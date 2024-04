Numerologie und Ritual: Von Menschen verursachtes Erdbeben erschüttert New York – Taiwans Erdbeben Jahrestag der Kreuzigung Jesu

Teile die Wahrheit!

Nur zwei Tage nach dem von Menschen verursachten Erdbeben in Taiwan am Tag der Kreuzigung Jesu (mehr dazu unten), erlebten wir ein weiteres von Menschen verursachtes Erdbeben, das New York und seine Umgebung erschütterte.

Laut einer Schätzung der Medien könnten mehr als 42 Millionen Menschen (die jesuitische Saturnzahl) in 14 Bundesstaaten von Maine bis North Carolina das Beben gespürt haben. Von Joachim Bartoll

Und während es im Nordosten in der Vergangenheit kleinere Beben gab, stellte dieses, wenn auch nur mit einer Stärke von 4,8, einen neuen Rekord seit mindestens 240 Jahren dar und es war das stärkste seit 1884.

Dieses Mal hat es sich jedoch bei dem Menschen durchgesetzt, da mein Social-Media-Feed mit Leuten gefüllt ist, die berichten, dass sie 30 Minuten vor dem Beben ein surrendes Geräusch gehört haben und dass es von Menschenhand verursacht worden sein muss, dass es einfach nicht natürlich war, vor allem nicht für diese Gegend.(Trumps Gerichtstermin, der „Cannonball“-Tag der Jesuiten – er deutet ein Comeback im Weißen Haus im Jahr 2024 an)

Laut CNN und Fox News deuten erste Berichte auf ein Beben der Stärke 4,8 hin, diese wurde jedoch auf 4,7 revidiert und dann wieder auf 4,8 angepasst.

Wie Sie wissen, ist 47 die freimaurerische Zahl, die die Regierung repräsentiert und eng mit der Wahl 2024 verbunden ist, da der nächste Präsident der 47. sein wird .

Und 48 ist eine Zahl, die mit Donald Trump verbunden ist. Und lustigerweise veröffentlichten mehrere Medien nur wenige Stunden nach dem Beben einen Artikel, in dem es hieß, dass sich der Trump National Golf Club im Epizentrum des Erdbebens der Stärke 4,8 befunden habe.

War dies also ein weiteres Ritual, das uns sagte, dass Trump die USA „erschüttern“ wird, wenn er später in diesem Jahr als Siebter König , als 47. Präsident, zurückkehrt, wie ihre laufende Nachstellung des Buches der Offenbarung nahelegt? (Wurde der Einsturz der Baltimore-Brücke durch Bill Gates „Quantum Break“ vorhergesagt? (Videos))

Denken Sie daran, Trump war der 45. Präsident, und dieses Erdbeben wurde am 5. April, wie im 4/5 oder „ 45 “, in Trumps Golfclub ausgelöst. So ein Zufall, ja?

Und sie behaupten, dass es nur wenige Tage vor der 4/8-Finsternis eine Stärke von 4,8 hatte, wie im Jahr 48 , eine Zahl, die eng mit Donald Trump verbunden ist.

Donald Trump = 48, 48

MAGA-Bewegung = 48, 48

Illuminati = 48, 48

Und es haben „42 Millionen“ Menschen gespürt.

42 Millionen = 48

Freimaurer = 48

Die Freimaurer = 48

Und die „42 Millionen“ Menschen empfanden das Bebenritual am 5. April wie am 4./5., wie 45 .

42 Millionen = 45, 45

Ritual = 45, 45

Nach Angaben des US Geological Survey war das eigentliche Epizentrum die Whitehouse Station in New Jersey, wie in einem Theaterstück über das „Weiße Haus“, wie in der Präsidentschaft. Sie behaupten außerdem, dass es sich wie vor 140 Jahren um das größte Beben seit 1884 gehandelt habe .

Whitehouse Station, New Jersey = 140

Washington = 140 (wie bei der Wahl)

Natürlich ereignete sich dieses „Erdbeben der Stärke 4,8“ am 5. April, dem 96. Tag des Jahres, und das Epizentrum befand sich an der Whitehouse Station.

