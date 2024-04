Die Dreiecke, Leylinien und Kraftorte der Erde in Aufruhr (Video)

Teile die Wahrheit!

An vielen Orten auf der Erde rumort es heftig. Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, Erdbeben, Waldbrände und heftige Stürme sorgen für sehr viel Zerstörung. Sandra Weber von der Theki Academy hat sich die Orte einmal genauer angeschaut und ist dabei zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen. Von Frank Schwede

In zahlreichen Podcastfolgen hat Sandra Weber bereits über Magnetfeldveränderungen, Polsprung und auch über die Schuhmann-Frequenz berichtet.

In ihrer aktuellen Folge geht es um die Bedeutung von Ley- und Lichtlinien. Entlang dieser Linien finden gerade gewaltige Veränderungsprozesse statt, die wir in Form von Vulkanausbrüchen, Erdbeben und Überschwemmungen beobachten können.

Während eines Seminars in Südafrika erschien Sandra Weber die Weltkarte vor ihrem geistigen Auge, die in Dreieckmuster aus Lichtlinien unterteilt war. Drei Muster sind nach Worten Webers aktuell von großer Wichtigkeit.

Das sind die Linien Südafrika-Russland-Grönland, Südafrika-Russland-Neuseeland und Südafrika- Neuseeland-Grönland.

Im ersten Moment konnte Sandra Weber nicht verstehen, was es mit diesen Ländern auf sich hat. Wenig später aber kam die Erkenntnis. Weber sagt:

„Dann habe ich erkannt, dass sowohl die Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft als auch die Pyramidenlehre eine wichtige Rolle spielen und dass das Ganze wirklich sehr, sehr vielschichtig ist, vor allem die Linien, die diese Länder miteinander verbinden, sind sehr auffällig.“

Auf der Linie Südafrika Russland fallen Sandra Weber spontan Saudi Arabien und der Jemen auf. In beiden Ländern gibt es seit vielen Monaten Überschwemmungen, auch in der Wüste, die dadurch wieder fruchtbar wird. (Zeitlinienverschiebung: Etwas Großes steht bevor (Video))

Auch der Iran befindet sich auf der Linie, wo es aktuell zu großen Auseinandersetzungen mit Israel kommt. Es gibt aber noch eine weitere Besonderheit; südlich vom Jemen liegt der Golf von Arden, wo es seit einiger Zeit zu heftigen Erdbeben kommt. Dort befindet sich auch der afrikanische Grabenbruch, eine besonders dünne Stelle in der Erdkruste. (Dringende Engelsbotschaft: DAS kommt jetzt auf uns zu (Video))

Die Linie Russland-Grönland, auf der auch Norwegen liegt, ist ebenfalls ein signifikanter Punkt, weil genau dort eine sehr starke atmosphärische Instabilitäten mit veränderten Polarlichtern zu beobachten ist.

Einheimische berichten, dass sie so etwas noch nie zuvor gesehen haben. Hinzu kommen sehr heftige Schneestürme mit eisigen Temperaturen.

Auch Island ist mit spektakulären Vulkanausbrüchen, die seit einigen Monaten anhalten, ein markanter Punkt auf dieser Linie. In Finnland, das sich ebenfalls auf gleicher Linie befindet, kam es erst kürzlich zu unerklärlichen Blackouts und selten Eishalos.

Hinzu kommt noch, dass aktuell in der gesamten skandinavischen Region seltsame rote Auroren auftreten. „Das ist auf keinen Fall normal“, betont Sandra Weber. Außerdem wurde im vergangenen Monat ein Riss im Erdmagnetfeld in der besagten Region beobachtet.

Geht die Ostküste der USA unter?

Auf der Linie Grönland-Südafrika hat sich vor kurzem eine Serie von Erdbeben auf dem „Mittelatlantischen Rücken“ ereignet, nachdem es zuvor auf den Azoren heftige Beben gab. Diese Linie führt direkt durch die südatlantische Anomalie, der Bereich, wo Atlantis vermutet wird. Weber

„An dieser Stelle ist die kosmische Strahlung wenige Kilometer über der Erde derart hoch, dass sogar Satelliten in Gefahr sind. Das heißt, das Magnetfeld der Erde ist an diesem Ort sehr dünn.“

Die Linie Grönland-Neuseeland führt direkt an der Ostküste der USA vorbei. Laut den Visionen von Sandra Weber, die sich sogar mit wissenschaftlichen Messungen decken, senkt sich die gesamte Ostküste ab. Weber:

„Meine Vision war wirklich heftig und zeigt, wie in der Mitte der USA das Land hoch kommt, während die Ostküste der USA, vor allem Florida, absinkt. Da standen Teile von Florida richtig unter Wasser.“

Auch wissenschaftliche Untersuchungen weisen darauf hin, dass die gesamte Ostküste der USA absinkt. Erst kürzlich gab es in New City ein Erdbeben, das ebenfalls darauf zurückzuführen ist.

