Was ist mit den Royals los? Prince Harry wird in Sexhandel-Klage gegen P. Diddy aufgeführt

Eine neue Enthüllung: Der Name von Prinz Harry taucht in US-Gerichtsdokumenten im Zusammenhang mit einer 30-Millionen-Dollar-Klage auf, in der behauptet wird, dass Sean „Diddy“ Combs Männer und Frauen sexuell missbraucht.

Der Plattenproduzent Rodney ‚Lil Rod‘ Jones reichte die bahnbrechende Klage gegen Diddy ein und behauptet, dass seine „Verbindung“ zum Herzog von Sussex, und anderen Stars, ihm und seinen Partnern „Legitimität“ verleiht. Die Gerichtsdokumente, die letzten Monat in den USA eingereicht wurden, lassen nicht auf ein Fehlverhalten von Prinz Harry schließen.

Er ist kein Angeklagter und wird in dem 73-seitigen Dokument nur einmal genannt. MailOnline bat den Herzog von Sussex um seine Stellungnahme.

Lil Rods Anwälte behaupten, dass die Gäste zu Diddys angeblichen Sexhandelspartys gelockt wurden, weil er …

… Zugang zu Prominenten, wie berühmten Sportlern, Politikern, Künstlern, Musikern und internationalen Würdenträgern, wie z.B. dem britischen Royal, Prinz Harry hatte,

Dies wurde laut der in New York eingereichten Gerichtsdokumente festgestellt.

Prinz William und Prinz Harry trafen P. Diddy und Kanye West auf einer Party nach dem Konzert, die die Prinzen veranstalteten, um sich bei allen zu bedanken, die am „Konzert für Diana“ im Wembley-Stadion 2007 teilgenommen hatten. Der Prinz von Wales wird in den Gerichtsdokumenten jedoch nicht genannt. Es ist nicht bekannt, wie oft Harry den Rapper seither getroffen hat, wenn überhaupt.

Obwohl Harry nicht mit einer Klage konfrontiert ist, ist es nicht das erste Mal, dass die Königsfamilie in den USA in schwerwiegende gerichtliche Anschuldigungen verwickelt ist. So musste Prinz Andrew eine Klage von Virginia Giuffre, einer Sexsklavin von Jeffrey Epstein, beilegen.

Dies geschah nur wenige Stunden nach der Durchsuchung von Diddys Villen in Los Angeles und Florida durch das Ministerium für Heimatschutz. Diddy sah zudem angespannt aus, als er schließlich auf einem Flughafen in Miami gesichtet wurde. Sein Privatjet wurde nach Antigua verfolgt, aber er befand sich nicht darin. (Die Klage gegen Diddy wegen Vergewaltigung und Sexhandel wurde an einem Tag beigelegt: Was sagt das über die Musikindustrie aus?)

Combs, ein Milliardär, sieht sich bereits mit Klagen von drei Frauen konfrontiert, und hat im Zuge der Vorwürfe bereits eine Reihe von Geschäftsabschlüssen verloren.

Kanye West, Prinz Harry und P Diddy nach dem Konzert für Diana im Wembley-Stadion im Juli 2007

Harry lacht, als er Kanyes Markenzeichen, die Brille, anprobiert, während ein lächelnder Diddy neben

ihm ein Prinzessin Diana T-Shirt trägt

Prinz William und Prinz Harry mit den Rappern Kanye West und P Diddy beim Empfang nach dem

Konzert für Diana im Wembley-Stadion, London, am 1. Juli 2007

Harry wird auf Seite 63 der 30-Millionen-Dollar-Klage genannt, die der Plattenproduzent Rodney

‚Lil Rod‘ Jones gegen Diddy eingereicht hat

Harry, der letzten Monat in Las Vegas bei einer NFL-Preisverleihung zu sehen ist,

wird keines Fehlverhaltens beschuldigt. Er selbst sieht sich keiner rechtlichen

Forderung ausgesetzt

Homeland Security bei einer gestrigen Razzia in Diddys Haus in Miami

In den Dokumenten heißt es:

Die Verbindungen zu den Stars verhalfen Diddy zu dem Ruf, die ‚besten‘ Partys zu schmeißen. Außerdem brachten sie Geld für Diddy ein, für seine Partner, sein Unternehmen, z.B. sein Plattenlabel.

„Lil Rod“, der neun Songs auf Diddys 2023 erscheinendem „The Love Album“ produziert hat, erklärt:

‚Off the Grid‘ behauptet, dass ihm befohlen wurde, Prostituierte zu rekrutieren und auf den Partys des Stars Sex mit ihnen zu haben. Außerdem gibt er an, der ‚Hip-Hop-Mogul‘ habe ihn sexuell missbraucht.

