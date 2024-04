8 äußerst ungewöhnliche Ereignisse, die im April passieren werden

Teile die Wahrheit!

Wann gab es das letzte Mal so viel Aufregung um einen Monat? Zu Beginn des Aprils liegt eine große Vorfreude in der Luft, und das liegt nicht nur an der Großen Amerikanischen Sonnenfinsternis am 8. April. Von Michael Snyder

In den letzten Tagen habe ich von so vielen Menschen gehört, dass sie das Gefühl haben, dass bald etwas wirklich Großes passieren wird. Ich kann es auch fühlen.

Es ist fast so, als würden wir alle den Atem anhalten, während wir darauf warten, dass der nächste Doministein fällt. Überall auf der Welt droht Chaos auszubrechen, und währenddessen rufen uns die Zeichen am Himmel förmlich dazu auf, aufmerksam zu sein.

Im Folgenden sind 8 äußerst ungewöhnliche Ereignisse aufgeführt, die im April passieren werden …

#1 Zu Beginn des Monats April ist der „Teufelskomet“ Zu Beginn des Monats April ist der „Teufelskomet“ auf der Nordhalbkugel mit bloßem Auge sichtbar geworden …

#6 Während die Sonnenfinsternis am 8. April über Amerika hinwegzieht, wird die NASA drei Raketen „in den Schatten des Mondes“ abfeuern …

Die NASA hat angekündigt, dass sie am Montag, dem 8. April, während einer partiellen Sonnenfinsternis in Nordamerika drei wissenschaftliche Höhenforschungsraketen in den Schatten des Mondes abfeuern wird.

Bei einer totalen Sonnenfinsternis auf einer 115 Meilen breiten Strecke durch Teile von Mexiko, 15 US-Bundesstaaten und Kanada und einer partiellen Sonnenfinsternis in ganz Amerika kommt es zu einem plötzlichen Rückgang des Sonnenlichts.

Aus irgendeinem seltsamen Grund hat die NASA beschlossen, dieses Projekt nach einer Schlangengottheit zu benennen , die im alten Ägypten beliebt war …

Das Projekt der Raumfahrtbehörde, Atmospheric Perturbations Around The Eclipse Path, wird untersuchen, wie sich dieser Rückgang des Sonnenlichts und der Temperatur auf die obere Erdatmosphäre auswirkt. Laut NASA ist APEP nach der Schlangengottheit aus der altägyptischen Mythologie benannt, der Erzfeind der Sonnengottheit Ra.

#7 Unheilvollerweise wird die Große Amerikanische Sonnenfinsternis von 2024 am 8. April das riesige „X“ über der Verwerfungszone von New Madrid vervollständigen, das die Große Amerikanische Sonnenfinsternis von 2017 begann. Ich bin der festen Überzeugung, dass dies eine sehr wichtige Warnung an Amerika ist, dass ich sie auf das Cover meines neuesten Buches gesetzt habe .

#8 Im April kommt die „Zikadapokalypse“. Wie ich bereits früher in diesem Jahr besprochen habe , werden zum ersten Mal seit Thomas Jeffersons Präsidentschaft Milliarden 13-jähriger Zikaden und Milliarden 17-jähriger Zikaden gleichzeitig aus dem Boden auftauchen …

„Milliarden, sogar Billionen von Zikaden werden gleichzeitig in 17 Bundesstaaten auftauchen“, sagte Chris Simon, Professor an der Abteilung für Ökologie und Evolutionsbiologie der UConn, gegenüber WordsSideKick.com.

Brut XIII und XIX leben seit 17 bzw. 13 Jahren unter der Erde.

Bald werden sie zum ersten Mal seit 221 Jahren zur gleichen Zeit auftauchen.

Erschreckenderweise wird sich die Entstehung dieser beiden Gruppen in Zentral-Illinois überschneiden …

Darüber hinaus haben die diesjährigen Zikadengruppen, bekannt als Brood XIII und Brood

Mittlerweile wissen die meisten von Ihnen bereits, dass sich der Verlauf der Großen Amerikanischen Sonnenfinsternis im Jahr 2024 mit dem Verlauf der Großen Amerikanischen Sonnenfinsternis im Jahr 2017 in Illinois überschneidet.

Versucht uns jemand etwas zu sagen?

Zusätzlich zu allem, worüber ich bereits berichtet habe, spekulieren viele in den sozialen Medien darüber, dass irgendwann im April eine Opferung der roten Färse stattfinden könnte.

