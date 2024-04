Die Beatles waren ein Tavistock-Projekt: Paul McCartneys angeblicher Doppelgänger

Teile die Wahrheit!

1967 waren Beatles-Fans schockiert über das Gerücht, Paul McCartney sei Ende 1966 gestorben und durch einen Doppelgänger ersetzt worden. Fans sahen alle möglichen Hinweise auf Plattencovern und spielten die Platten rückwärts ab, um versteckte Botschaften wie „Ich habe Paul begraben“ zu hören. Von Ella Ster

(Titelbild: Eine 9-seitige Veröffentlichung in der italienischen Ausgabe des Wired Magazine mit der vorsichtigen Schlussfolgerung zweier forensischer Forscher, dass James Paul McCartney vor 1966 wahrscheinlich nicht dieselbe Person ist wie Paul McCartney nach 1967)

Das hartnäckige Gerücht ist seitdem nie verschwunden. Im Jahr 2009 wollten die beiden italienischen Forensiker Gabriella Carlesi und Francesco Gavazzeni mit ihrer Expertise in der Personenerkennung der angeblichen „Affengeschichte“ ein Ende setzen. Doch zu ihrem Entsetzen entdeckten sie große anatomische Unterschiede zwischen Paul McCartney vor und nach 1967.

Im Juli 2009 sorgte die italienische Ausgabe des Wired-Magazins mit dem 9-seitigen Artikel Ask Who That ‚Beatle‘ Was für großes Aufsehen. Darin sprechen zwei renommierte italienische Forscher über die strengen Protokolle und Identifizierungsmethoden, mit denen sie Fotos von Paul McCartney aus der Zeit vor und nach 1967 verglichen.

Gabriella Carlesi ist Pathologin und Francesco Gavazzeni Experte für kraniometrische Erkennung, also die Vermessung des Schädels. Sie waren auf ihrem Gebiet hoch angesehen und spielten beide eine wichtige Rolle in aufsehenerregenden Fällen bei der Identitätsfeststellung anhand von Fotos, darunter beim Attentat auf Papst Johannes Paul II. (Taylor Swift: Okkult-Ikone des Jahres)

Identifizierung anhand von Schädel und Gesicht

In Ermangelung von Fingerabdrücken und DNA-Proben können Forensiker Personen mithilfe der Anthropometrie (Vermessung des menschlichen Körpers) und insbesondere der Kraniometrie (Vermessung des Schädels und des Gesichts) identifizieren. Diese Expertisen sind Teil der Biometrie, der Wissenschaft zur Personen- und Gesichtserkennung, die derzeit weltweit von Geheimdiensten eingesetzt wird.

Dies basiert auf der Analyse der genauen Punkte und Zonen im Gesicht, die für jeden unveränderlich sind, wie zum Beispiel der Abstand zwischen den Pupillen, der Schnittpunkt zwischen der Nase und den Augenbrauenbögen, der Punkt, an dem sich die Nasenwurzel vom Nasenansatz und Oberlippe trennt, die Form des Kiefers, des Kinns und der Ohrmuschel.

„Wir brauchen zwei Minuten, um zu dem Schluss zu kommen, dass es sich um dieselbe Person handelt.“

Gabriella Carlesi

Das italienische Duo war mit der „Paul ist tot“-Legende vertraut, der Behauptung, dass der ursprüngliche McCartney im November 1966 bei einem Autounfall ums Leben kam und durch einen Doppelgänger ersetzt wurde, der zufällig ebenfalls Linkshänder und musikalisch war.

Trotz zahlreicher Websites und Artikel, die diesem Thema gewidmet waren, waren sie äußerst skeptisch gegenüber den dilettantischen Illustrationen, die die Unterschiede im Gesicht „beweisen“ würden. Sie beschlossen, ihr Fachwissen und einen wissenschaftlichen Ansatz zu nutzen, um zu beweisen, dass es sich um einen Mythos handelte, um das hartnäckige Gerücht endgültig zu zerstreuen.

300x250

Große Anomalien in der Anatomie

Ihre größte Herausforderung bestand darin, Fotos mit homogenen Proportionen zu finden, um die Proportionen von Gesicht und Schädel vergleichen zu können. Sie sammelten zahlreiche Fotos aus der Zeit vor 1966 und Fotos aus dem Jahr 1967, sowohl aus der Zeit, als die Beatles noch zusammen waren, als auch aus McCartneys Solozeit.

