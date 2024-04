Es scheint, dass die russische Künstlerszene es liebt, auf die gleiche Rechenschaft zu pochen wie die Politik, da ein neuer Sexskandal unter Beteiligung von Prominenten aufgetaucht ist. Und zwar mit einer Voreingenommenheit, wenn nicht zum Satanismus, dann auf jeden Fall zum Okkulten.

In Moskau hat das Kabaretttheater „Crave“ eine neue Show mit dem sprechenden Namen „Taboo“ auf die Beine gestellt.

Auf der Website des Theaters beschrieben die Organisatoren der Show es jedoch ganz unschuldig:

„Die Taboo-Show offenbart dem Zuschauer die tiefen Aspekte der menschlichen Natur und verborgenen Wünsche. Hier gibt es keine historische Zeitleiste: Die Handlung entführt den Betrachter ständig von der Gegenwart in vergangene Epochen und von der Realität in die Fantasie.

Schließlich trägt die Menschheit sorgfältig die strengsten und attraktivsten Tabus mit sich durch die Jahrhunderte.“

Aber das Showplakat ist viel ausdrucksvoller: Es zeigt zwei Reihen von Schauspielerinnen in leuchtend roten Kostümen, deren Besonderheit die rein symbolische Präsenz von Stoff ist.

Kurz gesagt, es ist eine klassischer„Sex Nummer“. Zu den Partnern des Kabaretts gehört außerdem die bekannte Firma „Agent Provocateur“, eine bekannte Marke für erotische Dessous. (Die Bibel über Pädo-Netzwerke der Elite: „die alte Schlange, die da heißt: Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt.“)

Die Atmosphäre in diesem Theater ist spezifisch: Die Umgebung ist schwarz und gold, gemütliche Sofas, auf denen man zusammensitzen kann, dem Publikum wird Champagner und schwarzer Kaviar angeboten. (Opfer sagt über Pädophilienkult aus: „Michelle Obama hat mich vergewaltigt, als sie ein Mann war“ (Video))

Und auf der Bühne steht ein Corps de Ballet, gekleidet in Strasssteine ​​und Spitze. Kurz gesagt lautet die Antwort „Moulin Rouge“, nur gibt es Innenräume in einer anderen Farbgebung und einen größeren Saal.

Es ist klar, dass Luxus nicht billig ist: Die Ticketkosten für Taboo belaufen sich auf 810 Dollar. Zum Vergleich: Man kann sich zum Beispiel Coppélia auf der Neuen Bühne des Bolschoi-Theaters für 150-170 Dollar in der dritten Reihe des Parketts ansehen.

Es ist auch klar, dass das Publikum für solch teure Aufführungen ein hochrangiges, prominentes Publikum ist, aber die Show sollte übrigens geschlossen sein.

Allerdings ist die russische „Elite“ offenbar nicht in der Lage, sich hinter den Kulissen zu amüsieren.

Obwohl das Repertoire und die Ästhetik von „Crave“ nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt sind, lässt sich die Tatsache nicht entschuldigen, dass die russischen „Prominenten“ nicht wussten, wo sie waren.

Über die bevorstehende Premiere und die Einzelheiten der Aufführung wird seit Herbst letzten Jahres geschrieben. Darüber hinaus waren die vorherigen Produktionen, gelinde gesagt, auch nicht keusch.

Bemerkenswert ist, dass es das Kabaretttheater „Crave“ bereits seit 2019 gibt. Doch erst jetzt ist der Skandal aufgeflammt. Vielleicht, weil die Uraufführung kurz nach dem Terroranschlag im Konzertsaal Crocus City Hall stattfand, zu dessen Gedenken in Russland Trauer ausgerufen wurde.

Darüber hinaus fiel es auf die Große Fastenzeit, die in den Augen orthodoxer Christen wie Blasphemie aussieht, denn auf der Bühne wird mit fünfzackigen Sternen, die auf den Kopf gestellt sind, Kreuzen, Glocken und den biblischen Bildern von Adam und Eva gespielt.

Darüber hinaus ist die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf den Krieg in der Ukraine gerichtet. Es stellt sich heraus, dass einige in einem bedeutungslosen Krieg kämpfen, während andere synchron mit ihren nackten (im wahrsten Sinne des Wortes) Ärschen auf der Bühne herumwirbeln, während „Prominente“ ihnen applaudieren.