Bisher konnte ich jedoch keine stichhaltigen Beweise dafür finden, dass ein solches Opfer unmittelbar bevorsteht.

Wie ich letzte Woche besprochen habe , müssen die roten Färsen, die 2022 aus dem Bundesstaat Texas nach Israel transportiert wurden, verwendet werden, bevor sie zu alt sind, um sich zu qualifizieren, und die Priester, die das Opfer durchführen werden, sind bereit zu gehen.

Stünde jedoch ein Opfer der roten Färse unmittelbar bevor, würde zu diesem Zweck ein Altar auf dem Ölberg errichtet, was bisher jedoch nicht geschehen ist.

CBS News berichtete zuvor , dass ein „riesiger Altar“ für das Opfer einer roten Färse errichtet worden sei …

Ein riesiger weißer Altar erwartet Sie, wo sie auf einem Grundstück mit Blick auf den Ölberg in Jerusalem verbrannt werden sollen. Mamo sagte, die Zeremonie müsse direkt an der Stelle durchgeführt werden, an der sich der antike Zweite Tempel befand, bis er im Jahr 70 von den Römern zerstört wurde.

Leider war dieser CBS News-Bericht nicht korrekt.

Laut Israel365News handelt es sich bei dem Altar, den CBS News der Welt zeigte, lediglich um ein Modell, das für „Nachstellungen von Tempeldiensten und Bildungszwecken“ verwendet wird …

Die Struktur im Video ist ein Modell des Altars, wie er im Tempel stand. Der eigentliche Altar muss aus Stein sein. Das Modell befindet sich in Mitzpe Yericho und wird für Nachstellungen von Tempeldiensten und zu Bildungszwecken verwendet. Es besteht nicht aus Stein und kann nicht für den Tempeldienst verwendet werden.

CBS News hat sich also geirrt, was den Altar betrifft, und viele von uns haben sich von ihrem Bericht täuschen lassen.

Bevor ich diesen Artikel beende, möchte ich etwas besprechen, das Ende März passiert ist.

Joe Biden hat den 31. März offiziell zum „Transgender Day of Visibility“ erklärt. Natürlich wiesen viele darauf hin, dass dies derselbe Tag sei, an dem viele Christen Ostern feierten. Das Folgende stammt aus der offiziellen Erklärung von Joe Biden …

Am Transgender-Tag der Sichtbarkeit würdigen wir den außergewöhnlichen Mut und die Beiträge transgender-Amerikaner und bekräftigen das Engagement unserer Nation für die Bildung einer vollkommeneren Union – in der alle Menschen ihr ganzes Leben lang gleich geschaffen und behandelt werden.

Ich bin stolz darauf, dass meine Regierung von Anfang an für Gerechtigkeit eingetreten ist und sich dafür eingesetzt hat, dass die LGBTQI+-Gemeinschaft offen, in Sicherheit, mit Würde und Respekt leben kann. Ich bin stolz darauf, Transgender-Führer in meine Regierung berufen zu haben und das Verbot für Transgender-Amerikaner, offen in unserem Militär zu dienen, aufgehoben zu haben.

Ich bin stolz darauf, historische Durchführungsverordnungen unterzeichnet zu haben, die den Schutz der Bürgerrechte in den Bereichen Wohnen, Beschäftigung, Gesundheitsfürsorge, Bildung, Justizsystem und mehr stärken. Ich bin stolz darauf, den Respect for Marriage Act unterzeichnet zu haben, der sicherstellt, dass jeder Amerikaner die Person heiraten kann, die er liebt.

Wenn Sie es glauben können, gibt es in Amerika mittlerweile mehr als 50 verschiedene Feiertage , an denen alternative Lebensstile gefeiert werden …

Die Entscheidung der Biden-Regierung, den „Transgender Awareness Day“ am Ostersonntag zu begehen, hat zu weit verbreiteten Kontroversen geführt.

Viele Amerikaner wissen jedoch möglicherweise nicht, dass es mehr als 50 Feiertage mit LGBTQIA2S+-Thema gibt.

Wenn man sie alle zusammenzählt, umfassen alle diese Feiertage insgesamt 145 Kalendertage .

Amerika hat sich grundlegend verändert und unsere Nation strebt so schnell wie möglich in die Richtung, die sie gewählt hat.

Diesen Monat werden wir Zeuge der bedrohlichsten Zeichen am Himmel sein, die unser Land je gesehen hat.

Werden diese Zeichen ein Weckruf sein oder wird der Großteil der Bevölkerung weiterhin schlafen?

…