Erdbeben der Stärke 4,8 = 96

Whitehouse Station = 96

Wenn Sie sich außerdem an meine Entschlüsselung von Trumps 5. Sieg in der Vorwahl erinnern , die ein satanisches MAGA-Ritual war, wissen Sie, dass der höchste 5. Rang in der Church of Satan „MAGA“ ist.

In der realen Welt gibt es nur Menschen mit Erfolg und man nennt sie „Mover and Shakers“ (wie in Trump, den MAGA).

Und wieder ging es bei diesem Erdbeben um Trump, den Siebten König, die MAGA, und ein Erdbeben, das wirklich bewegt und Dich durchschüttelt.

Sie lieben es einfach, mit solchen Worten und symbolischen Verbindungen zu spielen.

Macher = 96

Gewählter Präsident, 2024 = 96

Gewählter Präsident 2024 = 96

Die Ruhe vor dem Sturm = 96

Satanismus = 96

Jesuiten = 96

Freimaurer = 96

Hinzu kommt, dass es am 5. April noch genau 214 Tage bis zur US-Wahl am 5. November waren.

Kirche des Satans = 214

Dieses Erdbeben am 5. April ereignete sich genau 70 Tage vor Donald Trumps Geburtstag am 14. Juni, und das Epizentrum an der Whitehouse-Station wurde als nordöstlich von „Libanon, New Jersey“ gemeldet.

Libanon, New Jersey = 70

Und erinnern Sie sich an die „42 Millionen“, die das Beben gespürt haben? Der 5. April war die 42. Woche seit dem letzten Geburtstag des von Jesuiten ausgebildeten Freimaurers und Satanisten Trump, und hier geht es um die Wahl. Außerdem bezeichneten die Medien das Beben als „selten“.

Selten = 42

US-Wahl = 42

Freimaurer = 42

Saturn = 42

Jesuit = 42

Außerdem gab es für den 5. April eine Numerologie mit 53 Datumsangaben, die zum Szenario von Trumps Rückkehr als Siebter König passt, der die USA wie ein Beben erschüttern wird.

05.04.2024 = 4 + 5 + 20 + 24 = 53

Siebter König = 53

Das bedeutet, dass der kurze Termin für den 5. April ein sehr freimaurerisches Datum war , eine Zahl, die für New York einfach perfekt ist und für einen Golfclub im Epizentrum.

4/5/24 = 4 + 5 + 24 = 33

New York = 33, 33

Golf Club = 33

Jesuiten = 33

Freimaurerei = 33

Die Freimaurer = 33

Und der 5. April war der erste der letzten 271 Tage des Jahres 2024, und 271 ist die 58. Primzahl. Denken Sie daran: Der Trump Golf Club in der Nähe des Epizentrums wurde 2004 eröffnet, als Trump 58 Jahre alt war.

Und die bevorstehende Wahl im Jahr 2024 ist die 58. Präsidentschaftswahl, und der Gewinner wird Präsident Nr. 47 sein. Auch in diesem Ritual hat alles mit Trump zu tun.

Trump Golf Club = 58

Präsident #47 = 58

Geheimbund = 58

Freimaurerei = 58

Die Freimaurer = 58

Golfplatz = 58

Satanisches Ritual = 58

Washington = 58 (wie bei der Wahl)

Und wenn Sie sich an meine Entschlüsselung des Erdbebens in Taiwan erinnern, stand es im Zusammenhang mit der gefälschten Atombombe.

Nun, der Flächenbombardement auf Hiroshima im Jahr 1945, der als „Atombombe“ propagiert wurde, ereignete sich am 6. August, und dieses Erdbeben an der Ostküste ereignete sich am 5. April, genau 123 Tage vor dem Jahrestag von Hiroshima. Und wann ereignete sich das Beben? Ja, um 10:23 Uhr, wie im Jahr 123 , also 123 Tage vor Hiroshima. Die angebliche Bombe wurde „Little Boy“ genannt, was in der englischen Gematria die Umkehrung 123 bedeutet.

10:23 = 123

Und wiederum ist dieses Ritual, das im „Nordosten“ stattfand, auch mit der US-Wahl verbunden, bei der Trump als Siebter König zurückkehren wird.