Jones gibt an, dass minderjährige Mädchen und Prostituierte auf den Hauspartys des Stars zu Gast waren und, dass er gesehen habe, wie der Star ihre Getränke mit Drogen versah. Er erklärt außerdem, er habe Hunderte von Stunden Videomaterial, das Combs‘ „schwerwiegende illegale Aktivitäten“ dokumentiere.

Jones benannte auch einige der größten Namen der Branche als Mitbeklagte in seiner 30-Millionen-Dollar-Klage. Diddy wies die gegen ihn erhobenen Vorwürfe als „widerwärtig“ zurück, und sein Anwalt bezeichnete die Behauptungen von Jones als „reine Fiktion“.

Anwalt Shawn Holley berichtete im Februar gegenüber der TMZ:

Lil Rod ist nichts weiter als ein Lügner, der schamlos eine 30-Milliarden-Dollar-Klage eingereicht hat, um einen unverdienten Zahltag zu bekommen.

Combs rekrutierte Jones im August 2022, um einige der Songs auf dem R&B-Album „The Love Album“ zu produzieren: „Off the Grid“, wurde für einen Grammy nominiert, nachdem es im September 2023 veröffentlicht worden war.

In der Klage heisst es:

Mr. Jones stimmte zu, und sein Leben wurde seither nachteilig beeinflusst.

Mehr als ein Jahr lang musste er in Combs‘ Häusern in Florida, Los Angeles und New York, sowie auf einer gemieteten Yacht auf den US-Jungferninseln „ständige unaufgeforderte und unbefugte Grabschereien und Berührungen an seinem Anus“ ertragen.

Combs stellte ihn Cuba Gooding Jr. auf der Yacht vor, wo der Schauspieler angeblich anfing, …

… die Beine von Mr. Jones, seine oberen Innenschenkel in der Nähe seiner Leistengegend, seinen Rücken in der Nähe seines Gesäßes, und seine Schultern zu berühren, zu betatschen und zu befummeln.

Er gibt an, er sei auch von einer Cousine von Combs‘ Freundin Yung Miami sexuell belästigt und gezwungen worden. Er sollte sich ein Video ansehen, in dem der Plattenproduzent Stevie J mit einem anderen Mann Sex hat.

Der Plattenproduzent Rodney ‚Lil Rod‘ Jones berichtet, dass er ein Jahr lang bedrängt und

missbraucht wurde

Der 54-jährige in Harlem geborene Rapper hat alle Vorwürfe

des sexuellen Fehlverhaltens zurückgewiesen

Agenten des Heimatschutzes durchsuchten die Häuser von Rapper Diddy in Los Angeles und Miami

im Rahmen einer laufenden Untersuchung des Sexhandels

Auf dem Video sind Dutzende von Agenten zu sehen, die auf das riesige Anwesen in Los Angeles vorrücken.

Diddy sieht sich mehreren Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs gegenüber

Jones musste im Badezimmer von Combs arbeiten, wo der Star nackt hinter einer Glasscheibe duschte, wie es in der Klage heißt.

Der Produzent behauptete, Combs habe sich damit gebrüstet, auf Menschen geschossen zu haben, und gedroht, sie körperlich zu verletzen, wenn Jones seinen Forderungen nicht nachkäme.

Er sagte, der „energische und fordernde“ Star habe insgeheim zugegeben, an einer Schießerei in einem Nachtclub im Jahr 1999 beteiligt gewesen zu sein, bei der er vom Vorwurf des Waffenbesitzes und der Bestechung freigesprochen wurde.

In der Klageschrift heisst es:

Mr. Combs hat immer wieder deutlich gemacht, dass er in der Musikindustrie und bei den Strafverfolgungsbehörden über immense Macht verfügt.

Jones berichtete, dass minderjährige Mädchen und Prostituierte auf den Hauspartys des Stars zu Gast waren. Er habe gesehen, wie der Star sie über ihre Getränke unter Drogen gesetzt habe.

Auch gab er an, dass ihm befohlen wurde, in Miami Bars und Nachtlokale zu durchkämmen, um Prostituierte anzuwerben. Er selbst sei im Februar letzten Jahres unter Drogen gesetzt worden, bevor er nackt, schwindlig und verwirrt im Bett mit Combs und zwei Prostituierten aufwachte.

In der Klage werden auch Combs‘ Sohn Justin, seine Stabschefin Kristina Khorram und der CEO der Universal Music Group, Sir Lucian Grange, als Beklagte genannt. Khorram wird beschuldigt, ihn im Namen von Combs „zurechtgemacht“ zu haben.

