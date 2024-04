Teile die Wahrheit!

Unternehmen in Deutschland haben im Januar gut sechs Prozent mehr ins Ausland geliefert als im Vormonat. Grund ist vor allem ein starkes Europa-Geschäft.

Die deutschen Exporteure sind mit einem deutlichen Umsatzplus ins Jahr gestartet. Die Unternehmen lieferten im Januar 6,3 Prozent mehr ins Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 1,5 Prozent gerechnet. Die Importe stiegen um 3,6 Prozent und damit doppelt so stark wie erwartet.

Das Exportplus geht vor allem auf das gut laufende Geschäft in Europa zurück. Die Firmen verkauften in die EU-Mitgliedstaaten Waren im Wert von 75,8 Milliarden Euro – ein Anstieg von 8,9 Prozent zum Vormonat.

Kalender- und saisonbereinigt wurden Waren im Wert von 135,6 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren über 108,0 Milliarden Euro importiert.

Speedpak-Tracking aus Deutschland

Der Kurier Speedpak versendet in viele Länder der Welt und Sie können alle Pakete, die über diesen Kurier verschickt werden, auf dieser Seite mit nur wenigen Klicks verfolgen. Wenn ein Paket an Sie gesendet wird, muss der Absender Ihnen eine Sendungsnummer mitteilen, die dann auf dieser Website verwendet wird, um den Status Ihrer Lieferung und den Standort Ihrer Post oder Ihres Pakets zu erfahren.

Wie lange dauert die Lieferung Speedpak ?

Der Speedpak Service bietet ein maßgeschneidertes Angebot an Transportlogistiklösungen für Verkäufer der E-Commerce-Plattform eBay in mehr als 51 Ländern und Regionen der Welt. Zunächst nur in die Vereinigten Staaten, expandiert der Service seit 2018 nach Kanada, Israel, Neuseeland, Europa, einschließlich Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und anderen europäischen Ländern.

Derzeit (Stand März 2018) deckt der Service die fünf Hauptmärkte der Vereinigten Staaten (einschließlich Hawaii, Alaska, Po Boxes, APO / FPO), Großbritannien, Deutschland, Australien und Kanada ab. Sowie 28 weitere europäische Länder. Es wird erwartet, dass Orange Connex den Umfang seiner Dienstleistungen innerhalb weniger Jahre auf viele neue aufstrebende Märkte ausweiten wird. Dies in dem Wunsch, ein globales und globalisiertes Logistik-Service-System zu schaffen.

Zunächst starteten die Lieferungen von Speedpak aus den folgenden 21 chinesischen Städten: Peking, Qingdao, Jinan, Xi’an, Wuhan, CHangsha, Nanjing, Suzhou, Wuxi, Shanghai, Hangzhou, Yiwu, Xiamen, Fuzhou, Guangzhou, Foshou, Foshan, Zhongshan, Zhuhai, Dongguan, Shenzhen.

Der Abholservice erstreckt sich mittlerweile auf 26 Provinzen und 185 Städte in China. Hongkong bietet auch einen Self-Service-Lieferservice an.

Es gibt drei Lieferdienste:

Express: der schnellste, aber teuerste Service, die durchschnittliche Lieferzeit wird auf ca. 5 Werktage geschätzt

Standard, der eine Lieferzeit zwischen 8 und 12 Werktagen vorsieht und eine Tür-zu-Tür-Verfolgung ermöglicht

Wirtschaftlich, die eine Lieferzeit von etwa 10 bis 15 Werktagen vorsieht, die in den verfolgten Informationen nur das Datum der Lieferung aus dem Ursprungsland China enthält

USA, China und Großbritannien bleiben die wichtigsten Abnehmer

Wichtigster Abnehmer für Deutschland blieben die USA, auch wenn das Geschäft um 1,7 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro zurückging. Die Ausfuhren nach China stiegen um 7,8 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro, die nach Großbritannien gingen um 8,1 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro zurück.

Im vergangenen Jahr waren die deutschen Exporte wegen der schwachen Weltkonjunktur gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr fielen sie um 1,4 Prozent auf 1.562,1 Milliarden Euro. Nach einem schwachen Start ins Jahr 2024 verbesserte sich die Stimmung in der deutschen Exportindustrie einer Erhebung des Ifo-Instituts zufolge im Februar leicht.