Die Linie Grönland-Neuseeland führt unter anderem auch durch Mittelamerika, wo es seit vielen Monaten zu Erdbeben und Überschwemmungen kommt. Der Popocatepetl in Mexiko ist ebenfalls sehr aktiv und es herrschen zudem extreme Dürren, die sich mit Überschwemmungen abwechseln.

Sandra Weber erklärt dazu:

„Der gesamte mittel- und südamerikanische Raum hat sich mir in den letzten Jahren häufig gezeigt, und ich habe schon vor zweieinhalb Jahren gesagt, dass es jetzt mit den Erdbeben immer mehr werden wird. Ich habe gespürt, wenn ich mich auf dieses Gebiet konzentriert habe, dass es diese Region besonders stark treffen wird.“

Auf der Linie Russland-Neuseeland befindet sich der bekannte Mariannengraben, der unberechenbar ist, wenn es dort zu einem größerenBeben kommt. Auch in dieser Region bebt es seit mittlerweile einem Jahr in regelmäßigen Abständen.

Indonesien liegt mit seinen vielen Vulkanausbrüchen, teils schweren Überschwemmungen und Erdbeben ebenfalls auf dieser Linie. Und auch China ist betroffen, wo sich gerade an vielen Orten Erdlöcher auftun und Autos und sogar ganze Häuser in die Tiefe reißen.

Dann gibt es noch die Linie Grönland-Russland, auf der Kanada mit seinen historischen Waldbränden liegt, die sogar noch im Winter unterirdisch weitergebrannt haben und seit Monaten nicht unter Kontrolle zu bringen sind. Aktuell kommt noch eine starke Erdbebenaktivität dazu.

Wir sind alle ein wichtiger Teil der Veränderung

Sandra Weber betont in ihrem Podcast, dass wir spätestens jetzt erkennen sollten, dass große Veränderungen geschehen, Veränderungen, die über das menschliche Maß hinausgehen.

Deshalb ist es nach Worten von Weber wichtig zu erkennen, dass alles zusammengehört, dass es nicht nur der Mensch und die Erde alleine sind, die diesen entscheidenden Prozess auslösen. Weber sagt:

„Wenn wir das jetzt verstehen, dann können wir auch verstehen, in welchen wichtigen Veränderungen wir gerade stecken und dass wir ein wichtiger Teil davon sind.“

Eine weitere frohe Botschaft, die Sandra Weber verkündet, ist, dass die kraftvollen Erdlinien seit kurzer Zeit wieder frei sind, weshalb es jetzt zu diesen Prozessen kommt. Weber:

„Die waren lange blockiert, das wird jetzt alles durchgepustet. Ich sehe die goldene Lichtenergie immer stärker fließen, verbunden mit hochenergetischen und auch intergalaktischen Kraftorten, die über Jahrtausende blockiert waren und jetzt wieder frei werden. Das ist wirklich ein Grund zur Freude.“

Überall da, wo gerade Feuer sind und wo es zu Vulkanausbrüchen kommt, ist das Element Feuer aktiv. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu verstehen, dass sich das gesamte Leben auf der Erde aus den Grundelementen Erde, Feuer, Wasser und Luft zusammensetzt. Weber:

„Hier geht es immer um eine Balance. Mir ist aufgefallen, dass es in den aktuellen Geschehnissen diese Balance gibt, auch wenn es auf den ersten Blick nach Chaos aussieht.

Da, wo viele Vulkanausbrüche sind, herrscht das Feuerelement besonders stark. Es gibt aber auch Orte und Linien wo sich die Erdelemente gerade sehr stark bemerkbar machen, etwa durch Erdbeben und tektonische Aktivität und des gibt die Wasserenergie, überall da, wo Überschwemmungen und Stürme sind.