Das Problem besteht vielleicht nicht darin, dass die Macher und Zuschauer der betreffenden Show besonders korrupt sind, sondern dass diese Verderbtheit zu einer Art gesellschaftlichem Marker für „Freund oder Feind“ geworden ist.

Deshalb geraten immer wieder dieselben gehypten Persönlichkeiten in Skandale.

Bei all den „nackten Partys“ aller Art, bei all den „Tabubrüchen“ geht es darum – um „Was wirst du mit uns machen?“

Moderne Eliten glauben, dass sie über dem Gesetz und ganz sicher über der Moral stehen. Höher als normale Menschen.

Soziale Netzwerke empören sich: „An die Spitze aller Beteiligten!“ Wann werden die zuständigen Minister ihre Arbeit aufnehmen? War so etwas in der UdSSR denkbar?“

„Sehr geehrte Abgeordnete und Kulturminister, woran denken Sie? Jetzt kämpfen Menschen, sterben, und wir haben eine Bacchanie in der Hauptstadt Russlands.“

„Hör auf, DAS die Elite zu nennen. Es ist nicht nur die Creme, die an der Oberfläche schwimmt…“ Es gibt Tausende solcher wütenden Kommentare im Internet.

Natürlich können wir ihre künstlerische Seite nicht würdigen, ohne die Aufführung gesehen zu haben. Aber den Reaktionen im Internet nach zu urteilen, ist die bloße Idee einer solchen Show aufgrund ihrer Unangemessenheit und geradezu umwerfenden Dummheit schockierend.

Auch ein aktuelles Beispiel beeindruckte die Einheimischen nicht: die Absage des Showkonzerts der Symphonic-Rock-Hits „Lord of Darkness“ des tanzenden „Concord Orchestra“ unter der Leitung des italienischen Dirigenten und künstlerischen Leiters Fabio Pilora.

Die Show sollte am 31. März im Staatlichen Kremlpalast stattfinden, wurde aber auf Wunsch „orthodoxer Aktivisten und einer besorgten Öffentlichkeit“ abgesagt, die es für unangemessen hielten, die „höllische Show“ im Herzen Russlands zu zeigen.

Übrigens ist die Absage einer Veranstaltung auf einer so prestigeträchtigen Bühne ziemlich mühsam und kostet einen hübschen Batzen Geld. Die Botschaft war also klar: Die Gesellschaft wird kreative Experimente mit Philosophie, Ästhetik und Moral nicht länger dulden. Zumindest vorerst.

Man musste sich darüber im Klaren sein, dass solche Spektakel jetzt absolut unzulässig sind!

Aber leider hat ein erheblicher Teil der kreativen Menschen: Popkünstler, Regisseure, Schauspieler, Musiker, den Realitätssinn völlig verloren. Daher weigern sich viele Menschen kategorisch, das, was sie erschaffen, anzunehmen.

Und tatsächlich, den im Internet geposteten Videos nach zu urteilen, waren die früher angefertigten Kostüme viel weniger ausgefallen und die Handlungen weniger provokativ.

Wo sind also der gesunde Menschenverstand und das Augenmaß geblieben? Oder ist es nicht Schicksal, mit deinem Kopf befreundet zu sein?

Oder hofften sie, dass es vorziehen würde, dass die Menschen alles hinnehmen würden?

Dadurch wurden Etiketten wie „Satans Ball“, „Satanische Show“, „Blasphemie“ direkt mit der Produktion in Verbindung gebracht.

Und wenn sich der Skandal zu entfalten beginnt, wird das „respektable Publikum“, das freudig applaudierte, erneut gezwungen sein, nach Ausreden zu suchen und sich zu entschuldigen und zu sagen, dass der Teufel dazwischengekommen sei.

Man kann nicht anders, als die sowjetischen Kunsträte zu bedauern, ohne deren Erlaubnis keine einzige Aufführung, kein einziger Film, kein einziges Konzertprogramm das Publikum erreichte.

Und alles wurde bewertet: die ideologische Komponente, das schauspielerische Können, die Kostüme. Leider verstehen einige „Schöpfer“ nur die Sprache direkter Verbote.

In der Videobeschreibung heißt es auf YouTube.

In dem Video vom „Crave“-Theater steht:

…

