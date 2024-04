Die Enthüllung der Prophezeiung eines Freimaurers: Der Aufstieg einer Eine-Welt-Religion

Teile die Wahrheit!

Vor fünfzig Jahren hat Foster Bailey, Freimaurer und Okkultist, Vorhersagen niedergeschrieben, die im heutigen Kontext unheimlich prophetisch erscheinen.

Sein Buch enthüllt den Plan für eine neue Weltordnung, einschließlich einer bargeldlosen Gesellschaft, eines weltweiten Sozialismus und, was vielleicht am bedrohlichsten ist, einer Eine-Welt-Religion, die von einer Figur angeführt wird, die als »Christus« bezeichnet wird und von der viele glauben, dass sie der verkleidete Antichrist ist.

or fünfzig Jahren hat Foster Bailey, ein prominenter Freimaurer und Okkultist, inmitten des Geflüsters von Geheimgesellschaften und Okkultismus Vorhersagen niedergeschrieben, die im heutigen Kontext unheimlich prophetisch erscheinen.

Sein Buch Things to Come, das von der heutigen Lucis Publishing Company herausgegeben wurde, enthüllt einen Plan für eine neue Weltordnung, einschließlich einer bargeldlosen Gesellschaft, eines weltweiten Sozialismus und, was vielleicht am bedrohlichsten ist, einer Eine-Welt-Religion, die von einer Figur angeführt wird, die als »der Christus« bezeichnet wird und von der viele glauben, dass sie der verkleidete Antichrist ist, wie LifeSiteNews veröffentlicht.

Baileys Einblicke in das Entstehen einer Eine-Welt-Religion geben einen erschreckenden Einblick in die Machenschaften der globalen Elite. Bailey zufolge wird diese neue Religion als Eckpfeiler der neuen Weltordnung dienen und sich nicht nur der Körper, sondern auch der Seelen bemächtigen.

Solche Enthüllungen werfen ein Licht auf die verdeckten Pläne mächtiger Individuen und Organisationen, die nicht nur auf politische und wirtschaftliche Kontrolle, sondern auch auf spirituelle Vorherrschaft abzielen. (Die Eine-Welt-Religion, neuer Kriegszyklus und warum sich alle auf die Endzeit vorbereiten)

Im Mittelpunkt von Baileys Vision steht die Rolle der Freimaurerei, die den Weg für die Entstehung dieser Eine-Welt-Religion geebnet hat. Als Freimaurer des 33. Grades war Bailey eingeweiht in das Innenleben des Geheimbundes und dessen Bestreben, die traditionellen religiösen Institutionen, insbesondere die katholische Kirche, zu untergraben.

Seine Schriften und die seiner Frau Alice Bailey, einer Schlüsselfigur der New-Age-Bewegung, weisen auf die Beteiligung der Freimaurerei an der Inszenierung dieses religiösen Betrugs hin.

In Alice Baileys Schriften wird die Rolle der Freimaurerei bei der Vorbereitung der Welt auf die Ankunft des »Großen Einen«, auch bekannt als »der Christus« oder der Antichrist, weiter ausgeführt.

Sie legt nahe, dass die Freimaurerei als Ausbildungsstätte für fortgeschrittene Okkultisten dient und eine entscheidende Rolle bei der Wiederherstellung der alten Mysterien und des esoterischen Wissens spielt.

Diese Übereinstimmung zwischen der Freimaurerei und der erwarteten Gestalt des Antichristen unterstreicht die unheilvolle Natur ihrer Agenda.

Jüngste Ereignisse, wie ein Treffen zwischen führenden katholischen Prälaten und italienischen Freimaurern, deuten auf laufende Bemühungen hin, die katholische Kirche mit der Freimaurerei zu versöhnen.

Trotz der historischen Verurteilung der Freimaurerei durch die Kirche setzen sich einige in der katholischen Hierarchie für einen Dialog und eine Zusammenarbeit mit der Freimaurergemeinschaft ein. Solche Entwicklungen geben Anlass zur Sorge über die Haltung der Kirche zur Freimaurerei und ihre Auswirkungen auf die katholische Lehre.

Die historische Feindseligkeit zwischen der Freimaurerei und dem Katholizismus ist gut dokumentiert, wobei die Freimaurerei den Katholizismus als ein Haupthindernis für ihre Agenda der geistigen Befreiung betrachtet. Die katholischen Lehren, die in Dogma und Tradition verwurzelt sind, stehen in krassem Gegensatz zu den relativistischen und okkultistischen Überzeugungen, die die Freimaurerei vertritt.

Das Bestreben der Freimaurer, die vom Christentum errichtete religiöse und politische Ordnung zu stürzen, unterstreicht die Schwere ihrer Bedrohung für den Katholizismus.

Baileys Schriften geben auch Aufschluss über das Wesen des erwarteten »Christus«, der die Eine-Welt-Religion anführen wird. Im Gegensatz zum christlichen Glauben wird diese Figur als universeller Führer dargestellt, der religiöse Grenzen und Doktrinen überschreitet.

Eine solche Darstellung steht im Einklang mit der Ablehnung der Freimaurer von religiösen Exklusivitätsansprüchen und ihrer Förderung des religiösen Synkretismus.

Indem er die Einzigartigkeit Jesu Christi leugnet und für religiösen Pluralismus eintritt, versucht der Antichrist, die Menschheit zu täuschen, damit sie einen falschen Messias annimmt.

Darüber hinaus unterstreicht Baileys Verachtung für den Katholizismus als obersten Feind der Freimaurerei den inhärenten Konflikt zwischen den beiden Institutionen.

Das Festhalten des Katholizismus an absoluter Wahrheit und moralischer Autorität stellt eine direkte Herausforderung für das Ethos der Freimaurerei dar, das auf individuelle Autonomie und geistige Befreiung setzt.

Die rituelle Ablehnung der päpstlichen Autorität durch die Freimaurer symbolisiert ihr ultimatives Ziel, den katholischen Einfluss aus der Gesellschaft auszurotten.

Der Einfluss der Freimaurerei geht über den religiösen Bereich hinaus und erstreckt sich auch auf den politischen und sozialen Bereich, wie ihre historische Beteiligung an der Gestaltung des Weltgeschehens beweist.

Von einflussreichen Persönlichkeiten in der Geschichte bis hin zu den Machthabern der Gegenwart haben die Freimaurer beträchtlichen Einfluss auf die Gestaltung der menschlichen Angelegenheiten ausgeübt.

Ihr Streben nach einer Eine-Welt-Religion steht im Einklang mit ihrer umfassenderen Agenda zur Errichtung einer neuen Weltordnung auf der Grundlage okkulter Prinzipien.

Während die Welt mit geopolitischer Instabilität und ideologischer Polarisierung zu kämpfen hat, droht das Gespenst einer globalen religiösen Täuschung aufzutauchen.

Es obliegt dem Einzelnen, inmitten der Strömungen der Täuschung und Manipulation, die von denen inszeniert werden, die das Schicksal der Menschheit zu kontrollieren versuchen, wachsam und kritisch zu bleiben.

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 15.04.2024