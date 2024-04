Die Macht des Tiefen Staates: Aus Chaos Ordnung schaffen und was von der alten Welt übrig bleibt

Teile die Wahrheit!

Aus Chaos Ordnung schaffen und was von der alten Welt übrig bleibt. Die Menschheit beginnt sich neu zu erfinden. Chaos, Krieg und Hetze. Diese drei großen Themen bestimmen gerade unseren politischen und medialen Alltag. Es ist das neue Normal, wie es Ex-Kanzlerin Angela Merkel zu Beginn des Corona-Zeitalters formuliert hat. Was steckt wirklich hinter dem neuen Normal und warum es gerade jetzt wichtig ist, die Zeichen der Zeit genau zu erkennen. Von Frank Schwede

Wer sich in Zeiten wie diesen ausgiebig mit den Weltnachrichten beschäftigt, kommt zu dem Schluss, dass die Welt aus den Fugen geraten ist, dass wir nur eine Millisekunde vor dem ganz großen Knall stehen.

Wer aber dazu in der Lage ist, zwischen den Zeilen zu lesen, wird feststellen, dass nichts so ist, wie es im Außen erscheint, dass die Nachrichten eine Matrix der Illusion sind, um die Völkergemeinschaft in Angst und Panik zu halten. Der Ausstieg aus der Angstmatrix ist also das Gebot der Stunde.

Der April wird in den Netzmedien als der Schreckensmonat schlechthin gehandelt. Warum? Weil am 8. April eine Sonnenfinsternis über Nord- und Mittelamerika stattfindet und Gerüchte gestreut werden, dass genau an diesem Tag ein „Schwarzer-Schwan-Ereignis“ geplant ist – was auch immer darunter zu verstehen ist. Ein Anschlag unter falscher Flagge, oder gleich der komplette Abriss der alten Matrix.

Alaska und United Airlines streichen hunderte Flüge, es gibt wieder mal viel Wirbel um Boeing und niemand scheint zu wissen, was wirklich dahintersteckt. Angeblich ist ein Kabinenpaneel während eines Flugs aus dem Rumpf gebrochen.

War es Sabotage, fahrlässiges Verhalten bei der Montage, oder stecken in Wahrheit ganz andere Gründe hinter der Streichung der Flüge?

Gibt es möglicherweise bereits Hinweise auf geplante Anschläge um den 8. April, die nicht öffentlich werden sollen? Derweil brodelt auch im Buckingham Palast nach dem plötzlichen Verschwinden und Auftauchen von Kate Middleton in einem fragwürdigen Video die Gerüchteküche.

Die BBC teilte kürzlich mit, dass eine wichtige Ankündigung der königlichen Familie erwartet werde. Außerdem wehten auf dem Regierungsgebäude Flaggen auf Halbmast, was für reichliche Spekulationen sorgte – unter anderem wurde vermutet, dass der Tod von König Charles unmittelbar bevorstehe, oder dass er möglicherweise bereits verstorben sei.

Desweiteren wird behauptet, dass Kate Middleton, die Ehefrau von Prinz William, sich nicht, wie berichtet, einer Krebsoperation unterzogen hat, sondern Opfer eines satanischen Rituals wurde.

Panik als Instrument der Macht

Der umstrittene Kolumnist Benjamin Fulford berichtet, dass dies die große Ankündigung gewesen sei, dass aber plötzlich der ehemalige US Präsident Barack Obama auf dem königlichen Anwesen erschien und diese offenbar in letzter Sekunde verhindert hat, woraufhin ein neues Video mit Kate produziert wurde, in dem sie erzählt, dass bei ihr Krebs diagnostiziert worden sei.

Das Video könnte eine schlecht gemachte Fälschung sein, weil man deutlich erkennen kann, wie der Ring während der Aufnahmen plötzlich verschwindet und nach der nächsten Handbewegung wieder am Finger auftaucht.