„Dann brauchen wir zwei Minuten, um zu dem Schluss zu kommen, dass es sich um dieselbe Person handelt“, erinnert sich Carlesi. Sie war überzeugt, dass die Doppelgängergeschichte Unsinn war. „Die Überraschung war groß“, sagt Gavazzeni, „denn die Krümmung des Unterkiefers zwischen den beiden Fotoserien zeigte eine große Diskrepanz von mehr als 6 Prozent, deutlich über der Fehlerschwelle.“

Aber die Überraschungen hörten hier nicht auf. Die forensischen Experten stellten einen Schattenfleck im äußeren Augenwinkel des linken Auges fest, wahrscheinlich eine Narbe von einem Auge oder eine in den 1960er Jahren durchgeführte Schönheitsoperation. „Es hinterließ eine Unvollkommenheit, die lange Zeit verborgen blieb“, bemerkte Gavazzeni.

„Es ist unmöglich, die Struktur eines erwachsenen Schädels tatsächlich zu verändern. Doch den Fotos nach zu urteilen, ist es genau das, was man sieht.“

300x250 boxone

Francesco Gavazzeni

Außerdem stellten sie große Unterschiede in der Form des Schädels fest und stellten fest, dass einige Fotos manipuliert waren. „Es entsteht der Eindruck, dass die Form des Kopfes etwas runder geworden ist“, sagt Gavazzeni, „die tatsächliche Länge wurde durch einen Kunstgriff reduziert“, ein gewisser Trick, der damals manchmal beim Abdruck der Fotos angewendet wurde.

Gavazzeni fügte hinzu: „Es ist unmöglich, die Struktur eines erwachsenen Schädels tatsächlich zu verändern. Doch den Fotos nach zu urteilen, ist es genau das, was man sieht.“

Darüber hinaus gab es große Unterschiede zwischen der Breite der Lippen und dem naso-spinalen Punkt zwischen den beiden Nasenlöchern, dem Punkt, an dem sich die Nase vom Gesicht zu trennen beginnt: „Dies ist ein charakteristisches Merkmal, das die chirurgische Medizin nicht ändern kann“, erklärt Carlesi.

Auch am Gaumen, den Zähnen und der Form der Ohrmuschel wurden Unterschiede festgestellt. Letzterer wird als forensisches Beweismittel mit einem Fingerabdruck gleichgesetzt, da dieser ebenfalls nicht operativ verändert werden kann.

Sergeant. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Der beliebte Beatle war von Ende 1966 bis zum Sommer 1967 acht Monate lang aus der Öffentlichkeit verschwunden, bis im Mai 1967 die Doppel-LP Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band veröffentlicht wurde. Laut Beatles-Fans enthalten die Bilder auf dem Cover allerlei Hinweise darauf, dass Paul McCartney getötet wurde.

Beispielsweise standen die alten Beatles und die neuen The Beatles an einem Grab, auf dem eine linkshändige Bassgitarre, Paul McCartneys Instrument, mit Blumen abgebildet war. Am Grab befand sich auch ein Modell eines weißen Aston Martin, McCartneys Auto, mit einem blutigen Handschuh.

Auf der Rückseite war Paul McCartney der einzige, der der Kamera den Rücken zuwandte. Auf dem Ärmel von McCartneys Uniform stand OPD, die Abkürzung für Officially Pronounced Dead . Außerdem hatten alle Beatles plötzlich einen Schnurrbart. Fans spekulierten, dass McCartneys Schnurrbart die Tatsache verbergen sollte, dass der Beatle durch einen Doppelgänger ersetzt worden war.

Gabriella Carlesi verglich die Fotos aus der Zeit vor 1966 mit denen auf dem Cover von Sgt. Peppers und bemerkte, dass sich der Abstand zwischen den Mundwinkeln plötzlich vergrößert hatte. „Was natürlich nicht möglich ist und der Schnurrbart nicht tarnen kann. Mit anderen Worten: Die Lippen können voluminöser sein, aber die Breite der Linie zwischen den Mundwinkeln variiert möglicherweise nicht so stark. Dabei kann es zu sehr kleinen Veränderungen kommen, was auf dem untersuchten Foto jedoch nicht der Fall ist: Hier ist der Unterschied zwischen Vorher und Nachher zu groß, als dass er durch eine Operation verursacht worden wäre.“

Die Identifizierung der Ohrmuschel wurde als forensischer Beweis mit Fingerabdrücken gleichgesetzt. Sowohl die Ohrmuschel als auch die Form des Tragus, des kleinen dreieckigen Knorpelstücks an der Vorderseite des Gehörgangs, können nicht operativ angepasst werden. Es sind forensische Experten vom Kaliber eines Carlesi und Gavazzeni, die die subtilen Unterschiede identifizieren können, die für Normalsterbliche nicht sichtbar sind. Sie stellten Unterschiede zwischen Paul McCartneys rechtem Ohr auf einem Foto fest, das vor 1966 aufgenommen wurde, und einem, das wahrscheinlich Ende der 1990er Jahre aufgenommen wurde.

