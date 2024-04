Die Macht der Visualisierung – Die Schöpferkraft unserer Vorstellung

Teile die Wahrheit!

So hektisch und stressig, wie es heute um uns alle herum zugeht, ist es kein Wunder, dass viele Menschen nach Wegen suchen, um inneren Frieden, Erfüllung und persönliches Wachstum zu finden.

Einer dieser Wege liegt in der Schöpferkraft unserer Vorstellung verborgen: die sogenannte Visualisierung.

Der renommierte Star-Hellseher Emanuell Charis wird uns in diesem Artikel die Kunst der richtigen Visualisierung nahebringen und uns erklären, wie diese leicht zu erlernende Praxis umfangreiche positive Veränderungen in unserem Leben bewirken kann. Von Emanuell Charis

Die Grundlagen der Visualisierung

Einleitend betont Emanuell Charis, dass das Visualisieren nicht nur ein einfacher Akt des Träumens ist, sondern eine kraftvolle Technik, mit deren Hilfe wir unsere Realität konkret gestalten können.

»Visualisierung ist die Kunst, in deinem Geist das Bild dessen zu erschaffen, was du in deinem Leben manifestieren möchtest«, erklärt Charis. »Es geht dabei darum, ganz bewusst Bilder, Gefühle und Gedanken in unseren Geist zu bringen, um eine klare Vorstellung von dem zu haben, was wir erreichen wollen.«

Die Wirksamkeit der Visualisierung hängt dabei, wie Charis weiter ausführt, von der Tiefe und Intensität der Vorstellung ab. Es genügt nicht, sich einfach nur vorzustellen, wie es wäre, das gesetzte Ziel zu erreichen, sondern auch die damit verbundenen Emotionen so lebhaft und deutlich zu spüren, als ob es bereits geschehen wäre. (Zeitlinienverschiebung: Etwas Großes steht bevor (Video))

»Die Energie, die du in deine Visualisierung legst, ist ein wichtiger Schlüssel zur Manifestation«, erläutert Charis, und weiter: »Es ist das A und O, eine klare Vorstellung von den Details zu haben und die Vorstellung mit positiven Emotionen zu verbinden.«

Der Sinn der Visualisierung

Für manche mag das nach Hokuspokus und Zeitvergeudung klingen. Warum sollten wir uns die Zeit nehmen, uns in unseren Gedanken mit Bildern zu beschäftigen?

Charis antwortet, dass Visualisierung ein mächtiges Werkzeug ist, um die jedem von uns zur Verfügung stehende Energie des Universums zu lenken und unsere Realität damit und dadurch zu formen.

»Wir sind Schöpferwesen und die Kraft unserer Gedanken kann Wunder bewirken«, sagt der bekannte und erfahrene Star-Hellseher. »Durch Visualisierung können wir unser Unterbewusstsein neu programmieren, negative Glaubenssätze überwinden und einen klaren Fokus auf unsere Ziele richten.«

Eben deshalb ermutigt Charis ausdrücklich dazu, das Visualisieren in den Alltag zu integrieren. Ob es darum geht, den perfekten Job zu finden, die Beziehungen zu verbessern oder persönliche Ziele zu erreichen – die bewusste Visualisierung kann einen positiven Einfluss auf alle täglichen Herausforderungen haben.

Man sollte sich also jeden Tag etwas Zeit nehmen, um sich in den Zustand des bereits Erreichten zu versetzen.

Positive Auswirkungen

Die regelmäßige Praxis der Visualisierung kann nach Charis‘ Überzeugung transformative Auswirkungen auf unser Leben haben: »Wenn du dir erlaubst, regelmäßig in deine gewünschte Realität einzutauchen, wirst du beginnen, synchronistische Ereignisse in deinem Leben wahrzunehmen.«

Visualisierung stärkt, so Charis, nicht nur unsere Entschlossenheit, sondern zieht auch positive Gelegenheiten und Menschen in unser Leben.

Wohlbefinden und Gesundheit

Die Wichtigkeit der Verbindung zwischen Geist und Körper kann gar nicht oft genug betont werden. Star-Hellseher Emanuell Charis erklärt, dass die positiven Auswirkungen der Visualisierung nicht auf das äußere Leben beschränkt sind, sondern auch das Wohlbefinden und die Gesundheit erheblich beeinflussen können.

Durch die Fokussierung auf positive Bilder und Gefühle können Stress reduziert, das Immunsystem gestärkt und sogar Heilungsprozesse im Körper unterstützt werden.

