Griechenland vor „Bevölkerungskollaps“: Agenda 2030 der UN sieht einen Rückgang der Weltbevölkerung vor

Die Geburtenrate ist weiter eingestürzt und „plötzliche“ Todesfälle junger Menschen werden immer mehr: Das bringt die Bevölkerungspyramide Griechenland endgültig an den Rand des Kollaps.

Fast alle westlichen Nationen kämpfen mit einer kollabierenden demografischen Pyramide. Besonders betroffen ist Griechenland, das für Beobachter „das erste Land“ sein werde, das einen „Bevölkerungskollaps“ erleidet.

Das liegt einerseits an einem dramatischen Rückgang der Geburtenrate, der die „Experten“ schockiert. Anderseits steigen die „plötzlichen und unerwarteten“ Todesfälle im ganzen Land kontinuierlich an.

Zeitbombe

Ein griechisches Magazin fasst es so zusammen: „Herzversagen, Schlaganfälle, Blutgerinnsel und schnell auftretende Krebserkrankungen.“ Betroffen sind davon vor allem auch junge und gesunde Menschen. Und diese Entwicklung hat die Sterblichkeitsrate in Griechenland in die Höhe treiben lassen.

Der demografische Kollaps kommt mittlerweile in der Spitzenpolitik an. Man stehe vor einer „tickenden Zeitbombe“ und einer „nationalen Bedrohung“ erklärte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis zuletzt. Also Bevölkerungskollaps wird das Phänomen eines plötzlichen und unumkehrbaren Rückgangs der Zahl der lebenden Menschen in einer Gesellschaft. Griechenland ist auf dem besten Weg dorthin. Nicht als einziges Land des Westens, aber als erstes Land.

„Dies ist eines der schwerwiegendsten Probleme, mit denen wir nicht nur in Griechenland, sondern in der gesamten EU konfrontiert sind“, sagte Finanzminister Kostis Hatzidakis gegenüber Reuters und bezog sich dabei auf den rapiden Bevölkerungsrückgang in seinem Land. „Es ist unsere Priorität … was auch immer es kostet.“

Die Regierung will sich also zum Retter aufspielen. Gleichzeitig sagen aber Kritiker, dass sie bisher keinerlei Untersuchung in die mRNA-Impfung unternommen hat, obwohl die Statistik der plötzlichen und unerwarteten Todesfälle zeitgleich mit der Einführung der Impfung in die Höhe gestiegen ist. (33 „Eliten“, von denen Sie nicht wussten, dass sie die globale Entvölkerungsagenda vorantreiben)

Hier einige aktuelle Statistiken aus Griechenland aus der Datenbank „World in Data“ von News Addicts am 10. April 2024. Bis 2021 war die Sterblichkeitsrate in Griechenland fast kontinuierlich gesunken, dann kam die eindeutige Trendumkehr.(Bill Gates-Studie „sagt“ einen plötzlichen und unumkehrbaren Zusammenbruch der Weltbevölkerung voraus)

Hier sieht man die Übersterblichkeit die vor allem mit 2021 einsetzt:

Neben der gestiegenen Sterblichkeit kämpfen viele Länder auch mit dem Rückgang der Geburtenraten und das nicht erst seit 2020. Auch das zeigt die Statistik aus Griechenland sehr gut:

Rund um den Bericht von Reuters wird die Frage in den Vordergrund geholt, wer die Depopulation fördert und unterstützt.

Die Agenda 2030 der UN sieht einen Rückgang der Weltbevölkerung als durchaus erstrebenswert an. Selbst im österreichischen ÖRR erklärte ein UN-Mann bereits, dass eigentlich drei Milliarden „optimal“ wären.

Auch Elon Musk, der ein Warner vor dem „Bevölkerungskollaps“ ist, kommentierte die Entwicklung in Griechenland: „Griechenland ist eines von Dutzenden von Ländern, die aufgrund niedriger Geburtenraten einen Bevölkerungsrückgang erleben“, sagte der Big-Tech-Multi.