Und natürlich gehört zu den Stürmen auch das Element Luft. In diesem Zusammenhang können wir auch die Polarlichter und die Auroren erwähnen.“

Sandra Weber vermutet, dass auch eine Korrektur der Erdachse stattfindet, weil sie ihren Worten nach in unserer aktuellen Zeit ansteht, was bedeutet, dass sich eine neue Ordnung einstellt, möglicherweise mit neuen Polen und Äquatorlinien.

Auch die Erdneigung scheint sich laut Sandra Weber wieder zu begradigen, was Auswirkungen auf unser Klima hat. Weber:

„Es ist bekannt, dass das Klima in früherer Zeit viel gemäßigter war, dass auf der gesamten Erde ein mildes Klima herrschte. Es gab kein Eis. Das Klima lag in Balance.“

Es besteht kein Grund zur Angst

In Richtung mildes Klima könnte es laut Sandra Walter wieder gehen, weshalb die Korrekturen wichtig sind, dass etwa die geomantischen Linien. die Meridiane der Erde, wieder frei werden, dass die Energie wieder frei fließen kann. Weber:

„Wenn die Energie wieder frei fließt auf der Erde, dann fließt sie auch in uns wieder frei, denn wir sind mit ihr direkt verbunden. Wir sind nicht getrennt von der Erde wie das vielleicht aussieht. Wir sind absolut eins.“

Wenn wir die Energetik unserer Erde in der Gesamtheit betrachten, dann können wir laut Sandra Weber überall die oben beschriebenen Dreiecke erkennen, daneben sogar noch weitere kleinere geometrische Strukturen. Weber:

„Wir können immer klarer erkennen, wie alles zusammenhängt, wie die Erde durchzogen ist, von der göttlichen Matrix, die so tief in unsere menschliche Energetik hineinwirkt. Alles hängt zusammen.

Die Sonnenflairs, die immer stärker auf unsere Erde ankommen, und damit die gesamte goldene Matrix bespielen. Nicht nur auf der Erde, sondern im gesamten Sonnensystem, in der gesamten Galaxie.“

Sandra Walter hat auch herausgefunden, dass die Radioaktivität auf der Erde unter von der Sonnenaktivität beeinflusst wird. Gesteigerte oder geschwächte Sonnenaktivität hat mehr oder weniger Radioaktivität auf der Erde zur Folge, was auch einen Einfluss auf unser Leben hat.

Letztlich aber geht es laut Sandra Weber in dem Prozess nur um eins, nämlich um die Aktivierung unseres multidimensionalen Seins. Es geht darum, dass unser gesamtes Potential aktiviert wird.

Die meisten Menschen nutzen laut Weber davon leider nur einen Bruchteil. Aktuell wird beispielsweise unser Lichtcode aktiviert, der uns mit Leichtigkeit durch diese oftmals nicht leichte Zeit navigiert. Weber:

„Wir haben das schon alles in uns, wir müssen nichts mehr lernen, wir brauchen niemanden, der uns da durch führt, wir wissen, was kommt, wir kennen es, denn wir haben das alles schon in anderen Zeitaltern erlebt.“

Ganz egal, ob es um Heilung, um Erkenntnis, Erleuchtung, oder das ganz bewusste Nutzen der multidimensionalen Fähigkeiten, allen vor an der Telepathie, geht, jetzt ist die Zeit gekommen, in der die verschütteten Informationen in uns wieder aktiv werden.

Abschließend betont Sandra Weber, dass Schöpfung immer mit Liebe verbunden ist und dass kein Grund zur Angst besteht – ganz egal, was gerade im Außen geschieht.

Sie schreibt selbst über Ihr Video:

„Im Podcast „Impulse Frühjahr“ bin ich bereits kurz auf meine Vision der Dreiecke eingegangen, die eine Unterteilung der Erde ermöglichen und auch den Fokus auf bestimme Linien und somit auch Gebiete und Länder richten. In diesem Podcast schauen wir einmal ganz detailliert darauf. Wo verlaufen sie und was ist dort gerade los?

Vieles wirkt chaotisch und unberechenbar. Die Erde ist in Aufruhr und die vier #Elemente #Feuer, #Erde, #Wasser und #Luft zeigen ihre inne liegende Kraft. Doch wissend, dass wir und auch Mutter Erde eingebettet sind in größere #Zyklen, können wir eine Wandlung hin zu einer höheren #Ordnung entdecken…“

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 23.04.2024