kreis fahren. Unmittelbar nach der Barry-Szene wird uns gezeigt, wie Roy und sein Sohn Unfälle mit dem Eisenbahn-Set nachstellen.

Abb. 220: Simulakrum

Wir stellen fest, dass Roy diese Faszination für Modelle und Miniaturversionen von Dingen hat. In der Symbologie oder Semiotik (die der Schlüssel zum Freischalten von Unheimliche Begegnung der dritten Art und E.T. ist) ist die Verbindung eines kleineren Bildes, Symbols oder Modells mit dem Ding selbst – Simulakrum. (162)

Abb. 221: Wieder ein Simulakrum

Abb. 222: „33“ im Hintergrund auf einem der Flugzeuge in der Wüste. Flight 19 führte den Einsatz im Rahmen des auf dem Marinestützpunkt Fort Lauderdale stattfindenden Advanced Combat Aircrew Training für Torpedobomber durch. Das Flugzeugunglück erlangte bleibende Bedeutung dadurch, dass es unter Anhängern der Theorie des Bermudadreiecks als am besten dokumentierter Vorfall in der Geschichte des Dreiecks gilt.

Simulakrum: Die Kopie entwickelt ein Eigenleben, doch im Maßstab betrachtet würde es deutlich erscheinen, dass die Kopie nicht echt ist. Dies ist eine perfekte Analogie für das Wesen des Films selbst, sowie für die Rolle des Regisseurs, der dem Menschen nun seine neue Bedeutung gibt.

Der Autor und/oder Filmregisseur erschafft mit Modellen und Bildern ein Simulakrum der realen Welt, setzt sie zusammen und setzt sie auf eine bestimmte Weise zusammen, so wie Roy es mit der von ihm gebauten Modelleisenbahn und Stadt tut. Man könnte an die simulierten Wesen in Blade Runner (Replikatoren) oder die simulierte Welt von Matrix denken.

Spielberg beherrscht diese Kunst der Simulation und präsentiert eine simulierte Realitätswelt – die des UFO-befallenen Amerikas, die eine gewisse Wirkung in der Bevölkerung hervorrufen soll.

Kann dies in einen größeren Maßstab gefasst werden, für den Spielberg als Regisseur selbst ein „Spielzeug“ der größeren, galaktischen Kräfte oder Entitäten des Kosmos ist? Sind wir eine griechische Wesensskala, die von der himmlischen Hierarchie „gespielt“ und „gelenkt“ wird? (164)

Die Modelle und Simulakren fungieren auch auf einer anderen Ebene als Vorboten der Dinge, die im Film kommen werden, wenn später Polizei, Flugzeuge und Militärfahrzeuge in Raserei herumhuschen werden, während die Handlung auf das Devil’s Tower-Denkmal in Wyoming zusteuert.

Aber vorher ist es wichtig, sich das Schiff anzusehen, das in der Wüste Gobi auftaucht, die „Cotopaxi“. Die „Cotopaxi“, ein Trampdampfer, verschwand tatsächlich 1925 auf dem Weg nach Kuba, und ist Teil des Ursprungs der Mythologie des Bermuda-Dreiecks. (165)

Abb. 223: „Cotopaxi“? Echt jetzt, mitten in der Wüste?

Spielberg bindet den Alien-Mythos an die Bermuda-Geschichten und verknüpft willkürlich mysteriöse Ereignisse unter dem Alien-Banner. An der Oberfläche wird dem Betrachter eine neue Weltanschauung dargeboten, mit der er die offenkundigen Bilder unter dem Banner der einzigen orthodoxen, vom Mainstream geförderten „Verschwörung“, außerirdischen Ursprüngen für UFOs verbinden kann.

Auf einer tieferen Ebene können wir jedoch die Assoziation von „Cotopaxi“ mit der gleichnamigen Stadt in Colorado sowie mit dem Berg in Ecuador, einem Teil der Anden, betrachten. Cotopaxi, Colorado, ist etwa drei Stunden von Denver entfernt, was im weiteren Verlauf relevant sein wird. Bevor wir dort ankommen, ist ein weiteres Element von Simulakrum, das erwähnt werden sollte, die Synchronizität.

Im Einklang mit diesen Ereignissen hat der französische Wissenschaftler Lacombe, der die UFO-Ereignisse verfolgt, eine Zeichensprache entwickelt, die den Tönen entspricht, die die Wesen den Hindus und den alten Eingeborenen in der Wüste „sangen“.