Kleiner Junge = 123

Nordosten = 123

US-Wahl = 123

Verschwörung = 123

Julius Robert Oppenheimer = 123

Und das bringt uns zurück zur bevorstehenden 58. Wahl und der oben entschlüsselten Zahl 58 , da sie auch mit dem Atomschwindel in Zusammenhang steht.

Nuklearer Schwindel = 58

Atomwaffe = 58

Obwohl hinter diesem von Menschen verursachten Erdbeben noch viel mehr steckt, ist meine Zeit für heute Morgen abgelaufen. Es sollte jedoch klar sein, dass es zahlenmäßig geplant war und dass es wieder einmal mit der Nachstellung des Buches der Offenbarung sowie den gefälschten „Weltuntergangs“-Atomwaffen zusammenhing – etwas, das sie in Zukunft möglicherweise nur vortäuschen werden.

Taiwans Erdbeben der Stärke 7,4 am Jahrestag der Kreuzigung Jesu

Obwohl einige Nachrichtenagenturen erstmals eine Stärke von 7,5 und 7,7 meldeten, meldete der Jesuiten-Sender CNN gleich zu Beginn eine Zahl von 7,4 , eine Zahl, die in der Gematria als „ 74 “ gelesen wird, die Zahl, die Gott und Jesus Christus darstellt, und auch eine damit verbundene Zahl mit der falschen Schreckenswissenschaft von Atomenergie und Atomwaffen (totale Zerstörung) – die mit menschengemachten Zerstörungsereignissen wie Erdbeben einhergeht.

Denken Sie auch daran, dass dies am 3. April geschah, dem Jahrestag der Kreuzigung Jesu. Mit anderen Worten: Jemand von der Wetterbehörde hat die Zahlen zu schnell veröffentlicht, bevor das Drehbuch erstellt werden konnte.

Die Präsidentin von Taiwan ist Tsai Ing-wen, geboren am 31. August 1956. Dieses Erdbeben am 3. April ereignete sich sieben Monate und vier Tage nach ihrem Geburtstag, wie im Jahr 74 .

Der 3. April fiel ebenfalls 74 Tage vor Xi Jinpings bevorstehendem Geburtstag am 15. Juni.

Sie behaupten erneut, es sei ein Erdbeben der Stärke 7,4 gewesen, wie im Jahr 74 , und es habe Taiwan am Jahrestag der Kreuzigung Jesu Christi getroffen, bei dem es um den Tod geht und Wiedergeburt, über ewiges Leben.

Außerdem geschah es am Tag vor dem großen taiwanesischen Feiertag, der als „Tag des Grabfegens“ bekannt ist.

Jesus Christus = 74

Taiwan & Jesus = 74

A 7,4 Erdbeben = 74

Tag der Grabkehrung = 74

Tod und Wiedergeburt = 74

Ewiges Leben = 74

Jesus = 74

Messias = 74

Kreuz = 74

Evangelium = 74

Gleichnisse = 74

Feiertag = 74 (Tag der Grabkehrung). )

Sie behaupten, es sei das schwerste Erdbeben gewesen, das Taiwan seit 25 Jahren heimgesucht habe.

25 Jahre = 74

Und dann haben wir die „nukleare“ Verbindung, die wir erreichen werden.

Nuklear = 74

Energie = 74

Waffe = 74

Freimaurer = 74

Tötung = 74 (9 Menschen gelten als tot)

Bedenken Sie, dass einige Gelehrte behaupten, dass Jesus am 7. April, also im Jahr 7/4, also im Jahr 74 , gestorben sei . In diesem Ritual werden also beide Theorien über das genaue Datum, an dem Jesus starb, behandelt.

Denken Sie daran, dass Jesus angeblich im Jahr 33 n. Chr. gekreuzigt wurde, so der Code der Freimaurer, was auch mit dem Erdbeben südlich von Taipeh übereinstimmt – und es war angeblich bis nach Kinmen, einer von Taiwanern kontrollierten Insel vor der Küste Chinas, zu spüren.

Jesuitisch = 33

Die Freimaurer = 33

Freimaurerei = 33

Taipeh = 33, 33

Kinmen = 33, 33

Außerdem war dies der Tag vor dem Grabfegetag, der am 4. April gefeiert wird, wie im 4/4, also im Jahr 44 . Und es geschah am 144. Lebenstag von Arturo Sosa, dem Generaloberen des Jesuitenordens.