Der Bevölkerungswachstum von Griechenland stürzt ein – seit Jahren.

Westlichen Nationen müssten eigentlich eine Politik der Geburtenförderung anstoßen. Das passiert aber kaum. Vielleicht, weil es die Agenda 2030 nicht vorsieht? Auch asiatische Staaten kämpfen mit dem Problem.

In China wurden Programme zur Förderung der Geburtenrate gestartet.

Daten entlarven die vermeintliche Apokalypse

Es war ein Abend Mitte März 2020. Fast zwei Jahre waren vergangen, seit ich als Professor für Epidemiologie am College of Public Health der Universität von Arizona in den Ruhestand getreten war.

Ich sah gerade die Nachrichten aus Israel, dem Land, in dem ich die ersten drei Jahrzehnte meines Lebens verbracht hatte. Die Reporter berichteten von einer bevorstehenden Katastrophe, einem drohenden Weltuntergang. Es ging um eine neue Coronavirus-Epidemie, die in China ausgebrochen war und Israel, Europa und Teile der USA erreicht hatte.

Wie alle verfolge ich seit Anfang des Jahres die Nachrichten aus dem Fernen Osten. Obwohl Infektionskrankheiten nicht zu meinem Forschungsgebiet gehören, sind Epidemiologen darauf trainiert, kritisch zu denken und zu hinterfragen, was viele für bare Münze nehmen. Das Bild, das sich ergab, war alles andere als eindeutig. Einige Beobachtungen passten nicht so recht zu den apokalyptischen Vorhersagen.

Also beschloss ich, einen kurzen Artikel auf Hebräisch zu schreiben und ihn als Meinungsäußerung bei einer israelischen Zeitung einzureichen. So entstand die Essayserie, die jetzt unter dem Titel The Covid Pandemic: Unconventional Analytical Essays (2020-2023) veröffentlicht wurde. Sie sollte etwa drei Jahre später mit meiner Zusammenfassung der tatsächlichen Ereignisse in Israel (im Gegensatz zur offiziellen Darstellung) enden, aber ich fügte später noch einige Artikel über Covid-Impfstoffe hinzu.

In der Zwischenzeit habe ich über viele Aspekte der Pandemie geschrieben, basierend auf Daten aus Schweden, Dänemark, Europa, Arizona, den USA, Großbritannien und Israel.

Das Buch enthält vierzig Artikel. Der erste davon trägt den Titel “Hold off on that Apocalyptic Consensus About the Coronavirus”. Alle Aufsätze wurden für die breite Öffentlichkeit geschrieben und basieren auf Daten.

Sie basieren nicht auf “Meinung” oder “Intuition”. Sie sind Wissenschaft, so gut ich sie verstehe. Wären sie in einem formalen, akademischen Stil verfasst worden, hätten viele dieser Artikel bei epidemiologischen Fachzeitschriften eingereicht werden können. Ob sie die Wächter der offiziellen Berichterstattung überlebt hätten, ist eine andere Frage.

Was steht im Buch?

Im Jahr 2020 habe ich mehrere Aufsätze dem schließungsfreien Schweden gewidmet und dabei die Sinnlosigkeit der Schließungen und den irreführenden Vergleich Schwedens mit seinen nordischen Nachbarn deutlich gemacht.

Der letzte Aufsatz dieser Serie, der 2022 veröffentlicht wurde, trug den Titel “Schweden oder die Welt: Was war ein abschreckendes Beispiel?” und paraphrasierte damit Schlagzeilen, die im Frühjahr 2020 das Gegenteil behaupteten.

In mehreren Artikeln wurde die Zahl der Todesopfer geschätzt, die durch die Panikreaktionen auf die Pandemie verursacht wurden. Bis September 2021, also vor der Rückkehr der Grippe, können zwischen 15 und 30 Prozent der zusätzlichen Todesfälle in den USA auf die sogenannten Eindämmungsmaßnahmen zurückgeführt werden (“The Mystery of Unaccounted Excess Deaths in the US”).