Betäubt

Obwohl die Forscher eine strenge Methode anwandten, die zur Feststellung der Identität einer Person akzeptiert und erforderlich ist, waren sie von den Ergebnissen ihrer eigenen Studie verblüfft. Sie beschlossen, weitere Nachforschungen anzustellen, bevor sie ihre Ergebnisse veröffentlichten.

Da Gabriella Carlesi international für ihre Fachkenntnisse in der Zahnheilkunde und der Identifizierung anhand von Zähnen bekannt ist, beschloss sie, dies in ihre Forschung einzubeziehen. McCartneys Zähne haben oben rechts einen charakteristischen Eckzahn, der aufgrund von Platzmangel schief geworden ist und leicht nach außen hervorsteht. Fotos zeigten deutlich, dass McCartneys Gaumen vor 1966 so schmal war, dass mehrere Zähne schief standen und der hervorstehende Eckzahn erklärt wurde.

Das Merkwürdige ist, dass derselbe Eckzahn auf den Fotos ab 1967 auch immer hervorsteht, was laut Carlesi jedoch nicht gerechtfertigt ist, wenn man den Gaumen betrachtet, der seither deutlich breiter ist. Sie kam zu dem Schluss, dass der Eckzahn aufgrund eines Eingriffs schief stand und nicht von den anderen Zähnen herausgedrückt wurde.

„Für mich ist die Form des Gaumens der Beweis, mehr noch als die Zähne“, betonte Carlesi. Um eine solche Anomalie zu erklären, hätte sich McCartney einer Operation unterziehen müssen.

Eine chirurgische Veränderung der Gaumenform war schon damals möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Es wäre eine sehr schmerzhafte und einschneidende Operation gewesen, die einen Bruch des Gaumenknochens erfordert hätte.

Ein solcher Eingriff erforderte eine lange Genesung. McCartney hätte mindestens ein Jahr lang eine Zahnspange tragen müssen, was er nicht hätte verbergen können.

Die Frage ist, wie ein Mann in etwas mehr als sechs Monaten die Form seines Schädels, seines Gaumens, seines Mundes, seiner Nase, seines Kiefers und seiner Ohren verändern kann, während er gleichzeitig ein Album aufnehmen und weiter singen kann.

Links: Paul McCartney von vor 1966 mit dunkelbraunen Augen und rechts ein Foto von 2010 mit deutlich helleren Augen.

Allerdings sind die Erkenntnisse von Carlesi und Gavazzeni kein Einzelfall. Auch die Augenfarbe hat sich im Laufe der Jahre verändert. Der aktuelle McCartney hat helle, graugrüne Augen , im Gegensatz zu den dunklen haselnussbraunen Augen , die McCartney auf dem Foto von Sgt. trug. Peppers braune Kontaktlinsen, die er mit zunehmendem Alter aufgab?

Oder hat er eine Erkrankung, die dazu geführt hat, dass sich seine Augenfarbe verändert hat?

DNA-Test

Paul McCartney selbst hätte den hartnäckigen Gerüchten ein Ende bereiten können, indem er zusammen mit seinem damals noch lebenden Vater oder seinem Bruder Mike einen DNA-Test machte, was er aber nicht tat. Ein DNA-Test in Deutschland schien hingegen die Erkenntnisse der italienischen Kriminaltechniker zu bestätigen.

Dort behauptete die 1962 geborene Bettina Hübers, Paul McCartneys Tochter zu sein. Später hatte sie über einen Anwalt einen DNA-Test bei ihrem angeblichen Vater erzwungen. Ihre Mutter Erika Wohlers hatte Anfang der 1960er Jahre, als dieser in Hamburg lebte, eine Affäre mit dem damals unbekannten Beatle . Dort hatten die Beatles ihre Karriere begonnen und traten in Clubs auf der Reeperbahn auf, einem berüchtigten Vergnügungsviertel.

Die Mutter von Bettina Hübers hatte 1962 kaum Interesse daran, McCartney als Vater in der Geburtsurkunde anzugeben, da der Musiker aus Liverpool zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt und mittellos war und das Land inzwischen verlassen hatte.