Die Seele nähren

Wie Charis weiter ausführt, ist die Visualisierung auch eine Möglichkeit, die Verbindung zur eigenen Seele zu vertiefen: »Indem wir in uns gehen und unsere Träume, Bedürfnisse und Wünsche erforschen, erkennen wir die tiefsten Sehnsüchte unserer Seele.

Die bewusste Auseinandersetzung mit diesen inneren Wünschen kann zu einem tieferen Verständnis von uns selbst und unserem eigenen Lebenszweck führen.«

Die Praxis der Visualisierung

Im Folgenden stellt Emanuell Charis eine detaillierte Anleitung vor, wie man am besten visualisiert, um die maximale Wirksamkeit dieser spirituellen Praxis zu erzielen. Die Qualität der Visualisierung hat einen entscheidenden Einfluss auf die Manifestation unserer Ziele!

Klare Ziele setzen

Bevor du mit der Visualisierung beginnst, ist es notwendig, dir klare und spezifische Ziele zu setzen. Emanuell Charis weist darauf hin, dass eine genaue Vorstellung von dem, was du erreichen möchtest, die Grundlage für eine effektive Visualisierung bildet.

Stelle sicher, dass deine Ziele realistisch und für dich persönlich bedeutsam sind.

Entspannungstechniken anwenden

Um den Geist für die Visualisierung vorzubereiten, empfiehlt Charis Entspannungstechniken wie Meditation oder tiefe Atemübungen. »Ein entspannter Geist ist wie eine leere Leinwand, bereit, mit deinen Vorstellungen gefüllt zu werden«, erklärt der Star-Hellseher.

Die Reduzierung von Stress und äußeren Ablenkungen ist wichtig, um sich voll und ganz auf die Visualisierung zu konzentrieren.

Eintauchen in die Vorstellung

Charis legt nahe, die Visualisierung als lebendige Erfahrung zu betrachten. Schließe die Augen und stelle dir so detailliert wie möglich vor, wie du dein Ziel erreichst. Welche Geräusche hörst du?

Welche Farben siehst du? Spüre die Emotionen, die mit dem Erreichen deines Ziels verbunden sind. Es geht darum, so intensiv wie möglich in die Energie der bereits erreichten Realität einzutauchen.

Positive Emotionen wecken

Die Kraft der Emotionen ist für Charis bei der Visualisierung von zentraler Bedeutung: »Je intensiver deine Emotionen während der Visualisierung sind, desto stärker wirkt die dadurch entstehende Anziehungskraft auf das, was du manifestieren möchtest! Fokussiere dich darauf, Freude, Dankbarkeit und Erfüllung zu empfinden, als ob das Gewünschte bereits Realität wäre.«

Wiederholung und Kontinuität

Um die gewünschten Veränderungen zu manifestieren, ist regelmäßige Praxis entscheidend. Charis empfiehlt, die Visualisierung als Routine in den Alltag zu integrieren: »Wiederholung verstärkt die Botschaft an das Unterbewusstsein und festigt deine Absicht. Mit dieser Kontinuität bewirkst du eine konstante Ausrichtung auf deine Ziele.«

Realitätsnahe Visualisierung

Die praktizierten Visualisierungen sollten realitätsnah sein. »Dies bedeutet, sich selbst in realistischen Szenarien zu sehen, die tatsächlich erreichbar sind«, so Charis. »Dadurch verankerst du in deinem Unterbewusstsein die Überzeugung, dass du deine Ziele verwirklichen kannst.«

Dankbarkeit und Loslassen

Nachdem du deine Visualisierung beendet hast, schließe den Prozess mit Dankbarkeit ab. Emanuell Charis hebt ausdrücklich hervor, dass Dankbarkeit eine starke emotionale Schwingung ist, die die Manifestation kraftvoll unterstützt.

Gleichzeitig ist es wichtig, die Vorstellung loszulassen und Vertrauen in den universellen Fluss zu haben. »Vertraue darauf, dass das, was du visualisiert hast, bereits auf dem Weg zu dir ist«, so Charis.

Fazit

Emanuell Charis ermutigt uns alle, die Kraft der Visualisierung zu nutzen, um positive Veränderungen in unserem Leben herbeizuführen: »Du bist der Schöpfer deiner Realität, und Visualisierung ist der Schlüssel, um bewusst die Realität zu gestalten, die du dir wünschst!

Es ist nie zu spät, diese transformative Praxis in dein Leben zu integrieren und die erstaunlichen Ergebnisse zu erleben, die sie bringen kann.«

am 26.04.2024