Es waren umsonst verlorene Leben – mindestens 115.000 Tote, möglicherweise sogar doppelt so viele. Die Folgen der Abriegelung und der Unterbrechung des normalen Lebens endeten nicht im Jahr 2021.

In vielen Ländern, einschließlich des Vereinigten Königreichs, sind weiterhin Menschenleben zu beklagen. Einige der Mechanismen sind in meinem Essay “Covid: The Death Toll of Panic” beschrieben.

In zahlreichen Aufsätzen habe ich die Übersterblichkeit untersucht und dargelegt, warum Trends über einen ganzen Winter (“Grippejahre”) und nicht pro Kalenderjahr untersucht werden sollten.

Mit diesem Ansatz habe ich die Übersterblichkeit in Europa geschätzt (“How Severe was the Pandemic in Europe?”). Im ersten Jahr (2019-2020) war sie nur geringfügig höher als in einer früheren Saison mit schwerer Grippe (2017-2018).

Das zweite Jahr (2020-2021) war schwierig, aber weit davon entfernt, apokalyptisch zu sein – etwa doppelt so schwer wie 2017-2018. In beiden Jahren wäre die Gesamtmortalität ohne Epidemieschutz niedriger gewesen.

Mehr als ein Dutzend Artikel befassen sich mit verschiedenen Aspekten der Covidimpfstoffe. Ich wies auf gravierende Verzerrungen in einflussreichen Studien aus Israel hin und schätzte die korrekte Wirksamkeit von Covid gegen Todesfälle bei gebrechlichen älteren Menschen von mittelmäßig auf null oder manchmal sogar negativ.

Anhand von Daten aus dem Vereinigten Königreich zeigte ich die fragwürdige Wirksamkeit der ersten Auffrischungsimpfung und die Nutzlosigkeit der zweiten (vierten) Dosis. In drei Artikeln habe ich die kurzfristige Sterblichkeitsrate der Covid-Impfstoffe geschätzt, die inakzeptabel, aber glücklicherweise nicht so hoch war, wie andere behauptet hatten.

Die langfristige Sterblichkeit ist schwer abzuschätzen. Ein Artikel beschreibt inakzeptable Raten von Nebenwirkungen, die in einer weitgehend unbekannten offiziellen Studie in Israel festgestellt wurden (‘Downplaying the Side Effects of Boosters’).

Haben die Covid-Impfstoffe Millionen Leben gerettet? Laut einer vergleichenden Analyse zwischen Israel und Schweden im Winter 2020-2021 nicht (“Tausende verhinderte Covid-Todesfälle in Israel: Science Fiction”).

Sie haben auch nicht die verzögerten Covid-Todesfälle in Dänemark reduziert (“Lockdown and Vaccines: Lessons from Denmark”).

In meinem letzten Aufsatz habe ich eine Zukunftsperspektive für Covid-Impfstoffe entworfen:

Zwanzig Jahre später untersuchen wir immer noch die langfristigen Morbiditäts- und Mortalitätseffekte von weitverbreiteten Lipid-Nanopartikeln (den mRNA-Trägern), von selbst produzierten toxischen Spike-Proteinen und aberranten Proteinen in verschiedenen Geweben, von erhöhten IgG4-Antikörperspiegeln nach wiederholten Injektionen und von der Integration fremder DNA-Fragmente in das Genom.

In diesen Tagen untersucht eine Gruppe von Wissenschaftlern Krebszellen von geimpften Patienten, um festzustellen, ob sie fremde DNA enthalten. Wahrscheinlich werden Sie in den Mainstream-Medien nicht viel zu diesem Thema oder zu anderen Auswirkungen von Impfungen finden. Verfolgen Sie also weiterhin The Daily Sceptic und Brownstone, wie ich es seit Langem tue.

Ein Ende der Covid-Saga ist nicht in Sicht.

…