Außerdem wird geltend gemacht, dass Motown Records, Love Records und die Universal Music Group ein „Rico-Unternehmen“ bildeten, das Combs und seinen engsten Kreis „nicht angemessen überwacht, gewarnt oder beaufsichtigt“ habe.

Letztes Jahr wurde Diddy beschuldigt, seine Ex-Freundin „brutal“ verprügelt und vergewaltigt zu haben. Sean Combs, der Rapper, der in den 1990er Jahren als Puff Daddy – und später als P. Diddy – bekannt war, wird in einer Klage beschuldigt, Casandra Ventura ein Jahrzehnt lang missbraucht zu haben, nachdem er sie im Alter von 19 Jahren bei seinem Label unter Vertrag genommen hatte.

Die 37-jährige Sängerin, die unter dem Namen „Cassie“ auftritt, wirft Combs vor, sie gezwungen zu haben, Sex mit männlichen Prostituierten zu haben, und dass er die Begegnungen gefilmt habe.

Der Rapper und Musikindustriemogul wurde im November von der Sängerin Cassie

verklagt, die ihn der Vergewaltigung und körperlichen Misshandlung beschuldigte,

bevor der Fall außergerichtlich beigelegt wurde

Ihm wird vorgeworfen, das Auto einer Nebenbuhlerin in die Luft gejagt, sie mit Drogen abgefüllt und vergewaltigt zu haben, obwohl sie ihn gebeten hatte, damit aufzuhören, heißt es in der in New York eingereichten Klage.

Der 54-jährige Combs, der sich nur noch „Diddy“ nennt, wird, dank seiner Partnerschaft mit der Wodka-Marke Ciroc, auf 1 Milliarde Dollar (917 Millionen Euro) geschätzt. Er gilt als einer der einflussreichsten Namen in der Rap-Szene und ist vor allem für Hits wie „I’ll Be Missing You“ und „Last Night“ bekannt.

Frau Ventura sagt aus, sie sei 19 Jahre alt gewesen, als Combs, damals 37, sie 2006 bei seinem Plattenlabel „Bad Boy“ unter Vertrag nahm. Sie behauptet, Combs habe ihr bald darauf Drogen gegeben, darunter Ecstasy und Ketamin, um sie „gefügig“ zu machen.

Frau Ventura gibt an, dass „alle Aspekte ihres Lebens“ von Combs kontrolliert wurden, einschließlich ihrer medizinischen Unterlagen. Zu den angeblichen Episoden „intensiver Gewalt“ gehörte eine Schlägerei in einem Geländewagen auf dem Heimweg von einer Party mit dem Rapper Jay-Z.

Bei einer anderen Gelegenheit soll der eifersüchtige Combs Frau Ventura aus einem Club gezerrt und ihr „ins Gesicht getreten“ haben, wobei sie so schwer verletzt wurde, dass sie sich eine Woche lang in einem Hotel erholen musste.

Die vielleicht beunruhigendsten Behauptungen sind, dass Combs Frau Ventura gezwungen haben soll, an Drogenpartys teilzunehmen, auf denen sie Sex mit männlichen Prostituierten hatte. Dabei trug sie Masken, während er sie dabei filmte und an sich selbst einen Sexakt vollzog.

In der Klageschrift heißt es: Frau Ventura war von den Forderungen von Herrn Combs angewidert. Aber zwischen den körperlichen Schlägen und dem Erkennen seiner unglaublichen Macht und seines unglaublichen Temperaments, wurde Frau Ventura zu einer verängstigten Frau.

Ventura versteinerte regelrecht vor ihrem Partner und Chef und hatte das Gefühl, dass sie nicht Nein sagen konnte.

Bei einem anderen angeblichen Vorfall ließ der wütende Combs den Freund von Frau Ventura über einem Hotelbalkon im siebzehnten Stock hängen. Außerdem soll er gedroht haben, das Auto von Liebesrivale Kid Cudi in die Luft zu jagen.

Es explodierte später in seiner Einfahrt. Allerdings ist unklar, wer dafür verantwortlich war. Im September 2018, nachdem Frau Ventura versucht hatte, die Beziehung zu beenden, soll Combs in ihr Haus eingedrungen sein und sie vergewaltigt haben.

In der Klage wird ein nicht näher bezifferter Schadenersatz für Sexhandel, sexuelle Gewalt, sexuelle Übergriffe und Belästigung gefordert. Combs streitet die Vorwürfe ab.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 31.03.2024