Zu Bettinas Schock ergab der in den 1980er Jahren durchgeführte DNA-Test jedoch keine Übereinstimmung. Im Jahr 2007 untersuchte Staatsanwalt Michael Grunwald, ob der Ex-Beatle den Vaterschaftstest und die Unterschrift gefälscht hatte, indem er einen Doppelgänger schickte, doch der Richter entschied, dass das Verfahren abgelaufen sei.

McCartney spricht mit David Letterman über seinen angeblichen Doppelgänger

Die italienischen Forensiker kamen nach der Veröffentlichung in Wired nie mehr auf ihre Geschichte zurück. Der Artikel erschien am 15. Juli 2009. Am selben Tag war Paul McCartney zu Gast in David Lettermans beliebter Late-Night-Show , wo er das Gerücht thematisierte, der bisherige McCartney sei tot und durch einen Doppelgänger ersetzt worden.

Il 12 ottobre 1969 la radio di Detroit WKNR rivelò che ascoltando #StrawberryFieldsForever al contrario si poteva sentire #JohnLennon dire: “I Buried Paul”.

Quel giorno nacque la leggenda che #PaulMcCartney fosse morto e che il suo posto fosse stato preso da un sosia. #PID pic.twitter.com/OobqkgMdGL — Yesterdaypills🍏 (@yesterdaypills) October 12, 2023

David Letterman fragte Paul McCartney: „Es begannen gegen Ende der 60er-Jahre die Gerüchte über Ihren Tod aufzutauchen?“ McCartney sagte, alles begann, als die vier Beatles während des Fotoshootings für das Cover der Abbey Road-LP über einen Zebrastreifen gingen und er wegen der Hitze an diesem Tag seine Sandalen auszog. „Und da ich barfuß überquerte, entstand das Gerücht, dass ich tot sei, weil ich barfuß war.“ Das Publikum lacht. „Ich konnte den Zusammenhang nicht erkennen“, fügte er hinzu.

David Letterman: „Das war die Idee, dass es einen Typen gibt, der wie du aussieht und deinen Platz einnimmt.“ Paul McCartney: „Nun“, auf sich selbst zeigend, „das ist es.“

Letterman antwortete: „Das kommt mir wie ein langsamer, schwerer Tod vor. Barfußlaufen wird dich töten.“ Anschließend fragte er, wie McCartney damit umgegangen sei, „weil es ein weltweites Gerücht war“.

Der Ex-Beatle antwortete lakonisch: „Oh, ich habe nur darüber gelacht und wusste, dass es am Ruhm und an der Verrücktheit lag.“ Er fügte hinzu, dass es manchmal seltsam sei, weil die Leute ihn prüfend ansahen und fragten: „Ist er es oder ein wirklich guter Doppelgänger?“

Letterman: „Das war die Idee, dass es einen Mann gibt, der wie du aussieht und deinen Platz einnimmt.“

McCartney: „Nun“, auf sich selbst zeigend, „das ist es.“ Sie hielten beide ihr Lachen zurück, bis Letterman hinzufügte: „Oder ist das so?“ Seltsamerweise wurden alle Videos dieser speziellen Late-Night-Show anschließend von YouTube entfernt.

Die Beatles waren ein Tavistock-Projekt

Das hartnäckige Gerücht über Paul McCartneys angeblichen Tod und seine Ersetzung durch einen Doppelgänger ist eine faszinierende und bizarre Geschichte. Neben den Recherchen der italienischen Kriminaltechniker gibt es weitere Hinweise darauf, dass es sich offenbar um eine wahre Geschichte handelt.

Geheimnisvolles Foto aus den 1960er Jahren in New York, das scheinbar drei Paul McCartneys gleichzeitig zeigt; Einer steht ganz links , einer kauert in der Mitte und einer sitzt rechts.

Damit stellt sich auch die Frage, ob es möglich wäre, einen so berühmten Menschen wie Paul McCartney zu ersetzen. Der ehemalige MI6-Agent John Coleman schrieb 2006 , dass die Beatles eine Schöpfung des Tavistock Institute seien , einer sozialwissenschaftlichen Organisation.

Den damals populärsten Popkünstler durch einen Doppelgänger zu ersetzen, wäre ein faszinierendes soziales Experiment gewesen. Aber nehmen wir an, dass dieses Experiment tatsächlich stattgefunden hat und erfolgreich war.

Würde dieses Wissen dann nicht genutzt werden, um manchmal andere einflussreiche Personen durch Doppelgänger zu ersetzen?

Mehr über den Tod von Paul McCartney lesen Sie im Buch: „Geheimsache Paul Is Dead? Unglaubliche Informationen!“ und über die Verschwörung rund um die Beatles in „Der Musik-Code“.

…

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 18.04.2024