Derweil verschärft sich durch den jüngsten Bombenanschlag auf eine Konzerthalle in Moskau mit mehr als 100 Toten auch die Lage in Russland und in der Ukraine. Die Gräueltat von Moskau ist nach Worten von Russlands Präsident Wladimir Putin möglicherweise nur ein Glied in einer Reihe von Anschlägen derjenigen, die Russland seit 2014 durch die Ukraine bekämpfen. In einer Rede sagte Putin wörtlich:

„Das Ziel besteht, wie ich bereits sagte, darin, Panik in unserer Gesellschaft zu säen und unserer eigenen Bevölkerung zu zeigen, dass für das Kiewer Regime noch nicht alles verloren ist.“

Wladimir Putin bringt die Sache auf den Punkt. Das Ziel ist, Panik in der Gesellschaft zu schüren. Darum geht es auch in nahezu der gesamten westlichen Welt, der einstigen Wertegesellschaft, auf die man einmal stolz war. Ein Stolz, der offenbar im Zeichen des Klimawandels wie die berühmte Butter in der Sonne dahin geschmolzen ist.

Was davon übrig blieb, ist ein Haufen verbrannte Erde – allen voran in den USA, der großen Wirtschaftsmacht, die von tiefen Furchen durchzogen ist, der das Geld ausgeht, die sich nur noch mit geliehenen Geld knapp über Wasser halten kann und deren Banken so langsam die Reserven ausgehen.

Die Website Zerohedge hat in einem Artikel vom 15. März 2024 erklärt, dass es für die US Banken mittlerweile fünf vor zwölf ist. Das Bank Term Funding Program (BTFP) zur Unterstützung der Banken, dass bereits am 11. März ausgelaufen ist, fordert ein Tribut, wie aus dem Artikel hervorgeht. Dort heißt es unter einer Grafik:

„“Und schließlich, als ob nach dem jüngsten NYCB-Debakel und –Rettungspaket eine Erinnerung bräuchten – die regionale Bankenkrise ist immer noch lebendig und gut, wie die rote Linie unten zeigt (ohne die abgelaufene BTFP-Fazilität der Fed):“

Welche Auswirkungen die Krise auf den Alltag der Amerikaner in naher Zukunft haben wird, ist schwer vorherzusagen. Ganz sicher aber wird sich der schon lange befürchtete große Knall nicht länger hinausschieben lassen – weil irgendwann auch der Faden des geduldigsten Amerikaners reißen wird.

Ob es tatsächlich zu einem Bürgerkrieg kommt, der möglicherweise im letzten Moment die Wiederwahl Donalds Trumps in letzter Minute verhindert, bleibt abzuwarten.

Fake News und Zensur

Dass es im politischen Washington mächtig brodelt, geht unter auch aus einem neuen Interview von Tucker Carlson mit Tulsi Gabbard hervor, die das Lager gewechselt hat und bereits als mögliche Vizepräsidentin gehandelt wird, sollte Donald Trump tatsächlich als Sieger der Präsidentschaftswahlen hervorgehen.

Noch vor gar nicht allzu langer Zeit wurde Gabbard von Nancy Pelosi als „aufstrebender Stern“ und die Zukunft der Demokraten bezeichnet. Im Carlson-Interview ruft Gabbard alle Amerikaner dazu auf, die Demokraten zum Wohle des Landes zu verlassen.

Wie man sieht, scheint im Hintergrund einiges am Laufen zu sein, was die Regierungen der gesamten westlichen Welt dazu veranlasst, falsche Panik zu schüren, auf Teufel komm raus zu zensieren, sich in Wahlen einzumischen und politische Feinde zu verfolgen, was man auch in Deutschland sehr deutlich sehen kann.

Nach Aussage des US amerikanischen Bestsellerautors Michael Shellenberger sind die Vorgänge in den USA, Großbritannien, Kanada, Neuseeland, Irland, Schottland, Brasilien und den EU-Ländern mehr als alarmierend.

Shellenberger betont, dass westliche Regierungen seit der Schießerei in Neuseeland im Jahr 2019 sogenannte Hassreden, Fake News und Fehlinformationen zur Rechtfertigung ihrer Zensur nutzen.