Erdbeben = 44

Nachbeben = 44

Jesuitenorden = 144

Nun wird 74, wie bereits erwähnt, mit „Nuklear“, „Energie“ und „Waffe“ in Verbindung gebracht, was uns zur nächsten großen Zahl in diesem Ritual führt, in diesem von Menschen verursachten Ereignis der Zerstörung, genau wie die fiktive Atombombe sollte den Menschen große Angst vor der Zerstörung einjagen.

In den letzten Jahren hat die nukleare Programmierung der Massen zugenommen, insbesondere im Hinblick auf gefälschte Atomwaffen , und letztes Jahr kam auch der grausame Film über die falsche Figur und Jesuitenpuppe Julius Robert Oppenheimer in die Kinos .

Der 3. April lag 294 Tage nach Xi Jinpings Geburtstag, was bedeutet, dass sich dieses Erdbeben am 294. Lebensjahr des chinesischen Präsidenten ereignete.

Zur Anmerkung: 294 Tage entsprechen 42 Wochen, der Zahl ihres Sonnengottes Saturn und der Jesuiten.

Julius Robert Oppenheimer = 294

Beachten Sie nun die „ 94 “ in „294“, da dies unsere nächste große Zahl für dieses Ritual ist, da der 3. April der 94. Tag dieses Schaltjahres war.

Außerdem trat die Präsidentin Taiwans ihr Amt am 20. Mai 2106 an, und dieses 74-und -94- Ritual am 3. April 2024 fand 94 Monate nach Beginn ihrer Präsidentschaft statt.

Und wieder haben wir einen Hit mit J. Robert Oppenheimer, dem angeblichen „Vater der Atombombe“.

J. Robert Oppenheimer = 94

Natürlich hat Oppenheimer angeblich Plutonium zur Herstellung der „Atombombe“ verwendet, und Plutonium ist das 94. Element.

Und dieses Erdbeben in der Nähe von Taipeh ereignete sich in Taiwan kurz nach Ostern, das mit Jesus in Verbindung gebracht wird.

Ostern = 94

Taiwan = 94

Erdbeben in Taipeh = 94

Da 2024 ein Schaltjahr ist, ist der Geburtstag des Präsidenten von Taiwan am 31. August der 244. Tag des Jahres. 244 ist die relative Atommasse von Plutonium.

Und denken Sie daran, er hat sein Amt am 20. Mai 2016 angetreten, dem 141. Tag des Jahres, der Summe von „Plutonium“.

Plutonium = 141

Auch 3. April, wie in 4/3, wie 43 , fasst alles perfekt zusammen. Außerdem ist „Wu Chien-fu“ der Leiter von Taiwans Erdbebenüberwachungsbüro.

3. April = 4/3 = 43

Jesus Christus = 43

Dreieinigkeit = 43

Atombombe = 43

Freimaurer = 43

Nuklear = 43

Messias = 43

Luzifer = 43 (siehe unten)

Freimaurer = 43

Töten = 43

Wu Chien-fu = 43

Ziemlich aufwändiges Ritual, oder? Sicherlich nur Zufälle!

Ich könnte mit diesem Ritual endlos fortfahren, da es noch viel mehr Zusammenhänge hat. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist 74 auch die Zahl Luzifers (und 38 und 43), wie bei ihrem umgekehrten Sonnengott, wie bei Saturn.

Mit anderen Worten: Wir haben auch in diesem Ritual viele antichristliche Verbindungen. Der 3. April war beispielsweise 244 Tage nach Barack Obamas Geburtstag, der relativen Atommasse von Plutonium.

Und natürlich haben „Ostern“, „Taiwan“, „Antichrist“ und „Barack Obama“ alle die gleiche Zahl von 68, und so geht es weiter.

Sie behaupten auch, dass neun Menschen gestorben seien. Neun hat die gematischen Werte 66, also 666, die Zahl des Tieres, und 42, die Zahl des Saturn.

Der Ausdruck „Taiwan-Beben“ kommt auch mit 66 und 42. Und der Ausdruck „neun Menschen“ kommt mit 42 und mit „666“ (sumerisch), wiederum der Zahl des Tieres.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Besitzen die USA Laserwaffen?“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 06.04.2024