Er präsentiert seine Schilder einem Publikum von Wissenschaftlern, die Teil eines geheimen Projekts zur Erforschung des „Alien-Phänomens“ sind. (166)

Die Lacombe-Figur zeigt keinen anderen als den UFO-Forscher Jacques Vallée. Dass der Film auf esoterischen Lehren basiert, wird durch die Vallée-Inspiration bestätigt. Er schrieb offen sein Interesse am UFO-Phänomen in Bezug auf das Okkulte nieder. (167)

Ihr Symbol ist eine schwarze Pyramide: Bisher haben wir in der ersten Szene eine freimaurerische „33“ am Flugzeug, eine „32“ auf dem Trikot von Roys Sohn, Handzeichen mit Lacombe und ein schwarzes Pyramidenprojekt, das, wie sich herausstellt, von einer Schattenregierung und Agenten wie den „Men in Black“-Typen betrieben wird, die mit der Air Force und Lockheed Martin, einer großen Unternehmensmacht im militärisch-industriellen Komplex, verbunden sind.

In der Mitte des Films traf sich die Air Force mit den Einwohnern von Muncie, Indiana, und verpflichtete sich in einer Schein-Pressekonferenz der Desinformation, die darauf abzielt, das öffentliche Interesse an dem Vorfall „enger Begegnung“ zu zerstreuen.

Die Sprecher der Air Force beziehen sich auf bloßen Rationalismus und leugnen die Kenntnis aller Ereignisse, was der populären, lächerlichen und kontrollierten alternativen Medienerzählung von der Unterdrückung der Existenz von „Aliens“ durch die Regierung Glaubwürdigkeit verleiht.

Bis zu einem gewissen Grad ist dies wahr, da die wirklichen Akteure in der Nähe der „Aliens“ private, schattenhafte militärische Auftragnehmer sind – Lockheed, Raytheon, DARPA usw., nicht die lokalen Mandatsträger. …

Ende des Auszugs aus dem Buch „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ ab 26. August 2022 lieferbar.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1 Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood

1.1 Der Pate-Trilogie: Schattenregierungen – die globale Mafia

1.2 Goonies: Die okkulten Verweise und der Klassenkampf gegen die Elite

1.3 Lost Boys: Alles Vampire – von vermissten Kindern und Pädophilen-Ringen

1.4 X-Akte – Der Film: Die Pläne des Syndikats aka der Illuminati

1.5 V wie Vendetta: Der inszenierte Revolutions-Terror hinter der Anonymous-Maske

1.6 Tribute von Panem: Willkommen in der Neuen Weltordnung

1.7 Produzent von Tribute von Panem entlarvt alles über Hollywood-Pädophile und die globalen Netzwerke

2 Symbolismus und der verborgene Narrativ

2.1 Monty Python: Die Ritter der Kokosnuss und die esoterische Astralsymbolik

2.2 Time Bandits: Im Gefängnis-Labyrinth zwischen Gut und Böse

2.3 Der Exorzist: Per okkultem Wissen zur Dämonenaustreibung

2.4 Poltergeist: Die Altersfreigabe ist ein Verbrechen an den Kindern – frag Steven Spielberg, warum ein Kind starb

2.5 Ghostbusters: Geister aus der Flasche, bis die Hölle losbricht

2.6 Doctor Strange: Ein Skelett der Weltreligionen

2.7 Star Wars: Der Aufstieg der Skywalkers – Die okkulte Freimaurersymbolik mit sexuellen Anspielungen

2.8 Rogue One: Die Reise der Heldin in einem Anti-Familien-Film

2.9 Stranger Things: Gedankenkontrolle der Schattenregierung

2.10 Moonfall und das Geheimnis des Mondes

2.11 Don’t Look Up und wie wir das Ende der Welt erleben sollen

3 Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus

3.1 H. G. Wells, Steven Spielberg und die Alien-Agenda

3.2 E.T. – Der Außerirdische oder der vertraute Geist

3.3 Die unheimliche Begegnung der dritten Art: Leitet die Schattenregierung den Alien-Mythos?

3.4 Die Alien-Trilogie: Der Kampf ums Überleben – im Namen der „Firma“

3.5 Star Trek: Die futuristische Konditionierung der Öffentlichkeit

3.6 Arrival: Die durch Sprache geteilte Menschheit liest Alien-Kaffeeflecken

4 Prophetisch enthüllende Filmwerke

4.1 Idiocracy und die Erben der Wohlstandsverblödeten

4.2 Geostorm: Wir können unser Wetter kontrollieren

4.3 Sie leben: Ist eine Dokumentation!

4.4 Squid Game: Die unheilbare Krankheit der Elite

5 Hollywood sagt die Pandemie voraus

5.1 Dead Zone: Der unsichtbare Tod

5.2 V wie Vendetta und die Simpsons: Das Corona-Virus-Endspiel

5.3 Wie die Serie Utopia das Jahr 2020 auf unheimliche Weise vorhersagte

5.4 Der Pandemie-Thriller Songbird ist reine vorhersagende Programmierung

Fazit

Ein handsigniertes Exemplar erhalten Sie für Euro 30,- inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 06.04.2024