Die irische Regierung drängt aktuell auf ein Gesetz gegen Hassreden, dass es der Polizei erlauben würde, in Wohnungen einzudringen und Telefone und Computer zu beschlagnahmen. Shellenberger sagt:

„Wenn die Regierung entscheidet, was extrem ist, ist das ein Weg, jemanden als potenziell terroristische Bedrohung abzustempeln.“

Die Menschheit steckt nicht nur fest, sondern buchstäblich in der Falle einer kleinen handverlesenen Elite, die ihr den Krieg erklärt hat, um mit Chaos und viel Getöse eine neue Weltordnung auf die Wege zu bringen, die ganz ihren Vorstellungen entspricht.

Und dafür wird bereits im Hintergrund die Bühne bereitet, eine neue Matrix installiert, sozusagen das neue Normal, dessen ersten Vorgeschmack wir uns gerade auf der Zunge zergehen lassen können: Es ist quasi die neue Weltordnung light, die geprägt ist von Kontrolle und Zensur.

Wie das Drehbuch zum völligen Zusammenbruch der alten Welt aussehen könnte, hat kürzlich der niederländische Schriftsteller Martin Vrijland auf eindrucksvolle Weise beschrieben:

„Der Verdacht liegt nahe, dass der unerwartete und abrupte Zusammenbruch des Finanzsystems den Startschuss für den Phoenix-Moment geben wird. Dann wird eine Kettenreaktion folgen und Chaos ausbrechen, gefolgt von einem Attentat des Deep State auf Donald Trump und dieses Ereignis wird in Verbindung mit dem Zusammenbruch des Finanzsystems die Flammen anfachen und das ultimative Alibi für einen Bürgerkrieg in den USA sein.

Danach wird der Deep State (in seinem letzten Versuch, seine Machtposition aufrechtzuhalten) den konzentrierten Schwindel einer außerirdischen Invasion brauchen, was wiederum die Vertuschungsgeschichte für den Start der großen Plasmakuppel ist.“

Donald Trump das Trojanisches Pferd?

Der überwiegende Teil der Bevölkerung, allen voran im deutschsprachigen Raum, ist noch immer sehr naiv und glaubt, dass die Regierungen nur das Beste für sie wollen. Corona hat schließlich das Gegenteil gezeigt. Solche Ereignisse werden sich in Zukunft in immer kürzeren Zeitabständen in einer immer brutaler werdenden Vorgehensweise wiederholen. So lange, bis es zu spät ist und es kein Zurück mehr gibt.

Die harte Gangart der Regierungen gegen Oppositionelle und Kritiker in den sogenannten demokratischen Ländern des Westens zeigt, dass die Mechanismen des neuen Normals, das klar auf Diktatur ausgerichtet ist, vom Großteil der Bevölkerung noch nicht genug verstanden wird.

Sollte im November tatsächlich die Präsidentschaftswahl in den USA wie geplant stattfinden, steht jetzt schon fest, dass hier nicht nur die Weichen für die Zukunft der USA gestellt werden, sondern die für die gesamte westliche Welt. Egal mit welchem Präsidenten an Bord.

Ob es den Demokraten ein zweites Mal gelingen wird, die Wahlen zu beeinflussen, um sie für sich zu entscheiden, ist fraglich. Der Coup mag ihnen einmal gelungen sein, ein zweites Mal ist nahezu unwahrscheinlich, weil auf diese Wahl wohl mehr als tausend Augen gerichtet sein werden.

Sollte es aber den Republikanern mit ihrem Favorit Donald Trump an der Spitze gelingen, die Wahl zu gewinnen, heißt das nicht automatisch, dass es tatsächlich zu einer historisch positiven Zeitenwende kommt.

Trump könnte sich immer noch als das berühmte Trojanische Pferd entpuppen, um genau den politischen Kurs einzuschlagen, den die Demokraten planen. Schließlich ist der tiefe Staat bekannt für Überraschungen.

Dass heißt, niemand sollte deren Spiel unterschätzen und nicht den Morgen vor dem Abend loben. Immerhin lautet die Kampfparole des tiefen Staats, aus Chaos Ordnung schaffen – was auch immer darunter zu verstehen ist. Fast schon könnte man meinen, dass die Menschheit gerade dabei ist, sich neu zu erfinden. Politik ist Schach der Superlative und nach dem 5. November sind wir schlauer, wenn Amerika über seinen künftigen Präsidenten abgestimmt hat.

